1- ÖZDEN ÖRNEK\'İN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek\'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Burak Örnek bu sabah İstanbul\'da vefat etti. Burak Örnek\'in yaklaşık 1 ay önce ikiz babası olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Özden Örnek ve oğlunun görüntüsü(sürücü koltuğundaki Burak örnek)

-Özden Örnek\'in görüntüsü

20.01.2018 - 15.11 - Haber Kodu : 180120112

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2- KÖPEK YÜZÜNDEN UÇAKLAR SIRAYA GİRDİ

Haber: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda apronda dolaşan köpek, uçuşların kısa süreli aksamasına neden oldu. Köpek nedeniyle uçaklar pist başında 15 dakika boyunca kalkış için sıra bekledi.

Kalkış yapmak için pist başına ilerleyen bir uçağın pilotu o sırada piste yakın bir alanda sahipsiz bir köpeğin gezdiğini gördü. Bunun üzerine pilot durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen görevliler apronda dolaşan köpeği bulmak için çalışma başlattı. Apronda dolaşan köpeği arayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)\'nin Köpek Timi tarafından bölge kontrol edilirken, sahipsiz köpek bulunamadı. Çalışmalar sırasında kalkış yapmak için taksi yolunda ilerleyen uçaklar yaklaşık 15 dakika süreyle beklemek durumunda kaldı.

O ANLAR KAYITLARA YANSIDI

Kalkış için pist başına ilerleyen ve o sırada pist kenarında bir köpek gören pilotun kule ile konuşmaları kayıtlara şu şekilde yansıdı.

PİLOT:800 metre tabelasının hemen orada Glide slope antenlerinin arka tarafında köpek dolaşıyor

KULE: Şuan köpeği takip edebiliyor musunuz?

PİLOT: \"İki pistin arsındaki yeşillikte Glide slope antenlerinin orada dolaşıyor\"

Görüntü Dökümü:

-Ses kaydı

20.01.2018 - 15.06 - Haber Kodu : 180120104

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3- KILIÇDAROĞLU TEDAVİ GÖREN DENİZ BAYKAL\'I ZİYARET EDECEK

Haber: İbrahim YILDIZ- Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye\'den Almanya\'ya göçün 56. yılı etkinliklerine katılmak üzere Almanya\'a gitti. Kılıçdaroğlu\'nun Almanya\'da tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal\'ı da ziyaret edeceği bildirildi.

Almanya\'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı\'na gelen Kılıçdaroğlu yeni il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte makam aracından indi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, göçün 56\'ncı yılı ile ilgili düzenlenen programa katılmak üzere beraberindeki heyetle beraber Almanya\'ya gitti. Türk Hava Yolları\'na ait uçakla saat 12.30\'da Köln\'e giden Kemal Kılıçdaroğlu\'nu Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'ndan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindekiler uğurladı.

56 YILLIK GÖÇÜN BELGESELİNİ İZLEYECEKLER

Kılıçdaroğlu\'nun Almanya ziyareti hakkında bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, \"Bugün Almanya\'da Nazım Hikmet etkinliğine katılacağız. Bunun yanında göçün 56\'ncı yılı etkinliğine katılacağız. 1962 yılında yapılan bir anlaşma sonrasında yurt dışına vatandaşlarımız çalışmak üzere gitmişlerdir. Bu 56 yıllık süreç içerisinde artık yurt dışında 3\'ncü jenerasyon bile sürecini tamamlamaya başladı. Dönüp baktığımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çalışan olmanın yanı sıra orada hayatın her alanında çok etkin bir noktadalar. Sanatçılarımız var, spor adamlarımız var, akademisyenlerimiz var, iş adamlarımız var, büyük esnaf vatandaşlarımız var. Artık sadece çalışanların olduğu bir yurt dışı göçmen sorunu yok. Bütün bunların yanında kronikleşmiş göçmen sorunları da var. Bu akşam ki etkinlikte hem Nazım Hikmet\'in etkinliğinin yanı sıra hem de göçün 56\'ncı yılı nedeniyle bir belgesel izleyeceğiz. Akabinde 4-5 saatlik bir toplantı yapacağız\" dedi.

HERKESİN SELAMINI İLETECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Almanya\'da tedavi gören eski genel başkan Deniz Baykalı da ziyaret edeceğini söyleyen Bingöl konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bizim için Almanya seyahatinin en anlamlı yanı ise eski genel başkanımız sayın Deniz Baykal\'ı tedavi gördüğü hastanede kendisini ziyaret edeceğiz. Aldığımız bilgiler sayın genel başkanımızın sağlığının her geçen gün iyiye gittiği noktasında. Bizde genel başkanımızı ziyaret edeceğiz. Sadece ziyaret etmekle kalmayacağız. Almanya\'ya gittiğimizi duyan yüzlerce vatandaşımızın selamlarını götüreceğiz\"

Görüntü Dökümü:

-Kılıçdaroğlu\'nun makam aracının VIP\'e gelişi

-Kılıçdaroğlu\'nun araçtan inişi

-Kılıçdaroğlu\'nun VIP\'e girişi

-Tekin Bingöl açıklamaları

-Detay görüntüler

20.01.2018 - 13.08 - Haber Kodu : 180120079

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HELİKOPTERLE KÜTAHYA\'YA GİTTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya\'daki programına helikopterle gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan iki helikopter, Kısıklı helikopter pistinden saat 12.10\'da kalktı. Helikopter pisti çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Alınan güvenlik önlemi

-İtfiaye ve ambulans

-Bir korumanın dürbünle çevreye bakması

-Cumhurbaşkanı\'nın konvoyu

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı karşıyanlar

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vali Vasip Şahin\'in konuşması

-Helikopterlerin kalkması

-Genel ve detay görüntüler

20.01.2018 - 12.55 - Haber Kodu : 180120074

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5- BAKAN KAYA: HEM ÜLKEMİZİN İÇİNDEKİ HEM SINIR BOYUMUZDAKİ TÜM TERÖRİSTLERİ ARINDIRMAKTA KARARLIYIZ

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,

\"Hem ülkemizin içindeki, hem sınır boyumuzdaki tüm teröristleri arındırmakta kararlıyız. Bizim için PKK ile mücadele ne kadar kutsalsa, FETÖ terör örgütüyle de aynı şekilde aynı kararlılıkta mücadelemizi sürdürmeye de devam edeceğiz. PKK\'sı, YPG\'si, DEAŞ\'ı, FETÖ\'sü tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz inşallah\"

\"Maalesef birileri sizlere \'militan\' diyor. Bunu da çok üzülerek izliyoruz. 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkanlara militan değil; ancak ve ancak \'kahraman\' denir. Sizler bu ülkenin en büyük kahramanlarısınız. Asıl militan kim? Asıl militan, bu milletin şehitlerinin cenazelerine gitmesi gerekirken FETÖ\'cü hain teröristlerin cenazelerine giden, PKK\'lı hain teröristlerin cenazelerine gidendir.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve ile Beratı Tevcih Töreni\'ne katıldı. Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

\"TOPLAM 3 BİN 115 DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASINI ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERİMİZE SUNUYORUZ\"

Törende konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, \"Terörle mücadelede şehit düşmüş şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize ve 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize devlet övünç madalyasını takdim edeceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatlarıyla 74 ilimizde 4 farklı ülkede toplam 3 bin 115 devlet övünç madalyasını şehit yakını ve gazilerimize sunuyoruz. Bunun 2 bin 226\'sını gazilerimize takdim edeceğiz. 889\'unu da şehit yakınlarımız oluşturmakta. Devlet ve milletimiz tarafından gerçekten böyle onurlu bir şekilde takdir edilmek, gerçekten çok güzel, çok onurlu. Bu madalyaları sizlere vermek bizim için çok çok büyük bir onur\" ifadesini kullandı.

\"BİRİLERİ SİZLERE \'MİLİTAN\' DİYOR\"

Bakan Kaya, \"Kahraman milletimiz 15 Temmuz gecesi, bağımsızlığına ve özgürlüğüne ne kadar düşkün bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. O gece sizler meydanlara, sokaklara çıktınız. Aslında çok büyük bir kahramanlık örneği sergilediniz. Maalesef birileri sizlere \'militan\' diyor. Bunu da çok üzülerek izliyoruz. 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkanlara militan değil ancak ve ancak \'kahraman\' denir. Sizler bu ülkenin en büyük kahramanlarısınız. Asıl militan kim? Asıl militan, bu milletin şehitlerinin cenazelerine gitmesi gerekirken FETÖ\'cü hain teröristlerin cenazelerine giden, PKK\'lı hain teröristlerin cenazelerine gidendir. Sizler milletimizin istiklali ve istikbali için sokaklara çıktınız, biz sizlere kahramanlarımız diyoruz\" diye konuştu.

\"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hem ülkemizin içindeki, hem sınır boyumuzdaki tüm teröristleri arındırmakta kararlıyız. Bizim için PKK ile mücadele ne kadar kutsalsa, Fetö terör örgütüyle de aynı şekilde aynı kararlılıkta mücadelemizi sürdürmeye de devam edeceğiz. PKK\'sı, YPG\'si, DEAŞ\'ı, FETÖ\'sü tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz inşallah\" dedi.

\"EN KIYMETLİ BERATI SİZLER BU AZİZİ MİLLETE ARMAĞAN ETTİNİZ\"

Programda konuşan Hayati Yazıcı, \"15 Temmuz gecesini, bu ülkeyi bölmek, parçalamak, bağımsızlığımızı ortadan kaldırmak, milleti birbirine düşürmek; bu topraklar da, coğrafya da, iştahı ve gözü olanların cirit atacağı bir ortama dönüştürmeyi hedefleyen alçaklara karşı, yaşama hakkınızı ortaya koyarak, bütün varlığınızla, gücünüzle mücadele vererek sabah olmadan önlediğiniz için en kıymetli beratı sizler bu azizi millete armağan ettiniz. Bu törende sembolik olarak övünç madalyasını Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti ve ilgili bakanlık siz sembolik olarak takacak. Bu kadar kıymetli. İnsanlık tarihinde ilktir, 15 Temmuz gecesi aziz milletin şehitleri ve gazileri bir tarih yazdı\" dedi.

\"BU DEVLETİN SİZE OLAN MİNNETİNİN İFADESİDİR\"

Yazıcı\'nın ardından söz alan Vali Şahin ise \"Bir millet eğer düğüne gider gibi ölüme koşuyorsa şahadete koşuyorsa onu yenebilecek hiçbir güç, hiçbir teknoloji yoktur. Bizim milletimiz tarih boyunca bunu her vesile il göstermiş bir millet. En son Kurtuluş Savaşı\'nda, Kıbrıs Savaşı\'nda ve terörle mücadelede ve nihayet 15 Temmuz da… Saldırının her türlüsüne, bütün varyasyonlarına karşı refleksiyle dimdik ayakta durmayı ve onları yerle bir etmeyi başarmıştır. Bugün onun nişanesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına siz değerli şehit yakınlarımıza ve gazilerimize devlet övünç madalyasını Sayın Cumhurbaşkanımız adına takdim edeceğiz. Bu bir semboldür, bu devletin size olan minnetinin ifadesidir\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kaya ile Vali Vasip Şahin, şehit yakınları ve gazilere övünç madalyası ve beratı takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yazıcı\'nın konuşması

-Şahin\'in konuşması

-Bakanın açıklamaları

-Madalya töreni

-Detaylar

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6- İSTANBUL\'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU : 54 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU- İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dün akşam terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik dün gece operasyon düzenlemişti. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı düzelenen operasyonda yabancı uyruklu 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.



ÇATIŞMA BÖLGELERİNE GİTMİŞ VE GİTMEYİ BEKLEYEN KİŞİLER

Emniyet yetkilileri şüphelilerin bazılarının çatışma bölgelerine gideceğini, bazılarının ise çatışma bölgelerinden başka ülkelere gitmek için bekleyen kişiler olduğunu belirtti.



Görüntü Dökümü:

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- Özel Harekat\'ın kapıyı kırması ve eve girmesi

- Gözaltı uygulaması

- Evin çevresinde arama yapılması

- Genel ve detay

20.01.2018 - 01.06 Haber Kodu : 180120005

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7- 5 İLDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 39 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonuda 39 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, tespit ettiği 48 kişinin yakalanması için dün 5 ilde 50 adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen B.E. ile yöneticileri olduğu iddia edilen Y.I, M.C.D. ve A.S.\'nin arasında bulunduğu toplam 39 kişi gözaltına alındı. 9 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yapılan operasyon kapsamında 400 bin 500 paket sigara, 52 bin 700 litre kaçak akaryakıt, 2 tekne, 1 kamyon, 2 kamyonet ve 3 tankere el konuldu.

Şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda \'Örgütlü Halde Kaçakçılık\', \'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Üye Olma\' ve \'Göçmen Kaçakçılığı\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmişte yaptığı operasyonların arşiv görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.



Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Sigara kaçakçılarına yapılan operasyonlardan görüntü

-Polis helikopterinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin aramalar yapması

-Şüphelilerin kullandığı teknenin fotoğrafı

-Kamyonların fotoğrafı

-Akaryakıt pompalarının fotoğrafı

-Genel ve detaylar



20.01.2018 - 12.55 - Haber Kodu : 180120073

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8- YUNANİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları, Yunanistan Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaparak, Yunanistan tarafından işgal edildiğini öne sürdüğü 18 ada ve kayalığın iade edilmesini istedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Yunanistan Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, \"İşgalci Yunanistan 18 adamızdan defol\" ve \"18 adamıza sahip çıkıyoruz\" pankartları açıldı. Açıklamayı derneğin gençlik kolları adına Utku Buksur okudu.

Yunanistan\'ın 2004 yılından bu yana 18 ada ve kayalığı işgal ettiğini söyleyen Buksur, bu işgale göz yumulduğunu öne sürerek, \"2004 yılından beri devam eden işgal sürecine verilen tepkiler yerel kalmış ve maalesef örgütlü olmamıştır. Türk Gençliği olarak bölgesel barışı savunmakla beraber en ufak bir toprak parçasını bile terk etmeyeceğimizi bildiriyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Açıklamadan genel görüntü

-Utku Buksur\'un açıklama yapması

-Konsolosluk binasında Yunanistan ve AB bayrağının görüntüsü

-Sloganlar

-Detaylar

20.01.2018 - 14.49 - Haber Kodu : 180120101



