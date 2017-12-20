DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(aktüel görüntüyle geniş haber)

1- MİT TIR\'LARI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

* MİT TIR\'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada savcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül\'ün \"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapislerini talep etti.

* Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise bu davadan ayrılmasına karar verildi.

* CHP Milletvekili Mahmut Tanal,

\"Bu dava hukuki değil siyasi bir davadır. Masum insanlar cezalandırılıyor, bu hukukun katlidir\"

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Adana ve Hatay\'da Ocak 2014\'te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT TIR\'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül\'ün \"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım\" suçundan, yine aynı görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle, Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında \"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması bilgileri açıklama\" suçundan açılan davadanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Devletin güvenliğini ilgilendiren bilgi ve belgelerin olduğu gerekçesi ile gizli yapılan duruşmada tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile tutuksuz sanıklar Erdem Gül, Mustafa İlker Yücel ve Orhan Ceyhun Bozkurt hazır bulundu. Duruşmaya, Berberoğlu\'nun eşi Oya Berberoğlu, kızı Dilara Berberoğlu, Can Dündar\'ın eşi Dilek Dündar izleyici olarak katıldı.

AYDINLIK DAVASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, önceki celse Berberoğlu\'nun reddi hakim talebinin üst mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında herhangi bir irtibat bulunmadığı gerekçesiyle Aydınlık Gazetesi\'ne ilişkin davanın bu dava dosyasından ayrılmasına karar verdi. Duruşma 24 Ocak\'a ertelendi.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI... ÖRGÜTE YARDIMDAN CEZA İSTEDİ...

Bu arada duruşma savcısı Mehmet Yeşilkaya mahkemeye yazılı olarak mütalaasını sundu. Savcı mütalaada, Can Dündar, Erdem Gül ve Kadri Enis Berberoğlu\'nun, söz konusu MİT TIR\'larına ilişkin görüntüleri yayınlayarak, FETÖ terör örgütünün amaç ve eylem birliği ve bütün içinde terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmaksızın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerini iddia etti. Mütalaada, Can Dündar, Erdem Gül ve Kadri Enis Berberoğlu\'nun, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BERBEROĞLU\'NUN AVUKATI DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün yaptığı açıklamada, \"Önce istinafı görelim ona göre süreci değerlendireceğiz. Aydınlık iddianamesini pek dikkate almamış yok gibi davranmışlar. Savunmayı da görmezden gelerek, ilk iddianamedeki gibi cezalandırma istendi. Örgüte yardım için esas suçtan mahkum olması gerekir o henüz duruyor. Mütalaa vermesi karar olmadan ilginç. Sadece enis berberoğlu için casusluktan ceza istemişti savcı. İstinaf kararına göre de böyle bir şey mümkün değil. Öncelikli, vermek eyleminden mahkum olması lazım. Verme hükmü konulmadan yardım etmeden nasıl karar vereceksiniz. Restoranda yemediğiniz yemeğin parasını istemek gibi bir şey oldu. Savcının peşin ceza verelim düşüncesi var, bunun hukukta yeri yok. İstinaf mahkemesinden sonra durum daha da netleşecek\" diye konuştu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da, \"Bu dava hukuki değil siyasi bir davadır. Masum insanlar cezalandırılıyor, bu hukukun katlidir\" ifadesinde bulundu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Dündar ve Gül\'ün , \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan yargılanması devam ederken, görüntüleri Can Dündar\'a verdiği iddia edilen CHP milletvekili gazeteci Enis Berberoğlu hakkında, \"Siyasal veya askeri casusluk\" ve \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava ise bu dava ile birleştirilmişti. Berberoğlu, 14 Haziran 2017\'de görülen duruşmada, \"Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında \"Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan ise ayrı bir dava dosyası üzerinden yargılamanın devam etmesine karar verilmişti.

AYDINLIK GAZETESİ\'NE DE DAVA AÇILDI

MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri 21 Ocak 2014\'de Aydınlık gazetesinde yayımlanmasına ilişkin Aydınlık gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında \"Devletin güvenliğine ve siyasal yaralarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" suçundan 5 yıldan 10\'ar yıla kadar hapis istemiyle açılan dava da Dündar, Gül ve Berberoğlu\'nun \"Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Avukat Murat Ergül\'ün konuşması

-CHP Milletvekili Mahmut Tanal\'ın konuşması

-Berberoğlu\'nun eşi Oya Berberoğlu

-CHP Milletvekili Barış Yarkadaş

-Genel ve detay görüntüler

20.12.2017 - 12.22 - Haber Kodu : 171220056

20.12.2017 - 12.51 - Haber Kodu : 171220074

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2- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NDA OPERASYON: DEAŞ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN FRANSIZ ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda yapılan operasyonda DEAŞ\'a katılacağı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Fransız makamlarından 3 Mart\'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Türkiye\'de bulunan Fransız vatandaşı R.M isimli kadının 2 erkek ve 1 kız çocuğuyla terör örgütü DEAŞ\'a katılmak üzere yasadışı yollardan yurt dışına çıkabilecekleri yönünde bilgi verildi. Polis yaptığı çalışmalar kapsamında dün sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda şüpheli R.M, eşi F.P ve 2\'si erkek 1\'i kız çocuğuyla Fransa\'ya gidecekleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edileceği öğrenildi.

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3- ABD\'DEKİ DAVANIN TANIĞI ESKİ POLİSİN AİLESİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haber: Ümit TÜRK - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

ABD\'deki davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz\'ın ailesi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Korkmaz\'ın ailesinin firari olduğu öğrenildi.

Hüseyin Korkmaz\'ın ABD\'deki davada \"Belgeleri saklaması için anneme verdim\" sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talebi üzerine Korkmaz\'ın anne, baba, eşi, iki kız kardeşi ve erkek kardeşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Korkmaz\'ın aile fertlerine adreslerinde ulaşamadı.

ABD\'deki davada yaptığı Türkiye aleyhine yaptığı tanıklıkla gündeme gelen eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında başlatılan soruşturmada, Korkmaz\'ı FBI ile ABD\'ye kaçırılmasını organize eden kişinin FETÖ firarisi avukat E.G.A., olduğu belirtilmişti. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen E.G.A., hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

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4- ENES KANTER\'İN 4 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Amerika\'da yaşayan FETÖ şüphelisi basketbol oyuncusu Enes Kanter hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatının 17 Haziran 2016 tarihinde başsavcılığa sunduğu dilekçe üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli ile ilgili emniyet müdürlüğünce araştırma yapıldığı ve şüphelinin Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA\'da oynayan Enes Kanter olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli Kanter\'in, Twitter\'da 7, 9 ve 11 Mayıs ile 2 Haziran 2016 tarihlerinde yaptığı paylaşımlarla cumhurbaşkanını tahkir ve tezyif ettiği, söylemlerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre \'hakaret\' suçu kapsamında kaldığı, şüpheliyle ilgili kovuşturmaya Adalet Bakanlığı\'nın 1 Kasım\'da izin verdiği vurgulandı.

İddianamede şüphelinin Amerika\'da yaşadığı için ifadesine başvurulamadığı belirtilerek, şüpheli Kanter\'in, \"cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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(ÖZEL)

5- 3,5 SAAT UĞRAŞIP DUVARI DELEN HIRSIZLARIN PLANINI BEKÇİ BOZDU

* Pendik\'te kuyumcu dükkanını soymaya çalışan 4 kişi bitişikteki büfeden duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalıştı.

* Yaklaşık 3,5 saatlik uğraş sonunda duvarı delen hırsızlar tam kuyumcuya geçecekten karşı inşaatta bulunan bekçi tarafından farkedildi. Bekçinin büfeye doğru ışık tutması üzerine soyguncular hızla kaçtı.

* 4 kişinin duvarı delmek için büfeye girmeleri ve kaçmaları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

* Aynı kuyumcu dükkanı 3 yıl önce silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyulmuştu

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Pendik Velibaba Mahallesi\'ndeki olay önceki gece meydana geldi. Kuyumcu dükkanını soymak isteyen 4 kişi bitişikteki büfenin kapısını kırarak içeri girdi.



3,5 SAAT BOYUNCA DUVARI DELMEYE ÇALIŞTILAR

Ellerindeki malzeme dolu çantayla içeri giren 4 kişi kuyumcunun duvarını delmeye başladı. Soyguncular ilk duvarı delmeye çalıştığı yer sac kaplamaya denk gelince başarısız oldular ve başka bir noktadan duvarı delmeye başladı .İkinci noktadan duvarı delen hırsızlar tam içeriye girecekti . İçerideki hareketliği farkeden karşı inşaatın bekçisi büfeye doğru ışık tutunca soyguncular panikleyerek kaçtı. Saatlerce duvarı delmeye çalışan soyguncular amaçlarına ulaşamadan hızla kaçtı. Bekçi de olan biteni anlayamadı.

\"SABAH DÜKKANI AÇTIĞIMDA DELİĞİ GÖRDÜM\"

Sabah saatlerinde dükkanı açan iş yeri sahibi dükkandaki deliği görünce şaşkına döndü. İş yeri sahibi hemen polis ekiplerine haber verdi . Ekipler güvenlik kamerası ve delil çalışmasının ardından 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Abdullah Aslan, \"Sabah dükkanı açtığımda deliği gördüm.Yandaki büfenin kapısının kırıldığını ve açık olduğunu fark ettim. Büfenin sahibini aradım geldi. Büfeden baktığımızda arka taraftan dükkanı iki yerden delmeye çalışmışlar. Bir yer sac kaplı olduğu için delip girememişler. Daha sonra diğer taraftan delip girmeye çalışmışlar\" diye konuştu. Kuyumcuda çalışan Hüseyin Aslan ise \"2014 \'te silahlı soygun yaşamıştık. Allaha şükür şimdi bir sıkıntımız yok\" dedi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızların kuyumcuyu soymak için bitişiğindeki büfeye girime anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde kapüşonlu ve şapkalı soyguncular büfenin kilidini kırarak ellerindeki büyük bir çantayla içeri giriyor. Yaklaşık 3,5 saat sonra ise yine aynı çantayla büfeden çıkarak uzaklaşıyorlar.

3 SENE ÖNCE SİLAHLI SOYGUN YAŞANMIŞTI

Soygun girişiminin yaşandığı kuyumcuda 3 yıl önce silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından silahlı soygun gerçekleştirilmişti. Kuyumcudan yüklü miktarda altın çalan kişiler, bir otomobille olay yerinden kaçmıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Kuyumcudan görüntü

-Yan taraftaki büfeden görüntü

-Büfenin duvarındaki delik

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Kuyumcunun duvarındaki delik

-Kuyumcu sahibi Abdullah Aslan ile röp

-Çalışan Hüseyin Aslan ile röp

-Genel ve detay görüntüler

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İki hırsızın gelmesi

-Büfenin kapısın açması

-Ellerindeki çanta ile büfeye girmesi

-Diğer iki hırsızın çanta ile büfeye girmesi

-Yüzleri kapşon ve şapka ile kapalı hırsızların büfeden çıkması

-Genel ve detay görüntüler

3 YIL ÖNCEKİ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Soyguncuların araçla gelmesi

-Pompalı tüfek ile kuyumcuya girmesi

-Havaya ateş etmesi

-Soygun anı

-Soyguncuların kaçması

-Genel ve detay görüntüler

20.12.2017 - 12.54 - Haber Kodu : 171220075

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6- \'GÜVEN TİMLERİ\'NDEN METROBÜSLERDE BÜYÜK TAKİP



Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu\'na bağlı \'Güven timleri\'nin görev alanı genişletildi. Ekipler halkın yoğun olduğu metrobüslerde de görev yaparken, bu araçlardaki hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı büyük takip başlattı. Ekipleri, duraklardaki kamera görüntülerini kare kare kare inceleyerek kimliği belirlenen 2 yankesicilik şüphelisi ile birlikte gezen 4 şüpheliyi daha belirledi. Oluşturulan ekip, bir yolcunun 2 bin 200 lirasını çaldıktan sonra araçtan inip zıt yönde metrobüse binmek isteyen şüpheliyi yakaladı.

ASAYİŞ ŞUBE GÜVEN TİMLERİNE \'ÖZEL GÖREV\'

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin ve bunlara bağlı \'Güven timleri\'nin pazar, çarşıda ve halkın yoğun olduğu yerlere metrobüslerin de eklenmesini kararlaştırdı. Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ile birlikte ilçedeki üniversite metrobüs durağına giden ve görevlilere başarı dileyen Kaymakam Doğan, \"Timlerimiz çeşitli kılık ve kıyafette polis güven görev yapmaya başladı.Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için suçluların beklemediği yerde, beklemediği zamanda ve beklemediği kılıkta görev yapacaklar. Simitçi, kestaneci, pazarcı, çöp toplayan gibi hareket ederek suçluların yakalanması yapılacaktır. İyilerin yardımcısı suçluların korkulu rüyası olacaktır\" dedi.

İLK İCRAAT

Metrobüste ve duraklarda görev yapan sivil polisler Avcılar\'daki Mustafa Kemal Paşa durağında metrobüsün orta kısmında E.G. isimli bir erkek yolcunun hızla kapıya yönelerek ters yöndeki bir metrobüse binince bu kişi ile birlikte sivil görevli de araca binerek onu takibe aldı. Durak içerisinde bulunan görevliler bu kişiyi durdurdu ve indiği metrobüste bulunanlardan para veya değerli eşyalarını kontrol etmelerini istedi. Yakup Demirkaya sağ cebinde paket lastiğe sarılı 2 bin 200 TL\'sinin olmadığını söyleyince Beylikdüzü yönüne giden ve ilerideki Saadetdere durağında inen E.G.\'nin üzerini aradı. Şüphelinin üzerinde parası çalınan Demirkaya\'nın tarif ettiği gibi lastiğe sarılı 2 bin 200 TL\'nin yanı sıra 1095 TL bulundu. E.G. gözaltına alınırken, soruşturmaya başlandı.

METROBÜS YANKESİCİLERİNE SIKI TAKİP

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri değişik gün ve saatlerde metrobüs duraklarında hırsızlık yankesicilik olaylarının son dönemde artarak 292 suç dosyası olması üzerine özel ekip oluşturdu. 9 yankesicilik suç dosyası ile ilgili şüpheli olarak Rıdvan A., ve Aydın Y. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 3 İstanbulkart olduğu belirlendi. Bu kişiler suçlamaları kabul etmedi. Polis ekipleri, Bakırköy\'deki Belbim şirketi merkezine giderek şüphelilerin yoğun olarak kullandıkları Avcılar\'daki Mustafa Kemal Paşa, Merkez Ünivresite, Esenyurt\'taki Saadetdere ve Beylikdüzü\'ndeki Haramidere metrobüs duraklarından kartları ile yolcu yoğunluğunun fazla olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde metrobüse bindiklerini belirledi. Edirnekapı\'daki İETT metrobüs güvenlik şefliğinde kamera görüntüleri tek tek incelenirken şüphelilerin yanında 4 şüpheli daha bulunduğu belirlendi. 6 şüphelinin fotoğraf ve eşkali ile ilgili Avcılar\'daki \'Güvenlik timlerine\' kapsamlı bilgi verildi. Güven timlerinin, Avcılar\'daki Asayiş Büro ekipleri ile birlikte metrobüs ve duraklarda bu kişileri yakalamak amacı ile çalışmaları sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Metrobüsteki hırsızlık ve yankesicilik suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere ilişkin güvenlik kemarası görüntüleri

-Belirlenen ve aranan 4 şüphelinin fotoğrafları

20.12.2017 - 13.31 - Haber Kodu : 171220090

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(Geniş Haber)

7- 5 YAŞINDAKİ SAHRA\'YA EZİYET DAVASINDA KARAR...

- BABA VE SEVGİLİSİNE 8\'ER YIL HAPİS...

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

Fatih\'te 5 yaşındaki kızı Sahra\'ya işkence yaptığı öne sürülen baba İbrahim K. ile birlikte yaşadığı Hatice T.\'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, hem baba İbrahim K.\'ye , hem de Hatice T\'ye küçük Sahra\'ya eziyet suçundan 8\'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verilen sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hatice T. ve İbrahim K. getirildi. Şikayetçi anne Kudret K. de avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Sanık baba İbrahim K.\'nin avukatı, Sahra\'nın davanın seyrini değiştirecek boyutta annesinin yönlendirmesi altında kaldığını savundu. Müvekkilinin kick boks eğitimi aldığından öfke kontrolüne sahip olduğunu ve şiddete karşı olduğunu öne süren avukat, \"Çocuğunu çok sevmektedir. Evladı açısından çok ağır bir iddiayla karşı karşıyadır. Sırf evladına bakacağını söylediği için aşık olmadığı bir kadınla beraber yaşamaya başlamıştır. Çocuğuna yapılan kötü muameleden haberdar olmamıştır. Bu kadın da baba yara izlerini fark etmesin diye çocuğa fondötenler sürmüştür. Babası ile çocuğun ilişkilerinin gözlemlenmesini talep ediyorum. Beraatini talep ediyorum\" dedi.

\"OLAYI MEDYA YAZACAK, HAKKANİYET UYGUN KARAR VERİLSİN\"

Sanık Hatice T.\'nin avukatı ise mağdurede ısırık izi olup olmadığının ve diş kırıklarının düşme sonucu mu, darp sonucu mu olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu\'na sevkini talep etti. Müvekkilinin Sahra\'ya eziyet etmediğini savunan avukat, \"Mahkeme müvekkilimi cezalandıracak biliyorum. Olay sırf basına yansıdığı için müvekkilime ceza verilirken azami miktarda ceza verilmesini talep ediyorum. Çünkü yarın medya bu olayı yazacak. Bu nedenle hakkaniyete uygun karar verilmesini talep ediyorum\" diye konuştu.

\"YARGILAMAYI MEDYA YAPMIYOR\"

Hakim bu sözler üzerine, \"Yargılamayı medya yapmıyor. Mahkemeye karşı hakaret suçunun gereğini yapacağım\" dedi. Hakim ayrıca sanık İbrahim K.\'nin avukatının taleplerini yargılamaya yenilik getirmeyeceği gerekçesiyle ve sanık Hatice T.\'nin avukatının taleplerini ise mevcut raporun hüküm kurmaya yeterli olduğunu belirterek reddetti.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Sahra\'nın annesi Kudret K.\'nin avukatı, \"Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz\" ifadesini kullandı.

\"KIZIMA BİR AN ÖNCE KAVUŞMAYI TALEP EDİYORUM\"

Son savunması sorulan sanık İbrahim K., \"Kızım benim canımın parçasıdır. Onu babasız bırakmadım. Kızım benim hayattaki tek yaşama amacımdır. Onu çok seviyorum. Kızıma bir an önce kavuşmayı talep ediyorum. Kızım buraya gelirse ona kimin bunları söylettirdiğini açıklığa kavuşacağının garantisini veriyorum. Tek hatam çaresizlikten Hatice ile bir araya geldim\" diye konuştu. İbrahim K. son sözünde de \"Kızıma kavuşmak istiyorum. Beraatini istiyorum\" dedi.

\"SUÇSUZUM\"

Sanık Hatice T. ise \"Suçsuzum. Öfke kontrolü olan birisinin vücudunda bu kadar kesik olmaz\" diyerek beraatini talep etti.

8\'ER YIL HAPİS

Mahkeme, her iki sanığa da küçük Sahra\'ya eziyet suçundan 8\'er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların ileride bir suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığını belirtilerek haklarında herhangi bir indirim uygulanmasına da yer olmadığına hükmedildi. Sanıkların tahliye talepleri reddedildi. Öte yandan Hatice T.\'nin avukatının, mahkemenin medyadan etkilendiğini vurgu yapmasını göz önüne alarak gereğinin takdiri için duruşma zaptının İstanbul Barosu Başkanlığı\'na gönderilmesine hükmetti.

SANIK BABA ÇIKARILIRKEN YASİN SURESİ\'Nİ OKUDU

Kararın okunmasının ardından baba İbrahim K. söz almak istedi. Hakim davanın bittiğini ve artık bir söz vermeyeceğini belirtince sanık İbrahim K. \"Yasin 65. suresi\" diyerek sözleri okumaya başladı. Bunun üzerine hakim, jandarmalardan sanığın salondan çıkarılmasını istedi. Gazetecilerin kararı nasıl değerlendirdiğini sorduğu anne Kudret K. ise \"8 yıl hiçbir şey. Daha ağır ceza almalıydılar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

20.12.2017 - 12.01 - Haber Kodu : 171220047

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