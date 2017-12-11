DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ek bilgiyle)

1- ÜNLÜ YÖNETMEN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile\'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü.

Olay bu gece saatlerinde yaşandı. Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun (58), evinde başına beyzbol sopası vurularak ve kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Uzun\'u, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan Osman A. (19)\'nın öldürdüğü belirlendi. Osman A., Beylikdüzü\'nde polis merkezine giderek teslim oldu

Şüphelinin üzerinden öldürdüğü yönetmene ait cep telefonu çıkarken, gösterdiği yerde yönetmenden gasp ettiği otomobil de bulundu. Şüphelilinin poliste verdiği ifadesinde olay sırasında birlikte alkol aldıklarını aralarında çıkan tartışma sonucu öfkeyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şile\'deki evin görüntüsü

-Komşularının açıklaması

-Uzun\'un fotoğrafı

11.12.2017 - 12.44 - Haber Kodu : 171211057

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2- (GENİŞ HABER) BÜYÜKÇEKMECE\'DE SİLAHLI ÇATIŞMA; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de bir kafede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma kafenin dışında da davam etti. İki kişinin yaralandığı olay çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki bir kafede yaşandı. Kafedeki iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi; çatışma çıktı. Kafenin dışına da taşan çatışmada iki kişi yaralandı.

YARALI HALDE KAÇTI

Kafenin dışında yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaçan bir kişinin vurularak yere düştüğü görülüyor. Yerden kalkmayı başaran kişi kaçmaya devam ediyor. Bu sırada çevredekilerin korku içinde saklanmaya çalıştığı görülüyor.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Pastane içindeki yaralı vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kafe ve çevresinde inceleme yapıp delil topladı. Polis aralarında bir yaralının da olduğu saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Kaçan saldırganlar

-Bir kişinin 2 kez vurulması

-Aracına binmesi

-Havaya ateş etmesi

-Saklanan vatandaşlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

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-Pastaneden görüntü

-Mermi izleri

-Boş kovanlar

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

11.12.2017 - 12.57 - Haber Kodu : 171211060

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3- KAYAN OTOMOBİL ÇİĞ KÖFTE DÜKKANINA BÖYLE ÇARPTI



- Kaldırımda yürüyenler son anda kaçarak kurtulmayı başardı.

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak çiğ köfte dükkanına girdi. Aracın dükkana girmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Kağıthane Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Sürücü otomobilin arkasından koşmasına rağmen aracı durduramadı. Hızlanan otomobil kaldırımı aşarak çiğ köfte dükkanının içine girdi.O sırada dükkanın içinde tezgahı dizen çalışan olaydan yara almadan kurtuldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin dükkanın içine girmesi bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Görüntülerde otomobilin hızla kayması ve kaldırımı aşarak dükkanın içine girmesi görülüyor. Otomobilin geldiğini gören yayalar, kaçarak ezilmekten kurtuldu.

Görgü tanığı Nazır Şahin \"Aracın el freni tutmamış. 150 metre yukarıdan gelerek dükkanımıza girdi. Dükkanın içerisinde bir kişi vardı. Araç gelince insanlar kaçın diye bağırdı. Herkes sağa sola kaçtı.\" dedi. Dükkana giren otomobil çekici yardımı ile çekildi.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

İnsanların kaçışması

Otomobilin dükkana girmesi

Şoförün otomobilin arkasından koşması

Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Otomobilin çekilmesi

-Dükkanda meydana gelen hasar

- Görgü tanığı ile röp.

11.12.2017 - 13.13 - Haber Kodu : 171211069

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4- (ek bilgilerle) BEYKOZ\'DA UÇURUMDAKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Beykoz\'da uçurumdaki otomobilin sürücüsü ölü bulundu.

Olay, Beykoz Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde caddede ilerleyen sürücüler, yaklaşık 100 metrelik uçurumda çalışır durumda farları yanık bir aracı fark etti.

Sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Güçlükle araca ulaşabilen sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki bankacı Salih Şahin\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sahin\'in cansız bedeni polisin incelemesinin ardından Paşabahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahmut Şevketpaşa Mahalle Muhtarı Kemal Ökmen, \"Sabah saatlerinde arkadaşlar beni arıyor. Aşağıda farları yanan bir araç olduğunu söylediler. Ben de polise ve sağlık ekiplerine haber verdim. Arkadaşlar aşağı indiğinde sürücünün hayatın kaybettiğini söyledi\" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçurumdaki aracın görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazenin araçtan çıkarılması

-Cenaze torbasına konması

-Uçurumdan caddeye çıkarılması

-Cenaze aracına konması

-Röp.

-Genel ve detay görüntüler

11.12.2017 - 10.16 - Haber Kodu : 171211020

11.12.2017 - 10.49 - Haber Kodu : 171211028

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5- (geniş haber) NAZLI ILICAK VE ALTAN KARDEŞLER İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU...

*Savcı, Nazlı Ilıcak ve Altan Kardeşlerin de aralarında bulunduğu 6 sanığın \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

*Gazeteci Nazlı Ilıcak,

\"Ben sinsice hareket eden bu örgütü doğru teşhis edemedim\"

\"Ben Ak Partiyi destekledim. Ak partiye oy verdim. Sonra yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı. Konu yargıya intikal etsin istedim. Hakkında iddialar bulunan kişiler yargılansın istedim. Demokrasiler de hesap vermek doğal bir hadisedir\"

\"Suçun sübut bulmadığı için beraatimi talep ediyorum. 70 yaşındaki 40 yıllık bir gazetecinin tutuklu bulunmasının zorlukları da gözönüne alınarak tahliye mi talep ederim\"

\"Terör örgütü devleti ele geçirmeye çalışmaz. Oysa FETÖ devleti ele geçirmeyi amaçlamıştır. Terör örgütünü, FETÖ\'ye tercih ederim. Bu çok tehlikeli bir şey\"

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu FETÖ\'nün medya yapılanmasına ilişkin 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

6 SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek getirildi. Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman da duruşmada hazır bulundu. Gazeteciler Yasemin Çongar ve Hasan Cemal de duruşmaya izleyici olarak katıldı. Saat 11.00\'da başlayan duruşmada mahkeme Başkanı, Başbakanlık ve TBMM\'nin davaya katılmak için dilekçe sunduğunu açıkladı.

SAVCI, 6 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Duruşmada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Şükrü Özşengül, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı\'nın Türk Ceza Kanunun 309/1. maddesi uyarınca \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman\'ın ise \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçundan cezalandırılması talep edildi.

\"FETÖ\'NÜN AMACINI BİLMİYORDUM\"

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Gazeteci Nazlı Ilıcak, \"Önceden bildiğim darbeyi desteklediğim iddia ediliyor. Ben zaten terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştım. Bu davaya konu program ortaya çıkınca darbeci de ilan edildim\" diyerek savunmasına başladı. Terör örgütü FETÖ\'nün amacını bilmediğini söyleyen Ilıcak, kendisini 20-30 yıldır tanıyan arkadaşlarının da \'Nazlı Ilıcak\'tan darbeci çıkmaz\' diyerek kendisi hakkında tanıklık yaptığını anlattı. Firari eski savcı Zekeriya Öz ile yaptığı röportaja da değinen sanık Ilıcak, \"Röportaj yaptığımda Zekeriya Öz HSK tarafından açığa alınmıştı. Öz\'ün, Dubai gezisini bir işadamının finanse ettiği iddia ediliyordu. Bunun FETÖ\'ye ilgisi yok\" ifadelerini kullandı. \"Ben yolsuzluk yapanların hesap vermesini istedim\" diyen Nazlı Ilıcak, 17-25 Aralık ile ilgili gazetelerin attığı manşetleri tek tek duruşma salonunda okudu.

\"AK PARTİYE OY VERDİM, DESTEKLEDİM\"

Ilıcak, \"Yargıya beslediğim güvenden dolayı, dosyaların kapanmasını istemediğim için FETÖ\'ye hizmet mi etmiş oluyorum? Bugün ABD\'de bulunan Reza Sarraf Davası\'yla ilgili gazeteler ve köşe yazarları benzer konuları işliyor. \'Dosyalar kapatılmasın\' dedim. Vatanımı sevdiğim için söyledim. Dürüst bir gazeteci olduğum için bunu yazdım. Ben Ak Partiyi destekledim. Ak partiye oy verdim. Sonra yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı. Konu yargıya intikal etsin istedim. Hakkında iddialar bulunan kişiler yargılansın istedim. Demokrasiler de hesap vermek doğal bir hadisedir\" ifadelerini kullandı.

\"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ FETÖ\'YE TERCİH EDERİM\"

Ilıcak, \"FETÖ\'yü terör örgütü olarak görüyorum. 15 Temmuzdan önce bilmiyordum. Ama terör örgütü devleti ele geçirmeye çalışmaz. Oysa FETÖ devleti ele geçirmeyi amaçlamıştır. Terör örgütünü, FETÖ\'ye tercih ederim. Bu çok tehlikeli bir şey. Hukukta iddialar somut iddialara dayanır. Niyet okumaya değil. FETÖ üyesi değilim. FETÖ\'nün amacının devleti ele geçirmek olduğunu bilmiyordum. Benim gazetede yazdığım yazı ile attığım tweetlerin FETÖ\'nün amacıyla ne ilgisi olabilir\" diye konuştu.

\"BEN ERDOĞAN\'NDAN NEFRET ETMEDİM\"

Ilıcak, \"FETÖ hükümete öfke duyuyor. İşi darbe teşebbüsüne kadar getirdi. Ben Recep Tayyip Erdoğan\'dan nefret etmedim. Yazdığım yazılarda hakaret yok. Hakkımda bir tek hakaret davası yok. Benim amacım siyasi iktidarın yanlışlarını söylemek, yanlıştan döndürmek, ikaz etmektir, kamuoyu adına denetim yapmaktır\" şeklinde konuştu.

\"BEN SİNSİCE HAREKET EDEN BU ÖRGÜTÜ DOĞRU TEŞHİS EDEMEDİM\"

Darbeyi önceden bilmediğini, örgütten talimat almadığını buna ilişkin de delil olmadığını kaydeden sanık Ilıcak şunları söyledi: \"Ben bir suç işlemedim. Sadece yazı yazdım, tweet attım. Onların bilmediğim amaçlarına hizmet etmedim. Bana \'FETÖ\'nün amacını 17-25 Aralık\'ta da mı anlamadın?\' diye sora bilirsiniz. Hayır anlamadım. Bülent Arınç bile attığı tweetinde \"Silahlı terör örgütünün Fethullahçı olduğunu o gece öğrendim, bana ahmak diyebilirsiniz\' diyor. Ahmet Davutoğlu da \' Kim rüşvet almışsa hesap verme yeri Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleridir\" şeklinde beyanı var. O dönem bakanlar istifa ettiler. Bakanlar suçsuzsa niye istifa ettiler. Yargı önünde hesap versinler\' dedim. Ben sadece yolsuzluk konusuyla ilgilendim. Ben sinsice hareket eden bu örgütü doğru teşhis edemedim\"

TAHLİYESİNİ VE BERAATİNİ İSTEDİ

15 Temmuz\'dan önce kendisiyle ilgili kaçacağına yönelik yazılar yazıldığı anlatan Ilıcak, \"Ben burdayım Türkiye\'deyim. Vatanımı çok seviyorum\' dedim. Bu bir gazeteci polemiğiydi. Şimdi de kaçacağım iddiası var. Suçun sübut bulmadığı için beraatimi talep ediyorum. 70 yaşındaki 40 yıllık bir gazetecinin tutuklu bulunmasının zorlukları da gözönüne alınarak tahliye mi talep ederim\" dedi. Duruşmaya saat 14.00\'a kadar ara verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ilıcak ve Altan kardeşlerin arşiv görüntüsü



11.12.2017 - 12.47 - Haber Kodu : 171211058



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6- İSTANBUL\'DA ÇİN UYRUKLU İŞ ADAMINI FİDYE İÇİN KAÇIRANLAR YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da emlakçılık yapan Çin uyruklu iş adamı S.A.(33)\'yı başına çuval geçirerek kaçıran ve 2 milyon lira fidye isteyen yine Çin uyruklu 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yakalanmadan yarım saat önce S.A.\'yı serbest bıraktıkları ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuklu mağdur S.A.\'nın yediği dayağın etkisiyle kulak zarının yırtıldığı tespit edildi.

BAŞINA ÇUVAL GEÇİREREK KAÇIRMIŞLAR

Fatih, Şehremini\'nde 7 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda emlakçılık yapan Çin uyruklu S.A., bir arkadaşına uğradıktan sonra akşam namazı için camiye gitti. Görgü tanıklarının ifadesine göre iş adamı geri döndüğünde otomobiline binmek üzereyken yanına yaklaşan siyah renkli bir minibüsün içinden inen kişiler tarafından kaçırıldı. Başına çuval geçirilerek zorla minibüse bindirilen işadamı S.A.\'nın arkadaşının onu merak ederek telefonla araması üzerine kaçırma olayı ortaya çıktı. Şüphelilerin arkadaşını telefonla arayan Sawuti Aisa\'ya , arkadaşının hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istedikleri tespit edildi.

4 ÇİN\'Lİ GÖZALTINA ALINDI

Polis kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kullandığı sahte plakalı aracın gerçek plakasını tespit etti. Kiralık olduğu tespit edilen aracın kiralandığı Zeytinburnu\'ndaki kiralama şirketine giden polis ekipleri pusu kurdu. Aracı geri getiren şüpheliyi takip eden dedektifler, iki sokak arkada bir başka araca binerek kaçmaya çalışan Çin uyruklu Alımu T.(28), Aısatjıang A.(25), Abudukadır A.(35) İLE Abudurerhamar A.(32)\'yi gözaltına aldı.

KACIRILAN İŞADAMININ KULAK ZARI YIRTILMIŞ

Şüphelilerin polisin peşlerinde olduğunu fark ederek kaçırdıkları işadamını yarım saat önce serbest bıraktıkları belirlendi. Polis işadamını sokakta yürürken bulundu. Hastaneye kaldırılan işadamı S.A.\'nın yediği dayak ve gördüğü işkenceler yüzünden kulak zarının yırtıldığı tespit edildi.

Polis soruşturmasında kaçırılan işadamı S.A.. darp edildiğini söyleyerek kendisini kaçıran ve fidye isteyen kişileri teşhis etti. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Genel ve detaylar

11.12.2017 - 13.45 - Haber Kodu : 171211081

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7- 44. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde düzenlenen bir geceyle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan üstlendiği gecede bu yıl 32 dalda ödül verildi.

KIRMIZI HALIDA BOY GÖSTERDİLER

Ödül töreni öncesinde Türkiye\'nin önde gelen sanatçıları, müzik ve televizyon dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda boy gösterdi. Saat 19.00\'da kokteylle başlayan geceye; Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Televizyon programcısı Sahrap Soysal, Kanal D sunucusu Şule Zeybek, Gazeteci Cüneyt Özdemir, Sunucu Gül Gölge Saygı, Sanatçı Gülben Ergen, Yapımcı Acun Ilıcalı, Hürriyet Gazetesi Köşe yazarı Ertuğrul Özkök, Oyuncu Aslı Enver, Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Oyuncu Eşi Sinem Kobal, müzik ve televizyon dünyasının ünlü isimleri katıldı. Gecede konuşan Hürriyet Gazetesi Köşe yazarı Ertugrul Özkök \"Yarım asıra gidiyoruz 50\'ci yıla Türkiye\'nin bügüne kadar en eski ve köklü yarışma programı\" dedi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de, \"İzleyizilerin oyuyla seçilmesini çok dogru buluyorum. Bakalım ödül alacakmıyız? Alırsak çok mutlu bize. Bir ödül töreni 44 yıldır devam ediyor olması bile başlı başına büyük bir başarı \" ifadlerini kullandı. Sunucu Gül Gölge Saygı ise, \"Her zaman çok güzel oluyor bende sunmuştum. Ülkemizin en saygı değer ödül törenlerimizden bir tanesi\" diye konuştu. Şarkıcı Gülben Ergen de, \"Altın Kelebek hepimizin çocuklugundan beri bildiğimiz, ezber ettiğimiz çok kıymetli bir ödül töreni. En iyilerin alkışlanması gereken bir gece. Ben de zevkle geldim\" şeklinde konuştu. Yapımcı ve Sunucu Acun Ilıcalı da, \"Çok güzel bir gece. Her sene güzel oluyor, bu sene de çok güzel. Programımızı ayarladık, geldiğimiz için çok mutluyuz\" dedi. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ise, \"Önemli ödül törenlerinden bir tanesi, 44\'cüsü yapılıyor. Türkiye de yıllarca yapılan ödül törenleri bulunmuyor. Bizler de Altın Kelebegin değerini bilmemiz lazım. Hepimiz için çok önemli bir ödül töreni\" ifadesinde bulundu.

ÖDÖL TÖRENİ

44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni\'nde En İyi Dizi kategorisinde Vatanım Sensin ödülü kucaklarken, En İyi Kadın Oyuncu Aslı Enver, En İyi Erkek Oyuncu Tolga Sarıtaş oldu. En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı Ödülü\'nü Sezen Aksu kazanırken, Megastar Tarkan En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı Ödülü\'nü kazandı. En İyi Komedi ve Romantik Komedi Dizisi Ödülü\'nü Güldür Güldür ekibi alırken, En İyi Komedi ve Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu Ödülü Hande Erçel\'in, En İyi Komedi ve Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu Ödülü ise Çağlar Çorumlu\'nun oldu. En İyi Dizi Çifti Ödülü ise Kalp Atışı dizisinde sergiledikleri performans ile Öykü Karayel ve Gökhan Alkan\'ın oldu. Son dönemin gündemden düşmeyen popüler ismi Aleyna Tilki, En İyi Çıkış Yapan Ödülü\'ne layık görüldü. Bu yıl ilk kez verilen En iyi Youtuber / Instagrammer Ödülü ise Enes Batur\'a gitti.

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri\'nin kazananları şöyle:

En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı : Sezen Aksu

En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı ve Yılın Şarkısı: Tarkan

En İyi Dizi: Vatanım Sensin

En İyi Spor Programı: Stadyum

En İyi Çocuk Oyuncu: Beren Gökyıldız

En İyi Fantezi - Halk Müziği Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar

En İyi Fantezi - Halk Müziği Erkek Sanatçı: Koray Avcı

En İyi Kadın Sunucu: Evrim Akın

En İyi Erkek Sunucu: Ali İhsan Varol

En İyi Komedi & Romantik Komedi Dizisi: Güldür Güldür

En İyi Komedi & Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu: Hande Erçel

En İyi Komedi & Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu: Çağlar Çorumlu

En İyi Çıkış Yapan: Aleyna Tilki

En İyi Dizi Müziği: Söz Dizisi - Atakan Ilgazdağ

En İyi Yönetmen: Söz Dizisi - Yağız Alp Akaydın

En İyi Senarist: Nuran Evren Şit- Vatanım Sensin

En İyi Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik

En İyi Erkek Haber Sunucusu: Fatih Portakal

En İyi Haber Programı: CNN Turk- 5N1K Cüneyt Özdemir

En İyi Gündüz Kuşağı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Yarışma: Survivor - Acun Ilıcalı

En İyi Proje (Müzik): Çeyrek Asır - Harun Kolçak

En İyi Müzik Grubu: Athena

Azerbaycan\'ın En Parlak Yıldızı: Röya

En İyi Kadın Oyuncu: Aslı Enver

En İyi Erkek Oyuncu: Tolga Sarıtaş

En İyi Dizi Çifti: Öykü Karayel - Gökhan Alkan / Kalp Atışı

En İyi Youtuber/Instgramer: Enes Batur

En İyi Klip: Mabel Matiz - Ya bu işler ne

Kendi Mucizesini Yaratanlar: Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün, Songül Öden, Erkan Petekkkaya, Cansu Dere, Engin Akyürek



Görüntü Dökümü

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- Ertugrul Özkök röp

- Cüneyt Özdemir röp

- Gül Gölge Saygı röp

- Kenan İmirzalıoğlu röp

- Acun Ilıcalı röp

- Gülben Ergen röp

- Şule zeybek röp

- Genel ve Detaylar

11.12.2017 - 12.09 - Haber Kodu : 171211048