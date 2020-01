DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- VATAN CADDESİ\'NDE POLİS İKİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR; TAKSİLER TEK TEK İNCELENİYOR (1)

Polis ekipleri Fatih\'te taksiye binip kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Vatan Caddesi ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Vatan Caddesi\'nde trafiği kontrollü şekilde yavaşlatıp taksilerde inceleme yapıyor.

Şüphelilerin Fatih\'te yaşanan bir hırsızlık olayıyla ilgili arandığı belirtildi.

2- KILIÇDAROĞLU\'NDAN MAN ADASI VE REZA ZARRAB AÇIKLAMASI

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

\"FETÖ\'cüler mi verdi? Yok efendim ilgisi yok. Bu ülkede bu ülkeyi seven, bu ülkenin çıkarlarını savunan milyonlarca insan var. Belgeleri bu ülkeyi sevenler verdi\"

\"Vatandaşına dönüp diyeceksin \'vergi ver\'. Evde musluğu açtıkları andan itibaren 5 çeşit vergi veriyorlar. Ama Ankara\'daki beylerin çocukları Türkiye\'de vergi ödemek için başka ülkelere gidip şirket kuruyorlarsa burada bir ahlaki sorun var\"

\" (Zarrab davası) Haysiyetli insanların Sarraf davasından sonra bulundukları makamlardan ayrılması lazım. Düne kadar Zarrab\'ı devlet protokolüne oturttular\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul\'da düzenlenen \'Eşitlik Adalet Kadın Zirvesi\'ne katıldı.

Programa eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman\'ın sorularını yanıtladı. Arman\'ın \"Kadınlardan öğrendiğiniz en önemli şey nedir?\" sorusuna Kılıçdaroğlu\'nun \"Susmak\" yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu.

MAN ADASI

\"Man adası olayı ne kadar önemli?\" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, \"Vatandaşına dönüp diyeceksin \'vergi ver\'. Evde musluğu açtıkları andan itibaren 5 çeşit vergi veriyorlar. Ama Ankara\'daki beylerin çocukları Türkiye\'de vergi ödemek için başka ülkelere gidip şirket kuruyorlarsa burada bir ahlaki sorun var. Ahlakın olmadığı bir yerde, ne kadın-erkek eşitliği olur, ne adalet olur, ne insan hakları olur, ne insan saygı olur. Orada sadece ve sadece kişisel çıkarlar ve hırslar olur\" diye yanıt verdi.

\"ŞİMDİ BİR ADIMIMIZ KALDI\"

\"Karşı taraftan gelen belge sahte iddialarına karşı açıklamanız ne?\" sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, \"İlk açıklamadan bu yana belirlediğimiz bütün strateji tuttu. Kim hangi konuşmayı yapacak o da bizim düşündüğümüz süreç içinde gerçekleşti. Şimdi bir adımımız kaldı. O adımı da bugün yarın gerçekleştireceğiz. Ondan sonra daha farklı bir şekilde toplumun önüne çıkacağım. Şimdiden bir şey söylemeyeyim ama bir adım kaldı. Bir şey daha olması lazım onu da gerçekleştireceğiz\" dedi.

\"BELGELERİ BU ÜLKEYİ SEVENLER VERDİ\"

Kılıçdaroğlu, \"Belgeleri verenler kim şeklinde imalar var, bu imalar doğru mu?\" sorusuna şöyle yanıt verdi:

\"Bunları veren bir insan tabi, uzaydan almadım. Ama bunlar bize geldi diye biz hemen ortalığa çıkmıyoruz. Bakıyoruz, araştırıyoruz, doğrulatıyoruz, konuşuyoruz. FETÖ\'cüler mi verdi? Yok efendim ilgisi yok. Bu ülkede bu ülkeyi seven, bu ülkenin çıkarlarını savunan milyonlarca insan var. Belgeleri bu ülkeyi sevenler verdi\"

\"HAYSİYETLİ İNSANLARIN SARRAF DAVASINDAN SONRA BULUNDUKLARI MAKAMLARDAN AYRILMASI LAZIM\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Reza Zarrab davasının Türkiye\'ye ne zararı olacak?\" soruna ise, \"Haysiyetli insanların Sarraf davasından sonra bulundukları makamlardan ayrılması lazım. Düne kadar Zarrab\'ı devlet protokolüne oturttular. Bir de biliyorsunuz eski deli Kadir vardı Atatürk düşmanı, onu da devlet protokolüne oturttular. Zarrab için \'hayırsever bir iş adamı\' dediler. Şimdi Zarrab düşman oldu niçin? İtirafçı oldu. Adam rüşvet vermiş, hepimiz biliyoruz rüşvet verdiğini, rüşvet alanlar da belli, koruyanlar da belli… onun için dedim, haysiyeti ve onuru olanların görevlerinden ayrılması lazım\" yanıtını verdi.

\"HIRSIZLIK MESELESİ BİR TÜRKİYE MESELESİ DEĞİL Kİ\"

\"Bu bir Türkiye meselesi mi? AKP meselesi mi?\" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

\"Hırsızlık meselesi bir Türkiye meselesi değil ki. Hırsızlık olayı var, rüşvet olayı var, her vatandaş hangi partiden olursa olsun bunun bitmesini istiyor. Bu ülkede herkesin alın teri ile kazanmasını isteriz, alın teri ile çalışmasını isteriz, üretmesini isteriz, kazanmasını isteriz. Ama \'ben çıkar sağlayayım, rüşvet alayım, köşeyi döneyim, devletin makamlarında, katlarında oturayım kimse bana dokunamaz\' anlayışıyla gidilirse, Türkiye\'nin sonu felaket olur. Geldiğimiz nokta bu. Beni üzen nokta şu, bu olay Türkiye\'de oldu, hepimiz olayı biliyoruz, olayı kapatıyoruz, şimdi Amerika\'da yargılanıyor, bizim bakanlar burada. Rüşvet alanlar burada, beni üzen bu, beni kahreden bu. Ya bu ülkenin mahkemesi yok mu? Bu ülkenin adaleti yok mu? O davalarda \'burada bir şey yoktur\' diyen savcılar, dosyaları kapatan hakimler, gelecekte çocuklarına hesap veremeyeceklerdir. En ağırı da bu. Emin olun o çocuklar babalarından utanacaklardır. \'Babam zamanında bunu yaptı\' demeyeceklerdir çünkü onu belli bir yaştan sonra baba olarak kabul etmeyeceklerdir. Benim geldiğim nokta bu\"

\"KARŞI TARAFIN VERECEĞİ TEPKİLERİ DÜŞÜNEREK BELİRLİ BİR STRATEJİ İÇİNDE GİDİYORDUK\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Zarrab davası ortadayken, Man adası da burada. İki meselenin birden konuşulması gürültüye gitmesi anlamına gelir mi?\" sorusuna ise \"Man\'ı biz bir zamanlama içinde götürüyorduk. Karşı tarafın vereceği tepkileri düşünerek belirli bir strateji içinde gidiyorduk. Ama biz Amerika\'da bu dava ne zaman başlar, ne olur onu bilmiyorduk. Tamamen tesadüf, o davayla da bir ilgisi yok zaten\" yanıtını verdi.

3- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK: AKILLI KÖMÜR DÖNEMİNİ BUGÜN İTİBARİYLE İNŞALLAH BAŞLATIYORUZ





2. Yerli Kömür Eylem Planı Çalıştayı\'nın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, son iki yıldır izledikleri politika, atılan adımlar ve paydaşlardan gelen yorumlar doğrultusunda yerli kömür stratejisi belirlediklerini belirterek, \"Kömürde rezervin keşfinden çıkarılmasına, elektrik üretiminde kullanılmasına kadar tüm süreçlerinde insanı önceleyen, bilimsel teknoloji ve yöntemlerle ele alan bir strateji ortaya koymaya çalıştık. Kömürün tüm süreçlerinde akıl ile akılcı stratejilerle hareket etmeyi düstur edindik. İşte bu yüzden kömürümüzü akıllı kömür olarak değerlendireceğiz. Artık Türk kömür madenciliğinde \'akıllı kömür\' dönemini bugün itibariyle inşallah başlatıyoruz\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Şişli\'deki Grand Cevahir Oteli\'nde gerçekleştirilen 2. Yerli Kömür Eylem Planı Çalıştayı\'nın açılışına katıldı. Albayrak açılışta yaptığı konuşmada, enerji üretiminde kömür kullanımının başta Avrupa olmak üzere Dünya\'da birinci sırada geldiğini vurgulayarak, \"Enerjide dışı bağımlılığı sonlandırmak için ortaya koyduğumuz bu milli enerji ve maden politikası kapsamında enerji alanında özellikle özel sektör ve üniversitelerimiz başta olmak üzere istişare etti, iletişimde bulunduk, toplantılar yaptık, çok yoğun bir mesai harcadık. Enerji ve maden alanında arzu ettiğimiz seviyelere ulaşmak için neler yapmamız gerek nasıl bir strateji ortaya koymamız gerektiği ve bunlara bağlı olarak karşılıklı bir diyalog içerisinde şeffaf sürdürülebilir bir yol haritası belirledik\" dedi.

\"AKILLI KÖMÜR DÖNEMİNİ BUGÜN İTİBARİYLE İNŞALLAH BAŞLATIYORUZ\"

Son iki yıldır izledikleri politika, atılan adımlar ve paydaşlardan gelen yorumlar doğrultusunda yerli kömür stratejilerini belirlediklerini ifade eden Albayrak,öKömürden elektrik üretme hedeflerinin yanında temel olarak \'kömür madenciliğini istediğimiz noktaya nasıl taşırız?\' sorusunu bu bütüncül stratejiyle net bir şekilde ortaya koyacağız. Bugün artık tüm paydaşlarla, arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerin sonucunda akıllı kömür stratejisi olarak belirlediğimiz sürecin kısa bir sunumunu sizlerle görüşeceğiz. Kömürde rezervin keşfinden çıkarılmasına, elektrik üretiminde kullanılmasına kadar tüm süreçlerinde insanı önceleyen, bilimsel teknoloji ve yöntemlerle ele alan bir strateji ortaya koymaya çalıştık. Kömürün tüm süreçlerinde akıl ile akılcı stratejilerle hareket etmeyi düstur edindik. İşte bu yüzden kömürümüzü akıllı kömür olarak değerlendireceğiz. Artık Türk kömür madenciliğinde akıllı kömür dönemini bugün itibariyle inşallah başlatıyoruz.\" şeklinde konuştu



\"YAKLAŞIMIMIZIN TEPESİNDE İSE ŞEFFAF VE AÇIK BİR YÖNETİM ANLAYIŞI OLACAK\"

Akıllı kömür stratejisinde 3 önemli yaklaşımı temel alarak inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden Albayrak, \"Bu yaklaşımın temelinde insan odaklılık yaklaşım var. İnsan olmadan insana değer vermeden hiçbir stratejinin ayakta kalması mümkün değil. Bakanlığımızın yapmaya çalıştığı uygulamaya çalıştığı her adımda insan önceliğimiz olacak. İnsan odaklılığın üzerine koyduğumuz ikinci temel yaklaşım bilim odaklılık oldu. Tüm süreçlerde bilimsel yöntemleri, gelişen teknolojileri kullanacak, teknolojinin insana hizmet eden tüm yanlarından faydalanacağız. Yaklaşımımızın tepesinde ise şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı olacak. Attığımız her adımı şeffaf ve açık bir şekilde tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Hem vatandaşlarımız kömürle ilgili süreçlerde attığımız her adımı bilecek. Hem de sektörümüz orta ve uzun vadeli stratejilerimize vakıf olarak önünü görebilecek. Bir sonraki adım olarak baktığımız da ulaşmak istediğimiz seviye elde etmek istediğimiz sonuçlar aslında yola çıkış sebebimizin ana unsuru oldu. Hedefler belirlememiz lazım o hedefleri yakalama noktasında. İşte milli enerji ve maden politikasıyla ortaya koyduğumuz dışa bağımlılıktan kurtulma işte bu stratejiyle ulaşmak istediğimiz hedefleri başında geliyor \" dedi.

\"TÜRKİYE\'Yİ YASA BOĞAN BU KAZALARLA BU SEKTÖRÜN GÜNDEME GELMESİNİ….\"

Güvenli kömür madenliğini tesis etmek zorunda olduklarını vurgulayan Albayrak sözlerine şöyle devam etti: \"Artık yürek burkan tüm Türkiye\'yi yasa boğan bu kazalarla bu sektörün gündeme gelmesini herhalde bu salonda değil tüm Türkiye\'de bir kişi istemez. O zaman bu salondakiler olarak hepimize ayrı bir iş düşüyor. Tabiki tedbir bizden takdir Allah\'tan ama inanan insanlar olarak kadere iman etmiş insanlar olarak bu inancın mensupları olarak işimizi en iyi şekilde yapmaya üzerimize düşen tüm tedbirleri almaya da herkesten çok inanmak zorundayız\" dedi.



\"BU SEKTÖRLE BİR DE İTİBARLA ALAKALI BİR PROBLEMİMİZ DE VAR\"

Stratejilerinin bir ayağının da istihdamı arttırmak olduğunu söyleyen Albayrak,\"Verimliliği arttırmak noktasında teknolojiden çok daha fazla yararlanmak zorundayız. Bu tabiki bazıları tarafından \'daha az insanla madencilik\' yapılacak. Böyle bir şey yok. Yeni stratejiyle artık tabiki üretimi arttıracağız. Bunu yaparken ama tamamen bilimsel yöntemlerle dünyadaki en iyi örneklerle bu uygulamayı bu verimliliği bir üst noktaya artık taşımak zorundayız. Tüm bu uygulamaları yaparken de ulaşmak istediğimiz hedeflerden bir diğeri tüm sektörün itibarını da yukarıya taşımak. Bu sektörle birde itibarla alakalı bir problemimiz de var. Sektörün katma değerini yukarı taşımak için sadece ben tek başıma taşıyamam ortaya büyük bir kaya var. Tek başıma taşırsam taşıyayım. Hep birlikte taşın altına elimizi koyarak bu noktaya taşıyacağız. Stratejimizi 3 temel kolon üzerine inşa ederken 3 bileşeni de ortaya koymak durumundayız. Kaçak kömür madenciliği ile mücadele edeceğiz. Yeni teknolojik uygulamaları hayata geçireceğiz. Tüm kömür madenciliğimizi yeni madencilik anlayışıyla yeniden ele alacağımızı ifade ettik. \"



\"İŞİNİ İYİ YAPANLA İYİ YAPMAYANI NET BİR ŞEKİLDE AYIRIP...\"

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)\'nün onay vermediği hiçbir kömür ilişkili sahalardan artık çıkarılamaylacağını söyleyen Albayrak, \" Bununla ilgili hem valilikler hem de sivil yerel kolluk güçleriyle ilgili yakın takiple biz daha etkin bir rol oynacayacağız MİGEM olarak. Bu işin şakası yok sektörün bu itibar noktasında yaşadığı sektördeki en ufak bir sıkıntının tüm sektörü olumsuz etkilediği durumlara izin vermememiz lazım. İşini iyi yapanla iyi yapmayanı net bir şekilde ayırıp bu dönüşümü hep birlikte sağlamamız lazım. \" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE 1, 5 TON DÜNYADAKİ GELİŞMİŞ ÖRNEKLERDE 11 TON ÜRETİLİYOR\"

Albayrak, dünyada yeraltı kömür madenciliği yapılan gelişmiş ülkelerin (Avustaralya, ABD gibi) yeraltında çalışan kişi başına ortalama performansın 11 tona yakın gibi bir üretim gerçekleştiğini vurgulayarak, \"Türkiye\'de bu rakam yaklaşık 1,5 ton seviyesinde arada neredeyse 8 katı var. Yevmiye başına Türkiye\'de 1, 5 ton üretiliyor. Dünya\'daki gelişmiş örneklerde 11 ton üretiliyor. Bu hem birim maliyeti açısından hemde teknolojik verimlilik noktasında iş ve işçi güvenliği açısından hem sermayenin geri dönüş noktasından daha verimli bir şekilde ülke ekonomisine kazandırılması açısından hemde küresel ülkelerle pazarlarla rekabet açısından çok önemli bir nokta. 11 ton nere 1,5 ton nere. Son rakamlar malum elim olaydan sonra 50-60 milyonlara düşen sektör. Geçtiğimiz yıl 70 milyonları buldu. Bu yıl inşallah 80 milyonu geçeceğiz. Ama hedef Türkiye rekorunu tarihin en yüksek üretim rakamları noktasında bunu da geçerek 100 milyona inşallah 200 milyon tona çıkmayı artık ana bir hedef olarak koymamız lazım. \" dedi.

BAKAN\'IN ESPİRİLİ KONUŞMALARI GÜLDÜRDÜ

Konuşmasının ardından Bakan Albayrak\'a Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat tarafından hediye takdim edildi. Bakan Albayrak daha sonra dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Açılış töreni kömür santrallerinin çevre yatırımlarının tamamlanmasına ilişkin protokol imza töreninin ardından sona erdi. Hediye takdimi ve imza töreni sırasında Bakan Albayrak\'ın yapmış olduğu esprili konuşmaları salondakileri güldürdü.

4- TONLARCA DEMİRİN ALTINDA KALAN TALHA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* Talha\'nın acılı babası,

\"Çok büyük ihmal var. Saat 18.30 şantiye çalışmaz. Demir iniyorsa birileri organize etmeli. Biz de bu işi yapıyoruz, şantiyelere girip çıkıyoruz\"

Pendik\'te okul çıkışı, yapım çalışması olan yolda üzerine düşen tonlarca demirin altında kalarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Talha Aksoy gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik\'te okul çıkışı annesi ve ablası ile birlikte yapım çalışması olan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha üzerine TIR\'daki inşaat demirleri devrildi. Çocuk demirlerin altında kalarak feci şekilde can verdi. Talha Aksoy için bugün öğle vakti Kavakpınar Yeşil Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine Talha\'nın ailesi çok sayıda yakını katıldı.

\"ÇOK BÜYÜK İHMAL VAR\"

Acılı baba Yusuf Aksoy camide bahçesinde kabul etti. Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin de acılı babaya baş sağlığı dileğinde bulundu. Bu sırada konuşan Yusuf Aksoy \"Konuşacak halim yok. Çok büyük ihmal var. Saat 18.30 şantiye çalışmaz. Demir iniyorsa birileri organize etmeli. Biz de bu işi yapıyoruz, şantiyelere girip çıkıyoruz \"diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından da Talha, Osmangazi Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

5- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HOCASI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Emre Aksan Etiler\'deki evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Aksan\'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Genel Müdürü, Yard. Doç.Dr. Emre Aksan Etiler\'deki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eve gelen temizlik görevlisi Aksan\'a seslenmesine rağmen ses gelmedi. Aksan\'ı banyoda cansız şekilde bulan görevli, komşulardan ve site yönetiminden yardım istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemede Aksan\'ın vücudunda şüpheli bir bulguya rastlamadı. Emre Aksan\'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Acı haberi alarak eve gelen yakınları gözyaşı döktü. 78 yaşındaki Emre Aksan\'ın Etilerdeki evinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Bahçıvan Turan Budak, \"Emre hocanın evinde çalışan kadın sabah eve geliyor. Hocayı ölü bulmuş. Biz gittik. Sağlık ekipleri geldi. Büyük ihtimal kalp krizi geçirmiş dediler\" dedi.

Emre Aksan\'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine kaldırıldı.



6 - BİLGİSAYAR MÜHENDİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİNİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Kartal\'da bir GSM şirketinde bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli\'yi (36) öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan 17 yaşındaki M.A.\'nın yargılanmasına başlandı.

M.A. sorgusunda cinsel taciz nedeni ile bir anda gelişen olaylar sonucu maktulü bıçakladığını söylediği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya tutuklu yargılanan M.A. ve maktül Volkan Karadeli\'nin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Maktül Volkan Karadeli ile üç aylık abi kardeş ilişkisi bulunduğunu söyleyerek savunmasına başlayan M.A., olay günü maktulün evine gittiğini, maktulün evde kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu, bu nedenle aralarında boğuşma çıktığını, ani gelişen olaylar sonucu çantasından bıçak çıkardığını, sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Niyetinin maktulü öldürmek olmadığını söyleyen M.A.\'nın, maktulün kendisine saldırdığı için bıçakla ona vurmak zorunda kaldığı yönünde savunma yaptığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi\'nden randevu alınarak, sanığın olay tarihinde akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor düzenlenmesini isteyen mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli\'nin, 17 yaşındaki M.A. tarafından evinde bıçaklanmak suretiyle öldürüldüğü belirtiliyor.

Olaydan sonra Adana\'ya kaçan şüphelinin yakalanarak İstanbul\'a getirildiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin cinayeti kabul ettiği, maktule ait bilgisayarı da alarak kaçtığı kaydediliyor.

İddianamede 15 - yaş gurubundaki şüpheli M.A.\'nın, \"Tasarlayarak kasten adam öldürme\" ve \"Konutta yağma\" suçlarından 6 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.



7- MİDESİNDE 95 PREZERVATİF İÇİNDE 1 KİLO 200 GRAM KOKAİN BULUNDU



Belçika\'dan gelen Gana uyruklu şüpelinin midesinde prezervatifler içinde kokain ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım\'da Brüksel\'den Atatürk Havalimanı\'na gelen bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek onu takibe aldı.

Polis ekipleri, Gana uyruklu R.A.\'yı pasaport kontuarlarından geçtikten sonra durdurarak üstünde ve valizinde arama yaptı.

Ekipler yapılan aramada R.A.\'nın üstünde ve valizinde uyuşturucu madde bulamadı; fakat şüpheliyi uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen R.A.\'nın 95 kapsül halinde 1 kilo 140 gram kokain yuttuğu belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen R.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 26 Kasım\'da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin havalimanında polis takibinde olduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



