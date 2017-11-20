DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- TAKSİM\'DE SAĞANAK YAĞMUR; BEYOĞLU ÖĞRETMENEVİ\'NİN ÇATISININ BİR BÖLÜMÜ UÇTU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

İstanbul\'un üzerinde dolaşan siyah bulutlarla birlikte yer yer sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim\'de sağanak yağmur meydandakilere zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarla birlikte Beyoğlu Öğretmenevi\'nin çatısının bir bölümü uçtu.

Meteoroloji\'nin uyardığı yağmur İstanbul\'da etkili oluyor. Yağmur bulutuyla hava bir anda karardı, sağanak yağmur başladı.

Yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Beyoğlu Öğretmenevi çatısının bir bölümü yola uçtu. Çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Yağmur ve rüzgar nedeniyle Taksim Meydanı\'nda da yürüyenler de zor anlar yaşadı.



Görüntü Dökümü:

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-Taksim\'den görüntü

-Yağmurda koşturanlar

-Şemsiyelerin ters çevrilmesi

-Uçan çatıdan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çatıyı parçalara ayırması

-Genel ve detaylar

20.11.2017 - 12.55 - Haber Kodu : 171120058

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2- TARİHİ YARIMADA\'YI SARAN SİYAH BULUTLAR ÜSKÜDAR\'DAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

- İSTANBUL ÖĞLE SAATLERİNDE GECEYİ YAŞADI

- SİYAH BULUTLARLA SAĞANAK YAĞMURU BERABERİNDE GETİRDİ

- ÜSKÜDAR\'DA SU BASKININA KARŞI MAZGALLAR YİNE AÇILDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ /- İstanbul

İstanbul\'da gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı. Bulutlar geçiş yaptığı bölgelere sağanak yağış bıraktı. Özellikle Üsküdar Salacak sahilinden Tarihi Yarımadaya bakanlar ender rastlanan bir görüntüyle karşılaştı. Aniden bastıran yağmur ve etkili olan rüzgar sahilde yürüyenlere zor anlar yaşattı. Her yoğun yağışta su basan Üsküdar Meydanı\'nda bu kez önlem alındı.

Görüntü dökümü:

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-Kız Kulesi ve tarihi yarım adanın görüntüsü

-Denizden görüntüler

-Yağmurdan görüntü

-Yürümekte zorlananlar

-Martı görüntüsü

-Mazgalların görüntüsü

20.11.2017 - 12.56 - Haber Kodu : 171120059

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3- ZEYTİNBURNU\'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ; 2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi; iki araç hasar gördü.

D-100 Karayolu Edirne istikametinde Cevizlibağ mevkiinde yol kenarındaki ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken; araçlarda maddi hasar oluştu. D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Araçlardan görüntü

-Ağaçtan görüntü

-Araç sahibi ile röp.

20.11.2017 - 13.27 - Haber Kodu : 171120072

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4- RÜZGAR UÇAKLARI PAS GEÇİRDİ



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA

İstanbul\'da olumsuz hava koşullarının yanı sıra rüzgar etkisini artırdı. Atatürk Havalimanı\'nda uçakların iniş ve kalkışı için pist değişikliği yapıldı ve bu nedenle inişlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı. Gelen uçaklar ortalama 10-15 dakika havada tur attıktan sonra iniş alabiliyorlar. Rüzgarın etkisini artırdığı anlarda ise Türk Hava Yolları\'nın altı uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldığı öğrenildi.

DHA kamerasının kayıtlı olduğu anlarda özel bir jette pisti pas geçti. Özel jet ikinci denemesinde inebildi.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanından görüntüler uçakların iniş ve kalkışları

-Özel jetin pisti pas geçmesi

-İkinci denemesinde inen özel jet

-Bulutlar ve uçaklardan görüntü

20.11.2017 - 14.47 - Haber Kodu : 171120098

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5- İBB\'DEN \"BIÇAKLI ŞOFÖR\" AÇIKLAMASI

\"İlk değerlendirme sonucunda, kurum olarak şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır\"

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medyaya yansıyan bıçaklı otobüs sürücüsüyle ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, \"Taksim-Basın sitesi hattında çalışan Otobüs A.Ş.\'de görev yapan otobüs şoförünün bugün saat 10.18 sıralarında İncirli\'de durakta yolcularla tartıştığı ve saldırıya uğradığı öğrenildi. Olay sırasında şoför çıkan arbede sırasında bıçak çekerek yolculara yönelttiği belirtildi. Olay emniyete intikal etmiş şoför ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Adli soruşturma devam ediyor. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda, kurum olarak şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili görüntüler



20.11.2017 - 14.12 - Haber Kodu : 171120083

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6- KADIN HAKİMDEN SANIK ÖĞRETMENE TEPKİ

\"Öğretmenseniz katlanacaksınız. Yoksa bu işi yapmayacağız\"

Haber- Kamera: Serpil KIRKESER /İSTANBUL DHA

Esenler\'de bulunan bir ilkokulda okuyan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki H.S.S.\'yi kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen Nadir D. (51) hakim karşısına çıktı. Sanık Nadir D. olay günü kitapla sınıf içerisinde dolaştığını belirterek, \"Bir ara kitap çocuğun gözlüğüne değmiş. Ben de çocuğu alarak öğretmenler odasına götürdüm. Pansuman yaparak bantladım. Kesinlikle kasıtlı olarak vurmadım\" dedi. Sanık Nadir D. \"Çocuklar zaten hareketliydi…\" şeklindeki sözlerine hakim tepki gösterdi. Hakim Vijdane Bayram da \"Öğrenciler tabi ki hareketli olacaklar. Öğretmenseniz onlara da katlanacaksınız. Ben de bir saattir insanları dinliyorum. Yoksa bu işi yapmayacağız\" ifadelerini kullandı.

SANIK: KESİNLİKLE KASITLI OLARAK VURMADIM

Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nadir D. ve mağdur H.S.S. ile mağdurun babası Remzi S. ile annesi Songül S. hazır bulundu. Sanık Nadir D. savunmasında, \"Olay tarihinde sınıf içerisinde elimde kitapla dolaşıyordum. Bir ara kitap çocuğun gözlüğüne değmiş. Baktığımda gözünün altında hafif bir kanama vardı. Hafif bir şeydi ciddi bir şey değildi. Hafif bir çizikti. Ben de çocuğu alarak öğretmenler odasına götürdüm. Pansuman yaparak bantladım. Sınıfa geri döndük. Kesinlikle kasıtlı olarak vurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi. Sanık Nadir D. \"Çocuklar zaten hareketliydi…\" sözlerine hakim de \"Tabi ki hareketli olacaklar. Öğretmenseniz onlara da katlanacaksınız. Ben de bir saattir insanları dinliyorum. Yoksa bu işi yapmayacağız\" ifadelerini kullandı



OĞLUM ÖĞRETMENİNİN KİTAPLA YÜZÜNE VURDUĞUNU

Şikayetçi Songül S. de olay günü hastanede olduğunu belirterek , \"Oğlumun öğretmeni olan sanık beni telefonla aradı. Oğlumun basit bir yalanmasının olduğunu pansuman yaptıklarını söyledi. Ben de öğretmenine çocuğa iyi davranmasını okuldan soğumamasını gerektiğini yazdım. Bunun üzerine o da beni arayarak, \'Sorun yok, ancak okula gelmeniz lazım. Yaraya dikiş gerekebilir\' dedi. Ben de çocuğu hastaneye götürdüm. Yara baya açık bir yaraydı. Plastik cerraha götürerek dikiş attırdık. Oğluma nasıl olduğunu sorduğumda sıranın sıkışık olduğunu, kaleminin yere düşmesi nedeniyle almak için eğildiğini, bunun üzerine öğretmenin yanına gelerek çenesinden sıkmak suretiyle yüzüne kitapla vurduğunu canını çok yandığını ve kan aktığını söyledi. Ben sanıktan şikayetçiyim\" dedi.

Baba Remzi S. de sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

\"YARALAMANIN KASTEN MEYDANA GELDİĞİ BELLİDİR\"

Şikayetçilerin avukatı Şahin Baran da mağdur öğrencinin yüzünde halen iz olduğunu belirterek, iz yönünde rapor aldırılmasını istedi. Avukat Baran, \"Darbenin geliş yönü itibariyle yukarıdan aşağıya doğru geldiği bellidir. Yaralamanın taksirle değil, kasten meydana geldiği bellidir\" diye konuştu. Hakim Vijdane Bayram, duruşma salonunda mağdur öğrenci H.S.S.\'yi yanına çağırdı ve yüzüne de yakından baktı.

ADLİ TIP İZİN KALICI OLUP OLMADIĞINI İNCELEYECEK

Mahkeme, mağdur öğrencinin Adli Tıp Kurumu\'na gönderilerek yüzündeki izin sabit iz olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar verdi. Mağdurun pedagog eşliğinde ifadesinin bir sonraki duruşmada dinlenilmesine hükmeden mahkeme duruşmayı Ocak ayına erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 20 Nisan\'daki olay şöyle anlatılıyor: İlkokul 1. Sınıf öğrencisi olan H.S.S. yere düşen kalemini almaya çalıştı. Bu sırada sınıf öğretmeni şüpheli Nadir D. dersi dinlemediği gerekçesiyle H.S.S.\'nin sağ gözünün alt kısmına kitapla vurarak darp etti. Hastaneye götürülen H.S.S.\'nin göz altına dikiş atıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan savcılık hazırladığı iddianamede, mağdurun sağ göz altında darbeye bağlı bir yaralanmanın olduğunun anlaşıldığını belirterek, şüphelinin yaşı küçük mağdura karşı kamu görevlisi sıfatından kaynaklı olarak nüfuzunu kötüye kullandığını belirtti. İddianamede şüpheli öğretmen Nadir D.\'nin \"Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralama\" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA

Adliye çıkışı açıklama yapan Avukat Şahin Baran, duruşmada yaşananları anlattı. Anne Songül S. de öğretmenin görev yapmasının kendisini rahatsız ettiğini kaydederek, \"Uzaklaştırma alması gerekiyordu. Halen görev yapıyor. Öğretmenlik yapıyor. Başka çocuklara olmasın diye ben mahkemeye başvurdum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Anne Songül S.\'in konuşması

Avukat Şahin Baran\'ın konuşması

Mağdur H.S.S.\'nin görüntüsü

Genel ve detaylar

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7- ÇADIRCI ÇETE YAKALANDI...3 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPIP LÜKS OTOYA BİNDİLER ÇADIRDA YAŞIYORLARDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da banka ve tapu dairelerinden takip ettikleri mağdurların parasını çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli, polisle girdikleri kovalamaca sonucu ateş edilerek yakalandı. Şüphelilerin 14 olayda yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Daha önceden benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunan şüphelilerin her eylemleri için lüks otomobil satın aldıkları ayrıca yakalanmamak için çadırda yaşadıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olayları ve yakalanma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Asayiş şube müdürlüğü tarafından son günlerde artan yüklü miktarda para çalınan kapkaç olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede mağdurların tapu dairesinden, bankadan para çektikten sonra şüpheliler tarafından takip edildiği ve bir süre sonra kapkaça uğradıkları tespit edildi.

POLİS 15 GÜN PUSUDA BEKLEDİ

Polis güvenlik kamera görüntülerinini inceleyerek eşkallerine ulaştığı şüphelileri takip için özellikle tapu daireleri önünde pusu kurdu. 15 gün süren beklemenin ardından 16 Kasım 2017 tarihinde Arnavutköy\'de bulunan tapu dairesi önünde şüpheli bir şekilde dolaşan lüks otomobil takibe alındı. İçinde aranan şüphelilerin eşkaline benzeyen kişilerin bulunduğu otomobili Kağıthaneye kadar takip edilmesinin ardından durdurmak için \"Dur\" ihtarı yapıldı. Ancak ihtara uymadan otomobil polis araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine açılan ateş sonucu lastiği patlayan araç dururken araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Emir Ş.(25)\'nin cezaevi firarisi olduğu ve daha önceden 16 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şebekenin lideri olduğu tespit edilen şüphelinin 8 olaydanda arandığı öğrenildi. Diğer şüpheliler Muhabbet M.(23), Aşır M.(19), Haydar M.(19) \'nin de daha önceden polise mukavemet, devlet malına zarar vermek, kasten yaralama, kapkaç, yağma, sahtecilik gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Bir diğer şüpheli Muharrem Z.(51) in ise daha önceden bir kaydının bulunmadığı öğrenildi.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Polis soruşturmasında şüphelilerin banka ve tapu dairesi, noter gibi yerlerden takip ettikleri yüklü miktarda parayla çıkan mağdurları takip ederek uygun bir yer bulduklarında kapkaç yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 14 ayrı olayda yaklaşık 3 milyon lirayı bu şekilde çaldıkları ortaya çıktı.

LÜKS OTOMOBİL ALIP ÇADIRDA YAŞIYORLARMIŞ

Öte yandan polis şüphelilerin yakalanmamak için ev yerine çadırda yaşadıklarını tespit etti. Eylem yapmak için İstanbul\'un sınır ilçelerini tercih eden şüphelilerin her gece başka bir yerde kurdukları çadırlarda geceledikleri tesipt edildi. Öte yandan çete üyelerinin, her eylem için bir lüks araç satın aldıkları, hırsızlıkta kullandıktan sonra sattıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık olaylarının güvenlik kamera kayıtları

-Operasyon anı

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen otomobilden detay

20.11.2017 - 14.01 - Haber Kodu : 171120081

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8-(YENİ GÖRÜNTÜLERLE)

ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN NEFES KESEN TATBİKAT

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nce düzenlenen tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın denetlediği tatbikatta özel harekat polisleri, havadan ve yerden belirlenen hedeflere operasyonlar yaptı. Helikopterlerin havalandığı, keskin nişancıların atış yaptığı tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, özel harekat polislerinin bu yıl içinde 2006 operasyona destek verdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tatbikattan görüntüler

-Mustafa Çalışkan\'ın görüntüleri

-Detaylar

20.11.2017 - 11.39 - Haber Kodu : 171120039

20.11.2017 - 13.09 - Haber Kodu : 171120065