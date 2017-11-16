DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ERHAN TİMUROĞLU ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu\'yu öldürmekten aranan Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu adliyeye sevkedildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yapılan operasyonda Sancaktepe\'de yakalanan Erhan Timuroğlu\'nun emniyettek işlemleri tamamlandı. Timuroğlu, adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Timuroğlu\'nun adliyeye sevki

16.11.2017 - 13.04 - Haber Kodu : 171116079

======================================

2- HAVALİMANINDA BONZAİ OPERASYONU: 2\'Sİ POLİS 6 GÖZALTI

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Atatürk Havalimanında bir yolcuya ait iki valizde 2 ton bonzai üretilebilecek 21 kilo hammadde ele geçirildi. Operasyonda, 2\'si polis olmak üzere 6 kişi yakalandı.

VALİZ KAYIP EŞYA OFİSİNE KALDIRILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinde yapılan analiz sonucunda şüpheli bulunan ve THY\'ye ait uçakla Hong Kong\'dan geleceği tespit edilen Y.İ.\'ye ait 2 valiz uçak iner inmez alınarak x-ray taramasına tabi tutuldu. Yapılan incelemede valizlerde çok sayıda cep telefonu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yolcu salonunda Gümrük Muhafaza personeli tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra valizler, bagaj bandına yüklendi ve şüpheli tarafından alınması beklendi. Ancak uzun süre geçmesine rağmen banttan alınmayan valizler kayıp eşya ofisine kaldırıldı. Kayıp eşya ofisinden teslim alınacağından şüphelenen ekipler valizin takibini bırakmadı.



\"PROTEİN TOZU\" DEDİ AMA...

Bir süre sonra Y.İ. valizlerini almak üzere kayıp eşya ofisine başvurdu. Y.İ.\'ye valizlerin teslim edilmesi sağlandı. Takibini sürdüren Gümrük Muhafaza ekipleri, Y.İ.\'yi \"gümrüğe tabi eşyam yok\" anlamına gelen Yeşil Hat Gümrük Kontrol Noktasını geçtikten sonra durdurdu .

Y.İ.\'nin valizleri detaylı olarak aramak üzere AHL Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği\'ne götürüldü.

Valizlerde yapılan aramada 35 cep telefonu ile paketler bulundu. Y.İ. yapılan ön görüşmede paketlerde protein tozu olduğunu belirtti ancak uyuşturucu test kitiyle yapılan analizde paketteki tozun bonzai üretiminde hammadde olarak kullanılan \'5-Fluoro AMB\' olduğu belirlendi. Toplamda 21 kilo olduğu tespit edilen maddeyle piyasa değeri 8 milyon TL olan 2 ton bonzai üretilebileceği kaydedildi.

2 POLİS DE GÖZALTINA ALINDI

Konu hakkında bilgilendirilen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı\'ndan alınan talimat doğrultusunda yürütülen soruşturmada, şüphelinin telefon görüşmeleri ve yazışmalarında irtibatı olduğu tespit edilen Ş.A. ve S.K. isimli polis memurları ile B.Ş., A.G., M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda uyuşturucunun daha önceden de uyuşturucu satmaktan sabıkası bulunan ve yurtdışında olduğu belirlenen S.Ö.\'ye ait olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, yurtdışında bulunan S.Ö. hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi, S.K. isimli polis memuru ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Bavulların aranması

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Ele geçirilenler

16.11.2017 - 13.05 - Haber Kodu : 171116080

=============================

3- BAHÇELİEVLER\'DE AVM\'YE ÖZEL HAREKAT BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA (1)

* Suç örgütü üyeleri üst aramasından geçmeden AVM\'ye girmiş.

Haber-Kamera: İstanbul DHA

\"Şirinler\" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen 2 Kasım günü düzenlenen operasyon güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Suç örgütü üyelerinin AVM\'ye üst araması yapılmadan girme anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

(GÜVNELİK KAMERASI)

/////////////////////////////////////////////

-Şüphelilerin üst araması yapılmadan AVM\'ye girmeleri

-Özel harekat ekiplerinin baskın anı

dhafeed

==================================

4- (ÖZEL)

BEHİCE TEZYE İLE KIZI 27 YILDIR ONLARA YİYECEK TAŞIYOR; İSTANBUL\'UN ORTASINI KUŞ CENNETİNE ÇEVİRDİLER

Haber-Kamera: Taner YENER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan\'da yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı 63 yaşındaki Behice Durçetin ile 42 yaşındaki kızı Mürüvvet Durçetin yaz- kış, yağmur-çamur demeden 27 yıldır bir gün bile aksatmadan sokak hayvanlarını besliyorlar.

Eyüpsultan\'da Postane semtinde oturan Behice Durçetin eşi öldükten sonra kızı Mürüvvet Durçetin ile birlikte sokak hayvanlarını beslemeye başladı. 27 yıldır aralıksız sokak hayvanlarını besleyen anne ve kızı, yanlarında götürdükleri el arabasıyla fırın ve lokantalardan topladıkları yiyecekleri poşetlere koyup, gün ağarmadan sokakta yaşayan hayvanlara veriyorlar. Behice Durçetin ile kızı Mürüvvet Durçetin\'in Eyüpsultan sahiline sabah 09.00 sıralarında gelerek kaz, ördek, martılar, kedi ve köpyeklere yiyecekler veriyorlar. Anne ve kızın, hayvanları beslerken duydukları mutluluk yüzlerinden okunuyor. Anne ve kızı sahile gelmeden önce deniz yüzeyindeki martılar, kaz ve ördekler gruplar halinde yiyeceklere uçarken ilginç görüntüler oluşuyor.

BABAM 1990\'DA ÖLDÜ BANA GEÇTİ

Sokak hayvanları besleme alışkanlığının babasının vefatından sonra başladığını ifade eden Behice Durçetin, \"Babam beslerdi seneler önce, sokaktaki kedilere köpeklere bakardı. Burada karşıda (Sütlüce) mezbaha vardı. Mezhahadan mancacılar (Kedi köpek yiyeceği satan) gelirdi. Manca satarlardı kalınbağırsak haşlaması dediğimiz mahalle aralarında paketi 1 liraydı o zaman. Babam beslerdi. Ben o zaman hayvan sevmezdim. Babam 1990\'da öldü ondan sonra bana geçti. Hayvanlara adadım kendimi . İlk önce kedi bakmaya başladım, acıdım. Bir, iki üç daha çok vermeye başladım. Balat\'a götürüyorum İslambey\'e götürüyorum kedilere bakıyorum. Sadece Eyüp değil civarı değil her tarafa götürüp veriyorum. Paramla da alıp veriyorum bazen hayırsever tanıdıklar alıp veriyorlar.\" diye konuştu.

SABAH 04.00 KALKIYORUZ

Kızı Mürüvvet ile birlikte sabah 04.00\'de kalktıklarını söyleyen Behice Durçetin, \"Fırınları dolaşıyorum cami çıkışı lokantaları dolaşıyorum. Lokantalardan kalan pilav falan varsa onları alıyorum. Pilavları kedilere veriyorum. Yemek artıklarını papara yapıyorum veriyorum.\" dedi.

27 YILDIR AKSATMADAN GELİYORUZ

27 yıldır aksatmadan sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden anne Durçetin, \"Her gün çıktım. Hastalandım ama hasta hasta çıktım yine. \'Aç kalırlar\' diye vicdanım el vermiyor. Ben daha çayımı içmedim, kahvaltımı yapmadım. Bunları doyurduktan sonra oturup çayımı içerim. Ondan sonra oturup işimizi yaparız\" dedi.

HAYVANLAR \'BİZE YARDIM EDİN\' DİYEMİYORLAR

Anne Durçetin, vatandaşları da daha duyarlı olmalarını gerektiğini söyleyerek,\"Yiyecek versinler zarar vermesinler iyi baksınlar. Hayvanlar insanlardan daha zavallı, dilleri yok onların. İnsan insana yardım edebiliyor. Hayvanlar konuşamıyor. Hayvanlar \'bize yardım edin\' diyemiyor. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bir kap su koysunlar. Yemek artıklarını koysunlar poşetleyip çöpe atmasınlar. Çöpe atıyorlar, yedirmiyorlar hayvanlara. Bakan var, bakmayan var. Seven var sevmeyen var. Daha duyarlı olmak lazım \" dedi.

ALLAH\'A DUA EDİYORUZ KEŞKE FAZLA KAR YAĞMASA

Bazı insanların hayvanlara çök kötü davrandığını ifade eden kızı Mürüvvet Durçetin ise bazı insanların hayvanlara kötü davranmasından yakınarak, \"Tekmeyle kovalıyanlar var. Hayvanlara yardımcı olsalar. Kedi kulübeleri koysalar. Bütün kediler kışın üşüyorlar kucağımıza geliyorlar. Her gün kar - kış demeden geliyoruz. Arabayı birgün çekemedik. Kar toplanıyor tekerleğine... Arabayı bırakıp, sırtımıza çuvalları alıp geldik. Gelmesek insanın içi açıyor gelsek zor yürüyorsun sanki ayağımıza bir şey bağlı sanki. Allah\'a dua ediyoruz keşke fazla kar yağmasa şu hayvanlar için. \" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

- Kazların beklemesi

- Anne kızın el arabasıyla gelişi

- Kazlara martılara seslenişleri

- Kazlara martılara ekmek atması

- Kazların martıların ekmekleri yemesi

- Ropörtajlar

- Genel ve detaylar

16.11.2017 - 13.16 - Haber Kodu : 171116089

16.11.2017 - 13.18 - Haber Kodu : 171116090

16.11.2017 - 13.22 - Haber Kodu : 171116095

=======================================

5- MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİNİ KUNDAKLAYAN ALAGÜL\'E 4 YIL 2 AY HAPİS

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Kadıköy\'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi\'ni (MSGM) kundakladığı gerekçesi ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aligül, \"Yakarak mala zarar verme\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, \"Suçun işleniş biçimi, bir eğitim kurumuna yönelen eylemle ortaya çıkan suç konusunun önem ve değeri, yakılan binanın içinde o anda bir insanın bulunmasının yarattığı tehlikeyi\" gerekçe göstererek maddede öngörülen en üst sınırdan hüküm kurdu.

İstanbul Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet Ali Aligül ve Avukatı Begüm Kaya ile MSGM\'nin Avukatı Toygar Öztürk katıldılar. Hakim Gökhan Pala, sigorta şirketi tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, suçtan kaynaklı hasar nedeni ile sigortalı MSGM\'ye yaklaşık 40 bin liralık bir ödemenin yapıldığını belirterek, sanığa bu zararı ödeme gücünün bulunup bulunmadığını sordu .Bu zararı giderme gücünün olmadığını söyleyen sanık, \"Ben de bir araştırma yaptım. Söz konusu yangından kaynaklı zarar bana göre en fazla 10-12 bin TL olabilir. 40 bin lira gibi bir meblağ bence çok fahiştir, şişirilmiş bir fiyattır. Şu anda ödeyemiyorum\" dedi.

Son sözü sorulan sanık, olayı bir anlık öfke ile yaptığını belirterek, \"Bir anlık öfke ile öyle bir olayı gerçekleştirdim. Hatam vardır. Hatamı kabul ediyorum. Takdir mahkemenindir\" dedi.

EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILDI

Hakim Gökhan Pala, kısa bir aradan sonra sanığı, \"Yakarak mala zarara verme\" suçundan ceza verdiğini açıkladı. Kararda, \"Suçun işleniş biçimi, bir eğitim kurumuna yönelen eylemle ortaya çıkan suç konusunun önem ve değeri, yakılan binanın içinde o anda bir insanın bulunmasının yarattığı tehlike\" gerekçe gösterilerek, sanığa verilen cezanın alt sınırından uzaklaşıldığı belirtildi. Bu nedenle sanığa maddenin öngördüğü en üst sınır olan 3 yıl hapis cezası verildiği belirtilen kararda, suçun yakıcı madde ile işlenmesi gözetilerek sanığın cezasının 5 yıla çıkarıldığı, uygulama şartları bulunmadığı gerekçesi ile bu cezada \"Haksız tahrik\" indirimi yapılmadığı belirtildi. \"İyi hal\" indirimi ile sanığın cezası 4 yıl 2 aya düşürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kadıköy Ziverbey\'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi\'nde (MGSM) 20 Şubat 2017 tarihinde giriş kapısında çıkan yangın sonucu izlenen güvenlik kameraları görüntülerinde kimliği tespit edilen Mehmet Ali Aligül, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alagül, tutuklanma talebiyle gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Aligül, bu kez tutuklanmıştı.

Aligül hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü MSGM\'ye elinde bulunan benzin şişesi ile gittiği, benzini binanın giriş katına dökerek yangın çıkardığı belirtiliyor.

Aligül\'ün, \"Mala zarar verme\" ve \"Kasten yangın çıkarma\" suçlarından 1 yıl 2 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, Müjdat Gezen\'in Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit\'in torunu hakkında sarf ettiği sözlerin, bu padişahı seven kişilerde tahrik oluşturacak nitelikte olduğu belirtilerek, sanık lehine \"Haksız tahrik\" indiriminin uygulanması isteniyordu.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

------------------------

-Şüphelinin emniyete girişi

-Olay anının güvenlik kamera kaydı

16.11.2017 - 11.25 - Haber Kodu : 171116049

16.11.2017 - 11.29 - Haber Kodu : 171116051

====================================

6- BAKAN EROĞLU: 2071 YILINA KADAR İSTANBUL\'UN SU PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK

* Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:

\"İnşallah önümüzdeki yıl Melen\'in devreye girmesiyle bırakın 2018\'i, 2071 yılına kadar İstanbul\'un su problemini olmayacak şekilde çözdük\"

\" New York\'taki Central Park\'ın 3 misli büyüklüğünde \'Kanuni Sultan Süleyman Parkı\'nı hazırladık. Önümüzdeki baharda Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açacak\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Su Konseyi Toplantısı\'na katıldı. Bakan Eroğlu, toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

\"KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PARKI\'NI HAZIRLADIK\"

Veysel Eroğlu, İstanbul\'daki yeşil alan çalışmalarıyla ilgili, \"Şu ana kadar sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın İstanbul\'da diktiği ağaç miktarı 21 milyonu aştı. New York\'taki Central Park\'ın 3 misli büyüklüğünde \'Kanuni Sultan Süleyman Parkı\'nı hazırladık. Önümüzdeki baharda Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açacak. Yani 3 katı büyüklükte bir şehir parkı da kazandıracağız. Hemen Elmalı Barajı\'nın yakınında, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar hudutları arasındaki, 7 kapılı, 7 bahçeli gerçekten muhteşem, Belgrad Ormanı gibi bir Kanuni Sultan Süleyman şehir ormanını da hayata geçiriyoruz. Özellikle çok sayıda park, bahçe yapıldı. Şimdi Allah izin verirse biz 3. köprü yolu üzerindeki ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Kesilen ağaçların en az 5 katı kadar fidan dikeceğiz, ağaçlandıracağız. Yani ağaçlandırma devam ediyor. Ayrıca biz İstanbullulara fidan dağıtıyoruz\" dedi.

\"AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI ARTAN HIZLA DEVAM EDECEKTİR\"

Bakan Eroğlu, İstanbullulara erguvan, ıhlamur, çınar fidanı dağıttıklarını ifade ederek, \"Nisan ayından önce İstanbul\'da 10 biner adet fidanı 10 ilçede bizzat kendim dağıttım. Hatta okul bahçelerine fidan dikerek çiçek gibi yaptık. İstanbul\'da ağaçlandırmaya önem veriyoruz, İstanbul Çok önemli, inşallah daha da bu ağaçlandırma çalışmaları artan hızla devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın\" şeklinde konuştu.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İstanbul barajlarının doluluk oranın yüzde 54 olduğunun sorulması üzerine Bakan Veysel Eroğlu, \"Türkiye suya erişimde yüzde 100 şu anda, bütün Türkiye\'de suya erişim tam, köylerine varıncaya kadar. İstanbul\'da 1994 öncesi İstanbul\'da su yoktu. Ben 5 Mayıs 1994\'e günü İSKİ Genel Müdürlüğü\'nü devraldığım zaman Haftada bir defa su veriliyordu. Sürekli kesinti, kesinti. Hatta suyun kalitesi kötüydü. Biz o kadar çok çalıştık ki 7 tane baraj, Istranca Barajları\'nı bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü inşa etti. İnşallah önümüzdeki yıl Melen\'in devreye girmesiyle bırakın 2018\'i, 2071 yılına kadar İstanbul\'un su problemini olmayacak şekilde çözdük\" diye konuştu.

\"İSTANBULLULAR, İSTEDİKLERİ KADAR SU KULLANSINLAR AMA TASARRUFA DA RİAYET ETSİNLER\"

Bakan Eroğlu, \"Ben 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren İstanbul\'da su kesintisi olmayacak diye ilan etmiştim. O zaman herkes şaşırdı, \'nasıl oluyor bu?\' diye. \'Biz büyük düşünüyoruz\' dedim. Günü birlik çözümler yerine, 1994\'te 2040 yılını hedef aldık, şimdi 2071 yılını hedef alıyoruz. Büyük planlar projeler yaptık, altyapıyı tamamen değiştirdik. Çok modern içme suyu arıtma tesisleri inşa ettik. Neticede şu anda her hangi bir sıkıntı yok. Bırakın 2018\'i, 2071 yılına kadar su sıkıntısı olmayacak diye ilan ettik. Merak etmesin İstanbullular, istedikleri kadar su kullansınlar ama tasarrufa da riayet etsinler\" ifadesini kullandı.

ASKERİ ALANLARIN YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Bakan Eroğlu, askeri alanların yeşil alana dönüştürülme çalışmalarıyla ilgili, \"Askeri alanların zaten orman olanları var, orman olarak tekrar teslim edilecek. Ama diğer alanları zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ilan etti, bunları büyük ölçüde yeşil alan olarak kazandıracağız. Ama daha önce ormanlık alanlardan askeri tesis olarak verilen alanlar var. Tekrar alınacak ağaçlandırılarak. Hazineye yani Milli Emlak\'a kayıtlı olanlar da büyük ölçüde yeşil alan olarak hazırlanacak diye tahmin ediyorum\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

--------------------

-Eroğlu\'nun açıklamaları

-Detaylar

16.11.2017 - 11.59 - Haber Kodu : 171116065

=====================================

7- 12 MİLYON LİRALIK BİTCOİN GASPI KAMERADA

Haber: Sinan BİLGİLİ-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş adamının 12 milyon lira değerindeki sanal parası \"Bitcoin\"ini gasp ettiği belirtilen şüphelileri gözaltına aldı. Gasp anı güvenlik kamerasına ve operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

7 Kasım günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna giden iş adamı kaçırılarak 12 milyon lira değerindeki bitcoininin gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık talimatı doğrultusunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada iş adamının 6 Kasım günü saat 08.15 sıralarında Bahçelievler\'de polis yeleği giyen 2 kişi tarafından kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin İş adamını çeşitli otoparklara götürerek kendi adına kayıtlı bitcoin hesaplarını silah zoruyla kendi hesaplarına aktardıkları anlaşıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler şüphelilerin G.S ,U.K ,S.Ö VE H.Ö olduğunu belirleyerek 10 Kasım\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsiz silah, 11 adet cep telefonu, 3 bilgisayar, 3 tablet, 6 bitcoin cihazı ele geçirildi.

SUÇ MAKİNELERİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden G.S\'nin 19 adet bilişim sistemi kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarından arandığı, 10 farklı davadan ise 30 yıl hapis cezasının olduğu, şüphelilerden U.K\'nin ise 3 adet nitelikli yağma suçundan kaydının olduğu, şüphelilerden H.Ö\'nün ise sahte kimlik kullandığı, şüphelilerden İ.Ö\'nün ise Kocaeli Kandıra cezaevinden firar ettiği belirlendi. Şüphelilerin 2017 yılı Ekim ayında Büyükçekmece\'deki bir iş yerinden Bitcoin algoritmalarını üreten 100 bin lira değerindeki 11 adet mining cihazlarını da gasp ettiği anlaşıldı. Baskında ele geçirilen cihazlar da el konularak sahibine teslim edildi.

Operasyon sonrası şüphelilerin gasp ettiği 12 milyon lira değerindeki 450 adet bitcoin sahibine iade edildi. 4 şüpheli tutuklandı.

GASP ANI KAMERADA

Şüphelilerin iş adamını zorla bir araca bindirerek kaçırması ve bir iş yerinden mining cihazlarını gasp ederek kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilere yönelik özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskın ise polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polislerinin koç başı ile kapıyı kırarak içeri girmesi ve şüphelileri gözaltına alması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-GÜVENLİK KAMERASI

-İşadamının kaçırılması

-Cihazların gasp edilmesi

-POLİS KAMERASI

-Operasyon anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Ele geçirilin malzemeler

-Masaüstü görüntüsü

-Detaylar

16.11.2017 - 11.46 - Haber Kodu : 171116057

====================================

8- \"ONUR YÜRÜYÜŞÜ\" DAVASINDA İLK DURUŞMA

- MAHKEME, VALİLİĞE YÜRÜYÜŞÜN NEDEN YASAKLANDIĞINI SORDU

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

25. Onur Yürüyüşü\'ne katıldıkları için haklarında \"izinsiz gösteriye katılmak\" iddiasıyla dava açılan 25 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Savunma yapan sanıklar, darp edilerek gözaltına alındıklarını iddia etti. Avukat Levent Pişkin de yargılanmak istenenin LGBTİ varoluşu olduğunu savunarak, \"Madem koruma amaçlı gözaltıydı, neden dava açıldı?\" dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde Haziran 2017\'de 25. Onur Yürüyüşü\'ne katıldıkları için haklarında, \"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet\" iddiasıyla dava açılan 25 kişinin yargılaması İstanbul 48\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başladı. Davanın ilk duruşmasına, 13 tutuksuz ile avukatları katıldı.

DARP EDİLDİK... GÖZALTINA ALINDIK...

Kimlik tespitlerinin ardından başlayan davada sanıkların avukatı Levent Pişkin, iddianamenin usule uygun hazırlanmadığını iddia ederek iptalini talep etti. Talep, iddianamenin iadesine ilişkin itiraz süresi geçtiği gerekçesi ile reddedildi. Daha sonra savunma yapan sanıklar, yürüyüşe katılmadıklarını gezmek için bulundukları İstiklal Caddesi\'nde herhangi bir uyarıda bulunulmadan darp edildiklerini, sözlü şiddete maruz kaldıklarını ve bu şekilde gözaltına alındıklarını ifade ettiler.

\"EN TEMEL HAKKIMIZ YARGILANMAK İSTENİYOR\"

Daha sonra söz alan avukat Levent Pişkin, olay günü kendisinin de İstiklal Caddesi\'nde olduğunu belirterek, \"Bize LGBTİ\'lileri korumak amacıyla gözaltıların yapıldığı söylendi. Ancak, saldıran gruplara sadece kimlik tespiti yapılıp bırakılırken bizim arkadaşlarımız gözaltına alınarak şiddete maruz bırakıldı. Gözaltı otobüsünde bazı eşcinsellere, sanki zıt birşeymiş gibi ilahiler dinletildi. Madem koruma amaçlı yapılan gözaltıydı neden dava açıldı?\" dedi. Savunmasında Anayasa Mahkemesi\'nin kararlarını da hatırlatan avukat Pişkin, daha önce Onur Yürüyüşü\'ne katılanların beraat ettiğini belirterek, \"Biz beraat etmekten yorulduk. Savcı iddianame yazmaktan yorulmadı. Burada yargılanan toplantı yürüyüş yasasına muhalefet değil, LGBTİ varoluşudur. En temel hakkımız yargılanmak isteniyor\" diye konuştu.

MAHKEME VALİLİĞE SORDU

Duruşmada ara kararını veren mahkeme hakimi, Valiliğe yazı yazılarak, 25 Haziran 2017\'de yapılan yürüyüşle ilgili yasaklama kararının ne zaman verildiğini, bu kararın ilan edilip edilmediğini, edilmişse ne zaman hangi usulle ilan edildiğinin bildirilmesini istedi. Duruşma ertelendi.

NE OLMUŞTU

Önceki seneler valiliğin izin vermesi üzerine Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde gerçekleştirilen \"Trans Onur Yürüyüşü\" bu yıl Valilik kararıyla yasaklanmıştı. Yasağın da güvenlik gerekçesiyle alındığı bildirilmişti. Polis de, İstiklal Caddesi\'nde önlemler alarak yürüyüşe izin vermezken caddede bulunan bazı kişileri de gözaltına almıştı. Ellerinde sopalarla gelen bazı kişilerin de LGBT\'lilere yönelik saldırı girişimleri olmuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Olaylarla ilgili arşiv görüntüler

16.11.2017 - 12.27 - Haber Kodu : 171116073

====================================

9- OSMAN TANBURACI\'YA SALDIRAN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı\'ya saldıran sürücünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, spor yazarı Osman Tanburacı, dün Mecidiyeköy\'de seyir halindeyken bir aracın uygunsuz park etmesi yüzünden ilerleyemedi. Tanburacı araç sürücüsüne uyarıda bulundu. Tanburacı ile sürücü tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü sürücü, üzerine yürüdüğü Tanburacı\'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile Osman Tanburacı\'nın çantası yere düştü. Çevredekiler kavgaya müdahale ederek sürücüyü uzaklaştırdı. Olayın ardından çalışma yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın Y.Y. olduğunu belirledi. Ardından düzenlenen operasyonda, Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.\'nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Cep telefonu görüntüsü yaşanan kavga

-Cep telefonu görüntüsü Osman Tanburacı ile diğer sürücünün tartışması

-Cep telefonu görüntüsü sürücünün Tanburacı\'ya yumruk atması

-Cep telefonu görüntüsü çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması

15.11.2017 - 16.43 Haber Kodu : 171115151



