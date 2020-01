DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MABEYN KÖŞKÜ\'NDE (1)

Haber- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı\'da bulunan konutundan çıkarak, Beşiktaş\'ta bulunan Mabeyn Köşkü\'ne geldi.

Görüntü Dökümü:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konvoyundan görüntü

-Mabeyn köşkünden görüntü

-Genel ve detaylar

12.11.2017 - 16.03 - Haber Kodu : 171112109

2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI

Haber: Özgür EREN İSTANBUL DHA

39. Vadafone İstanbul Maratonu nedeniyle saat 04.00\'da çift yönlü trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

Araçlardan görüntü

Araçların ilelemesi

12.11.2017 - 15.47 - Haber Kodu : 171112104

12.11.2017 - 16.16 - Haber Kodu : 171112112

3- KEDİYE ATEŞ EDERKEN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da 3 gün önce eli silahlı bir kişi telefonla konuştuğu sırada belinden çıkardığı silahla kediye 2 el ateş etti. O anlar da güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

-Eli silahlı kişinin silahla ateş etmesi

-Kedinin uzaklaşması

-Genel ve detaylar

12.11.2017 - 16.15 Haber Kodu : 171112111

4- VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Hakan TARHAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl \"Çocuklar İçin Koş\" temasıyla düzenlenen Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda Halk Koşusu\'nun da startı verildi. Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı ile başlayan İstanbul Maratonu, 42K \"Maraton\", 15K, 10K, ve Halk Koşusunun start alması ile renkli görüntülere sahne oldu.

Halk Koşusu\'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ve sanatçı Hülya Koçyiğit verdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maratonda en renkli bölüm Halk Koşusu\'nda yaşandı. Startın verilmesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kafası üzerinde top sektiren, kangal köpeği ile yarışa katılan, sürpriz evlenme teklifi edenler oldu. Bunların dışında sosyal mesaj vermek isteyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da maratonda yer aldı.

NASUH MAHRUKİ: \"BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ EN GÜZEL HAYALLERİMİZİ TAŞIYAN BİR YER\"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki Halk Koşusu\'na katılan Nasuh Mahruki, Doğan Haber Ajansı\'na açıklamalarda bulundu.

Maratona her sene katıldığını belirten Mahruki, \"Çok iyi bir aktivite bu. Hem bir taraftan Adım Adım\'ın sivil toplum kuruluşları için bağış toplaması hem bir taraftan on binlerce insanın İstanbul\'un, Türkiye\'nin dört bir yanından gelen insanları 5-10 kilometre dahi olsa yürütmesi, koşturması güzel bir şey. Hepimizin, çocukluğumuzdaki en güzel hayallerimizi taşıyan bir yer Boğaziçi Köprüsü. Onun için böyle yürüyerek geçme fırsatı az bulunur bir şey. Her sene gelmeye çalışıyorum\" dedi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KAYA: \"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİ GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda Bakanlığa bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarla birlikte yürüyüşe katıldı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde çocuklar koşulduğunu hatırlatan Bakan Kaya, \"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ülkedeki çocukların geleceğe güvenle bakabilmeleri için çalışıyoruz. Çocuklar gülerse dünya güler, bunun için çalışıyoruz gece gündüz demeden. Bugün kurum çocuklarımızla birlikte yürüyoruz. Eşim ve çocuğumla birlikte yürüyoruz. İstiyoruz ki dünya üzerindeki her çocuğun geleceğe güvenle baktığı bir dünya olsun. Sadece Türkiye\'nin çocukları için değil, savaştan kaçıp ülkemize sığınmış Suriyeli, Iraklı çocuklar için de çalışıyoruz. Bugün ülkemizde 1,5 milyondan fazla Suriyeli Iraklı mülteci çocuğu ağırlıyoruz. Onların da eğitim hayatına en iyi şekilde dahil olmaları için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İstiyoruz ki tüm çocuklar huzurlu, mutlu, sağlıklı olsun ve iyi bir eğitim alsınlar. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi çocuklarımız için hayal ediyoruz\" dedi.

\"BU KÖPRÜ SADECE ASYA VE AVRUPA KITASINI BİRLEŞTİRMİYOR, GÖNÜLLERİ DE BİRLEŞTİRİYOR\"

Çocukların güvenli geleceği için çalıştıklarını aktaran Bakan Kaya, \"Bugün Bakanlık olarak ocuklarımızla birlikte tüm dünya çocukları için yürüyoruz. Bu köprü sadece Asya ve Avrupa Kıtası\'nı birleştirmiyor, gönülleri de birleştiriyor. Sporun birleştirici ruhu olduğuna inanıyoruz. Dünyadaki tüm çocuklar gülene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda Myanmar\'da zulümden kaçar kadın ve çocuklara Türkiye el uzattı. Bangladeş\'teki kamplara Hanımefendi Emine Erdoğan\'la birlikte gittik. Gördük ki oradaki çocuklar açlıkla pençeleşiyor. 10 gündür hiçbir şey yememişti çocuklar. Günlerdir aç olan çocuklara Türkiye olarak el uzattık. Bugün Bangladeş\'te Türkiye mutfaklarında pişen yemekler var. O çocuklar insan onuruna yakışır şekilde Türkiye sayesinde açlıktan kurtuldular. Dünya üzerinde kim olursa olsun el uzatmaya devam edeceğiz. Somali\'de Arakan\'da olduğu gibi tüm dünya mazlumlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki Aylan bebekler, Ümran bebekler olmasın, tüm dünya çocukları huzurlu ve mutlu olsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Halk Koşusu\'nda startın verilmesi

-Başkan Uysal\'ın konuşması

-Bakan Bak\'ın konuşması

-Bakan Fatma Betül Sayan Kaya\'nın açıklamaları

-Hülya Koçyiğit\'in görüntüsü

-Kafa ile top sektirme

-Kangal köpek ile yarışan

-Köprü üzerinde koşanlardan görüntü

-Evlenme teklifi

-Çocuk bando takımı

-Genel detaylar



12.11.2017 - 10.59 Haber Kodu : 171112037

12.11.2017 - 13.01 Haber Kodu : 171112069

(Spor Servisi\'nden geçilen görüntülerin kodu)

12.11.2017 - 11.01 Haber Kodu : 171112038

12.11.2017 - 12.25 Haber Kodu : 171112065

5- SP GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU: İSTANBUL\'A KİMLERİN İHANET ETTİĞİNİ ANLADIK DA TRABZON\'A KİM İHANET ETTİ?



Haber: Hakime TORUN - Kamera: İstanbul DHA

SP Genel Başkanı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, partisinin 2019 seçimlerine hazırlık startının verildiği programa Trabzon\'dan telekonferans ile bağlandı. Karamollaoğlu yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"İstanbul\'a ihanet ettik\" sözlerini hatırlatarak, \" İstanbul\'a kimlerin ihanet ettiğini anladık da Trabzon\'a kim ihanet etti? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum\" dedi.

Saadet Partisi (SP), 2019 seçimlerine hazırlık startını Bostancı Gösteri Merkezi\'nde \"Bekle Bizi İstanbul\" 2019 Hamle Programı ile verdi. Programa Trabzon\'dan telekonferans ile bağlanan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın \"İstanbul\'a ihanet ettik\" sözlerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

\"İstanbul Türkiyemizin en güzel şehri. Geçmişte başşehirdi bugün yine olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı\'nın ifadesi ile eğer bu şehire ihanet edilmişse, bu şehri yeniden derleyip toparlamak bize milli görüşçülere düşer. Milli görüşü terk edip başka ideallerin düşüncelerin peşinden koşanlar İstanbul\'u ihya edemezler. İstanbul ranta kurban edildi. Yeşillikleri kayboldu. Tarihi eserleri yüksek binaların arasında görülmez oldu. Yüksek binalar tarihi eserlerimizi gölgeler hala geldi. Her geçen gün nüfusu aratan, problemi artan bir şehir. Bize İstanbul\'un problemlerini nasıl çözeceksiniz, diye sorduklarında; bizim ilk cevabımız, İstanbul\'a şu anda yapılan göçün durdurulmasını sağlayacağız. Anadolu\'da yaşayan insanlar kendi yaşadıkları illerde, ilçelerde, köylerde kendi geçimlerini sağladıklarında İstanbul\'a göç duracak. Hatta İstanbul\'a olan göç tersine dönecek Anadolu\'ya olacak. Yüksek binalar, çarpıtılmış projeler, ne İstanbul\'umuz ne de başka illerimizi ihya edebilir. Trabzon\'dayım. Buraya gelirken gördüğüm yüksek binalar beni şok etti. İstanbul\'a kimlerin ihanet ettiğini anladık da Trabzon\'a kim ihanet etti? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum.\"

\"AHLAKİ VE MANEVİ DEĞERLERİ İHYA EDİLMEMİŞ BİR TOPLUM, HİÇBİR ÜLKEYE BARIŞ GETİREMEZ\"

Karamollaoğlu, \"Dünyada barış ve huzur dünyayı kargaşaya sürükleyen, sömürgeyi prensip haline getirenlere emanet edilemez. Bizim medeniyetimizin sahipleri dünyada barışı ve huzuru temin ederler. Önce biz ülkemizi düzelteceğiz. Ülkemizi kalkınmış bir ülke haline getireceğiz, sorunlarımızı çözeceğiz sonra dünyaya örnek olacağız. Ahlaki ve manevi değerleri ihya edilmemiş bir toplum, hukukun üstünlüğünü kabul etmemiş bir zihniyet hiçbir ülkeye barış getiremez. İnsan haklarına saygı gösterilmeden insanlar barış ve huzur içinde yaşayamaz. Bunu ancak bizim medeniyetimiz sağlar\" ifadelerini kullandı.

\"METAL YORGUNLUĞU MAALESEF İKTİDARIN KENDİ FİKRİNDE VE DÜŞÜNCESİNDE\"

Karamollaoğlu, \"Taş, toprak, betonun dışında köprü inşaatında ne varsa hepsi dışarıdan. Mühendisi, işçisi de dışarıdan. Böyle bir ülke kalkınmış, güçlü sayılabilir mi? Bunu kabullenmemiz mümkün değil. İğneden ipliğe neye ihtiyacımız varsa biz getireceğiz. İşsizliği, İstanbul\'a göçü biz durduracağız. Kendi uçağımızı, tankımızı, topumuzu biz yapacağız. 15 yıl geçmiş şimdi oturmuşlar günah çıkarmaya çalışılıyorlar. Metal yorgunluğundan bahsediyorlar belediye başkanlarını istifalara zorluyorlar. Olmaz. Metal yorgunluğu maalesef iktidarın kendi fikrinde ve düşüncesinde. Düşüncede metal yorgunluğu var. Hatalarını kabul edip sil baştan işe başlamaları gerekir. Ama bunu yapmaktan her babayiğidin harcı değil. \'Yanlış işler yapmışım, yanlış dostlar edinmişim, yanlış projeler\' şimdi değiştiriyorum\' demesi icap eder. Maalesef sadece halkımıza yönelik bir takım söylemleri geliştiriyorlar\" ifadelerini kullandı.

\"ÖĞRENCİLERİMİZİ AT YARIŞINA HAZIRLAR GİBİ HAZIRLIYORUZ İMTİHANLARA\"

Eğitim sistemini de eleştiren Karamollaoğlu, \"Biz iktidara gelirsek bugüne kadar uygulanan politikaların tamamını eksiksiz olarak tamamını değiştireceğiz. Bir başörtüsü problemi çözüldü Allah razı olsun. Bu ilerlemeyi, fedakarlığı takdir ederiz. İmam hatip okullarının arttırılmasından memnuniyet duyarız. Ama bu okulların içini dolduramaz, prensipleri değiştiremezsiniz. Bugün olduğu gibi eğitime devam ederseniz bina yapmayı akıllı tahtayı her okula koymayı, öğrencilere bilgisayar dayatmayı eğitim zannederseniz bu problemleri çözmeniz imkansızdır. Eğitimde, değerler eğitimine geçmek durumundasınız. Öğrencilerimizi at yarışına hazırlar gibi hazırlıyoruz imtihanlara. Düşünmeye, fikir üretmeye yönlendiremiyorsunuz.\"

Görüntü Dökümü:

-Programdan detay

-Karamollaoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detaylar

12.11.2017 - 14.31 Haber Kodu : 171112086

12.11.2017 - 14.33 Haber Kodu : 171112087

12.11.2017 - 14.36 Haber Kodu : 171112088

12.11.2017 - 14.42 Haber Kodu : 171112091

6- VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU\'NDA BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Haber-Kamera: Serhan TÜRK - Ali DANAŞ / İstanbul DHA

Erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda brinciler belli oldu. Maratonu erkeklerde 2 saat 11 dakika 22 saniye ile Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci olarak tamamladı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden başlayan maraton, Sultan Ahmet Meydanı\'nda son buldu. Bu yıl \"Çocuklar İçin Koş\" temasıyla düzenlenen İstanbul Maratonu\'nu Tekerlekli Sandalye, 42K \"Maraton\", 15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride yapıldı. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu\'na 100\'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde sporcu katılım gösterdi.

Bu yıl maratonda elit atletlerin geçiş sürelerini gösteren \'Mobil Tavşan Atlet\' uygulaması da hayata geçirildi. Her kilometreye kurulan uygulama sayesinde elit atletler, hedefledikleri sürenin ne kadar önünde veya gerisinde olduklarını gördüler.

ERKEKLERDE BİRİNCİ ABRAHAM KİPROTİCH

Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda 42K \"Maraton\" 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden saat 09.00\'da başladı. Sultan Ahmet Meydanı\'nda son bulan maratonda erkeklerde 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich birinci oldu. 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Jacob Kendagor ikinci, 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle Etiyopyalı Bazu Worku ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

KADINLARDA BİRİNCİ RUTH CHEPNGETİCH

Maratonda kadınlarda ise birinci 2 saat 22 dakika 36 saniyeylik derecesi ile Kenyalı atlet Ruth Chepngetich oldu. İkinci 2 saat 22 dakika 40 saniye ile Kenyalı Visiline Jepkesho, üçüncü ise 2 saat 25 dakika 14 saniyelik derecesi ile Etiyopyalı Letebrhan Haylay oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarıştan görüntüler

-Birincilerin gelmesi

-Genel detaylar

(Spor Servisi\'nden geçilen görüntülerin kodu)

12.11.2017 - 13.17 Haber Kodu : 171112071

12.11.2017 - 12.18 Haber Kodu : 171112059

7 - DAVUTOĞLU: DIŞ VE İÇ POLİTİKANIN KATEGORİK OLARAK AYRIŞMASININ ORTADAN KALKTIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeki 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nda okuyucularıyla buluştu. Davutoğlu, dün çıkan \'Duruş: Gençlerle Yüz Yüze\' kitabını imzalamadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

\"Kitabın olduğu her yerler; sevginin, muhabetin ve bilginin olduğu yerlerdir\" diyen Davutoğlu, fuara gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduğunu ve düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirtti. Kitap fuarına her sene ya okuyucu olarak ya da yazar olarak katıldığını anlatan Davutoğlu, \"Buradan feyz alırım. Çünkü buraya gelenler herhangi bir çıkar için gelmezler. Şahsi bir beklenti içinde olmazlar, aksine bilgiyi, hikmeti, irfanı ve ahlakı paylaşmak üzere gelirler\" dedi.

\"ZİHNİMDEKİ GENÇLE YAPTIĞIM SOHBETİ KALEME ALDIM\"

İnsanların saatlerce kitabı için yazarı bekliyor olmalarının Türkiye için ümitlendirici olduğunu ifade eden Davutoğlu, kitabında zihninde geçen bir gençle yaptığı sohbeti anlattığını söyledi.

Davutoğlu, \"Başbakanlıktan sonra biraz daha vaktimin olduğunu düşünen gençlerden farklı sorular alıyordum. Üniversitelerden de talepler geliyordu. Düşündüm ki tek tek cevap vermem mümkün değil, topluca zihnimdeki bir genç ile bir sohbet mahiyetinde bir kitap kaleme aldım. Bir zihniyet devriminin gerektiğine inanıyorum. Sosyal ve siyasi değişimlerin öncesinde insanın kendisine, zamana, mekana, ahlaka, bilgiye, iletişime, aşka, dosta bakışını gözden geçirebileceği samimiyet ile paylaşabileceği bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Mademki bu kadar kritik bir tarihi eşikteyiz bunları yeni düşüncelerle aşabiliriz. Yeni düşünceler özgürlükçü bir bakış açısı ile dile getirildiğinde gençler tarafından tarihi bir fırsata da dönüşebilir. Onun için son bir yıl içerisinde bütün düşünce birikimimi yansıtacak şekilde böyle bir kitabı kaleme aldım. Bugün hem TÜYAP\'ta olmakta hem de okuyucularım ile buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum\" diye konuştu.

\"DIŞ POLİTİKANIN GÜÇLÜ OLMASI İÇERİDEKİ GELİŞMELERLE DEĞERLENDİRİLİR\"

Daha sonra bir gazeteci Davutoğlu\'na, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün, \'Dış politika evin içinde başlar. Önce evin içi düzenli olsun ki dış politika başarılı olsun\' sözlerini hatırlatarak, \"Sizin bu konuda tespitiniz var mı? Kitabınızdaki gencin size bu konularla ilgili soruları oldu mu?\" diye sordu.

Davutoğlu bu soruya, \"Dış politika devlet politikası şeklinde teşekkül eder ki, bütün kademelerin katıldığı bir süreçtir. Biz de bu süreçte Türkiye\'nin dünyada en iyi şekilde temsil edilmesi ve sorunların barışçıl şekilde çözülmesi için çok büyük çaba sarf ettik. Artık dış ve iç politika hatlarının belirsizleştiği bir dönemden geçiyoruz. Şuanda Türkiye\'de veya başka bir ülkede dış politikayla irtibatlı olmayan bir sorun neredeyse yoktur. Aynı şekilde içerideki her gelişme de dışarıyı etkiler dışarıdaki her gelişme de içeriyi etkiler. Dış ve iç politikanın kategorik olarak ayrışmasının ortadan kalktığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi Suudi Arabistan da yaşananlar bir iç politika olarak mı sadece görülür yoksa dış politika olarak mı? Lübnan\'daki gelişmeler gibi ya da sayın Trump\'ın Amerika\'nın başına gelmesiyle Amerika iç politikası dış politikasına döndü. Türkiye\'nin, demokratik çerçevede hak ve özgürlükleriyle örnek teşkil ettiği dönemde dış politikası daha güçlü olmuştur. Dış politikasının güçlü olması da içerideki gelişmelerle değerlendirilir. 15 Temmuz sonrası yaşanan ortak milli birlik bilincinin sürmesi ve hep beraber Türkiye\'nin gerçek anlamda dünyada otoriter eğilimlerin artığı bir dönemde, kutuplaşmanın arttığı bir dönemde Türkiye\'nin içeride ve dışarıda barışçıl bir söylemi ve milletin ortak kaderi yönünde bilincinin gelişmesini sağlamak hepimizin görevi. Düşünürler, akademisyenler, devlet adamları olarak hepimizin yapması gereken milletimizin ortak kaderi etrafında birleşmesi ve insanımızın evrensel standartlarda hak ve özgürlüklerden istifade edebilir hale gelmesi ve sistemimizin de bir daha 15 Temmuz benzeri darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmayacak şekilde sağlam temellere oturtulması hepimizin görevidir\" şeklinde cevap verdi. Davutoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra yeni kitabı \'Duruş: Gençlerle Yüz Yüze\'yi imzaladı.

YOĞUNLUĞA KARŞI ÖNLEM

Öte yandan dün TÜYAP Kitap Fuarı\'na metrobüsle gelenlerin üst geçitte yaşadığı yoğunluk ve izdiham görüntüleri bugün oluşmadı. Görevliler, üst geçitte aldıkları önlemlerle yoğunluğun yaşanmamasını sağladı.

Görüntü Dökümü:

-Ahmet Davutoğlu\'nun açıklamları

-Davutoğlu\'nun okuyucularına kitabını imzalatması

-Davutoğlu\'na kitap imzalatmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk

-Fuara giden üst geçitten detaylar

8 - (Geniş Haber) METROBÜSLERDEN İNİP YÜRÜDÜLER

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün trafiğe açılışına yakın, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Yolcular metrobüslerden inip yürümeyi tercih etti. Vodafone 39. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Köprünün trafiğe açılmasına yakın Mecidiyeköy-Zincirlikuyu yönünde saat 15.00\'te metrobüs kuyruğu oluştu. Metrobüslerde beklemek istemeyen yolcular çareyi inip yürümekte buldu. Zincirlikuyu metrobüs durağına yürüyen bir yolcu, \"Biz maça gidiyoruz. Karşıya geçmediği için bu kadar kuyruk oluştu\" diye konuştu. Yaklaşık yarım saatlik yoğunluğun ardından seferler yeniden normale döndü.

Görüntü Dökümü

-Metrobüslerin oluşturduğu kuyruk

-Metrobüs yolunda yürüyenler

-Metrobüslerin beklemesi

-Yolcular ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

12.11.2017 - 15.42 - Haber Kodu : 171112103

12.11.2017 - 16.16 - Haber Kodu : 171112113