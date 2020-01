DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BOSTANCI\'DA DEVRİLEN MİDİBÜS EN SON BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Bostancı\'da biri çocuk 3 kişinin hayatını hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kazayı yapan midibüsün kazadan saniyeler önceki görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Görüntü Dökümü:

Midibüsün D-100 deki görüntüsü(38. saniye)

Genel ve detaylar

05.11.2017 - 17.35 Haber Kodu : 171105103

DHA FEED

2- GERİ GERİ GİDEN KAMYONET ASKIDA KALDI...



* Kamyoneti, itfaiye ve mahalle sakinleri el birliğiyle kurtardı.



Haber-Kamera: Özgür EREN - Ersan SAN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL (DHA)

Kağıthane\'de kapalı kasa kamyonet geriye doğru kayarak askıda kaldı. Kamyonetin devrilmemesi için çevredekiler kamyoneti halat ile çekerek bir evin demir korkuluklarına bağladı. Kamyonet bulunduğu yerden yaklaşık 1,5 saatte çıkarıldı. Olay, Talatpaşa Mahallesi Emek Sokak\'ta bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Mutlu Dursun, 34 HE 6450 plakalı kapalı kasa kamyoneti ile sokak içerisinde ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanarak duran kamyonet geri kaymaya başladı. Geri giden kamyonet çıktığı kaldırımın demir korkuluklarına çarpıp hafif yan yatıp askıda kaldı. Kamyonet sürücüsü de aracın içerisinde mahsur kaldı. Gürültüyü duyup dışarı çıkan mahalle sakinleri hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Çevrede bulunanlar şans eseri yara almadan kurtulan araç sürücüsünü bulunduğu yerden çıkarttı. Mahalle sakinleri daha sonra kamyonetin devrilmemesi için kolları sıvadı. Bulunan bir halatla kamyoneti el birliği ile sol tarafından çekerek devrilmesini önlemeye çalıştı. Bu arada ihbar üzerine itfaiye ekipleri gelerek çalışmalara katıldı. Yoldan yüksek olan kamyonetin sağ lastiklerinin bulunduğu bölgeye kriko ile destek verilirken aracın kasası halat ile bir evin korkuluklarına bağlandı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin çabası ile yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu itfaiye vinci yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.





Görüntü Dökümü

-Aracın askıda kalmasından görüntü

-Vatandaşların aracı halat ile asılması

-Aracın halat ile evin demir korkuluklarına bağlanması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Genel ve detaylar



05.11.2017 - 15.21 Haber Kodu : 171105071

3- (ÖZEL HABER) CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA...

* 2 dakikada 10 bin TL\'lik bilgisayar ve telefon çalan soyguncular, kayıplara karıştı.

* O anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İstanbul / DHA

Esenyurt\'ta 2 gece önce bir cep telefonu dükkanına giren yüzleri maskeli 5 kişi, içeriden yaklaşık 10 bin liralık telefon ve dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

2 DAKİKADA 10 BİN LİRALIK TELEFON VE BİLGİSAYAR ÇALDILAR

Olay 2 gece önce Esenyurt, Mehter Çeşme Mahallesi\'nde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan bir cep telefonu bayiine gelen yüzleri maskeli 5 kişi vitrin camını kırıp etrafı kontrol ederek içeri girdi. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, işyerine giren 3 kişi içeride bir süre gezinerek rafları karıştırdı. Bu sırada 1\'i kapıda beklerken diğeri de sokakta gözcülük yaptı. İçerdekiler tezgah ile raflarda cep telefonu ve dizüstü bilgisayarları alarak, dışarıda bekleyen arkadaşlarına verdi. İşyerinden yaklaşık 10 bin liralık telefon ve dizüstü bilgisayarı çalan soyguncular olayın ardından kayıplara karıştı. Gece saat 03:08 gibi içeri giren soyguncular , 03:10\'da işyerinden ayrılırken, dükkandaki hırsızlık anı da yaklaşık 2 dakika sürdü.

Sabah işyerine gelen çalışanlar, dükkanın soyulduğunu anlayınca durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamera görüntüsü

-İşyerine giren hırsızlar

-Raflardaki cep telefonu ile bilgisayarları çalma anları

-İşyerinden çıkma anları

-Genel ve detaylar

05.11.2017 - 16.17 Haber Kodu : 171105085

4- BEŞİKTAŞ\'TA \"CAM FİLMİ YASAĞI\" PROTESTO EDİLDİ...

Haber-Kamera: Ersan San İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş\'ta toplanan oto aksesuarcılar cam filminin yasaklanmasını protesto ettiler. Beşiktaş oto aksesuar işletmecileri Balmumcu\'da toplanarak, \'Modifiye suç değil yaşam tarzımız\' diyerek slogan atarak, Beşiktaş Meydana doğru ilerledi. Ellerinde pankart ve Türk Bayrağı olan grup adına açıklama yapan Paşam Sezer Türkoğlu \"Bugün burada toplanmamızın nedeni cam filminin yasak olması. Buraya gelen arkadaşlar ekmeği için çalışan insanlar. Cam filmi yasak olduğu zaman bu insanların dükkanı, elemanı, vergi levhası her şeyi kapanıyor. Devlete sesleniyoruz buradan; modifiye suç değil yaşam tarzımız, cam filmimize dokunmayın\" diye konuştu. Grup açıklamanın ardından Barbaros Bulvarı\'nda olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

-Gruptan detay görüntü

-Gruptan genel görüntü

-Grubun ellerindeki pankart ve Türk Bayraklarından görüntü

-Paşam Sezer Türkoğlunun açıklamaları

-Genel ve detaylar

05.11.2017 - 15.47 Haber Kodu : 171105076

5- GÜLBEN ERGEN, ERHAN ÇELİK\'İ OTOPARKTA KENDİSİNE PUSU KURUP ARACINI ÇİZMEKLE SUÇLADI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) -

Şarkıcı Gülben Ergen, kendisine atılan SMS\'lerde hakaret ve tehdit edildiği gerekçesi ile savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, eski eşi Erhan Çelik\'in otoparkta 2 saat 15 dakika pusu kurup kendisini beklediğini, arabasını çizdiğini ve arabadan çıkmaması üzerine otoparkı terk ettiğini savundu. Attığı mesajlarla Gülben Ergen\'i tehdit ettiği gerekçesiyle şüpheli sıfatı ile ifade veren Erhan Çelik\'in asistanı S.K., soruşturmaya konu mesajları kendisinin attığını söyledi. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na geçtiğimiz günlerde bir dilekçe ile başvuran Gülben Ergen\'in avukatı Altın Mimir, müvekkilinin cep telefonuna gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar nedeni ile 2 kişi hakkında şikayetçi olmuş, bu kişilerin eski eşi Erhan Çelik ile bağlantılı çıkması üzerine Erhan Çelik de şüpheli sıfatı ile ifadeye çağrılmıştı. Erhan Çelik\'in asistanı S.K., da şikayetçiler arasına eklenmişti. Avukat Altın Mimir 19 Ekim 2017 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu\'ya şikayet dilekçesi vererek Erhan Çelik\'in arkadaşı H.G. ve asistanı S.K.\'nın kardeşi M.E.K. hakkında şikayetçi olmuştu. Müvekkilinin, 21 Eylül 2014 tarihinde Erhan Çelik ile evlendiğini, 6 Aralık 2016 tarihinde de anlaşmalı boşandığını belirten avukat Mimir, müvekkilinin İzmir Karabağlar\'da yaptırdığı okula oyun parkı bağışlayan T. D., isimli bir kişi ile ilişkisi varmış gibi haber yapıldığını, müvekkilinin T.D., ile herhangi bir duygusal ilişki yaşamadığını kaydetti.

OTOPARKTA PUSU KURUP ARABASINI ÇİZDİ İDDİASI

Bu olaydan sonra 23 Eylül 2017 tarihinde müvekkilinin eski eşi Erhan Çelik\'in otoparka giderek müvekkilini 2 saat 15 dakika boyunca pusu kurup beklediğini savunan Avukat Mimir, \"Otoparkta tam 2 saat 15 dakika pusu kurarak müvekkilimizi beklemiş, bu süre zarfında iki defa da müvekkilimizin arabasının yanına giderek arabasını çizmiş ve zarar vermiştir. Müvekkilimizin dışarıya çıkmaması üzerine bir süre sonra orayı terk etmiştir\" iddiasında bulundu. Avukat Mimir, Erhan Çelik\'in çeşitli basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle toplum nezdinde farklı bir algı yaratarak müvekkilini küçük düşürmeyi amaçladığını savunarak, müvekkiline iki ayrı hattan gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar nedeni ile Erhan Çelik\'in arkadaşı H.G. ve asistanı S.K.\'nın kardeşi M.E.K. hakkında şikayetçi oldu. Avukat Mimir, dilekçesinde müvekkiline gelen mesajlardan da örnekler sundu. Şüphelilerden H.G.\'nin instagram hesabında paylaştığı mesajda, \"suskun kral @erhan_çelik senin canını sıkanın kafasını koparırımö şeklinde paylaşımının müvekkiline yönelik olduğunu savundu.

\'KENDİMİN VE ÜÇ EVLADIMIN CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYMAKTAYIM\'

Gülben Ergen savcılık şikayetinden bir gün sonra avukatı Altın Mimir ile birlikte 20 Ekim 2017 tarihinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği\'ne giderek şikayetçi sıfatı ile ifade verdi. 20 Ekim 2017 tarihinde karakolda verdiği bu ifadede, iki telefon hattından aynı gün gelen mesajların yakın tehlike içerdiğini savundu. Avukatlarının bu numaraların sahibini tespit ederek savcılığa şikayette bulunduğunu hatırlatan Ergen, \"Bugün gelen mesajlar, çocuklarımın da hedef içerisinde olduğunu göstermektedir. Tüm tehditler birlikte değerlendirildiğinde bana tanımış oldukları 2 günün bugün son günü olması sebebiyle son tehdit mesajıyla gerek kendimin gerekse 3 evladımın can güvenliğinden büyük endişe duymaktayım\" dedi. H.G.\'nin eski eşinin çok yakın arkadaşı olduğunu savunan Ergen, \"H.G. \'suskun kıral Erhan Çelik senin canını sıkanın kafasını kopartırım… net…\' şeklindeki paylaşımı ile bu şahsın kullanımındaki numaradan şahsıma gönderilen tehdit mesajları birleştirildiğinde can güvenliğimin büyük bir tehdit altında olduğu görülmektedir. Zira Erhan Çeliki ile aramızda son bir aydan beri devam eden, Erhan Çelik\'in bana yönelik gerçek dışı itham ve iftiralarından dolayı devam eden hukuki ve cezai ihtilaflarımız mevcuttur. Bu itilaflar sebebiyle bu tehdit mesajlarının onun yakın arkadaşlarının telefonlarından gönderilmiş olması tehlikenin büyüklüğünü göstermektedir. Ben öncelikle bu hat sahiplerinden ve onu azmettiren kişinin tespiti ile bu suça iştirak edenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Bu süre içerisinde başıma gelebilecek her türlü saldırıdan bu kişilerin mesul tutulmasını istiyorum. Bu ismini verdiğim şahıslarla ilgili koruma tedbir kararı talep ediyorum\" dedi. Ergen\'in şikayetinden sonra ona mesaj atan hat sahipleri H.G. ile M.E.K.\'nın da aynı karakolda şüpheli sıfatı ile ifadeleri alındı. İnstagram paylaşımının kendisine ait olduğunu kabul eden H.G., hedefin Gülben Ergen olmadığını söyledi. M.E.K., ise hattın kendisine ait olduğunu ancak Erhan Çelik\'in asistanı olan ablası S.K.\'nın isteği ile bu hattı alıp ona verdiğini söyledi. Şüpheli sıfatı ile ifade veren S.K., ise, Gülben Ergen\'in şikayet ettiği mesajları kendisinin attığını kabul etti. S.K., 7 yıldır asistanı olarak çalıştığı Erhan Çelik\'in Gülben Ergen ile boşanma sürecinde yaşadığı haksızlıklar nedeni ile bu mesajları attığını savunarak, \"Bu mesajları tehdit amacıyla göndermedim\" dedi.

MESAJ YANLIŞLIKLA GÜLBEN ERGEN\'E GÖNDERİLİNCE…

24 Ekim 2017 tarihinde soruşturmayı yürüten savcıya bir dilekçe daha veren Gülben Ergen\'in avukatı Altın Mimir, bir numaradan Erhan Çelik\'in kullanımında olan telefona Whatsapp mesajı yollandığını, bu mesajın da Çelik tarafından yanlışlıkla müvekkiline gönderildiğini belirterek, \"Erhan Çelik\'e gönderilen bu mesaj ile mesajı gönderen kişinin Erhan Çelik\'in isteği doğrultusunda hareket ettiğini, daha sonrasında da konu ile ilgili rapor vererek Erhan Çelik\'i bilgilendirdiği açıkça ortaya konulmaktadır. Yaşanan bu son gelişme ışığında huzurdaki soruşturmaya konu suçların azmettiricisi/iştirakçisi/faili olarak Erhan Çelik\'in ifadesine başvurulması maddi gerçeğin açığa çıkması açısından elzemdir\" dedi. Bu gelişme üzerine Erhan Çelik de soruşturma kapsamında soruşturmayı yürüten Savcı Metin Uslu\'ya şüpheli sıfatı ile ifadeye çağrıldı. Çelik, 1 Kasım tarihinde savcıya giderek ifade verdi.

SORUŞTURMA ÜÇ SUÇ ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Her üç şüpheli de, \"Hakaret\", \"Tehdit\" ve \"Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret\" suçlarından soruşturuluyor.



6- (Ek bilgi ve görüntülerle) ŞİLE\'DE KAYIP MÜRETTEBATI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 5\'İNCİ GÜN

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları öğle saatlerinde başladı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Arama çalışmaları

-Genel ve detaylar

05.11.2017 - 13.53 Haber Kodu : 171105060

7- AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KÜLÜNK KAYIP MÜRETTEBATIN AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ...

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarıyla ilgili Şile\'ye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Şile Kaymakamı Salih Yüce ve Liman Başkanlığı yetkililerinden bilgi alan Külünk, daha sonra da kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi. Külünk \"Öncelikle başımız sağ olsun. Böyle bir acı kazanın ardından denizden beklemek çok zor bir iş ama şundan emin olun devlet tüm imkanlarıyla dün yapılamayanları bu gün yapacak hale gelmiş,teknolojileriyle yapıyor bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün derdimiz gemiden sizlerin yakınlarını, kardeşlerini, ağabeylerini size teslim edebilmek için devlet bütün üstüne düşeni yapıyor. Biz de takip ediyoruz. Acımız büyük\" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin en donanımlı gemisinin arama çalışmaları için görevlendirildiğini ve 90 personelin arama çalışmalarına katıldığını ifade eden Külünk, arama çalışmalarının detaylarını hakkında ailelere bilgi verdi. Liman Başkanının verdiği bilgiye göre gemide son kat denilen, personelin istirahat ettiği alanda plaka çökmesi olduğunu söyleyen Külünk, çalışmaların sürdüğünü bunun da kolay bir iş olmadığını sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü:

Metin Külünk\'ün açıklamaları

Külünk\'ün aileleri ziyaret etmesi

Genel ve detaylar

05.11.2017 - 16.53 Haber Kodu : 171105092

8- AVCILAR\'DA PAZAR YERİ İÇİN REFERANDUM HEYECANI



İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)

Avcılar\'daki Merkez Mahallesi\'nde 50 yılı aşkın süreden bu yana Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile 3 sokakta Çarşamba günleri kurulan semt pazarının taşınması yönündeki tartışmalar sonuç vermeyince bugün referanduma gidildi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, referandum yapılan binaya gelerek görevlilere başarı dilerken, Merkez Mahallesi Muhtarı Mehmet Rauufoğlu da \"Hayırlı olsun\" diyerek oyunu kullandı. Başkan Handan Toprak Benli, halkın sağlıklı ve güvenli ortamda alışveriş ihtiyacını karşılamasından yana olduklarını, halkın demokratik bir ortamda kendi düşüncesini sandığa yansıtacağını herkesin sonuca saygılı olacağını söyledi.

Ambarlı İlkokulu\'nda bugün kurulan 6 sandıkta saat 09.00\'da başlayan ve 17.00\'de sona erecek referandumda Merkez Mahallesi\'nde oturan ve kimlikleri ile gelenler oy kullanabiliyor.

REFERANDUMA GİDEN SÜREÇ

Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile bu cadde üzerindeki Pınar. Demir ve Beril Sokak\'ta oturanlar ve işyeri sahiplerinin Çarşamba günü kurulan gürültüye neden olan semt pazarının kaldırılması yönündeki istekleri artmıştı. Bunun yanı sıra pazarın kurulduğu gün caddenin kapatılmasının çevre, altyapı ve trafiğe yük getirdiği buralara ambulans, itfaiye, emniyet gibi araçların giremediği elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet gibi hizmetlerdeki aksaklıkların bu günde giderilemediği, hırsızlık olaylarının bu günde artış gösterdiği gibi şikayetler üzerine Avcılar Belediye Meclisi 7 Ocak 2013 tarihinde aldığı kararla semt pazarının Ambarlı Mahallesi kapalı pazar alanına taşınması için komisyon oluşturulmasına karar vermişti. Ancak, bu öneri uygulamaya geçirilemedi. Tartışmaların dinmemesi ve son dönemde alevlenmesi üzerine Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli başkanlığında , geçen 21 Eylül\'de yapılan toplantıya İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün ve çok sayıda pazarcı esnaf katıldı. Toplantıda mahallede oturanlar ve esnaf görüşlerini dile getirirken ne yapılacağına ilişkin halk oylamasına gidilmesi kararlaştırıldı. Yapılacak referandumda 2016 yılı rakamlarına göre 31 bin 515 kişinin kayıtlı olduğu Merkez Mahallesi\'nde oturan 18 yaşından gün alanlar ve semt pazarı kurulan cadde üzerinde işyerleri bulunanların oy kullanabileceği açıklandı. Referandum öncesi son Çarşamba gününde pazarcı esnafı \'Hayır\' kampanyasını yoğunlaştırılırken stantlar oluşturdu, Pazar tezgahlarının üzerine halkı referandumda sandığa giderek \'Hayır\' oyu kullanmaya davet eden pankartlar astı, el ilanları dağıttı ve yüksek sesle seçmenleri etkilemeye çalıştı. Çarşamba pazarında arkadaşları ile \'Hayır kampanyası\'nı yöneten İstanbul Umum Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Emin Tanış \"Pazarımızın kalması en büyük arzumuz. Referandumdan \'Hayır\' oyu çıkarsa 60-70 yıllık tarihi Pazar yerinde kalacakö dedi. Pazarcıların bu kampanyası sırasında elinde pazardan aldığı meyveleri taşıyan bir kişi Tanış\'a, pazar ortamını çok sevdiği için geldiğini hiçbir tarafın yanında olmadığını anlatırken, \"Bir gerçek var. Bu binalarda oturan bir amcamız kalp krizi geçirse ne yaparsınız? Buraya ambulans giremezö dedi. Tanış ve diğer pazarcılar bu kişiyi sırtlarında taşımaya hazır olduklarını belirtince \"Adamı öldürmek mi istiyorsunuzö karşılığını aldı. Ardından yangın çıkması halinde neler olabileceğini sordu. Birçok ev kadını ise, pazarın daha uzakta olan Ambarlı Mahallesi\'ndeki semt pazarına taşınmasını istemediklerini söyledi. Belediye bu konudaki endişeler üzerine sosyal medya hesaplarında Ambarlı\'da pazarın kurulacağı Çarşamba ve Cumartesi günü araçlarla servis hizmeti verileceğini duyurdu.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Avcılar Merkez Mahallesi Çarşamba Pazarı\'ndan görüntüler

-Pazarcıların astığı referandumda \'Hayır\' oyu kullanılmasını isteyen pankartlar

-Pazarcılar, \"Pazarda el ilanları dağıtarak\" hayır oyu kullanılmasını isterken

-Pazarın nakledilmesini isteyenler ve pazarcıların tartışmaları

-İstanbul Umum Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Emin ve pazarın taşınmasını isteyenlerin tartışmaları

-Handan Toprak\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

05.11.2017 - 15.46 Haber Kodu : 171105074

05.11.2017 - 15.46 Haber Kodu : 171105075

9- TGC, SABAHATTİN ÖNKİBAR\'A YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Haber: İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nda gazeteci yazar Sabahattin Önkibar\'a yapılan saldırıyı kınadı.TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: \"Türkiye\'de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller artıyor. Farklı düşüncelere olan tahammülsüzlük nedeniyle gazeteler, gazeteciler, kitapevleri ve yazarlar hedef haline getiriliyor. Son olarak üyemiz Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Büyükçekmece\'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nın ilk gününde 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kırmızı Kedi Yayınevi\'nin standında yeni kitabı Asena\'nın imza günü etkinliğinde saldırıya uğrayan üyemiz Sabahattin Önkibar\'a \'geçmiş olsun\' diyoruz. Bu saldırıyı kınıyor, sorumlularının en kısa sürede bulunmasını istiyoruz. Gazeteci ve yazarlara yönelik saldırılardaki \'cezasızlık\' uygulamasının bu olayda geçerli olmamasını bekliyoruz.\"

10- MASA ÖRTÜSÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI....

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Nakotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda masa örtülerinin iç kısımlarına emdirme yöntemiyle zulalanmış, 38 kilo 180 gram afyon sakızı ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Nakotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 18-31 Ekim 2017 tarihleri arasında Bakırköy\'de bir kargo şirketine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona ilişkin emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Avustralya\'ya gönderilmek istenen (13) adet masa örtülerinin iç kısımlarına emdirme yöntemiyle zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 18.980 gram gelen afyon sakızı, Almanya\'ya gönderilmek istenen (13) adet masa örtülerinin iç kısımlarına emdirme yöntemiyle zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 19.200 gram gelen afyon sakızı olmak üzere toplam da 38 kilo 180 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan İran uyruklu A.K. (39) ve F.D. (26) isimli erkek şahıslar 1 Kasım 2017 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.\"

Görüntü Dökümü:(Polis kamerası)

-------------------------

-Masa örtülerinden görüntü

-Şüphelilerden görüntü

-Genel ve detaylar

05.11.2017 - 14.56 Haber Kodu : 171105067

11- KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÇİFTİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Bostancı\'da sabaha karşı devrilen midibüste hayatını kaybeden Birol ve Nejla Karaca\'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Karaca çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak Beşyüzevler Camii\'ne götürüldü. Karaca çifti yarın öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Cenaze aracının çıkışı

-Adli Tıp Kurumu

-Genel ve detaylar

05.11.2017 - 17.21 Haber Kodu : 171105101

