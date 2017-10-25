DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAKAN ÖZHASEKİ: İSTANBUL\'A EN BÜYÜK İHANETİ CHP YAPTI

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,

\" CHP\'nin burada belediyecilik yaptığı dönemi çok iyi hatırlıyorum. İstanbul\'a en büyük ihaneti onlar yapmışlardır. Her tarafı kaçak yapıyla, gecekonduyla doldurmuşlardır\"

\" (\'Küçük Armutlu\' kentsel dönüşüm) O mahallede bir kentsel dönüşüm başlayacak. O mahallede oturan bütün vatandaşlarımıza o mahalleden ev vereceğiz. Evi kaç metre kareyse, o kadar metrekare\"

\"(Kentsel dönüşüm yasası) Bina bazlı yapımlarda biraz hızlı gitmiş işler. Yüzde 75\'e yakın oranda yıkılmış ama bölge bazlı asıl yapılması gereken işler ne yazık ki çok başarılı olmamış. İşte ortaya çıkan bu aksaklıkları giderecek şekilde bir yasa hazırladık. Önümüzdeki günlerde ülke gündeminin önüne gelecek. Hazırladığımız yasada esas olan, bundan sonra bölge bazlı dönüşümdür\"



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki , Sultanahmet\'teki İstanbul Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasında bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Özhaseki\'nin gündeminde yine olası İstanbul depremi vardı. Kentsel dönüşüm yasasıyla istenilen hedefe ulaşılamadığını söyleyen Özhaseki yeni çıkaracakları yasayla bina bazlı değil, bölge bazlı dönüşümü hayata geçireceklerini söyledi. Özhaseki, \" Uygulamada gördüğümüz bazı aksaklıkları da tespit ederek, bundan sonra daha iyiye gitmesi için bizim yeniden bir şekil almamız, yeniden bir mevzuat oluşturmamız, yeni bir ortam sağlamamız, kesin ve gerekli görünüyor. Bina bazlı yapımlarda biraz hızlı gitmiş işler. Yüzde 75\'e yakın oranda yıkılmış. Ama bölge bazlı asıl yapılması gereken işler ne yazık ki, çok başarılı olmamış. İşte ortaya çıkan bu aksaklıkları giderecek şekilde bir yasa hazırladık. Önümüzdeki günlerde ülke gündeminin önüne gelecek. Bizim hazırladığımız yasada esas olan, bundan sonra bölge bazlı dönüşümdür. Yerinde dönüşüm esastır. Depreme hazırlık yapacaksak, yerinde yapmak doğru. Herkesi aynı mahallesinde, hatta mümkünse aynı sokağında değiştirebilmek ve dönüştürebilmek esastır\" diye konuştu.



FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİNDEKİ DÖNÜŞÜM

Her evi yıkılan vatandaşı mutlaka ev sahibi yapacaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi için alınan bölge bazlı dönüşüm kararını örnek gösterdi. Mahallenin 1.4 Milyon metrekarelik bir alan üzerinde 7500 konut olduğunu ve bölgenin mülkiyetinin İBB ile İTÜ\'de olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, \" Aşırı örgütler devreye girerek vatandaşları sıkıştırıp parayla satmışlar. Vatandaş da gelmiş kendi halinde evini yapmış oraya. Her masum vatandaşın yapabileceği bir şey. Ama bu vatandaşların elinden paraları almışlar. Şimdi orası bir dönüşüme giriyor. Yerinde dönüşüm olacak. Vatandaşa o mahallesinde altyapısı düzgün, mükemmel bir mahallede tek tek evler verilecek. Bir başka yere taşımak söz konusu değil. Burada devlet katkısı olacak. Evi daha küçükse daha büyüğünü istiyorsa, veya değerlenme neticesinde ufak tefek de olsa, ödeyebileceği miktarda borçlanma çıkabilir. Bunu söylerken de korkarak söylüyorum çünkü, yarın yine bizim siyasilerimiz ortaya çıkacaklar, \'vatandaştan yüz binlerce lira alacaklar\', \'kandıracaklar\', \'mahvedecekler\' gibi beyanatlar verecekler. O mahallede bir kentsel dönüşüm başlayacak. O mahallede oturan bütün vatandaşlarımıza o mahalleden ev vereceğiz. Evi kaç metre kareyse, o kadar metrekare. Değerlenme neticesinde ödemekte asla güçlük çekmeyeceği küçük rakamlar çıkarsa, onları da kendileriyle tek tek konuşup helalleşeceğiz. Helalleşmediğimiz bir tek Allah\'ın kulu kalmayacak. Bunu net olarak söylüyorum. Bu söylediklerim bizim senedimizdir. Mimarlar Odasının dikkatini çeker diye söylüyorum. Bu alanın tamamı geri görünüm ve etkilenme bölgesi. Bunların ne demek olduğunu onlar iyi bilirler. Burada kat yükseklikleri 12.50 ve 15.50 ile sınırlandırıldı. Bu kanuni mevzuata da tam uyulacak \"şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'İstanbul\'a ihanet ettik\' sözlerini değerlendirmesi istenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \" Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en dobra, en yiğitçe düşündüğünü söyleyen bir devlet adamıyla karşı karşıyayız. Yaptıklarını söylediği gibi eğer kendisini eleştirmesi gerekiyorsa, mertçe bunu söyleyebilen bir Cumhurbaşkanımız var\" dedi.

EN BÜYÜK İHANETİ CHP YAPTI

\" Keşke siyasi partilerimizin başındakiler de, ara ara kendilerini eleştirseler\" diyen Özhaseki sözü CHP\'ye getirerek şunları söyledi: Yaptıkları hataları insanlara doğruca söyleyebilseler. Keşke yalan söylemekten vazgeçseler. Bu bir dilek, bir temenni. Yaparlar ya da yapmazlar bilemem. Evet dünya güzeli bir kentte yaşıyoruz. Bu kentin halihazırdaki yapılaşması konusunda hepimizin eleştirileri var. Bu eleştiriler noktasında, doğrusu birçok ortak sorumluluk var. İlk yıllardaki İstanbul neden kayboldu? 90\'lı yıllara kadar devam eden müthiş bir göç dalgası vardı. Bu göç dalgası sırasında kimler belediye başkanıydı ? Bugün durmadan Cumhurbaşkanını eleştiren, diline dolayan, bu yiğitçe sözünü ikide bir değişik manalarda kullanan ana muhalefet partisinin temsilcileri bir dönüp kendilerine baksınlar. Öğrenciliğim burda geçti. İstanbul\'dan hiç kopmadım. CHP\'nin burada belediyecilik yaptığı dönemi çok iyi hatırlıyorum. İstanbul\'a en büyük ihaneti onlar yapmışlardır. Her tarafı kaçak yapıyla, gecekonduyla doldurmuşlardır. Gecekondu masum bir şey. Ama plan yapmayarak, alt yapısını vermeyerek , \'şuraları yapın\', \'Allah kerim siz bizim adamımız olursunuz\'. \'Arka bahçemiz olursunuz\' mantığıyla yapılan işler bana göre İstanbul\'a en büyük ihanettir. Son yıllarda sadece siluete bakarak bu konuda bir özeleştiri yapan Cumhurbaşkanımıza söz söylemek, CHP\'nin haddi değildir. CHP eğer bir söz söyleyecekse, şöyle bir geçmişine bakarak yaptıklarını bir gözden geçirecek, çöp dağları, susuzluk, bütün kaçak yapılara kapı açmak. \'Yapın, bir takım ideolojik hareketler bizi desteklersiniz\' , \'arka bahçemiz\' olursunuz mantığı. Bunları hep yaşadık\"

İKİNCİ OSMANLI ULUSLARARASI COĞRAFİ ARŞİV KONGRESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki basın toplantısında ayrıca İstanbul\'da gerçekleştirilecek, 1.Osmanlı Uluslararası Coğrafi Arşiv Kongresi\'nin duyurusunu yaptı.

İSTANBUL TAPU KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Bakan Özhaseki basın toplantısını gerçekleştirdiği İstanbul Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünün tarihi binasının da müzeye dönüştürüleceğini söyledi. Özhaseki, \" 100\'lerce yıllık defterler sergilenecek. Tüm Osmanlı Coğrafyasına ait şehirlerin belgeleri yer alacak. Mustafa Kemal Atatürk\'e ait Konya\'daki 1918 yılına ait tapu da burada yer alacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Özhaseki\'nin açıklamaları

- Detaylar

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2- BEYLİKDÜZÜ\'NDE FABRİKA YANGINI

- Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

- Yangın havadan böyle görüntülendi.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde bulunan bir tekstil fabrikası alev alev yandı.

Yangın saat 09.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan muflon fabrikasında çıktı. 4 katlı binanın en üst katındaki kumaş deposunda çıkan yangını gören çalışanlar binayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Beylikdüzü, Mimarsinan, Avcılar, Bakırköy, Şişli, Esenyurt, Kıraç, Çatalca ve Hadımköy itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının havadan görüntüleri

-Yangından alevli görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Dumanlardan görüntü

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Yangının havadan görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röportaj

25.10.2017 - 11.25 Haber Kodu : 171025048

25.10.2017 - 11.16 Haber Kodu : 171025042

25.10.2017 - 10.11 Haber Kodu : 171025027_

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3- BÜYÜKADA DAVASI BAŞLADI (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de yapılan toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi\'nin de aralarında bulunduğu 8\'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava başladı.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nın birinci katında yer alan büyük salonda başlayan İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Peter Frank Steudtner, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Veli Acu ile tutuksuz sanıklar Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Taner Kılıç ve tutuklu sanık İlknur Üstün ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.

BAŞKONSOLOSLAR DA İZLEYİCİ OLARAK DURUŞMAYA KATILDI

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Almanya Yeşiller Partisi\'nden Özcan Mutlu, HDP Milletvekili Garo Paylan, öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in eşi Rakel Dink, Ufuk Uras, yabancı büyükelçilik temsilcileri, uluslararası af örgütü temsilcileri, insan hakları gündemi ve eşit haklar için izleme derneklerinden temsilciler ile yerli ve yabancı basın mensupları da duruşmayı izledi. Sanıkların kimlik tespitiyle başlayan duruşma, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Adliye önünde toplanan basın mensupları

- Yabancı basın mensuplarının yayın yapması

- Gözaltılarla ilgili arşiv görüntüler

25.10.2017 - 10.52 Haber Kodu : 171025036_

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4- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 62 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da bu gece düzenlenen DEAŞ operasyonunda 58\'i yabancı uyruklu toplam 62 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece 01.00 sıralarında bir çok ilçede bulunan 17 adrese operasyon düzenledi.

TEM ekipleri çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlediği 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



YABANCI UYRUKLU 58 KİŞİNİN SINIRDIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Polis ayrıca operasyon yaptığı 17 adreste bulunan ve çatışma bölgelerine gideceğini değerlendirdiği yabancı uyruklu 58 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 58 kişi hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

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5- DELİLLERİNE, CEZAEVİ YÖNETİMİNCE EL KONULDUĞUNU İDDİA EDEN BARANSU SAVUNMA YAPMADI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

TARAF Gazetesi\'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında, \"Gülen\'i Bitirme Kararı 2004 MGK\'da Alındı\" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, \"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme\", \"Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama\" ve \"MİT\'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme\" suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu ve avukatları ile katıldı. Duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Murat Şevki Çoban ile şikayetçi MİT ve MGK da avukatla temsil edildi. Bugün esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak için tüm belgelerini hazırladığını söyleyen Mehmet Baransu, \"Ben savunma yapmak üzere bütün evrakları hazırladım ve buraya geldim. Size delil olarak sunacağım kitap, gazete küpürleri gibi belgelere cezaevi çıkışında el konuldu. Bunları savunmamda kullanacağımı söyledim ancak vermediler. Bu durumda ben nasıl savunma yapacağım. MİT ve askerlerin yaptıkları sunumları size sunacaktım\" diyerek, bu belgelerle duruşmaya gelmesi için cezaevi yönetimine yazı yazılmasını istedi.

Cezaevi idaresi tarafından el konulan sanık Baransu\'ya ait gazete, kitap gibi dellillerin sanık tarafından mahkemeye getirilmesi için cezaevi yönetimine yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mehmet Baransu ile birlikte Taraf Gazetesi\'nin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban\'ın da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, MİT \'ihbar eden\' sıfatını taşıyor.

İddianamede, Mehmet Baransu\'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi\'nde \"Gülen\'i Bitirme Kararı 2004\'te MGK\'da Alındı\" başlıklı haberde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulandı.

Murat Şevki Çoban\'ın da, Sorumlu Yazıişleri Müdürü olmasından kaynaklı, Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettikleri öne sürüldü.

52\'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

MİT\'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işledikleri kaydedilen şüphelilerin, \"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme\", \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme\" ve \"MİT\'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme\" suçlarını işledikleri belirtildi. Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında 26\'şar yıldan 52\'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.



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6 - TAKSİM\'DE SURİYELİ GENÇLERİN DRAMI

Haber -Kamera : Zeki GÜNAL İstanbul DHA

Suriye\'den kaçarak Türkiye\'ye sığınan 4 genç, iş bulamadıkları için ve yatacak yerleri olmadığı için Taksim Cumhuriyet Alt geçidinde kalıyor. Beton üzerine serdikleri battaniyelere sarılarak yatan gençler, \"Kalacak yerimiz yok. Biz de burada kalıyoruz. Bir işimiz olsa burada kalmayız ama iş bulamıyoruz\" diyor.

Sabah saatlerinde de alt geçitte betonun üzerinde yatan gençler, tek tek uyandırıldı. Suriyeli gençleri uyandıran yine kendileri gibi Iraklı bir göçmendi. Daha önce Irak\'ta polislik yaptığını ve yaşadığı sorunlar nedeniyle Irak\'tan Türkiye\'ye gelmek zorunda kaldığını söyleyen Iraklı genç, \"Ben burada garson olarak çalışıyorum. Suriyeli gençlere yiyecek getirdim\" dedi.

Köprü altında yaşayan Suriyelilere yiyecek getiren Iraklı genç, elinden geldiğince yardımda bulunduğunu ifade etti.



Görüntü Dökümü:

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-Alt geçitte yerde yatanlar

-Onlara yemek getiren Iraklı

-Iraklı\'nın yerde yatanları uyandırması

-Getirdiği ekmek ve diğer yiyecekleri onlara vermesi

-Suriyelilerin ve onlara yardım eden Iraklı\'nın konuşması

-Yemek yemeleri

-Genel ve detay görüntüler

25.10.2017 - 12.56 Haber Kodu : 171025084