DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- KARAMOLLAOĞLU: AK PARTİ\'NİN YÜZDE 60\'I HAPSE GİRER

* SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,

\" \"Biz Mustafa Yaman kardeşimize yapılan muameleyi doğru bulmuyoruz\"

\" \'Biz karar verdik kimin telefonunda bylock çıktıysa biz hapse atarız\' diyorlar. Bunu kamil manada uygulansınlar; Ak Parti\'nin yüzde 60\'ı hapse girer \"

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Saadet Partisi\'nin İstanbul 6. Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı

\"ADALET KAMİL MANADA TECELLİ EDERSE ADALETTİR\"

Kongrede konuşan Karamollaoğlu, hükümete eleştirilerde bulundu.

\"Adalet rafa kalktı\" diyen Temel Karamollaoğlu, \"Artık kimse adaletten doğru dürüst bahsedemiyor. Adalet mekanizması da maalesef hükümetin ağzına bakıyor, sayın cumhurbaşkanının ağzına bakıyor. Adalet, iktidar mensuplarını önüne getirip diz çöktürecek güçte olmalı. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Adalet kamil manada tecelli ederse adalettir. Siz adaleti kamil manada sağlayamazsanız bunun alternatifi zulümdür\" dedi.

\"ÖNCE SİZ KENDİ İÇİNİZİ TEMİZLEYİN\"

Karamollaoğlu, \"Biz Mustafa Yaman kardeşimize yapılan muameleyi doğru bulmuyoruz. Efendim Bylock bulunmuş. Bylock\'ta hangi noktalarda hatalar yapıldığını bilmeyen kalmadı. \'Herhangi bir telefonda bylock bulduğunuz zaman bu o kişinin telefonunu bylock üzerinden kullandığı anlamına gelmez diyor\' ilim adamları. Ama ceza vermek isteyenlerin umurunda değil. \'Biz karar verdik kimin telefonunda bylock çıktıysa biz hapse atarız\' diyorlar. Bunu kamil manada uygulansınlar; Ak Parti\'nin yüzde 60\'ı hapse girer. Niye hapse girer diye bu kadar kesin söylüyorum. Çünkü FETÖ örgütünü makbul hale bu arkadaşlarımız getirdi. Demediler mi onlardan referans almazsanız devlete giremezsiniz. Bugün bakan olanların internet sitelerine girdiğiniz zaman FETÖ\'cülerden aldıkları tezkiye mektupları vardı. İşler değişti şimdi herkes suçlu. Önce siz kendi içinizi temizleyin. Mustafa Yaman\'ın bunlarla bir ilgisi yoktur\" diye konuştu.

\"15 YILDIR NEREDEYDİNİZ\"

Hükümetin tarım, hayvancılık, eğitim ve ekonomi politikalarını da eleştiren Temel Karamollaoğlu, \"Cumhurbaşkanımız artık rakip kalmadı, kendisine tavır koyacak sorgulayacak bir merci kalmadı, onun için yanlışları itiraf etmekten artık çekinmiyor. İyi güzel de 15 yıldır neredeydiniz\" dedi

Karamollaoğlu, \"Türkiye ekonomik sorunları çözmek istiyorsa tarım ve hayvancılığı ayağa kaldırmak zorunda\" ifadesini kullandı.

\"BU AK PARTİNİN MESELESİ DEĞİL BU TÜRKİYE\'NİN MESELESİ\"

Temel Karamollaoğlu konuşmasında İstanbul\'un önemine dikkat çekti. \"Yanlış bir takım imar uygulamalarıyla İstanbul, İstanbul olmaktan çıkarıldı\" diyen Karamollaoğlu, \"İstanbul ranta kurban edildi. İşin üzücü tarafı hala bu uygulama devam ediyor. Bir belediye başkanı, uzun süredir İstanbul\'a hizmet vermiş. Ama son gelinen noktada öyle bir adım atılmış ki ben bu vebalin altına girmem demiş, tekrar getirmişler, \'kusura bakmayın ben çekiliyorum\' demiş. Bir belediye başkanı, belediye başkanlığı makamını 5 tane imar değişikliği nedeniyle niye bıraksın, demek ki onun da tahammül edemediği, yeter artık dediği bir manzara ile karşı karşıya. Bunu o meclisten geçirenler unutmasın onun hesabı bir gün mutlaka sorulacak. Bu AK partinin meselesi değil bu Türkiye\'nin meselesi\" dedi.

\"ONLAR MI BİZİ KOPYA ETTİ BİZ Mİ ONLARI ANLAYAMADIM\"

\"İstanbul yeniden milli görüşe muhtaç. Bunun için çok çalışmak mecburiyetindeyiz\" diyen Temel Karamollaoğlu, \"Bu iktidarın en büyük özelliği, İstanbul başta olmak üzere bütün şehirleri kimliksizleştirdi. Nereye giderseniz gidin, İstanbul\'da mısınız, Ankara\'da mısınız, İzmir\'de misiniz anlayamazsınız. Moskova\'ya gittim TOKİ inşaatları orada da var. Onlar mı bizi kopya etti biz mi onları anlayamadım\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Temel Karamollaoğlu\'nun konuşması

Detaylar

01.10.2017 - 15.19 Haber Kodu : 171001091

01.10.2017 - 15.23 Haber Kodu : 171001092

///////////////////////////////////////////////////

2- KENAN SOFUOĞLU, İSTANBUL\'A GETİRİLDİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

Dün sıralama turunda kaza geçiren, bel ve kalçasında kırık tespit edilen Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu\'nu taşıyan ambulans uçak İstanbul\'a geldi. Dünya Supersport Şampiyonası\'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu\'nun dün sıralama turları esnasında kaza geçirdi. Kötü hava şartları nedeniyle gerçekleşen kaza sonrası acilen hastaneye kaldırılan, yapılan tetkikler sonucunda bel ve kalçasında kırık tespit edilen Kenan Sofuoğlu, bugün ambulans uçak ile Fransa\'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'na getirildi. Sofuoğlu, daha sonra tedavisinin yapılacağı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Uçaktan görüntü

-Sofuoğlu\'nu taşıyan ambulanstan detay

-Sofuoğlu\'nun sedyeyle hastaneye getirilmesi

-Sofuoğlu\'dan görüntü

-Genel ve detaylar

01.10.2017 - 14.51 Haber Kodu : 171001081



////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3- TAKSİM\'DE ADIYAMANLI TÜTÜNCÜLERDEN EYLEM

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Adıyamanlı tütün üreticileri ve satıcıları, TBMM gündeminde olan yeni torba yasada yer alan sarma sigara satışına karşı yapılacak düzenlemeleri protesto etti.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup, \"Emek bizim, tütünüme dokunma\", \"Tütün ekmektir, ekmeğime dokunma\" şeklinde slogan attı.

Grup adına tütün üreticisi Haydar Bekmezci basın açıklamasını okudu.

Bekmezci, \"Devlet yetkilileri son olarak tütünün terörle beslendiğini iddia ederek bu geçim kaynağını kurutmaya çalışıyor. Bu çerçevede onlarca tütüne el konuluyor ve binlerce fakir fukaranın ekmeği elinde alınıyor. Devlet çiftçisine yardımcı olacağı yerde adeta açlığa mahkum etmektedir. Adıyaman tütünü ile ilgili yasal bir düzenlemenin olmayışı bizlerin ve üreticinin suçu değildir. Yasal bir düzenleme gerekir, sıkıntılar rahatlıkla giderilebilir. Bizler tütün üreticileri ve satıcıları olarak devletten elini ekmeğimizden çekmesini, yurttaşlardan da desteklerini bekliyoruz\" dedi. Grup basın açıklamasının ardında olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Grubun slogan atması

- Basın açıklamasının okunması

- Detaylar

01.10.2017 - 16.47 Haber Kodu : 171001116

//////////////////////////////////////////////////



4- GÖZTEPE\'DE PATEN İLE TEHLİKELİ YOLCULUK....

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Göztepe D-100 karayolunda 5 gencin patenleriyle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Kadıköy istikametine doğru patenleriyle ilerleyen 5 arkadaş trafiğe aldırış etmeden hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. Seyir halindeki bir kamyonun kasasına takılan 5 genci fark eden şoför, aracını durdurdu ve gençleri uyardı. Patenciler uyarılar sonrası kamyonu bırakarak yollarına devam etti. Buradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yoluna giren gençler, karşı yola geçtiler ve ters yönde ilerledi. Tehlikeli yolculuklarına bir süre de böyle devam eden gençler daha sonra gözden kayboldular.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Patenli gençlerden görüntü

-Bir kamyonun arkasına takılmaları

-Kamyonun üstüne tırmanan kişi

-Kamyonun durması

-Patenli 5 kişinin kamyonu bırakması

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna girmeleri

-Yolun karşısına geçmeleri

-Genel ve detaylar



01.10.2017 - 14.50 Haber Kodu : 171001080



