DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(aktüel görüntüyle)

1- AK PARTİ\'NİN ADAYI MEVLÜT UYSAL

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA

AK Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. AK Parti seçim önce İBB\'de basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya toplantının ardından, başkan adayını açıkladı. Kaya konuşmasında, \"İnşallah İstanbul\'umuzu bundan sonra yönetecek arkadaşımızı dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısından sonra ifade ettiler. Bende sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Allah\'ın hayırlı ve mübarek eylemesi kaydıyla, İstanbul\'umuzun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ak Parti\'nin Sayın Cumhurbaşkanımızı tensipleriyle adayı olarak Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal. Mevlüt kardeşimizi tebrik ediyorum, Allah mahcup etmesin. İnşallah 15 milyonluk dünyanın en büyük metropollerinde birisi, en büyük kentlerinde birisi, kadim bir şehir, her şeye imza atmış bu şehri yönetecek kardeşimize dua ediyoruz, başarı hikayesiyle birlikte inşallah çok büyük hizmetleri olsun\" dedi.

UYSAL\'DAN İLK AÇIKLAMA

Açıklamanın ardından bir konuşma yapan Mevlüt Uysal, \"Bundan onur duydum, gurur duydum. İnşallah Allah genel başkanımıza, genel merkezimize, mahcup olmamayı nasip etsin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaya\'nın açıklamaları

-Uysal\'ın konuşması

///AKTÜEL GÖRÜNTÜ

- Uysal\'ın toplantıya gelişi

-Temurci\'nin gelişi

-Detaylar

28.09.2017 - 14.42 Haber Kodu : 170928112

28.09.2017 - 14.43 Haber Kodu : 170928113_

28.09.2017 - 14.55 Haber Kodu : 170928120

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2- BAKAN AĞBAL: BAZI FABRİKA SATIŞLARINA BAŞLIYORUZ

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün açıklanan Orta Vadeli Program\'la sadece vergi gelirlerinde değil gelecek yıl özelleştirme gelirlerinde de artışlar olacağını belirterek, \"Bazı fabrika satışlarına başlıyoruz. Özelleştirme İdaresi daha fazla varlık satışına gidecek. Bununla bütçemize gelir kaydedeceğiz\" dedi.

Naci Ağbal, Şişli\'de bir otelde düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi\'ne katıldı. Programın açılış konuşmasının ardından Bakan Ağbal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Ağbal, dün açıklanan Orta Vadeli Program\'ın gelir artırıcı tedbirler olduğunu belirterek, 2018-2020 döneminde büyümenin yüzde 5,5 seviyelerinde sürmesi amacıyla yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek bütün harcama programlarını ve teşvik düzenlemelerini bütçede öngördülerini söyledi. Gelecek yıl bütçe ağıçı hedefinin yüzde 1,9 olduğunu belirten Naci Ağbal, bunun için ilave gelirler toplanması, atıl vaziyette olan kaynakların ekonomiye kazandırılması ve harcamalarda da disipline gidilmesi gerektiğini belirtti.

\"KAMUYA AİT DİĞER TAŞINMAZLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI ÖNGÖREN DÜZENLEMERİ MECLİSE GETİRİYORUZ.

Sadece vergi gelirlerinde değil gelecek yıl özelleştirme gelirlerinde de artışlar olacağını kaydeden Ağbal, şunları söyledi:

\"Bazı fabrika satışlarına başlıyoruz. Özelleştirme İdaresi daha fazla varlık satışına gidecek. Bununla bütçemize gelir kaydedeceğiz. Bir takım kurumların ellerinde, atıl vaziyette nakitler var. Bu nakitleri bütçeye aktarıyoruz. Bunun bütçenin ihtiyaçlarında kullanılmasını sağlıyoruz. Kamunun elinde birçok yerde taşınmazı var. Buralarda da çok ciddi anlamda kamu gelir potansiyeli var. Kamu lojmanları, turizm tesisleri, kamuya ait diğer taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını öngören düzenlemeri meclise getiriyoruz. Bu yolla da bütçeye ciddi anlamda gelir üretiyoruz.\"

\"3 YILLIK SÜREDE TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 MİLYON 200 BİN İNSANI İŞ ÜRETECEK\"

Maliye Bakanı Ağbal, bütün çabalarıyla ülke ekonomisi için hayırlı olacak bir bütçe yaptıklarını dile getirdi. Ağbal, \"Hedefleri bakımından önceki 15 yıla bakıldığında gerçekçi bir bütçe. Şuanda parlementoda bu yasaların görüşmesi yapılacak. İstiyoruz ki önümüzdeki 3 yıllık sürede Türkiye ekonomisi 3 milyon 200 bin insanı iş üretecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Ağbal\'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması

-Genel ve detaylar

28.09.2017 - 14.44 Haber Kodu : 170928114

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3- UÇUŞ YASAĞI BAŞLIYOR, İŞ ADAMLARI TEDİRGİN

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

Erbil ve Süleymaniye\'ye yarından itibaren yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarının askıya alınması ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kuzey Irak\'a seyahat uyarısı bu bölgelere gitmek isteyen iş adamlarını tedirgin etti.

Dışişleri Bakanlığı, Irak\'ta bulunan veya Irak\'a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusunun ardından Erbil ve Süleymaniye\'ye yapılan uçuşlarda yarın saat 18.00\'da durdurulacak. Erbil\'e uçmak için Atatürk Havalimanı\'nda bilet işlemi yaptıran iş adamları, iki ülke arasında sorunun diplomasi ile çözülmesi gerektiğini söylediler. Bu arada Atlasglobal Hava Yolları\'nın İstanbul-Erbil seferi bugün normal olarak gerçekleştirirken Türk Hava Yolları\'nın bu bölgeye yapacağı son uçuşlarda büyük gövdeli uçakların kullanılacağı öğrenildi.

UYARIYI DİKKATE ALIYORUZ

Bölgede tırmanan gerginliğe ilişkin görüşlerini açıklayan Türk ve Kuzey Irak\'lı işadamları sorunun diplomasi kanalıyla çözülmesini istiyor. Erbil\'de hazır giyim mağazaları bulunan Metin Doğru, seyahat uyarısını dikkate aldıkların fakat işleri nedeniyle gitmek zorunda olduğunu belirterek \" Tabii uyarıyı dikkate alıyoruz. Biz de neticede işlerimizden dolayı gitmek zorundayız. Bu olayın askeri müdahaleye gerek kalmadan siyası ve diplomasi alanında çözüleceğine inanıyoruz. Devletimize inanıyoruz. Bunu çözecek illaki. O coğrafyada Türk yatırımcılar olarak bizi mağdur etmeyeceğini ve hiç bir vatandaşını zor durumda bırakmayacağına eminim. Çözülecek inşallah \" dedi. Doğru daha önce de yaşanan olumsuzlukları atlattıklarını ifade eden Doğru, \" İlk etapta yüzde elli, yüzde altmış bir kaybımız olacak. Ondan sonra toparlayacağına inanıyorum. Daha önce sıkıntılar yaşandı .Bununda üstesinden geleceğiz inşallah \" diye konuştu.

İNŞALLAH KAPI KAPANMAZ

Toptan plastik ve züccaciye işi yapan Nizamettin Demir ise sınır kapılarının kapatılmasıyla zarara gireceklerini kaydederek şöyle konuştu:

\'İnşallah kapı kapanmaz. Siyasi olarak hallederler. Yoksa çok büyük zarara gireriz. Alacaklarımız var onları da alamayacağız. Siyasi olarak eminim ki çözüm olur. Halk diyor ki inşallah siyasi çözülür diyorlar. Günde 2 bin 500 TIR mal gidiyor oraya. Sadece orası için mal yapmışlar, kapanırsa herkes mağdur olacak\"

Görüntü Dökümü:

-Atlasglobal kontuarı ve bilet işlemi yaptıran yolcular

-Yolculardan görüntüler

-Doğru ve Demir ile röportaj

-Abdullah Hoşnav\'ın Kürtçe konuşması

-Bir ailenin Erbil\'e el sallayarak gidişi

28.09.2017 - 15.25 Haber Kodu : 170928143_

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4- ALPEREN OCAKLARI\'NDAN KERKÜK AÇIKLAMASI

\"Gönüllü 200 kişiden oluşan öncü birliğimiz ile 5 Ekim\'den sonra canımızla, malımızla kardeşlerimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL DHA

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, \"Kerkük\'teki soydaşlarımızı, akrabalarımızı yalnız bırakmayacağız. Gönüllü 200 kişiden oluşan öncü birliğimiz ile 5 Ekim\'den sonra canımızla, malımızla kardeşlerimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, İstanbul\'da basın toplantısı düzenledi. Yapılan gayrimeşru referandumun uluslararası anlaşmalara ve Irak anayasasına aykırı olduğunu ifade eden Mican, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin bu duruma net tavır gösteremediğini söyledi. Kürşat Mican, \"Kurulmak istenen bu ikinci Siyonist devletin amaçları açık bir şekilde çizmiş oldukları sözde haritadan bellidir. Bu hem ülkemiz için hem de Türkmeneli için büyük bir tehdittir ve bu coğrafya bizim bin yıllık ata toprağımızdır. Şu an oradaki soydaşlarımız , akrabalarımız vahşice planlanmış büyük bir soykırım ve katliamlara karşı karşıyadır .Türkmen kardeşlerimizin hiçbir şeklide can ve mal güvenlikleri yoktur\" dedi.

\"KERKÜK\'E GİDECEĞİZ\"

Mican \"Biz Alperenler olarak soydaşlık ve akrabalık görevimizi yerine getirmek ve fiilen kardeşlerimizin yanında olmak için gönüllü 200 kişiden oluşan öncü birliğimiz ile 5 Ekim\'den sonra Kerkük\'e gideceğiz. Canımızla, malımızla kardeşlerimizle birlikte mücadelemizi sürdürecek, Barzani\'ye Türkün gücünü göstereceğiz inşallah\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican\'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

28.09.2017 - 15.26 Haber Kodu : 170928144_

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(Polis kamerasından operasyon anı)

5- İSTANBUL\'DAKİ TERÖR OPERASYONU : 16 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ozan URAL - Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alana gidecek PKK\'lılara barınma imkanı sağladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takip sonucunda İstanbul\'da 9 ilçede bulunan adresleri belirledi. TEM ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişiden 16\'sı yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Polis kamerasından operasyon anı

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-Polis ekiplerinin binaya girmesi

-Bina önünde önlem alan polisler

-Özel harekat polislerinin binadan çıkmaları

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi(EK)

-Genel ve Detay

28.09.2017 - 02.34 Haber Kodu : 170928005

28.09.2017 - 03.33 Haber Kodu : 170928006

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6- İSTANBUL\'DAKİ ANA DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI…(2)

- TUTUKLU SANIK ALBAY: DARBENİN BAŞARISIZ OLMASINDA KATKIM VAR

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 12. duruşmasında tutuklu sanık eski Kurmay Albay Nebi Gazneli savunmasını yaptı. Sanık Gazneli, \"Darbenin başarısız olmasında katkım var. Kimseye \'Ateş edin, öldürün\' demedim. Deseydim sonuçları daha vahim olurdu diye düşünüyorum\" dedi. Sanık Gazneli, 15 Temmuz\'da \"Yurt\'ta Sulh Biziz\" isimli Whatsapp haberleşme programından saat 23:50\'de \'Taksim\'e takviye istiyoruz. Kalabalık toplanıyor\" şeklinde telefonundan atılan mesajı da kendisinin yazmadığını savundu.

\"VATAN HER ŞEYİMDİR\"

Sanık Gazneli, \"Vatan her şeyimdir\" diyerek savunmasına başladı ve vatanına ve milletine hizmet eden bir Türk subayı olduğunu belirtti. Darbe teşebbüsünün olduğu 15 Temmuz\'da bir günlük alay komutanı olduğunu belirten sanık Gazneli, \"Darbeyi planlamada ve icrasında görev almadım. Suçlamaları reddediyorumö dedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı kapsamında hazırlanan projeler nedeniyle davanın sanıklarından Muzaffer Düzenli\'yi tanığını anlatan sanık Gazneli, \"14 Temmuz akşamı Düzenli\'yi görmeye saat 21.30\'da sivil olarak gittim. Gece saat 01.00\'de ayrıldım. Önceden hazırlığı yapılmış bir toplantı değildi. Sohbet havasında geçen bir faaliyetti. Terör konuları da sohbet ortamında konuşulmuştur\" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz günü komutanın kendisini aradığını ve 15 -16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul\'da terör eylemi olacağını askerleri çarşıya çıkmasına izin vermemesini istediğini öne süren sanık Gazneli, 3. Kolordu Komutanlığı\'ndan yayınlandığını belirttiği söz konusu \'Terör\' konulu yazıyı duruşma salonunda okudu. Kendisine emir verildiğini kaydeden sanık Gazneli,\"Ne yapsaydım bir günlük alay komutanı olarak kayıtsız mı kalsaydım? Olabilecek terör olayları nedeniyle birliği denetledim. Söz konusu eylemim kalkışmanın bir parçası değildir\" dedi.

\"MUTLAAK İTAAT KONUSUNDA EĞİTİLDİK\"

15 Temmuz\'da Ahmet Zeki Gerehan\'nın kendisini arayarak atış alanların kullanmak istediklerini, bununla ilgili öğrenci subayların atış yapacaklarını belirttiğini söyleyen sanık Gazneli, \"Bunun üzerine kışlanın atış alanlarını istedim. Atış alanımız diğer birimlerinde atış yaptığı bir alandı. MİT ve emniyette buraları kullanıyordu. Aynı akşam kışlaya gelen öğrencilerle sohbet ederken Genelkurmay Herakat Merkezi\'nden arandım. Buraların emniyet altına alınmasını bölgedeki emniyet güçleriyle işbirliğiyle gidilmesi yönünde telefon emri geldi. Saat 20.00 civarındaydı. Yazılı olarak geleceği de bildirildi. Bizler zaten emirleri sorgulamaya yönelik eğitim almadık. Mutlak itaat konusunda eğitildik. Bu nedenle bu emir bana olağan geldi. Müslüm Kaya\'ya durumu anlattım. İvedilikle malum yerlerin emniyete alınması gerektiğini söyledim. O da bana yardımcı olma teklifimi kabul etti. Birliğin tam techizatlı toplanmasını sağladım, personeli görevlendirdim\" diye konuştu.

\"SIKIYÖNETİM EMRİNİ GECE SAAT 02.00\'DE GÖRDÜM\"

\"Akademi öğrencilerini usulsüz görevlendirdiğim iddia edilmektedir. Sahip olduğum kanaat ve iç hizmet kanun gereği verilen emrin kanunsuz olmadığını değerlendiriyorum\" diyen sanık Gazneli, \"Sıkıyönetim emrini gece saat 02.00\'de gördüm. Evrak bana geç getirildi. Genelkurmayın \'Kışlaya dönün\' mesajı bana ulaşmadı. Ardından Müslüm Kaya ile birlikleri kışlaya çekmeye başladık\" dedi.

\"DARBENİN BAŞARISIZ OLMASINDA KATKIM VAR\"

Gazneli, \"Darbe teşebbüsün başarısız olmasının ardından bilinçli askerlerin olduğu düşünüyorum. Darbenin başarısız olmasında katkım var. Kimseye \'Ateş edin, öldürün\' demedim. Deseydim sonuçları daha vahim olurdu diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"YURTTA SULH BİZİZ İSİMLİ GRUBA İSTEĞİM DIŞINDA DAHİL EDİLDİM\"

15 Temmuz 2016 tarihinde \"Yurt\'ta Sulh Biziz\" isimli Whatsapp haberleşme programından saat 23:50\'de \'Taksim\'e takviye istiyoruz. Kalabalık toplanıyor\" şeklindeki mesajı da kendisinin telefonundan atmadığını savunan sanık Gazneli, \"İsteğim dışında gruba dahil edildim. \"Yurtta Sulh Biziz\" isimli gruba üye olduğumu emniyette öğrendim. Söz konusu grupta sabaha karşı, \"Kaçın mesajı\' da atılmış Mesajları okumadım. Okusam herhalde silerdim diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASINI REDDETTİ

FETÖ /PDY terör örgütü üyesi olmadığını söyleyen sanık Gazneli, örgütün yurdunda kalmadım, okullarında eğitim görmedim. Bağış yapmadım. Banklarında hesap açmadım. Kredi çekmedim. Sponsor olduğu faaliyetlere katılmadım\" dedi. Duruşma Gazneli\'nin savunmasıyla devam ediyor.

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7- KADEM\'DEN GÖLCÜK MÜFTÜSÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından \"Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...\" şeklinde yaptığı paylaşım büyük tepki çekmişti.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, Gölcük Müftüsü Yazıcı\'nın söz konusu paylaşımının başörtüsü kullanmayan kadınları aşağılayan ifadeler içerdiğini belirterek, paylaşımın \"Yersiz ve hadsiz\" olduğunu söyledi.

\"YENİ FİKİR AYRILIKLARI VE ÇATIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEMİŞTİR\"

KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz , \"Mehmet Yazıcı, Anayasamızda milletçe dayanışma ve büyümeyi amaç edinen bir kurum olarak tanımlanmış olan Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapmaktadır. Dolayısıyla paylaşım ve değerlendirmeleri kamuoyu nezdinde etki uyandırabilecek bir konumda bulunan Mehmet Yazıcı\'nın, kurumun değerlerine uygun hareket etmesi gerekmektedir. Bulunduğu pozisyona rağmen yaptığı bu paylaşım, toplum nezdinde yeni fikir ayrılıkları ve çatışmaların fitilini ateşlemiştir\" dedi.

Yılmaz, söz konusu paylaşımın hukuka da uygun olmadığını belirterek, \"Şahsım ve KADEM adına bugün burada, kadının insan haklarını korumak ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Mehmet Yazıcı hakkında suç duyurusunda bulunduk\" diye konuştu. KADEM savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Yazıcı hakkında, \"Hakaret\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" suçlarından soruşturma başlatılıp dava açılması talep edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Sare Aydın Yılmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

28.09.2017 - 15.33 Haber Kodu : 170928151

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8- ITIR ESEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul - DHA

Miss Turkey yarışmasında birincilik tacı geri alınan Itır Esen\'e, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. \"15 Temmuz Gazileri\" olarak suç duyurusunda bulunanlar, Esen hakkında 1 kuruşluk manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na grup, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı paylaşımla tepkilere neden olan Itır Esen hakkında suç duyurusunda bulundu.

\"ŞEHİTLİĞE VE BU UĞURDA DÖKÜLEN KANLARA HAKARETTE BULUNDU…\"

Grup adına açıklamayı Avukat Ateş Öcal yaptı. Öcal, \"Bugün burada 15 Temmuz gazileri olarak aşağılık bir olaya ceza ve tazminat davası açmak için toplamış bulunmaktayız. 15 Temmuz 2017\'de Itır Esen adlı gencimiz twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda şehitliğe ve bu uğurda dökülen kanlara iğrenç bir hakarette bulunmuştur\" dedi. Öcal \"Manevi tazminat davamızı en küçük para birimimiz olan bir kuruş olarak açıyoruz. Çünkü amacımız para değildir. Ceza vermek\" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSU VE BİRER KURUŞLUK DAVA…

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Itır Esen hakkında, 33 kişi ayrı ayrı \"Hakaret\" suçundan dava açılmasını talep etti. Aynı 33 kişi ayrıca birer kuruşluk manevi tazminat davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurdu.



Görüntü Dökümü:

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- Ateş Öcal\'ın konuşması

- Grubun ellerindeki bir kuruşları göstermesi

- Genel detaylar



28.09.2017 - 15.22 Haber Kodu : 170928141