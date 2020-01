DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(aktüel görüntüyle geniş haber)

1- ERDOĞAN\'DAN \"TEOG\" VE \" KUZEY IRAK REFERANDUMU\" AÇIKLAMASI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\" (TEOG\'UN KALDIRILMASI) Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan\'la dün mutabakatımız da oluştu\"

\"Liseler, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde kendi sınavlarını yapar\"

\"Çocuklarımız bu TEOG denilen, hakikaten ciddi manada sıkan, sıkıştıran ve paraların aktığı, akıtıldığı bu süreçlerden inşallah çocuklarımızı kurtarmış oluruz\"

\"(KUZEY IRAK REFERANDUMU) Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak\'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'de gerçekleşecek olan Birleşmiş Millet 72. Genel Kuruluna katılmak üzere Atatürk Havalimanı\'nda New York\'a hareket etti. Erdoğan, Devlet Konukevi\'nde ziyaretiyel ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"New York\'ta bulunacağım süre zarfında, ABD Başkanı Sayın Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bu görüşme gerçekten bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Gündemimizde birçok önemli konu bulunuyor. Bu görüşmenin, her iki ülke için de faydalı ve verimli neticeleri olacağına inanıyorum\" dedi.



TEOG\'UN KALDIRILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının arından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, TEOG sınavının kaldırılmasına yönelik sorusu üzerine \"Dün Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük. Uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Bu çok basit. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Dün sayına Başbakanımızla bu konuda mutabakatımız da oldu. Temenni ediyorum ki hemen süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek, bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken, çocuklarımızın daha okul derslerine yönelmelerini önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır. Bütün mesele okullarda orta kısımlarını bitirdikten sonra, liseye geçerken tercihlerinde ne yapacakları konusu, okullarda atılacak adımlardır\" diye konuştu.

\"BU SÜREÇLERDEN İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZI KURTARMIŞ OLURUZö

Erdoğan, \"Bundan sonra gidecekleri liselere yönelik, girecekleri liselerde yapılacak hazırlıklarla atılacak adımlardır. Bu liseler özellikle Milli Eğitimin kontrolü altında yapılacak imtihanlarla, bir fen lisesine mi gidecek veya düz liseden anadolu lisesine mi gidecek buralarda bu liseler kendi imtihanlarını kendileri yapar ve bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanır. Ama o okullarda imtihanlar da yapılırken Milli Eğitim\'in bizzat kontrolü altında, müfettişleriyle veya farklı bir şekilde bu kontrol yapılır. Böylece bu imtihanlar da yapılarak, bu okullara kaç kişi lazımsa bunların içerisinde en başarılı olanlar hangisi ise onlarda seçer alır. Böylece çocuklarımız bu TEOG denilen, hakikaten ciddi manada sıkan, sıkıştıran ve paraların aktığı, akıtıldığı bu süreçlerden inşallah çocuklarımızı kurtarmış oluruz\" diye konuştu.

\"HER TÜRLÜ DESTEĞİ BİZDEN ALACAKSIN AMA IRAK\'IN PARÇALANMASINA GELİNCE BİLDİĞİNİ OKUYACAKSINö

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak\'taki bağımsızlık referandum konusunda görüşleri ve konuyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu toplantısında nasıl bir adım atılacağının sorulması üzerine şunları kaydetti:

\"Bizleri rahatsız eden bir süreç var. Nedir? Biz bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var. Orada bizim soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap, bizler öbür tarafta Türk olarak, bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı ne yazık ki Irak\'ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, orada biz size \'Buyurun devam edin\' demeyiz. Bunu kaç kere biz kendilerine söyledik, ikili görüşmelerimizde söyledik. Burada bir de bizim farklı yaklaşımımız var. Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak\'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu ya? Burada Irak merkezi yönetiminin takındığı tavır, tabii ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır, biz ona müdahale etmeyiz ama gördüğümüz kadar aynı şeyleri düşünüyoruz.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şu anda Amerika\'da da Sayın İbadi ile bir görüşmemiz ayrıca olacak ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O istikamet nedir? Irak\'ın bölünmez bütünlüğüdür\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ABD ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de ABD\'de eşlik edecek.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD\'YE GİTTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - İdris TİFTİKCİ - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu\'na katılmak üzere ABD\'ye gitti. Erdoğan saat 10.45 sıralarında Kısıklı\'da bulunan konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'ne geldi. Burada seyahati öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı TMBB Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş uğurladı.

SOYLU İLE SOHBET ETTİ

Erdoğan\'ın eşi ile birlikte uçağa yürüdüğü sırada ve uçağa binmeden hemen önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sohbet ettiği görüldü. Erdoğan ardından TC-CAN uçağına bindi. Erdoğan\'ın ardından yakın koruması Ali Erdoğan uçağa bindi. Diğer korumaların ise uçağa binmediği görüldü.

3- MENDERES, ZORLU VE POLATKAN ANILDI...

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Ezgi ÇAPA / İstanbul DHA

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 56. yıl dönümünde Topkapı\'daki Anıt Mezarları başında törenle anıldı. Anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Adnan Menderes\'in gelini Ümran Menderes ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

\"YASSIADA YARGILAMALARI BİR HUKUK CİNAYETİDİR\"

Törende konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, \"Darbeciliğini hakim cübbesiyle örtmüş olanlar Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına göndererek hukuk eliyle cinayet işlemişlerdir. Yassıada yargılamaları bir hukuk cinayetidir. Bu cinayet milletimizin vicdanında kapanmayan bir yara olarak halen sıcaklığını korumaktadır. Adnan Menderes \'Yeter söz milletindir\', \'Millet istiyorsa minarelereden Ezan-ı Muhammedi yankılanmalı\' dediği için sessiz kalabalıkların sesi oluduğu için idam edilmiştir. Ezilmiş, horlanmış, ümitleri tükenmiş bir milletin umudu, gülen yüzü olduğu için milletin iradesi egemen olsun, devlet millet için var olsun dediği için milleti vesayet kıskacından kurtardığı için idam edilmiştir\" dedi.

\"TÜRKİYE\'Yİ ÇOK BAŞKA YERLERE ÇEKMEK İSTEDİLER\"

Anmada konuşan İçişleri Bakanı Soylu ise, \"Dünün darbecileri ve bugünün darbecileri güya bütün hesapları yapmışlardı. Dünün darbecileri Türkiye\'yi çok başka yerlere çekmek istediler. Vesayetleri uzun yıllar sürecekti. Menderes ve arkadaşlarının güya bütün izlerini sildiler. Arşivlerden resimleri çıkardılar; ama insanların kalplerinde kalan sevgi onların bütün planlarını bozdu. Hatta onların torunlarının 56 yıl sonraki planlarını bile bozdu\" ifadesini kullandı.

\"DEVLETTEN HESAP SORMAYA KALKMIŞTIR\"

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti: \"Rahmetli Menderes\'in dün siyasi sahada mücadele ettiği zihniyet bugün aynı çizgisinde durmaktadır. Onların büyükleri 27 Mayıs\'ta nasıl davranmışlarsa onların torunları da 15 Temmuz\'da aynısını yapmışlardır. Takım elbiselerini giyip beklemişlerdir. Sonrasında da göstermelik bir vah. Ama bir şey söyleyeyim boynuz kulağı geçermiş. Dünün muhalefeti devlete kurşun sıkana arka çıkmamıştı. Bugünküler onu da yapmış. Terörist de olsa niye vuruyorsun diye devletten hesap sormaya kalkmıştır.\" Konuşmaların ardından anıt mezarlara karanfil bırakıldı, dualar edildi. Törenin ardından da katılımcılara helva dağıtıldı.

4- \"MOBİL OKUL TİMLERİ\" YARIN İŞ BAŞINDA

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nce İstanbul genelinde eğitim ve öğretimin huzur içierisinde devamını sağlamak amacıyla İstanbul Güvenli Eğitim Projesi (İSGEP) hazırlandı ve bu proje kapsamında Türkiye\'de ilk defa uygulanacak olan Mobil Okul Timleri (MOT) kuruldu.

MOT yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapacak olan bu timler okul yönetimleri ile hızlı ve etkili bir iletişim ağı oluşturarak eğitim güvenliğini tehdit eden faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacak.

\"EĞİTİM GÜVENLİĞİNİ TEHTİD EDEN FAKTÖRLERİN ORTADAN KALDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPACAKLAR\"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2017-2018 Eğitim öğretim döneminin başlaması sebebi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği projesi kapsamında ilimizde İlkokul, ortaokul ve liseler ile ilgili koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlanmıştır. Bu planlar çerçevesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimiz genelinde eğitimin huzur ve güven içerisinde devamını sağlamak amacıyla İSGEP(İstanbul Güvenli Eğitim Projesi) hazırlanmış ve bu proje kapsamında Türkiye\'de ilk defa uygulanacak olan Mobil Okul Timleri (MOT) kurulmuştur İl genelindeki tüm okullarımızda görev alacak olan MOT\'lar içerisinde Çocuk Polisi, Asayiş Polisi, TDP Polisi, Trafik Polisi olmak üzere 4 personel görev yapacaktır. MOT yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapacak olan bu timler okul yönetimleri ile hızlı ve etkili bir iletişim ağı oluşturarak eğitim güvenliğini tehdit eden faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklardır.\"

\"MOT\'LAR GÜVENLİK SORUNUNA EN SERİ ŞEKİLDE MÜDAHALE EDECEK\"

Açıklamada, \"Okul çevresindeki illegal yapılar, angaje gruplar, metruk binalar, uyuşturucu ticareti ve kullanımı, umuma açık işyerlerinin denetimi, taşınması-bulundurulması ve satılması yasak unsurlar ile bu konularda yapılacak olan adli ve idari işlemler ile ilgili detaylı görev tanımları yapılan ve bu konuda eğitim alan MOT\'lar, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale edecek ve sorunu yerinde çözüme kavuşturacaklardır. 18.09.2017 günü MOT\'lar başta olmak üzere ilgili birimlerden oluşturulacak personeller ile birlikte okul giriş-çıkış saatlerinde şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı ve kapsamlı bir uygulama yapılacaktır. Bu uygulamalar eğitim-öğretim dönemi boyunca her gün MOT\'lar tarafından sürdürülerek okul çevrelerinde gelişebilecek muhtemel olaylar ve olumsuzluklara karşı caydırıcılık sağlanacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce; 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının İstanbul ve ülkemiz için huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla okul önlerinde ve çevresinde en kapsamlı emniyet tedbirleri alınmaktadır\" denildi. Öte yandan hazırlanan projeyle ilgili bir de klip hazırlandı. Söz konusu klipte İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın proje ilişkin polislere yaptığı konuşma yer aldı.

5- FURKAN\'IN ACILI ANNESİ: OKUL KIYAFETLERİNİ HAZIRLADIM AMA ÇOCUĞUM YOK



* Arnavutköy\'de 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım\'ı arama çalışmaları 64 güne girdi.

* 64 gündür sahilde kurulan çadırda yatıp kalkan ve çocuklarının bulunmasını bekleyen acılı aile, çocuklarından bir haber bekliyor.

* Okulların açılması nedeniyle Furkan\'ın okul kıyafetlerini ve kitaplarını çadıra getiren anne Kezban Yıldırım, çocuğunun fotoğrafına sarılarak arama çalışmalarından bir haber gelmesini bekliyor.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Beşiktaş Arnavutköy\'de akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım\'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. 64 gündür Furkan\'ın denize girdiği Arnavutköy sahilinde kurulan çadırda bekleyen acılı aile, Furkan\'dan bir haber bekliyor. Okulların açılması nedeniyle Furkan\'ın okul kıyafetlerini ve kitaplarını çadırın önündeki masaya dizen anne ve baba Furkan\'ın biran önce bulunmasını istiyor.

\"64 GÜNDÜR BURADA BEKLİYORUZ AMA FURKAN\'DAN BİR HABER YOK\"

Furkan Yıldırım\'ın babası Memduh Yıldırım, \"Furkan 64 gündür aramızda yok. Yarın okullar açılacak. Furkan\'ın kitapları, okul önlüğü her şeyi burada ama evladım yok.Bir an önce çocuğumun bulunmasını istiyorum. Özellikle sayın Cumhurbaşkanım bunu duysun. Bir baba olarak çok istirham ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan. 64 gündür burada çadırda bekliyoruz. 64 gündür aramalar yok gibi bir şey. Biz kendimiz de gözlemliyoruz. Göremiyoruz. Şuan aramalar yok. Biran önce aramaların başlamasını ve çocuğumu bulup bize getirmelerini istiyoruz. Yarın okullar açılacak. Çocuğumun kitapları burada ama çocuğum yok.15 Temmuzda Furkan kayboldu. O günden bu güne bir bulgu yok. Aynı noktada duruyoruz\" dedi.

\"BEN FURKAN\'IN OKUL EŞYALARINI AKŞAMDAN HAZIRLADIM AMA FURKAN YOK \"

Anne Kezban Yıldırım ise \" Çocuğum kaybolalı 64 gün oldu. Biz burada bekliyoruz. Bir arama çalışması da görmüyoruz.Bu da bizi çok üzüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan ve İçişleri bakanımızdan yardım istiyoruz. Okullar açıldı. Ben çocuğumu okula gönderecektim. Her zaman olduğu gibi ben Furkan\'ımın eşyalarını akşamdan hazırladım. Bizim için çok zor bir durum. Bir kedi, köpek kanala düşüyor onu çıkarıyorlar da benim çocuğum kaybolalı 64 gün oldu. Hala bir ize rastlanmadı. Bir an önce çocuğumun bulunmasını istiyorum. Yetkililer arama çalışmalarının devam ettiğini söylüyor ama aranıp aranmadığını bilmiyoruz.Görmüyoruz. Burada çadırda bekliyoruz. 64 gündür burada çadırdayız.Eve gidemiyoruz. Çocuğum bulunmadan eve gitmekte istemiyorum\" diye konuştu.

FURKAN SALI GÜNÜ 18 YAŞINA GİRECEKTİ

Furkan\'ın salı günü 18 yaşına gireceğini söyleyen acılı anne, \"Furkan salı günü 18 yaşına girecekti. Bana doğum gününü bir hafta önceden hatırlatıyordu. Anne \'Doğum günüm yaklaşıyor biliyor musun\' diye.Ama ben biliyordum. Çocuğumun doğum gününü hep hatırlıyordum. Biz çok zor durumdayız. Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum\" diye konuştu.

Furkan Yıldırım\'ı arama çalışmaları devam ediyor.



