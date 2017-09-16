DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- TARIK AKAN MEZARI BAŞINDA ANILDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Yeşilçam\'ın efsane oyuncusu Tarık Akan\'ın bugün ölüm yıldönümü... Tarık Akan vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine Akan\'ın hayat arkadaşı Acun Günay, oğulları Barış Üregül, Özgür Üregül, kızı Özlem Üregül, sanatçı dostu Rutkay Aziz, DİSK Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, yakın dostları, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tören başladığı sırada mezarın başına gelenler, Akan\'ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı. Hayat arkadaşı Acun Günay bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Oğlu Barış Üregül mezar başında yaptığı açıklamada, \"Babamı seven, babamı gençken izleyen, posterlerini duvarlara asan yüm Türk halkına babamın sevgisine sevgiyle karşılık verdikleri için çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\"TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ DOSTUYDU\"

Anmada konuşan Kani Beko, \"Bizim de arkadaşımızdı dostumuzdu. Kardeşimizdi. Ağabeyimizdi. DİSK\'e çok sık gelen sanatçı arkadaşlarımzııdan biriydi. Tarık bizim için çok kıymetli. Çok önemli bir insandı. Türkiye işçi sınıfının, dünya emek hareketinin bir dostuydu. Toprağa değil, miltonların kalbimine gömülmek önemli. Tarık Akan gibi. Işıklar içinde yatsın. Toprağı bol olsun\" şeklinde konuştu.



\"BENİ BIRAK, VATAN ELDEN GİDİYOR\"

Akan\'ın 52 yıllık arkadaşı Zeki İrfanoğlu ise, \"Geçen sene 15 Temmuz gecesi saat 10.00 gibi Tarık telefon açtı bana. \'Ne yapıyorsun?\' dedi. \'İyiyim sen ne yapıyorsun\' dedim. Kemoterapisi vardı o gün. Ben de onu sordum. \'Beni bırak sen. Küfür etti bana. Vatan elden gidiyor sen beni soruyorsun\' dedi\" ifadesini kullandı ve gözyaşlarına boğuldu.

Rutkay Aziz de yaptığı konuşmada, \"Bu ortak kavgamızdı. DİSK\'in kavgasıydı. Emekçinin kavgasıydı. Yaşanılan tüm bu iftiralara, yolsuzluklara, adaletsizliklere, hukuksuzluğa rağmen biz bu umutla adalet yürüyüşünü sürdürmek zorundayız. Bunun için de emekçinin yanında olmakla yükümlüyüz. Bu doğrultuda hep beraber adalet nöbeti tutuluyor. Buradaki tüm dostlarımızı oraya bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tarık Akan\'ın mezarı

-Anmaya katılanlar

-Yakınları

-Ailesi

-Rutkay Aziz

-DİSK Başkanı Kani Beko

-Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu

-Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü

-Mezara çiçek bırakılması

-Açılan pankart

-Genel ve detaylar

16.09.2017 - 11.10 - Haber Kodu : 170916027

16.09.2017 - 11.44 - Haber Kodu : 170916037

======================================

2- SEZGİN TANRIKULU, UÇAKTA YAŞANAN \"BOĞMA TELLİ\" TWEET OLAYINI ANLATTI



Haber: Mustafa ÖZDABAK - Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara\'dan İstanbul\'a gelmek için bindiği uçakta, arkasında oturan yolcunun tehdit içeren tweet atması ile ilgili yaptığı açıklamada, \"Toplumun geldiği duruma işaret etmesi bakımından, yaşanan olay çok önemli. Hepimizin, başta da Türkiye\'yi yönetenlerin, iktidar partisinin oturup düşünmesi lazım\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri tarafından Galatasaray\'da düzenlenen oturma eylemine katıldı. Oturma eylemi sonrası yaşadığı olayı anlatan Sezgin Sezgin Tanrıkulu, \"Dün saat 13.05\'te Ankara\'dan İstanbul\'a gelmek üzere uçağa bindim. 1-C numaralı koltuğa oturdum. Uçak hareket ettikten sonra da telefonlarımızı kapattık. Uçak Atatürk Havalimanı\'na indikten sonra telefon ve ipad açtım. Benle ilgili mesajı gördüm. Aynen şu paylaşılmıştı: \'Uçakta Sezgin Tanrıkulu\'nun arkasına oturdum… Boğma teliyle işini bitir biz sana hapiste bakarız diyenler fav\'. Şaşırdım. Mesaj saat 13.02\'de atılmıştı. Uçaktan atıldığı kesin\" dedi.

Sezgin Tanrıkulu, \"Arkama döndüm, baktım. Paylaşımdaki profil resmi ile 2-A\'da oturan şahsın çok benzediğini gördüm. Görüntüyü gösterdim. \'Bu adres size mi ait? Mesajı siz mi? paylaştınız?\' dedim. Bana, \'Hayır, adres bana ait değil, mesajı ben paylaşmadım\' dedi. Uçak körüğe doğru giderken, bir daha kendisine mesajın uçaktan atıldığını, Siz atmamışsanız, şikayette bulunacağımı, eğer özür dileyecekseniz ve hangi saikle bunu attığınızı benle konuşacaksanız şikayet etmem dedim.\"

BEN ATMIŞSAM NE OLMUŞ

\"Yolcu hafifçe ayağa kalktı. \'Evet ben atmışsam ne olmuş? Ben sizle ne konuşacağım ve sizi sevmiyorum\' dedi. Yanımda bulunan milletvekili Barış Yarkadaş da, kendi yerinde doğrularak, \'Siz her sevmediğinizi telle boğuyor musunuz?\' dedi. Şahıs özür dilemedi. Bunun üzerine ben de polis çağırmalarını istedim. Polis merkezine şahsı teslim ettik. Şikayette bulundum. Polis merkezinde kimliğini öğrenmek istedim. Polis memurlarına, kimdir, gerçekten özür dileyecekse şikayetten vazgeçeceğini söyledim. Polis memurları kendisi ile konuştular. Tekrar bize geldiler. \'Evet özür dileyecek\' dediler. Ne iş yapıyormuş diye sordum. Hukuk fakültesi mezunu olduğunu, Ankara\'da bir üniversitenin hukuk fakültesinde, ceza hukuku bölümünde öğretim üyesi olduğunu söylediler. Şaşırdım. Gerçekten şok oldum. \'Eğer bunu bir öğretim üyesi yapmışsa şikayetimden vazgeçmem\' dedim.\" ifadesini kullandı.

\"ŞİKAYETTE BULUNDUM\"

Sezgin Tanrukulu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Şikayette bulundum. Benim için şok edici olan, bunu yapan sokakta, herhangi bir insan değil. Sosyal medyada gördüğümüz, klasik trol tipi değil, belki sosyal medyada görsem, silip atardım. Dikkate de almazdım. Ama arkamda oturan şahıs öğretim üyesi. Hukuk fakültesi mezunu. Milletvekiline, sevmediğinden dolayı boğma teli ile boğup, işini bitirebilmek gibi şey yazabiliyor.\"

Yolcunun ifade sonrası serbest bırakıldığını öğrendiğini söyleyen Sezgin Tanrıkulu, \"Daha sonra hesap bana ait değilödemiş. Ben ona ait olduğundan eminim. Toplumun geldiği duruma işaret etmesi bakımından, bu çok önemli. Gerçekten siyasetin dili maalesef toplumu kutuplaştırıyor. Bu nefret dili, sıradan insanları bir güruh haline dönüştürüyor. En son Aysel Tuğluk\'un annesinin mezarına yapılan saldırıda bu ortaya çıktı. Ama düzeyin bu kadar yükselmiş olması gerçekten korkutucu. Hepimizin, başta da Türkiye\'yi yönetenlerin iktidar partisinin oturup düşünmesi lazım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Cumartesi Anneleri eylemine katılanlardan genel ve yakın detaylar

-Grubun ellerindeki fotoğraflardan detay görüntü

-CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'ndan detay görüntü

-CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun açıklamaları

-Genel ve yakın detaylar

======================================

3- BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN STADYUM TALİMATI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım\'ın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak\'ı telefonla arayarak yapımı süren Sakaryaspor\'un stadyumunun bir an önce bitirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başbakan Yıldırım, telefonla görüştüğü Bakan Bak\'a, Sakaryaspor\'un stadyumunun, takımın 27 Eylül tarihinde oynayacağı ilk maça yetiştirilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.

=================================

4- MİDESİNDEN 85 KAPSÜL KOKAİN ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Etiyopya\'dan uçakla İstanbul\'a gelen Nijerya uyruklu adam midesinde 85 kapsül kokainle yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etiyopya\'dan Türkiye\'ye gelen C.K.O.\'yu, Atatürk Havalimanı\'nda uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle gözaltına aldı. Nijerya uyruklu C.K.O.\'nun üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucuyu kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirildi ve C.K.O. hastaneye sevk edildi. Hastanede röntgen filmi çekilen C.K.O.\'nun midesinde 85 kapsül halinde 2 kilogram kokain ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Şüphelinin gözaltına alındığı anların güvenlik kamera kaydı

-Röntgen filminin ve kapsüllerin fotoğrafı

=================================

5- AZEALIA BANKS İSTANBUL\'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul DHA

Dünyaca ünlü ABD\'li rap şarkıcısı Azealia Banks dün İstanbul\'da konser verdi.

Albümleri milyonlarca satan, videoları izlenme rekorları kıran ve stil ikonu kimliğiyle moda dünyasının da yıldızı haline gelen Azealia Banks, Beyoğlu\'ndaki Garaj\'da hayranlarıyla buluştu. Yakında yayınlanacak Fantasea II: The Second Wave albümü öncesi konser veren ABD\'li şarkıcı, hit şarkılarını seslendirdi. Azealia Banks, sahne şovu ve performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Konserden görüntüler

-Azealia Banks\'ten detaylar