DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- TÜRKMENELİ İNSAN HALKLARI DERNEĞİ\'NDEN \"IRAK REFERANDUMU\" AÇIKLAMASI

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ, İstanbulDHA

Türmeneli İnsan Hakları Derneği, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından 25 Eylül\'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu reddettiklerini açıkladı.İstanbul\'da bir otelde bir araya gelen dernek üyeleri basın açıklaması yaparak özellikle Kerkük ve Türkmenler\'in çoğunlukta yaşadığı yerlerde yapılması planlanan referanduma karşı çıktı.

Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Savaş Avcı \" Bilindiği gibi Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Irak\'tan ayrılıp Bağımsız Kürt Devleti kurmak için 25 Eylül\'de referanduma gideceklerini ilan etmiştir ve bu referandumun asırlardır Türkmen yurdu olan başta Kerkük olmak üzere tüm Türkmen bölgelerinde de yapılması konusunda ısrar etmektedir. Hatta Kerkük için -her bir Kürdün canını feda edeceğini- açıklamıştır. Biz Türkmenler asırlardır o topraklarda yaşamış, hatta devletler kurmuş bir toplum olarak Türklüğümüzden asla ödün vermedik. Baskılara, zulümlere, katliamlara rağmen milli direncimizi sürdürdük. Tüm bu aşamalardan sonra artık planın son halkası olarak; bağımsız Kürdistan Devleti\'nin kurulması ve Kerkük başta olmak üzere Türkmeneli coğrafyasının kurulacak olan bu kukla devletin sınırları içine ilhak edilmesi için düğmeye basılmıştır\" dedi.

\"IRAK\'IN BÖLÜNMESİNE KARŞIYIZ\"

Irak Merkezi Hükümetine seslenen Savaş Avcı \"Her zaman Irak\'ın toprak bütünlüğüne saygı gösteren Türkmenler olarak Irak Merkezi Hükümeti\'ne sesleniyoruz ki; biz Irak\'ın bölünmesine karşıyız ve Kürt bayrağı altında yaşamak istemiyoruz… Eğer Merkezi Hükümet olarak gerekli önlemleri almadığı takdirde yani referandum engellenmediği takdirde Irak Cumhuriyeti diye bir ülkenin kalmayacağının bilinmesini istiyoruz\" diye konuştu.

\"ANAVATANIMIZ TÜRKİYE\'YE HAYKIRIYORUZ\"

Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Avcı \"Türk Milletinin kalesi olan anavatanımız Türkiye\'ye de haykırıyoruz: Zor durumdayız. Biz Türkmenlere sahip çıkın. Birleşmiş Milletler Beyannamesinde yer alan, \'savaş halinde olan bir ülkede durumdan istifade ederek bir etnik gurubun başka bir etnik grubunun topraklarını gasp etmek ve onların haklarını elden alması durumunda mağdur olan grup, başka bir ülkeden himaye talep etme hakkına sahiptir düsturundan hareketle biz de Ankara\'dan himaye talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Devleti kendi milli güvenliği ve Türkmen soydaşlarının geleceğini göz önünde bulundurarak eli kolu bağlı referanduma seyirci kalmamalıdır… Musul ve Kerkük ile ilgili Türkiye\'nin elinde uluslararası antlaşmalardan doğan hakları vardır. Bu haklar Milletler Cemiyeti\'nin 29 Ekim 1924 tarihli kararı ve 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması\'nın öngördüğü haklardır\" ifadelerini kullandı.

\"VATAN TOPRAKLARIMIZI KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVUNACAĞIZ\"

\"Türkiye tarihten gelen sorumluluğu olarak biz Türkmenlere kulak vermeli ve Kerkük\'te yapılması istenilen referanduma engel olmalıdır\" diyen Avcı sözlerini şöyle tamamladı: Türkmenler olarak Ankara\'dan isteklerimiz şunlardır: Sınır kapısı Habur\'un kapatılması. Ankara\'da bulunan Kürt parti temsilciliklerin kapatılması. Erbil Türk konsolosunun geri çağrılması. Erbil ve Süleymaniye\'ye düzenlenen uçak seferlerinin durdurulması. Bölgede bulunan Türk şirketlerinin geri çağrılması. Kürt bölgelerinden çıkan petrol sevkiyatının durdurulması; referandumun Kerkük\'de gerçekleştirilmesi, Türkmenlerin yok olması demektir. Çünkü bir milleti millet yapan en önemli şartlardan biri, vatandır. Vatan ise topraktır… Toprak giderse Türkmenler de yok olur. Biz Türkmenler olarak bu topraklara sahip olmanın bedelini çok ağır ödedik ve hala ödüyoruz. Şu bilinmelidir ki; şehitlerimizin kanıyla sulanan ecdat yadigarı bu vatan topraklarımızı kanımızın son damlasına kadar savunacağız.\"



Görüntü Dökümü:

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Savaş Avcı\'nın basın açıklamasını okuması

Genel ve detaylar

10.09.2017 - 17.20 Haber Kodu : 170910130

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2- HDP\'NİN BARIŞ MİTİNGİ (1)



Çağatay KENARLI-Süleyman KAYA, İstanbul DHA

Halkların Demokratik Partisi\'nin (HDP) Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda düzenlediği \'Barış, Özgürlük ve Adelet\' mitingine katılımlar başladı. Polis ekipleri Yüce Tarla Caddesi girişinden İncirli Caddesi\'ni trafiğe kapatarak giriş bariyeri oluşturdu. Çevik kuvvet ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) giriş noktasında hazır bulunduruldu. Mitinge gelenler arama noktalarından geçerek alana

alındı. Katılımcılar, İncirli Caddesi\'nden Özgürlük Meydanı\'na kadar gruplar halinde yürüyerek alana ulaştı.



Görüntü Dökümü:

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-Arama noktasından görüntüler

-Üst ve çanta aramaları yapılanlar

-TOMA\'dan görüntü

-Genel ve detaylar

10.09.2017 - 15.32 Haber Kodu : 170910094

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3- POLİS VE MİTİNG KATILIMCILARI ARASINDA \'MASKE\' ARBEDESİ

Erhan TEKTEN, İstanbul DHA

HDP İstanbul İl Örgütü\'nün \'Barış mitingi\' adı altında düzenlediği mitinge katılmak üzere Bakırköy Özgürlük Meydanı\'na gelen bir grupla polis arasında arbede yaşandı. Polis HDP\'li tutuklu milletvekillerinin maskeleri ile mitingin yapılacağı alana girmek isteyen bir gruba izin vermedi, gruptakilere maskeleri çıkardıktan sonra alana girebileceklerini söyledi. Bunun üzerine tutuklu milletvekilerinin yüz maskeleriyle alan girmek isteyenlerle polis arasında arbede yaşandı. HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu da polislere tepki gösterdi. Arbedenin büyümesi ile birlikte polise su şişeleri atıldı. Gruptakiler maskesiz alana girdi, arbedenin yaşandığı noktada yerde yırtılmış maskeler kaldı. 15.30 sıralarında başlayan miting konuşmalarla sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-HDP\'li tutuklu milletvekillerinin maskelerini takan HDP\'liler

-Kortejden detaylar

-Polis ile tartışan HDP\'liler

-Kerestecioğlu\'nun tepkisi

-Arbedenin görüntüsü

-Su şişelerinin atılması

-Bir su şişesinin kameraya gelmesi

-Araya girenlerden detaylar

-Gerginliğin sona ermesi

-Yırtılmış maskeler

-Genel ve detaylar

10.09.2017 - 16.24 Haber Kodu : 170910113

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4-CİZRELİ MEHMET, SOSYAL MEDYADAN SAHNEYE UZANAN ANNE MARİE İLE DÜETİNİ ANLATTI

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA)

Sosyal medyada, ünlü şarkıcı Anne Marie\'nin \"Rockabye\" şarkısına yaptığı düetle gündeme gelen Cizreli Mehmet Ali Şulan, İngiliz şarkıcının İstanbul konserinde sahne aldı. Şulan konser deneyimini \"Çok güzeldi, yaşadıklarımı anlatmakta zorlanıyorum. Şahane bir duyguö sözleriyle anlattı.Şırnak\'ın Cizre ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Şulan, İngiliz şarkıcı Anne Marie\'nin \"Rockabye\" şarkısına yaptığı düet sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. İstanbul\'a Babylon Soundgarden\'da konser vermek üzere gelen Anne Marie, Şulan\'ı yine sosyal medya üzerinden \"Yarın İstanbul\'da mısın benimle birlikte Rockabye söyler misin?\" diyerek konserine davet etti. Şulan da Anne Marie\'nin çağrısına kayıtsız kalmadı, Cizre\'den İstanbul\'a gelerek \"Rockabye\" isimli şarkıyı Anne Marie ile birlikte söyledi.

HEYECAN VARDI AMA…

Cizre\'den İstanbul\'a zorlukla uçak bileti bulduğunu söyleyen Şulan, \"Bana yazdığı mesajdan haberim yoktu, internete girmemiştim. Bana \'fake\' hesaplar iletti. Aynı gün uçak yoktu, uçağa binmem zor oldu. Yedeklerden yer bulabildim\" dedi. Konserde yaşadığı heyecanı anlatan Şulan, \"Çok güzeldi, yaşadıklarımı anlatmakta zorlanıyorum. Şahane bir duygu. Heyecan vardı ama o atmosferi gördükten sonra gayet güzeldi\" dedi.

PROVA YAPMADAN ÇIKTIM

10 senedir müzisyenlik yaptığını ve sahne deneyiminin olduğunu belirten Şulan, \"Konser öncesi konuştuk. Hasret giderdik. Prova yapmadan direkt çıktık. Ona rağmen güzeldi. İlk defa büyük bir sahneye çıktım\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü :

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- Cizreli Mehmet ile röp.

- Konserden görüntü

10.09.2017 - 17.13 Haber Kodu : 170910128

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5- KILIÇDAROĞLU\'NDAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ ...

Haber: İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab\'ta şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal\'ın Samandıra\'da yaşayan Babası Salih Topal ve Annesi Hatice Topal\'ı ziyaret etti, başsağlığı diledi. Ziyarette TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve İstanbul İl Başkanı Cemal Canbolat da hazır bulundu.

Görüntü Dökümü:

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Ziyarete ilişkin fotoğraflar



10.09.2017 - 16.40 Haber Kodu : 170910120

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6- (ÖZEL HABER) İTFAİYE ERİ YARALI MARTIYI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

*Beşiktaş-Kadıköy İskelesi\'nde vapur bekleyenler denizde yaralı bir martı olduğunu görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

*Denize giren itfaiye eri kanatlarından yaralanan martıyı denizden çıkararak veterinere götürdü.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Vapur İskelesi önünde yaralı bir martı olduğunu görenler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri denizde ayakları yukarıda ters şekilde çırpınan martıya ulaşamadı. Martıya ulaşmak için deniz polisinden yardım istendi. Bir süre sonra dalgaların yardımıyla yaralı martı kıyıya yanaştı. Beşiktaş İtfaiyesi\'nde görevli Sinan Mıhçı yaralı martıyı kurtarmak için denize atladı. Yaralı martıyı denizden çıkaran Mıhçı \" Bizler itfaiye teşkilatı olarak yüzlerce martı, kedi ve canlıyı kurtarıyoruz. Sadece insan kurtarmıyoruz. İşimiz sadece yangın söndürmek değil. Kurtarma çalışması da yapıyoruz. Şimdi yaralı martıyı veterinere götürerek gerekli bakımlarını yaptıracağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadıköy İskelesine gelen itfaiye ekibi

-İtfaiye ekibinin yaralı martıya bakmaları

-Bir itfaiye erinin denize girerek martıyı çıkarması

-Yaralı martıdan görüntü

-İtfaiye erinin denizden çıkarılması

-İtfaiye eri ile röp.

-İtfaiye ekibinin gidişi

-Genel ve detaylar

10.09.2017 - 14.58 Haber Kodu : 170910090



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7- SARIYER\'DE TERÖR OPERASYONU...

* OPERASYON DÜZENLENEN BİR EVDE 20 METRELİK TÜNEL BULUNDU

* YAPILAN OPERASYONLARDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik Sarıyer\'de 3 adrese dün helikopter destekli operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.Ö. ve B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.



BİR EVDE 20 METRELİK TÜNEL BULUNDU

TEM ekipleri adreslerde yaptıkları aramalarda bir evde gizli bir tünel buldu. Polis ekipleri yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünelde yaptıkları incelemede tünelin diğer ucunun ormanlık alana açıldığını belirledi. Polis tünelin şüpheli şahısların kaçmak için kullandığı üzerinde dururken, ekipler iş makineleriyle beton dökerek tünelin kullanımını engelledi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri ise halen devam ediyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafında da saniye saniye görüntülerndi. Polis helikopterinin çektiği görüntülerle başlayan operasyonda TEM ekiplerinin adreslerde aramalar yapması görüntülendi. Ekiplerin bir evde bulunan gizli tüneli bulması ve tünele girerek ilerlemesi görüntülere yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis Helikopterinin görüntüsü

-Ekiplerin adreslerde aramalar yapması

-Ekiplerin tüneli bulması

-Tünelde yapılan incelemeler

-Genel ve detaylar

10.09.2017 - 17.02 Haber Kodu : 170910126



