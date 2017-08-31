DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAPA\'DA (2)

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören bir yakınını ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00\'da Kısıklı\'daki evinden çıktı. Erdoğan, Fatih Çapa\'ya geçti. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne uğradı. Erdoğan\'ın burada tedavi gören bir yakınını ziyaret ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Konvoyun gelişi

-Erdoğan\'ın binaya girişi

-Detaylar

========================

(aktüel görüntüyle)

2- FİLİZ AKER KENDİ YAPTIRDIĞI MEZARA GÖMÜLDÜ

* Beşiktaş\'ta bir otelin odasında sunucu Vatan Şaşmaz\'ı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker, bugün Tuzla\'da toprağa verildi.

* Filiz Aker\'in ağabeyi Sümer Bayer, kardeşinin 21 Ağustos tarihinde Vatan Şaşmaz ile görüştüğünü iddia ederek, \" \'Dostum, arkadaşım dediğim insanlar bana niye ihanet ediyor, bunu soracağım\' dedi bana\" diye konuştu.

* Aker, cenaze namazının ardından Tuzla Mezarlığı\'na götürülerek kendi yaptırdığı mezara gömüldü.

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ - İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

Beşiktaş\'ta bir otelin odasında sunucu Vatan Şaşmaz\'ı silahla vurduktan sonra intihar eden eski manken Filiz Aker için bugün öğle namazının ardından Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aker\'in cenaze törenine, cezaevinde bulunan ağabeyi Sümer Bayer izin alarak katıldı. Cenaze törenine Aker\'in ablası Eda Eren, olay günü olayın gerçekleştiği otelde bulunan yeğeni Dora Ercan ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninden önce gazetecilere açıklama yapan Filiz Aker\'in ablası Eda Eren, \"İkisi adına da çok üzgünüm. İki cana üzgünüm. İsterdim böyle bir şey olmasın. Hiç bir zaman olmasın. Rabbim affetsin onu, nurlar içinde yatsın. İki can almak çok günah. Katillik çok kötü, o da çok büyük günah, biliyorum. Can alan cehenneme girer çıkar. Rabbim bağışlar onu. Demek ki bir iblis girdi içine bir aldanma oldu. O çok oynardı, mutsuzken bile gülerdi. O huyları vardı onun, belli etmezdi. Vatan ile çok eski arkadaş olduklarını biliyorum, birlikte aynı binada otururken arkadaşlardı. Devam etti arkadaşlıkları. Olmuştur 11-12 sene. Mezarlığı hazırladı, \'sana da yaptırdım\' dedi. Süleyman ağabeyimin de mezarını almış. \'Sen kafayı yedin ama hadi hayırlısı\' dedim. \'Sen öyle san, ben bildiklerimi biliyorum, sen bilmezsin\' dedi\" diye konuştu.

\'FİLİZ İLE VATAN\'IN İLİŞKİSİNİ BEN BİLİYORUM\'

Kaldığı cezaevinden aldığı izinle cenaze törenine katılan ağabeyi Sümer Bayer ise, \"Sevenlerimizin, özellikle benim başım sağ olsun. Vatan arkadaşımızı da Allah nur içinde yatırsın, ailesine sabır versin. Hayatımda ağlamamıştım, ama bugün benim kızım beni ağlattı. Onun bana çok önemli vasiyeti oldu, bilmem gereken her şeyi bana söyledi. Hepsi bende saklı. Önümüzdeki günlerde bilmeniz gereken bir şey olursa sizlere söyleyeceğim. Ben Filiz\'in Aga\'sı idim. Ben onun platonik aşkıydım. O da benim platonik aşkımdı. O benim kırmızı çizgimdi. Ben de onun kırmızı çizgisiydim. Filiz ile Vatan\'ın ilişkisini ben biliyorum. Başka bilenler hepsi yanlış biliyor, yanlış söylüyor. Vatan ona abla diye hitap ederdi. Ben 21\'inde buluştuklarını biliyorum. Otelin dışında da buluşmuş olabilirler. Borsacı ile bankacı ile ilgili... Dedi ki, \'dostum, arkadaşım dediğim insanlar bana niye ihanet ediyor, bunu soracağım\' dedi. Başka şeyler de konuşmuşlar, onlar bende gizli kalsın. Öbür tarafın acısı, çoluk çocuğu var\" şeklinde konuştu.

\'BU İŞ BÖYLE BİTMEDİ, BİTMEYECEK\'

Bayer, \"Bıraktığı mektubu hem okuyup hem ağladım, sonra da yaktım banyoda. O benim sadece hafızamda kalacak. Bu iş böyle bitmemeli, bitmeyecek. Son konuştukları üç dakikaya hiç kimse vakıf değil. Allahtan başka hiç kimse o üç dakikada ne olduğunu, Filiz\'in onu öldürmeye şeyine nasıl geldiğini bilmiyorum. Filiz dominant karakterli bir bayandı. Karşısındaki insanın sululuk hareketlerinden hiç hoşlanmaz. Hemen kaldırır kovardı masadan\" dedi.

KENDİ YAPTIRDIĞI MEZARA GÖMÜLDÜ

Aker\'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında sonra Tuzla Mezarlığı\'nda 2 ay önce kendi yaptırdığı mezarda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü

--------------

-Aker\'in cenazesinin Sultan 1. Ahmet Camii\'ne getirilişi

-Camiden genel görüntü

-Tabut başında dualar edilmesi

-Abisi Sümer Bayer ve ablası Eda Eren\'in tabutun başında ağlamaları

-Eda Eren\'in konuşması

-Sümer Bayer\'in konuşması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürülmesi

-Cenazenin kendi yaptırdığı mezarda toprağa verilmesi

-Cenazeye toprak atılması

-Mezarlıkta dua edilmesi

-Mezarlıktan detay görüntü

31.08.2017 - 15.06 Haber Kodu : 170831098

31.08.2017 - 15.07 Haber Kodu : 170831099

=============================

3- ARİFE GÜNÜ ŞEHİTLİĞE AKIN ETTİLER

Haber-Kamera: Enver ALAS ,İSTANBUL/DHA

Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti. Duaların edildiği şehitlikte yine hüzün ve gözyaşı vardı.

Edirnekapı Şehitliği\'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, arife gününden geldikleri şehitlikte mezarların bakımlarını yaptıktan sonra çiçekleri suladılar. Mezar başlarında Kur\'an-ı Kerim okuyan şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadılar. Edirnekapı\'daki Kara Şehitliği\'nde yatan şehit Jandarma Er Düzgün Akçakaya\'nın mezarını ziyate gelen ablası Sultan Ayaz bayram günlerinin şehit aileleri için çok zor olduğunu belirtti. Kardeşinin 1992 yılında Hakkari\'de şehit düştüğünü kaydeden Ayaz, \"Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin acı hiç dinmiyor. Bizim yüreğimizin bir tarafı gitti. Bundan sonra inşallah hiç şehit olmasın\" diye konuştu.

\"BİZİM İÇİN CANLARINI FEDA ETTİLER\"

Herhangi bir şehit yakını olmamasına rağmen şehitliğe gelerek dua eden Azime Yıldız ise, \"Buraya gelince içimiz kan ağlıyor. Bu şehitler bizim için canını feda etti. Bize de zor geliyor. Biz onların sayesinde ayaktayız. Allahım milletimize, devletimize zeval vermesin. Rabbim huzur sağlık versin. Vatan sağolsun. Bütün şehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin\" şeklinde konuştu.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazileri Koordinasyon Birimi görevliler de şehitliğe gelenlerle yakında ilgilendi. Görevliler, şehit yakınlarına lokum ikram edip, üzerinde \'Vatan size minettertardır\' yazılı kırmızı gül dağıttı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Edirnekapı Şehitliği

-Şehit yakınları ve aileleri

-Dua edenler

-Mezarlara bırakılan lokum ve çiçekler

-Mezarların sulanması

-Sultan Ayaz ile röp

-Azime Yıldız ile röp

-İBB görevlileri

-Genel v edetaylar

=======================

4- ÖNCE OTOMOBİLLE EZMİŞ SONRA POMPALI TÜFEKLE VURMUŞLAR

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Kartal\'da hurdacılık yapan Kenan Cevizli(35), önce otomobille ezildi, daha sonra üzerine pompalı tüfekle öldürüldü. Polis olayla ilgili Kenan Cevizli\'nin kayınpederi ile oğlu ve damatlarını gözaltına aldı. Cinayetin Kenan Cevizli\'nin eşinin kavga ederek baba evine dönmesi üzerine çıkan tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi. Pompalı tüfekle ateş açan kayıppeder Bülent G.(58) ile eniştesine otomobille çarpan Sait G.(34) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE OTOMOBİLLE EZDİLER SONRA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞLER

Kartal, Yunus Emre mahallesi, Karaca sokak üzerinde 29 Ağustos 2017 tarihinde saat 17.20 sıralarında meydana gelen olayda hurdacılık yapan Kenan Cevizli\'ye yolda yürürken bir otomobil çarptı. Yere yığılan Kenan Cevizli\'ye aynı otomobilden inen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan Kenan Cevizli hayatını kaybetti.

KAYINPEDER OĞLU VE DAMATLAR GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Kenan Cevizli\'nin bir süre önce eşiyle tartıştığını 10 gün önce eşinin evi terk ederek baba evine döndüğünü tespit etti. Kenan Cevizli\'nin bu nedenle eşinin ailesiyle kavgalı olduğu öğrenildi. Bu gelişme üzerine Kenan Cevizli\'nin kayınpederi Bülent G. ile onun oğlu Sait G. ile damatları C.E.(30)ve O.D.(27) gözaltına alındı.

OĞLU EZMİŞ BABA VURMUŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Sait G.\'nin kullandığı otomobille Kenan Cevizli\'ye çarptığı, Bülent G.\'nin ise pompalı tüfekle ona ateş ettiği tespit edildi. Bu sırada diğer damatlar C.E. ve O.D.\'nin başka bir araçla onları takip ettiği belirlendi. Yapılan soruşturma sırasında ise bir vatandaşların kargaşayı görerek olay sırasında cep telefonuyla olayı görüntülediği ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Bülent G. ve Sait G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bir ilgilerinin bulunmadığını söyleyen damatlar C.E. ve O.D. savcılıktaki sorgularanın ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Olay anına ilişkin görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

31.08.2017 - 14.44 Haber Kodu : 170831088

======================

5- MONORAYLA 4 DAKİKADA BÜYÜKBAŞ KURBAN KESİMİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA

Bayrampaşa Belediyesi tarafından modern kurban kesim tekniklerine göre hazırlanan \"Monaray\" sistemiyle bir kurbanlık 4 dakika içinde kesim işlemlerinin ardından sahiplerine teslim ediliyor.

Bayrampaşa Belediyesi, modern kesim tekniklerine göre hazırlanan ve \'Monoray\' adı verilen sistemle bayram öncesi kurban kesim tatbikatı gerçekleştirdi. Bayrampaşa Mega Center\'daki kurban kesim alanında yapılan tatbikatta bir büyükbaş kurbanın kesilmesi ve parçalara bölünmesi işlemi 4 dakika sürdü. Tatbikata katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, basın mensuplarına yaptığı açıklamada monoray sistemle 4 dakika içerisinde vatandaşların kurbanlarını keseceklerini belirtti.

\"ZAMANI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANARAK KESİYORUZ\"

Başkan Aydıner, hem kurban kesimine yönelik alınan önlemler hem de monoray sistemiyle ilgili yaptığı bilgilendirmede \"10 yıl önce başlattığımız bu sistemi her yıl geliştirerek tam modern hale getirdik. Bu sistemde 4 ayrı perona aynı anda 4 tane hayvanımızı yerleştiriyoruz. Aynı anda kesim işlemini başlatıyoruz. Hayvanı ayağından yukarıya doğru kaldırdıktan sonra başı kesiliyor ve el değmeden, derisi soyuluyor. 4 dakikada 4 hayvanı zamanı en iyi şekilde kullanarak kesiyoruz\" diye konuştu.

Atila Aydıner, kesim alanında hijyenik şartların en güzel şekilde sağlandığının da altını çizdi.

Açıklamanın ardından 10 kurbanlık boğanın kesimi gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kurban Kesim alanından görüntüler

-Kurbanlık hayvanlar

-Monoray sistem

-Başkan Aydıner\'in açıklaması

-Bir hayvanın kesim işlemi

-Genel ve detaylar

31.08.2017 - 13.46 Haber Kodu : 170831073

=================================

6- İSTANBUL\'DA BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul, (DHA) -

İstanbul\'da 2 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park\'ta 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.00\'da yapılacak Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması nedeniyle müsabaka günü saat 16.00\'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

-Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi\'ne verilecek.

-Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek.

-Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.

-Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş\'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Caddesi başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe\'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

-Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesi\'nden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi\'ne yönlendirilecek.

-Mete Kavşağı\'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek.

-Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesi\'ne kadar trafiğe kapatılacak.

-Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.

