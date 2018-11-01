DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- GAZİ MAHALLESİ\'NDE TERÖR OPERASYONU (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi\'te operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyon Gazi Mahallesi\'ndeki Yürüyüş Dergisi binasına yapıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

------------

-Operasyondan görüntüler

-Özel Harekat Polisleri

-Helikopterin görüntüsü

-Genel ve detaylar

========================

2- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NDA PKK OPERASYONU



Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Danimarka\'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı tespit edilen bir şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Danimarka\'ya giderken yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Danimarka\'da terör örgütü PKK/KCK için para toplayan A.K.\'nın 16 Ekim\'de İstanbul\'a geldiğini belirledi. TEM ekipleri tarafından adım adım takip edilen şüpheli A.K. dün Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan Kopenhag\'a gitmek istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyet kaynakları, şüpheli A.K.\'nın örgüte finansal destek sağlamak amacıyla yurdışında çeşitli faaliyetler yürüttüğünü ileri sürdü.



Görüntü dökümü:

-------------------

-A.K\'nı fotoğrafı

==========================

3- SULTANGAZİ\'DE ORMANA BIRAKILAN VARİLLER ENDİŞE YARATTI

* Sultangazi\'de ormanlık alana atılan, içlerinde kırmızı, sarı ve siyah renkli sıvı madde olan variller bulundu.

* Olay yerinde inceleme yapan ekipler, \"Tehlikeli atık alanı\" yazısı asarak buradan ayrıldı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi\'de ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bırakılan variller, çevre sakinlerini tedirgin etti. Çevre sakinleri , kimyasal atık korkusu yaşadıklarını söylediler.

Yaklaşık 15 gün önce Merkez Habipler Mahallesi\'nde yerleşim alanına yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda variller olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, varillerin bulunduğu alanda çeşitli incelemeler yaparak şerit çekti. Ekipler, varillerin olduğu alana girmemeleri için de \"Tehlikeli atık alanı\" yazısı yazdı.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ormanlık alana atılan kapakları açık varillerdeki maddeler toprağa karıştı. Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, \"Mahalle sakinleri valilik, kaymakamlık, emniyet ve belediyeye konuyu iletmiş. İlgili birimler gelip inceleme yapmış ve emniyet şeridi çekmişler. Bunun dışında da bir çalışma yapılmamış\" dedi.

Mahalle sakini Döndü Sevinç ise, ilgili kurumlara müracaat etiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. İsmail Tuncer adlı vatandaş ise, varillerde bulunan sıvı maddelerin boya yapımında kullanılan kimyasal maddeler olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Varillerden görüntü

-Güvenlik şeridi

-Mahalli ile röp

-Genel ve detaylar

01.11.2018 - 11.20 - Haber Kodu : 181101058_

======================

4- MAHALLELİNİN STAJYER İTFAİYECİ MERAKI

Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi\'de çıkan yangında stajyer itfaiyeciler dikkat çekti.

Sultangazi 50.Yıl Mahallesi\'nde açık alanda bulunan tahta ve plastik sebze kasaları bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kasalardan metrelerce yükseğe çıkan alevler ilçenin en uzak noktalarından dahi gözüktü. Mahalle sakinlerinin fark edip durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

STAJYER İTFAİYECİLERİ MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Yangına müdahale eden itfaiye ekibinde bulunan stajyerler öğrenciler dikkat çekti. Yangına müdahale eden ekibe yardımcı olan stajyer itfaiyecileri vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Yangında yüzlerce adet plastik ve tahta kasa da kül olurken bir kedi de yanarak can verdi

Görüntü dökümü:

---------------------

-Cep telefonu görüntüsü

-Alevlerden görüntü

-Aktüel görüntüler

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşların çalışmaları seyretmesi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Stajer itfaiyecilerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

01.11.2018 - 10.27 - Haber Kodu : 181101036

===================================

5- OKUL ÖNÜNDE TACİZ İDDİASI: ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Haber: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA

Arnavutköy\'de iddiaya göre okula gitmeye çalışan küçük yaştaki çocukları tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, veliler ve çevredekiler tarafından dövüldü.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy\'deki bir ilkokul önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul çevresinde dolaşan ve yol kenarındaki kız öğrencilere kalabalığı fırsat bilerek dokunmaya çalışan kişi çevredekilerin dikkatini çekti. Okul bahçesine de girdiği öne sürülen kişi veliler ve çevredekiler tarafından yakalandı. Okul bahçesinin dışına çıkartılan bu kişi feci şekilde dövüldü. Dövülen kişi daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Görüntü dökümü:

------------

(Cep telefonu kamerası)

-Sokakta yürüyen tacizci olduğu iddia edilen kişi

-Vatandaşların dövdüğü tacizci olduğu iddia edilen kişi

01.11.2018 - 09.16 - Haber Kodu : 181101009

===========================

6- ÇAMLICA CAMİİ AYDINLATILDI

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Yapımına 29 Mart 2013\'de başlanan ve ibadete açılmasına sayılı günler kalan Çamlıca Camii şehrin uzak noktalarından da rahatlıkla görülebilmesi için \'üç boyutlu aydınlatma sistemi\' ile aydınlatıldı. Daha önce minareleri aydınlatılan caminin görüntüsü, İstanbul\'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başbakanlığı döneminde, hafriyat çalışmaları ile yapımına başlanılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projesi özelliğini taşıyan, İstanbul\'un turizm alanlarının içinde yer alacak olan caminin görselliği de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, daha önce \'üç boyutlu aydınlatma sistemi\' ile aydınlatılacağı açıklanan caminin, ilk olarak minareleri aydınlatılmıştı.

BOĞAZ\'DA BİR İLK YAŞANDI

İstanbul\'un hakim tepelerinden birinde yer alan Çamlıca Camiii\'nin, özel bir aydınlatma yöntemi olan \'üç boyutlu aydınlatma sistemi\' ile aydınlatılarak, şehrin uzak noktalarından da görülebilmesi hedefleniyordu. Çalışmalar kapsamında, minarelerinin ardından dün gece ilk kez ana gövdesi aydınlatılan cami, İstanbul Boğazı\'nın bir diğer yakasından, tarihi yarımada sırtlarından ve Eminönü\'nden görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi ile birlikte görüntülere yansıyan Çamlıca Camii\'nin, İstanbul\'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdığı görüldü.

Görüntü dökümü:

-----------------------

- Çamlıca Camii\'nin Tarihi Yarımada sırtlarından genel ve detay görüntüleri

- Çamlıca Camii\'nin Eminönü\'nden genel ve detay görüntüleri

01.11.2018 - 09:30- Haber Kodu : 181101011



=============================

7- UBER SÜRÜCÜLERİNİN İLGİNÇ EYLEMİ

Haber: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA) UBER sürücüleri taleplerini lüks araçları ile yazarak dile getirdi.

100\'ün üzerindeki lüks araçla yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu\'na gelen UBER sürücüleri araçları ile \"Sn. Başkan Halk Uber İstiyor\" yazdı. O anları havadan görüntüleyen sürücüler sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iletide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ni etiketledi.

Görüntü dökümü

----------------------

-Otoyoldan görüntüler

-Araçların toplanma yerlerine gelmesi

-Sürücülerin hazırlıkları

-Araçlarla talebin yazılması

01.11.2018 - 10.09 - Haber Kodu : 181101022

01.11.2018 - 10.12 - Haber Kodu : 181101025

===========================

8- İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Soner HASIRCIOĞLU - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla oluşan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis arasında kayboldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi.

Tarihi dokularda ise sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü dökümü:

----------

-D100\'den görüntü

-Trafikten görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Çamlıca kulesinden görüntü

-İstanbul boğazından görüntü

-Diğer detaylar



01.11.2018 - 07.50 Haber Kodu : 181101005

01.11.2018 - 09.26 - Haber Kodu : 181101010

==========================

9- AVCILAR\'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Avcılar\'da bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Olay, Merkez Mahallesi Pınar Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı, şerit çekerek incelmelerde bulundu. Yapılan inlemelerde cesedin 49 yaşındaki Özkan E.\'e ait olduğu belirlendi.

İncelmelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Sokaktan görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Cesedin araca konuluşu

-Diğer detaylar



