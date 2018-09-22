DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1 - KADIKÖY\'DE İNANILMAZ OLAY... ÜSTÜNE SOKAK LAMBASI DÜŞTÜ (1)



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir kişinin üstüne sokak lambası düştü.

Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi\'nde meydana geldi. Caddede yürüyen kişinin üzerine sokak aydınlatma direğinde asılı lamba düştü. Kanlar içinde yere yığılan kişiye çevredekiler müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü



Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntülenr



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2 - SEDANUR\'UN ANNE VE BABASI KARS\'A GİTTİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Kars\'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan ölü bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel\'in anne ve babası acı haber üzerine Kars\'a gitti.

7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel, Kağızman İlçesi Paslı Köyü\'nde üzeri taşlarla örtülü vaziyette ölü bulundu. Sedanur Güzel\'in İstanbul\'da bulunan babası Abdullah Güzel ve anne Handan Güzel, acı haber üzerine bugün ilk uçakla Kars\'a gitti. Türk Hava Yolları\'na ait uçakla saat 12.20\'de Kars\'a giden acılı ailenin üzgün olduğunu görüldü.

Görüntü dökümü

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Güzel ailesinden görüntüler

-Havalimanında uçak kapısında beklemeleri

-Detay görüntüler

(ÖZEL)

- TAKSİM MEYDANI\'NDA FUHUŞ OPERASYONU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı\'nda düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ve çevre sakinlerinden gelen yoğun ihbarlar üzerine Taksim Meydanı\'nda fuhuş pazarlığı yapan kişilere operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çoğu yabancı uyruklu 14 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemler için Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis merkezine girişte kamerayı gören kadınların yüzlerini kapatmaya çalıştıkları görüldü.

Görüntü dökümü

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-Taksim Meydanı\'ndan görüntü

-Fuhuş pazarlığı yapanlar

-Polisin gözaltına aldığı kişileri araca alması

-Gözaltına alınanların polis merkezine alınması

-Kadınların yüzlerini kapatmaya çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

22.09.2018 - 10.23 Haber Kodu : 180922023_

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3- İSTANBUL\'UN ÇOCUKLARA ÖZEL, ÜCRETSİZ KİTAP ZİNCİRİ HEYBELİADA\'DA

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) - ADALAR\'da, Nazım Hikmet Erkan tarafından kurulan \'Heybeli Sahaf\', kitapseverleri bekliyor. Heybeli Sahaf\'ta çocuk kitaplarının ücretsiz olduğunu belirten Erkan, \"Kitapları sadece adadakilere değil, İstanbul\'dan gelen çocuklara da ücretsiz veriyoruz. Bazen aileler bir ay sonra torba hâlinde kitap getiriyor. Çocuklar için kendiliğinden böyle bir zincir kuruldu\" dedi.

İstanbul\'a kısa sürede ulaşılabilmesi sayesinde pek çok kişinin ziyaret etmeyi tercih ettiği Adalar\'daki kültür sanat faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Adalar\'daki tek sahaf dükkanı olan Heybeli Sahaf\'ın kuruluş hikâyesini anlatan Nazım Hikmet Erkan, \"Sahaflık mesleğini yaklaşık 10 yıldır yapıyorum. Beyoğlu\'nda 3 sene bir sahafın yanında çıraklık yaptıktan sonra, 2011\'de Beyoğlu\'nda kendi dükkanımı açtım. 5 yıllık Beyoğlu macerasından sonra Heybeliada\'ya geldim. Kendimi Heybeliada\'yla özdeşleştirince iş yerimi de buraya taşıma kararı aldım ve Heybeli Sahaf, 2016 yılının Haziran ayında yola çıktı\" dedi.

\"HAYALİMDİ AMA GERÇEKLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM\"

Sahaf dükkanı açmasının çocukluk hayali olduğunu söyleyen Erkan, \"Çocukken bir kitabevim olsun istiyordum. Sahafın ne olduğunu ben de bilmiyordum. Anadolu\'nun küçük bir köyünde yaşıyordum. Babamın kitapları vardı, onları okurdum. İlkokuldayken Yaşar Kemal\'in İnce Memed\'ini okumuştum. Onlar hep kitap aşkı aşıladı. Hayalimdi; ama ben gerçekleştirebileceğimi hiç düşünmüyordum\" ifadelerini kullandı.

\"30 YAŞINDAN SONRA ÇIRAKLIK YAPTIM\"

Sahaflıktan önce kameramanlık yaptığını ifade eden Nazım Hikmet Erkan, \"Üniversiteden sonra bir belgesel şirketinde çalıştım. Bir sahafın hayatını çektik. Bu belgesel, çocukluk duygularımın tekrar ortaya çıkmasını sağladı. Kameramanlığı bırakıp, 30 yaşından sonra bir sahafın yanına çırak olarak girdim. Artık hayatımı bundan kazanıyorum\" dedi.

ÇOCUK KİTAPLARI İLK GÜNDEN BU YANA ÜCRETSİZ

Heybeli Sahaf\'ın kurulduğu günden bu yana çocuk kitaplarının ücretsiz olduğunu belirten Erkan, \"Dükkanımızda çocuk kitapları ilk günden itibaren ücretsiz. Kitaplar ilk önce dükkan içindeydi; ama bazı saatlerde çocuklar sahafı kapalı bulunca, dışarıya bir raf yaptım. Üzerine \'ücretsiz\' olduğunu yazmaya gerek duymadım. Çünkü çocuklar zaten okuyup getiriyorlar\" diye konuştu.

Kitapların sadece adadakilere değil, İstanbul\'dan gelen çocuklara da ücretsiz verildiğini kaydeden Erkan, \"Televizyon ve internet gibi etkenlerle çocuklar kitaplardan çok uzaklaştı. Aileler evlerde kitap okumuyor. Aile okumayınca çocuk da okumuyor. Bu bir anlamda çocuklara teşvik oluyor. Bazen aileler bir ay sonra torba hâlinde kitap getiriyor. Çocuklar için kendiliğinden böyle bir zincir kuruldu\" dedi.

BİT PAZARLARINI, ESKİCİLERİ VE HURDACILARI ZİYARET EDİYOR

Sahafların kitapları edinme yönltemlerini anlatan Erkan, \"Sahaflar kitapları değil, kitaplar sahafları buluyor. Ama çalışmak, dolaşmak da gerekiyor. Bit pazarları, eskiciler, hurdacılar... Bunları rutin olarak ziyaret ederiz. Herkesin çalıştığı birileri vardır. Ben yeni başladığımda, hurdacıya gittiğimde, olumsuz yanıt alırdım ve çok fazla alamazdım. Beni artık \'birinci baskı arayışçısı\' olarak tanıyorlar ve alabiliyorum\" dedi.

\"MERAKLISI SİZİ BULUR\"

Evlerden de çok sayıda kitap, fotoğraf, plak aldıklarını söyleyen Erkan, \"İnsanlar taşınıyor, yurt dışına çıkıyor veya daha minimal bir hayatı tercih ediyorlar. Kütüphanelerinden vazgeçiyorlar. İyi bir kütüphaneyse sahafa gelmesi en doğrusudur. Çünkü o evrak ile direkt ilgilisi karşılaşıyor. Sahaf, ciddi bir köprü. Yıllarca baskısı olmayan kitabı veya önemli bir belgeyi günışığına sahaf çıkarıyor. Sahaf onu bulursa, meraklısı da gelip sahafı buluyor .Kitaplar kütüphanede yok oluyor. Buradaki kitaplar benim değil, okurun kitapları. Ben sadece aracılık yapıyorum\" diye konuştu.

İLK KEZ SAHAF GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Sahaflık mesleğini anlatan Erkan, \"Basılı olan her kağıt sahafın ilgi alanına girer. Bu bir otobüs bileti, el yazması, ikinci el kitap olabilir. Sahaflıkla ikinci el arasında ince bir çizgi var. Bilgi ve donanım, usta-çırak ilişkisi, en önemlisi de işi sevmeyi gerektirir. Bir sahaf sevmezse, sahaf olamaz. En fazla ikinci el kitapçı olur. Bir sahafta başka dillerde eserler, ilk baskı, imzalı kitaplar\" ifadelerini kullandı.

Erkan, \"Yaz aylarında ve hafta sonlarında çok kalabalık oluyor. Pikniğe, denize gelenler hayatında ilk kez sahaf gördüklerini söylüyorlar. Çok şaşırıyor bazıları. Paraların çok ucuz olduğunu görenleri \'bunlar satılıyor mu\' diye soruyorlar\" diye konuştu.

\"PAHALI KİTAP DA VAR, UCUZ DA...\"

Kitap fiyatlarına değinen Erkan, \"Pahalı kitaplar da var, ucuz kitaplar da... Güncel kitaplar daha ucuz. Sahafta 20 liralık bir kitabı, 10 liraya alırsınız. Ama Nazım Hikmet\'in 1932 yılında basılan bir kitabını 10 liraya alamazsınız. Zaten kaç tane kalmıştır?\" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: \"Sahaflara girsinler, kitapları incelesinler. Eski kitap kokusunu hissetsinler. Almak zorunda değiller, dokunsunlar. Hayatlarında çok şey değişecek. Sadece Heybeli Sahaf\'a gelin demiyorum, bütün sahaflara girsinler. Kitaplara dokunmaktan korkmasınlar.\"

Görüntü Dökümü:

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-Heybeli Sahaf dükkanından detaylar

-Sahaf Nazım Hikmet Erkan ile röportaj

-Ücretsiz çocuk kütüphanesi

-Sahafı ziyarete gelenler

-Kitap, pikap, plak ve kasetler

-Adadan fayton detayları

22.09.2018 - 11.38 Haber Kodu : 180922051

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4- ATAŞEHİR\'DE KASKLI MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA



Haber: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de kasklı 3 kişi, bir binanın önünde zincirle bağlı motosikleti çaldı. 2 dakikada gerçekleşen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İnönü Mahallesi\'nde meydana geldi. Saat 04.50 sıralarında bir binanın önüne gelen kasklı hırsızlar piyasa değeri 20 bin lira olduğu öğrenilen zincirle bağlı motosikleti 2 dakikada çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosiklet hırsızlığından iki saat önce başka bir motosikletle gelen üç kişi sokak üzerinde keşif yapıyor. İki saat sonra tekrar buraya gelen kasklı 3 kişi motosiklete doğru yöneliyor. Şüpheliler yanlarında getirdikleri levye ve demir kesme makasıyla motosikletin zincirini kesiyor. Motosikleti alan 3 şüpheli buradan hızlıca kaçıyor. Çalınan motosikletin değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenilirken polis, şüphelileri arıyor.

Motosikleti çalınan Anıl Açıkel, \"Son zamanlarda o mahallede hırsızlık olayları yaşanıyor. Hırsızlar motosikletimi yaklaşık iki dakika içerisinde alıp götürüyorlar\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Motosikletle gelen iki kişi sokakta keşif yapmaları

-Keşif sonrası tekrar gelen hırsızlar motosiklete doğru yönelmesi

-Park halindeki motosikleti hırsızlar alıp hızla olay yerinden uzaklaşması

-Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Motosikletin sahibiyle röp.

22.09.2018 - 10.22 Haber Kodu : 180922021

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5- ARNAVUTKÖY\'DE \'10 NUMARA YAĞ\' OPERASYONU

İstanbul DHA

Arnavutköy\'de yapılan operasyonda 25 bin litre \"10 numara yağ\" ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy\'de kaçak akaryakıt taşıyan TIR\'ın bir ambara girdiğini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, C.B., O.A., M.B, ve A.B. yakalandı. Ambarda ve TIR\'da yapılan aramalarda ise 25 bin litre satışa hazır \'10 numara yağ\' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Operasyon anı polis kamerasına yansırken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonun polis kamerası görüntüleri

22.09.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180922057_

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6- AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI... YÜZLERCE BİSİKLETLİ \"TRAFİKTE BİZ DE VARIZ\" DEDİ



İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Sürücülerin trafikte bisikletlilere daha dikkatli yaklaşması ve trafik kazalarının önlenmesi için düzenlenen etkinlikte yüzlerce bisikletli Saraçhane\'den Yeni Havalimanı\'na pedal çevirdi.

Saraçhane\'de başlayan etkinliğe 7\'den 70\'e yüzlerce vatandaş ilgi gösterdi. Kazananın olmadığı yarışta sosyal mesaj veren bisikletliler, sürücülerin trafikte bisikletlilere daha fazla dikkat etmesini istedi. Vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefiyle yola çıkılan etkinlikte yüzlerce bisikletli, Yeni Havalimanı\'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TEKNOFEST etkinlik alanına kadar pedal çevirdi.

\"BİSİKLETLİLERE BİRAZ DAHA ÖNEM VERİLMESİNİ İSTİYORUZ\"

Etkinliğe katılan Fatih Türkmen, \"Bisikletlilere biraz daha önem verilmesini istiyoruz. Sürücüler trafikteyken o yolda bizim de olabileceğimizi düşünmelerini ve araçlarını ona göre sürmelerini istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"HAREKETLİLİĞİ YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ\"

Hareketliliği yayınlaştırmak için pedal çevirdiklerini kaydeden İlker Batır, \"Yeni havalimanına kadar süreceğiz. Çok keyifli bir yolculuk olacak. TEKNOFEST etkinlik alanına gideceğiz. En büyük heyecan da bu bizim için\" şeklinde konuştu.

\"Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz\" diye konuşan Niyazi Güçlü ise, organizasyona katılmaktan büyük keyif aldığını kaydetti.

Bisikletliler son hazırlıklarını tamamladıktan sonra TEKNOFEST etkinlik alanına ulaşmak için yola çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntüler

-Röportajlar



