DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ



*İstanbul Valisi Şahin,

\"Sekiz arkadaşımız yaralı hiçbir arkadaşımızın hayati tehlikesi yok\" diye konuştu.

Haber: Taner YENER- Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile birlikte, Bağcılar\'da bu sabah çevik kuvvet minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Şahin, \"Sekiz arkadaşımız yaralı hiçbir arkadaşımızın hayati tehlikesi yok\" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde sabah meydana gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne bağlı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan polisleri tedavi gördükleri İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'nde ziyaret etti. Bakan Soylu\'ya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Soylu, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

VALİ ŞAHİN: \"CİDDİ BİR KAZA OLABİLİRDİ\"

Bakan Soylu\'nun uğurlanmasının ardından hastanenin acil servis girişinde basın mensuplarına konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Mahmutbey gişelerine varmadan havalimanı yol ayırımında çevik kuvvet ekibimizi göreve götüren otobüsümüz bir başka araca çarpmamak için yaptığı manevra neticesinde devrildi. Sekiz arkadaşımız yaralı, hiçbir arkadaşımızın hayati tehlikesi yok. Tedavileri devam ediyor. Bunların bir kısmı da ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilecek gibi görülüyor. Ciddi bir kaza olabilirdi ama Allah muhafaza etti arkadaşlarımız şu anda iyi\" dedi.



-Görüntü Dökümü:

-Bakan Soylu, Vali ve Emniyet Müdürünün hastanede çıkışları

-İstanbul Valisi Şahin\'in açıklaması

-Genel detaylar

01.04.2018 - 11.07 Haber Kodu : 180401023

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(geniş haber)

2- ÇEVİK KUVVET MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI: 8 POLİS YARALI



Haber: Taner YENER- Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

Bağcılar TEM Otoyolunda seyir halindeki çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada minibüste bulunan 8 polis yaralandı. Yaralanan polislere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve meslektaşları yaptı.

TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle oldu: Otoyolda seyir halinde bulunan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne bağlı 34 UR 0163 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Kazada minibüste bulunan 8 polis yaralandı. Yaralı polislere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen meslektaşları yaptı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre durdu. Kazaya karışan minibüsün çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü

-Olay yeri

-Yaralı polislere müdahale edilmesi

-Kaza yerindeki diğer polislerden görüntü.

-Kazaya karışan minibüsün kaldırılması

-Genel detaylar



01.04.2018 - 08.33 Haber Kodu : 180401009

01.04.2018 - 09.25 Haber Kodu : 180401011



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3- ATAKÖY PLAJLARI YENİDEN CANLANIYOR

*Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'na (TOKİ) ait olan Ataköy\'deki Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi.

Haber: İSTANBUL DHA

TOKİ, 1991 yılında yapılan imar planını iptal ederek Ataköy Sahili\'ndeki Baruthane arazisini vatandaşa açıyor. Günübirlik turizm alanı ilan edilen Ataköy\'deki arazi ve tarihi baruthane alanı aslına uygun inşa edilecek. Ataköy sahilinde yapılacak projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sunduklarını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın desteklediği projemizi İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle hayata geçireceğiz\" diye konuştu.

Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'na (TOKİ) ait olan Ataköy\'deki Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi. İmar çalışması 1991 yılında yapılan söz konusu arazi 2010 yılında ihale edilerek proje karşılığında özel sektöre devredilmişti. İçinde tescilli tarihi binaların da bulunduğu arazi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da desteğiyle vatandaşların kullanımına açılıyor.

\"İNŞAAT PLANINI UYGULAMAKTAN VAZGEÇTİK\"

Eski İstanbul\'un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazi üzerinde bulunan kültürel varlıklar aslına uygun olarak restore edilecek. Geri kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek. Söz konusu arazideki sahil kısmının kullanım hakkının kendilerine ait olduğunu söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, \"Ataköy\'de Baruthane olarak bilinen bu alan inşaat yapılmayan bir yerdir. Ataköy sahilinde bulunan bu alanın imar çalışması 1991 yılında yapılmıştı. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izni ile mevcut yapılaşmalar gerçekleştirilmiştir. Yani, Ataköy sahillerine inşaat izni 1991 yılında verilmiştir. Tarihi Baruthane binalarının da bulunduğu bu alan 2010 yılındaki imar izniyle ihale edilmişti. Şu anda mülkiyeti bize ait olan arazinin üzerindeki inşaat planını uygulamaktan vazgeçtik\" dedi.

\"ASLINA UYGUN İNŞAA EDİLECEK\"

Tarihi ve kültürel öneme sahip olan alanın İstanbulluların kullanıma sunulması için harekete geçtiklerini vurgulayan Turan, \"Arazi içindeki kültürel varlıkların aslına uygun olarak restore edilmesi ve arazinin diğer kısmının da yeşil alana çevrilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde (İBB) plan değişikliği yapıldı. Ataköy sahilindeki arazi dışındaki sahil bandının da kullanım hakkı idaremize aittir. Böylelikle İstanbullu vatandaşlarımız Baruthane \'den sahile uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bir bant içerisinde denize girebilecektir\" ifadelerini kullandı.

\"PROJENİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\"

Ataköy sahilinde yapılacak projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sunduklarını söyleyen Turan, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın desteklediği projemizi İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle hayata geçireceğiz. Şu anda bu alanda çok önemli mimarlarımız proje çalışmalarına devam ediyor. Mevcut alanın yeşillendirilmesi ile ilgili karar İBB\'de kabul edildi. En kısa süre içerisinde Ataköy sahilini vatandaşlarımızın denizle bulaşabildiği bir alan haline getirip hizmete açacağız\" diye konuştu.

\"TOKİ VE İBB BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEK\"

564 ada 160 parselde park olarak düzenlenecek alandaki çalışmalar için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile protokol imzaladıklarını söyleyen Turan, alanın \"Park ve Rekreasyon Alanı\" olacak şekilde imar plan değişikliği yapılacağını belirtti. Turan, \"Amacına uygun olarak tasarlanan yeni plan TOKİ tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine teklif edilecektir\" ifadelerine yer verdi.



Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Alanın havadan görüntü

AKTÜEL GÖRÜNTÜ (arşiv)

-Alanın görüntüsü

-Detaylar

01.04.2018 - 11.44 Haber Kodu : 180401031

01.04.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180401032

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(havadan görüntüler)

4- TAKSİM CAMİİ\'NİN KABA İNŞAATININ YÜZDE 85\'İ TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Taksim\'de bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 85\'i tamamlandı. Kubbe üzerinde hazırlanan tahta iskelelerin üzerine beton dökülmesiyle caminin üzeri kapanacak ve kaba inşaat tamamlanmış olacak. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camideki inşaa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanmak üzere olan kubbeye önümüzdeki günlerde beton dökme işlemi yapılacak. Bu amaçla yoğun bir çalışmanın sürdüğü caminin kubbesinde onlarca işçi aynı anda çalışıyor. İnşaatın bir sonraki aşamasında minarelerin yapılması için start verilecek. Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi. Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.



Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Camiden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

01.04.2018 - 10.26 Haber Kodu : 180401014_

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5- HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA; AÇAMADIKLARI KASALARI TAŞIYARAK ÇALDILAR

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da gündüz boş olduklarını tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girdikten sonra içerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çalan biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Kadıköy bölgesinde 8 ayrı eve giren hırsızlar bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin, evlerde buldukları açamadıkları kasaları da taşıyarak dışarı çıkardıkları belirlendi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan 16\'şar kez aramaları olduğu belirtilirken ayrıca kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu da ortaya çıktı.

AÇAMADIKLARI KASALARI TAŞIYARAK GÖTÜRMÜŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son günlerde artan evden hırsızlık olayları üzerine soruşturma açtı. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin apartman kapılarını açtıktan sonra zillerini çalarak boş olduğunu belirledikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları tespit edildi. Dairelerde arama yapan para ve ziynet eşyalarını çalan şüphelilerin, evlerde buldukları açamadıkları kasaları da taşıyarak dışarı çıkardıkları belirlendi.

ESKİ SABIKALI ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada kamera görüntülerinde yüzlerini saklamaya çalışan kişilerin kimliklerini tespit etti. Daha önceden de polis tarafından yakalandıkları tespit edilen G.P.(35) ile kadın şüpheli Ö.T.(30) kısa süre içinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden G.P.\'nin çeşitli suçlardan 16 ayrı aramasının bulunduğu tespit edildi. G.P.\'nin ayrıca hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Kadın şüpheli Ö.T.(30) nin ise yine 16 ayrı mahkeme tarafından arandığı hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler hakkında 8 ayrı evden hırsızlık olayı yaptıkları gerekçesiyle işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Binaya gelmeleri

-Zilleri çalmaları

-Kapıyı açmaları

-Ellerinde çanta ve poşetlerle çıkması

-Kasayı çalmaları

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

01.04.2018 - 10.09 Haber Kodu : 180401013

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