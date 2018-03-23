DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(havadan görüntülerle)

1- UÇURUMUN KENARINDAKİ OKUL BİNASININ YIKIMINA BAŞLANDI

- Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım çalışmaları başladı.

- 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı, çalışmalar devam ediyor.

- Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA

Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım başladı.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluşmuştu. Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart\'ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi.

Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor.

Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor.

Yıkım çalışmaları DHA tarafından havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

-İş makinelerinin çalışmaları

-Molozların taşınması

-HAVADAN GÖRÜNTÜYLE yıkım çalışması

-Binayla ilgili arşiv görüntüler

DHA FEED

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(ÖZEL)

2-KADIKÖY\'DE POLİS KÜREKLİ SALDIRI: 3 POLİS YARALANDI

- Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir inşaata hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. Polis ekiplerine saldıran kişi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 3\'ü polis memuru 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 07.00 sıralarında Kozyatağı Abdülezelpaşa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir inşaata hırsızlık amaçlı bir kişinin girdiği ihbarını alan polis harekete geçti. İnşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevkedildi. Polise ekipleri inşaata girerek bodrum katta saklandığı belirtilen şüpheliyi aramaya başladı.

KÜREKLE KAFASINA VURDU

Bu sırada Gürcü uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, polis memurlarına kürekle saldırdı. İki polis memuru başından yaralanırken şüpheli kaçmak istedi. Saldırgan yardıma gelen polis ekiplerine de saldırdı. Bir polis memuru da elinden yaraladı.

BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaşanan arbede sırasında saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı şüpheli ise ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü

Görüntü Dökümü

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-Sokaktaki polis ve ambulanslardan görüntü

-İnşaattan görüntü

-Başından yaralı polislerden görüntü

-İnşaata giren polis memurlarından görüntü

-Elinden yaralı polis memurun görüntüsü

-Yaralının inşaata yaklaştırılan ambulansa konması

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Yaralıların hastaneye götürülmesi

-Bekçi ile röp

-Genel ve detay görüntüler



23.03.2018 - 10.08 Haber Kodu : 180323028

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3- İSTANBUL\'A ÇAMUR YAĞDI

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ -/ İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur kaplı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken oto yıkamacılar yaşanan yoğunluktan memnun kaldı.

İstanbul\'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu görenler araçlarını kendi imkanlarıyla temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

OTO YIKAMACILAR MEMNUN

Aracının üzerini çamur kaplı olarak gören Suat Üstündağ soluğu oto yıkamacıda aldı. Üstündağ, \"Sabah uyandığımda aracı çamur içinde gördüm. İnsanların temas etmesi halinde ne gibi bir zarar getirir bilemiyorum tabi \"diye konuştu.

Sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandığını söyleyen bir oto yıkamacı ise \"Çok müşteri geldi Allah\'a şükürler olsun. Sabahtan beri 20-25 müşteri geldi\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Anadolu yakasında araç ve oto yıkamacılardan görüntü

-Beyoğlu\'ndan araç ve oto yıkamacılardan görüntü

-Röportajlar

//////////GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Çamur kaplı araçlardan genel ve detay görüntü

-Oto yıkamacı çalışanı ile röportaj

-Araç sahipleriyle ile röportaj

-Diğer detaylar

23.03.2018 - 09.11 Haber Kodu : 180323014

23.03.2018 - 09.50 Haber Kodu : 180323017

23.03.2018 - 09.51 Haber Kodu : 180323018



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4-İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 13\'ü yabancı uyruklu toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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5- İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN BABA, EŞİNİ DARP ETMEKTEN 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da 4 çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Aslan Güleryüz, eşi Songül Güleryüz\'ü darp ettiği davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne görülen davanın karar duruşmasına bu davadan tutuksuz yargılanan Aslan Güleryüz ile müşteki eşi Songül Güleryüz katıldı. Üsküdar\'da evinde tartıştığı oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz\'ü bıçakla öldürdüğü, Orçun Güleryüz\'ü ağır yaraladığı gerekçesi ile hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Aslan Güleryüz, duruşma salonuna jandarmalar eşliğinde getirildi.

DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI

Duruşma salonunda bulunan Songül Güleryüz, jandarmalar arasında getirilen eşine tepki göstererek üzerine yürüdü. Bunun üzerine jandarma Aslan Güleryüz\'e geri götürerek duruşma salonundan çıkardı.

Hakim Volkan Çetinkaya, Songül Güleryüz\'e hitaben, \"Bu dosya seni yaralama dosyası. Anlıyorum ama biraz sabırlı ol\" dedi.

Jandarma sanık Aslan Güleryüz\'ü tekrar duruşma salonuna getirdi.

\"İKİ YANAĞIMI ISIRARAK BENİ DARP ETTİ\"

Eşinden şikayetçi olan Songül Güleryüz, eşinin dilini koparmak istediğini ancak kendisinin buna izin vermediğini savunarak, \"İki yanağımı ısırarak beni darp etti. Ertesi gün şikayetçi oldum. Ancak serbest kaldı. Bu olaylardan sonra da öz oğlumuzu kasten öldürdü. Adı öz babaydı. Katil babaya çıktı\" dedi.

\"20 YIL BABA DEDİM BEN SANA\"

Bu sırada duruşma salonunda bulunan kızı babasına dönerek, \"20 yıl baba dedim ben sana\" diyerek bağırdığı görüldü.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Aslan Güleryüz, beraatine karar verilmesini istedi.

\"EŞE KARŞI KASTEN YARALAMA\"

Kararını açıklayan mahkeme, \"Eşe karşı kasten yaralama\" suçundan sanık Aslan Güleryüz\'ü 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yeniden suç işlemeyeceğine ilişkin olumlu kanaat oluşmadığını gerekçe gösteren mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Mahkeme bu cezaya herhangi bir erteleme kararı da uygulamadı.



Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Komşulardan görüntü

-Polisin incelemesi

-Babanın adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

23.03.2018 - 10.42 Haber Kodu : 180323036

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6- FENERBAHÇE\'NİN ŞAMPİYONLUK KUPASINI ÇALMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANAN SANIĞA 11.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Fenerbahçe\'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalanan Halit Şahin hakkında, \"Mala zarar verme\" ve \"Nitelikli hırsızlığa teşebbüs\" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Halit Şahin\'in 11 Ocak 2017 tarihinde müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği\'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye gittiği, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak, \"Kupa bizim\", \"Trabzon\" diye bağırdığı, görevlilerin şüpheliye müdahale ederek kupayı elinden aldığı belirtiliyor.

\'KUPA BİZİM\' DİYE BAĞIRMIŞ

İddianamede şüphelinin ifadesinde Trabzonspor taraftarı olduğunu, Trabzonspor\'un hakkı olduğunu düşündüğü 2010-2011 sezonu lig şampiyonluk kupasını görmek amacıyla olay günü Trabzon\'dan İstanbul\'a geldiğini, Fenerbahçe\'nin müzesine gidip kupayı gördüğünde almaya karar verdiğini söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde kupayı almak için camı zorladığında camın patladığını, o anın coşkusu ile \'kupa bizim\' diye bağırdığını söylediği belirtilen iddianamede, sanığın, \"Mala zarar verme\" ve \"Nitelikli hırsızlığa teşebbüs\" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Müzeden görüntü

-Kupadan görüntü

-Stadyumdan görüntü

-Detaylar



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