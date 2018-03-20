DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- POLİS OTOSUNDA TECAVÜZ İDDİASI

- Olay iddianamenin kabul edilmesiyle 2,5 ay sonra ortaya çıktı...

* Beylikdüzü\'nde \'evine bırakalım\' diyerek ekip aracına aldıkları kadına tecavüz ettiği öne sürülen polis tutuklandı. Yanındaki polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

* Hazırlanan iddianamede polislerden birine 18 yıla kadar diğerine ise 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde 2,5 ay önce görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına tecavüz ettiği iddia edilen polis memuru S.E. (27) hakkında \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y. (28) hakkında ise \"Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme\" ve \"Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi\" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklanan polis memuru S.E.\'nin daha önceden yüz yüze ve telefonla görüştüğü P.T. ile rızasıyla birlikte olduklarını ifadesinde belirttiği de iddianamede yer aldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay Beylikdüzü\'nde 6 Ocak\'ta meydana geldi. İddianameye göre,

P.T. isimli kadın 5 Ocak saat 16.00\'da Beylikdüzü\'nden Taksim\'e gezmeye gitti. Taksim\'den 00.00\'da Beylikdüzü\'nde dönen P.T. otobüs durağından taksiden indi ve evine gitmek üzere cadde üzerinde ilerledi. S.E ve R.Y.\'nin içerisinde bulunduğu ekip arabası P.T.\'nin yanından geçti ve \'U\' dönüşü yaparak durdu. Aracı kullanan S.E., P.T.\'ye \'Gideceğin yere kadar götürelim\' dedi.

Ancak P.T. ise \'Hayır yürüyerek, gidebilirim\' dedi. S.E. tekrar \'Bir şey olmaz biz seni gideceğin yere bırakabiliriz\' şeklinde ısrarı üzerine P.T. de ekip otosunun arka koltuğuna oturdu. S.E., P.T.\'ye ileride evinin olduğunu, oradan şarj kablosunu aldıktan sonra kendisini bırakacağını söyledi. Eve gelen S.E., P.T.\'ye \' Evden şarjımı alıp geleceğim istersen sen de benimle gel\' dedi.

Bunun üzerine P.T. \'Hayır arabada beklerim\' dedi. S.E. şarj kablosunu alarak geldi. S.E. araçla hareket etti ve bir süre sonra ıssız bir yerde durdu. S.E. arkadaşı R.Y.\'ye \'Ben artık dayanamıyorum ağabeyi\' diyerek aracın ön tarafından inip P.T.\'nin yanına geldi. S.E. burada zorla P.T. ile birlikte oldu. S.E., araçtan inen P.T.\'ye \'Tekrar görüşelim\' dedi. P.T. ise \'Hayır kesinlikle öyle bir şey olamaz\' dedi.

Aracın aradan ayrılmasını ardından P.T., 155\'i aradı ve gece 02.55\'de ihbarda bulundu. P.T. ardından şikayet için S.E ve R.Y.\'nin bağlı olduğu Beylikdüzü Polis Merkezi\'ne gitmedi, Avcılar Polis Merkezi\'ne gitti.

\"POLİSLERDEN BİR KÖTÜLÜK GELECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM\"

28 yaşındaki P.T. ifadesinde S.E.\'yi öncesinde tanımadığını, telefon görüşmesi olmadığını ilk defa olay nedeniyle karşılaştıklarını ve

her iki şüphelilerden de şikayetçi olduğunu belirtti. P.T. \"R.Y.\'den yardım istemedim. Çünkü yardım edeceğini düşünmedim. İkisi de silahlı kişilerdi. Polis arabasından ve polisten kimsenin şüphelenmeyeceğini düşündüm. Beni öldürüp bir yere atacaklarından korktum. Psikolojim yavaş yavaş bozulmaya başladı. Polislerden bir kötülük gelecekmiş gibi hissediyorum. Geceleri uyuyamıyorum.

Sürekli panik ve korku içerisindeyim\" diyerek şikayetçi oldu.

\"RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK\"

S.E. ifadesinde olay günü arkadaşı R.Y. ile Beylikdüzü Caddesi üzerinde olduklarını belirterek, \"Olay günü yaklaşık 3-4 aydır ismini bilmesem de yüz yüze ve telefonla görüştüğü müştekinin yanında durdum. Beni tanıyacağını düşünerek \'Ne yapıyorsun, nasılsın?\' diye sordum. P.T. de \'İyiyim sen nasılsın\' diye cevap verdi. Havanın karanlık olması ve mini etek giymiş olmasından dolayı \'Nereye gidiyorsan bırakalım\' dedim. Araçta sohbet ettik. P.T\'ye \'Yanına geleyim mi?\' diye sordum. O da \'Gel\' dedi. Arka koltuğa yanına oturdum. Aramızda bir etkileşim oldu. P.T. ile rızasıyla ilişkiye girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

\"P.T.\'NİN RIZASI OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK BİR ŞEY DİYEMEDİM\"

Diğer şüpheli R.Y. de \"Olay günü ben hiç arkamı dönmedim. S.E. ile P.T.\'nin ilişkisini görmedim. Bu olay yaşandığı esnada utandım, telefonuma baktım. 10 dakika sonra S.E. araçtan inerek şoför koltuğuna oturdu.Sonra P.T.\'yi belediye durağının orada bıraktık. Bu olaydan kimseye bahsetmedim. Olay esnasında bir zorlama olmadı, P.T. alkollü tavır sergilemedi. P.T.\'nin rızası olduğunu düşünerek bir şey diyemedim\" diye ifade verdi. İfadelerinin ardından iki şüpheli de mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E. ifadesinin ardından tutuklanırken, R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK 18 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede S.E.\'nin \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.\'nin de \"Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme\" ve \"Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi\" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Tutuklanan polisin fotoğraflı

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2- POLİS \"KAÇIRILDIM\" DİYEN AVUKAT BURAK MENGÜ\'YLE İLGİLİ SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ŞİŞLİ\'de kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söyleyerek önce tweet atan daha sonra da şikayetçi olan avukat Burak Mengü\'yle ilgili polis soruşturması tamamlandı. İstanbul polisi tarafından yapılan soruşturmada kaçırıldığını söylediği gün Burak Mengü\'nün saniye saniye kamera görüntüleri toplandı. Burak Mengü\'nün o gün H.K.T. adlı müvekkili ile buluştuğu, Ümraniye\'ye gittiği ardından saat 19.00 sıralarında aynı kişi tarafından Levent\'te bırakıldığı tespit edildi. Herhangi bir kaçırma yada darp görüntüsü tespit edilemezken, ifadesi alınan müvekkil de Burak Mengü\'nün olayın olduğu gün kendisiyle birlikte olduğunu söyledi. Burak Mengü\'nün ise şikayetini geri çektiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Avuakat Burak Mengü geçtiğimiz Cumartesi günü başına geldiğini iddia ettiği bir olayı Twitter\'dan paylaşmıştı. Burak Mengü\'nün paylaşımında yaptığı açıklamada \"Polis kimliği gösterilmeden, gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum\" yazmıştı.

BURAK MENGÜ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek iddialarıyla ilgili şikayetçi olan ve ifade veren Burak Mengü, Nişantaşı\'nda polis rozeti bulunan kimlik gösteren kişilerin kendisini kaçırdığını darp ettikten sonra Anadolu yakasında bıraktığını kendi imkanlarıyla Levent\'te geldiğini anlatmıştı.

POLİS SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul polisi tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Burak Mengü\'nün kaçırıldığını söylediği gün Cihangir\'deki evinden çıktıktan sonra güvenlik kamera görüntülerinini topladı. Soruşturma kapsamında Burak Mengü\'nün evinden çıktıktan sonra Nişantaşı\'na geldiğini ve burada bir müvekkili ile buluştuğunu tespit etti. İkilinin otomobille Anadolu yakasına geçerek Ümraniye\'ye gittikleri daha sonra müvekkilinin otomobiyle Burak Mengü\'yü saat 19.00 sıralarında Levent\'te bıraktığı belirlendi. Polisin ulaştığı Burak Mengü\'nün müvekkili H.K.T. ise genç avukatın o gün kendisiyle birlikte olduğunu herhangi bir kaçırma olayı yada olumsuz bir durum olmadığını söylediği öğrenildi.

BURAK MENGÜ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Bu arada tekrar Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Burak Mengü\'nün de kaçırılma olayıyla ilgili şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Polis olayla ilgili hazırlanan soruşturma dosyasının savcılığa teslim edileceğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Güvenlik kamera kaydı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerasından çekilen fotoğraflar

20.03.2018 - 10.34 - Haber Kodu : 180320033

20.03.2018 - 11.35 - Haber Kodu : 180320056

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3- BALIKLARIN İZMİR\'DEN UMMAN\'A HAVA YOLCULUĞU

Haber: Murat ÇAKIR - Kamera: İstanbul DHA

100 ton ağırlığındaki 1,5 milyon canlı balık İzmir\'den Umman\'a taşındı.

Ege denizinde yetiştirilen balıklar, Boeing 777F geniş gövde kargo uçağıyla ihraç edildi. Su ürünleri mühendislerinin refakat ettiği taşımada, yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla ph dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri kontrol edildi.

Gerçekleştirilen taşıma ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, \"Bodrum\'dan Umman\'a maksimum 40 saatte ulaştırılması gereken 100 ton ağırlığındaki canlı balık ilk hazırlıkların ardından önce 3 saat içerisinde TIR\'larla İzmir\'e taşındı. Sonrasında arkadaşlarımız balıkları özel tekniklerle donatılmış kargo uçağımıza yükledi. İzmir\'den Umman\'a ise 3 saatte uçuldu\" dedi. \"Bir uçakla 1,5 milyon adet canlı balığı taşımak; doğru iklimlendirme, oksijen ve sıcaklık kontrolünde de uzmanlık gerektirir\" diyen Özen, \" Ayrıca bu taşıma, kullanılan oksijen tüpleri nedeniyle tehlikeli madde taşımacılığı statüsünde yer almaktaydı\" diye konuştu.

Balıkları ihraç eden şirketin yetkilisi Serkan Ilgaz ise, \"Yaklaşık olarak 1,5 milyon yavru çipura balığını kırk saatten daha kısa bir sürede Umman açıklarından Hint Okyanusu\'na indirdik\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Balıklardan görüntü

-Balıkların çiftlikten alınması

-Balıkların TIR\'larayüklenmesi

-Balıkların uçağa yüklenmesi

-Balıklar için oluşturulan ortam için kullanılan tertibat, oksijen tüpleri ve su ürünleri mühendislerinin çalışması

-Serkan Ilgaz\'ın konuşması

-İsmail Özdemir\'in açıklaması

-Detaylar

20.03.2018 - 10.57 - Haber Kodu : 180320038

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4- GERİ YERİNE İLERİ VİTESE TAKINCA...

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Kağıthane\'de sabah işe gitmek için otomobiline binen sürücü, vitesi geri yerine ileriye takınca otomobil apartmanın giriş kapısına girdi.

Olayın ardından sürücü kısa süreli şok yaşarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Kağıthane Nurtepe Mahallesi Emin sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Hatice Akkaya, apartmanın giriş kapısının önünde park halindeki aracına bindi. Otomobil ile geri çıkarak yola girmek isteyen Akkaya, dalgınlıkla geri vites yerine otomobili ileri vitese aldı. Bir anda hareket eden otomobil hemen önündeki 4 katlı apartmanın giriş kapısına girdi.

SÜRÜCÜ ŞOK YAŞADI

Olayın ardından kısa süreli şok yaşayan kadını apartmandaki komşuları sakinleştirdi. Kazada ölen yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle apartmanın kapısı hasar görürken, apartmandakiler dışarı çıkmak için, içeriden bağlantısı bulunan yan binadan dışarı çıkmak zorunda kaldı.

Kaza yapan otomobili kurtarmak için olay yerine çekici çağırıldı. Otomobil halat yardımıyla kaza yaptığı yerden çıkartılırken otomobil sürücüsü ise çalışmaları endişeli gözlerle izledi. Kaza yapan araç sürücüsü Hatice Akkaya\'nın otomobili yaklaşık 3 ay önce aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-Sürücünün panik anları

-Apartmandakilerin dışarı çıkmaya çalışması

-Otomobili kurtarma çalışmaları

-Otomobilin kurtarılarak çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detaylar

20.03.2018 - 11.43 - Haber Kodu : 180320057

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5- \"MEHMED BİR CİHAN FATİHİ\" BAŞLIYOR

Haber: İstanbul DHA

Kanal D\'nin yeni dizisi \"Mehmed Bir Cihan Fatihi\" bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan\'ın, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem\'in üstlendiği \"Mehmed Bir Cihan Fatihi\", bugün ilk kez izleyiciyle buluşacak. Başrolde yer alan Kenan İmirzalıoğlu\'nun Fatih Sultan Mehmed\'i canlandıracağı dizinin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse\'nin aralarında olduğu birçok isim yer alıyor.

Kanal D\'de bugün saat 20.00\'de ekrana gelecek dizinin ilk bölümünün öyküsü şöyle:

\"Şehzade Mehmed, babası Murad Han\'ın vefatından sonra tahta geçmek üzere Manisa\'dan Edirne\'ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı Şehzade Orhan, bu sırada Konstantiniyye\'dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan\'ı Osmanlı\'nın başına geçirmek ister. Çandarlı Halil Paşa\'nın taht mücadelesindeki tercihi, Osmanlı\'da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Dizinin fragmanları



