DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1 - BAŞBAKAN YILDIRIM : BU HAREKATI AFRİN\'LE SINIRLI OLARAK DÜŞÜNMEMİZ DE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (1)

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1\'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu. Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına değinen Yıldırım, \"Uluslarararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat, sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün herhangi bir miat söz konusu değildir. Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin\'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir\" dedi.

Başbakan Yıldırım, \"Afrin\'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum\" diye konuştu.

2- MİLLİ SAVUNMA BAKANI CANİKLİ\'DEN ZEYTİN DALI HAREKATI AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, \"Maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır\" dedi.

Bakan Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1\'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu. Canikli, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili bilgileri paylaştı.

Canikli, \"615 kilometrekare alanda 94 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Harekat kapsamında maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Bu vesileyle bütün şehitlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Harekatın başladığı günden bu yana en az 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir\" diye konuştu.

3- KARTAL\'DA ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ YAKALANDI

Kartal\'da anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.Ö. gittiği Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yakalandı.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi\'nde dün akşam bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin cinayet zanlısı oğulları E. Ö. (28), Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Gittiği Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

4- SAKARYA\'DAKİ CANİYİ EŞİ BOŞADI

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - SAKARYA\'DA Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çaptırılan Birol Karacal ve eşinin boşanma davası sonuçlandı. Birol Karacal ve R.K.\'nın boşanmasına karar veren mahkeme, çiftin 2 yaşındaki çocuklarının velayetini de anne R.K.\'ya verilmesine hükmetti.

BOŞANMA DAVASININ KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 10. Aile Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Birol Karacal ve R.K.katılmadı. Davacı R.K.\'yı duruşmada Avukatı Funda Sadıkahmet Alp temsil etti. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, davacı R.K. ile davalı Birol Karacal\'ın Türk Medeni Kanunun(TMK) 163 ve 166/1-2 maddelerinde yer alan \"Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme\" ve \"Evlilik birliğinin sarsılması\" gerekçeleriyle boşanmalarına karar verdi.

NAFAKANIN HÜKMOLUNMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, çiftin 2 yaşındaki erkek çocuklarının velayetinin anne R.K.\'ya bırakılmasına hükmetti. Müşterek çocuk için tedbir-iştirak nafakası istenmediğini kararında hatırlatan mahkeme, tedbir - iştirak nafakasına hükmolunmasına yer olmadığına hükmetti.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Sakarya\'da 7 Temmuz 2017\'de köylüler ormanlık alanda 9 aylık hamile Suriye uyruklu Emani Al-Rahmun (20)ve 10 aylık çocuğunun cesedini buldu. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun\'un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz Ocak ayında davayı karara bağladı. Birol Karacal ile Cemal Bay\'ı 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti ayrıca sanıkları 72\'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayetin ardından sanık Birol Karacal\'ın eşi R.K. da 18 Temmuz 2017\'de avukatı aracılığıyla boşanma davası açmıştı.

5- TUZLA\'DA DURDURULAN TANKERDE 30 TON \'ON NUMARA YAĞ\' ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tuzla\'da bir tankerde 30 ton on numara yağ ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla Deri Sanayi bölgesinde akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri 27 Şubat\'ta yaptığı çalışmalar sırasında yolda ilerlerken dış tarafı aşırı kirli ve yağlı bir tankerden şüphelenerek aracı durdurarak incelemeye başlattı. Ekipler, tankerin içinde yaklaşık 30 ton \'on numara yağ\' olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili olarak tanker sürücüsü R.S.\'yi gözaltına aldı. R.S. hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatıldı.



TANKERE OPERASYON POLİS KAMERASINA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin yolda giden tankerden şüphelenerek durdurması tankerde inceleme yapması görüldü. Kaçakçılık polisleri tankerin üstüne çıkarak depolarında bulunan kaçak akaryakıttan numuneler alarak test etmesi kaydedildi.



