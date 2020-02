DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKIRKÖY\'DE SİLAHLI SALDIRI : 1 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de sabah sporundan dönen Kemal Serdar Sitoçi(70) uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Ataköy 1. kısım Yeni Fişek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spordan dönen Kemal Serdar Sitoçi\'nin yanına yaklaşan bir kişi silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Sitoçi vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sitoçi, çevredeki özel bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceme ekipleri çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

==========================

2- ATAŞEHİR\'DE GÜRCİSTAN UYRUKLU KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Ataşehir bir binanın 2\'inci katında yalnız yaşayan Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki Maiko Dzidziguri\'den, yurtdışındaki oğlu bir süredir haber alamıyordu. Bunun üzerine İstanbul\'da bulunan arkadaşı Royn Kahıncı\'yı arayarak yardım istedi. Kahıncı, kadının yaşadığı evin kapısını çaldı; fakat açan olmadı. Bunun üzerine evin balkonundan içeri giren Royn Kahıncı, Maiko Dzidziguri\'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Kahıncı, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken ölen kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevre bulunan bir esnaf, Gürcü kadını tanıdığını fakat uzun zamanadır görmediğini söyledi. Maiko Dzidziguri\'nin oğlunun bir süre önce Türkiye\'den sınır dışı edildiği öğrenildi.

================================

3- ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN, KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİ\'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU - 1

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

\"Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Daha önce tarih verdik rüzgar bize izin vermedi\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Arslan, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arslan, \"Önemli bir iş yapıyoruz. Bu kadar önemli bir iş yapılırken de birbirini takip etmesi gereken işlemler silsilesi var. Ondan dolayı da ağır gidiyor, öyle gözüküyor. Bu kadar yükseklikte, bu kadar büyük bir kütleyi, konstrüksiyonu elbette ki rüzgarın bize izin vermesi gerekiyor. Rüzgar hızı 30 kilometre/saniyeye çıkınca şu anki asansör de çalıştırmıyoruz, kule vinçlerimizi de çalıştırmıyoruz. Dolayısıyla beklemek zorunda kalıyoruz. Hava müsaade ettikçe biz çalışabiliyoruz. Kış periyotunda her ne kadar dışarıda çalıştıysak da, dışarıda çok fazla çalışma şansımız olmadı. Onu özellikle vurgulamış olalım. İnşallah ilk baharla birlikte tekrar süreçler hızlanacak. Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Daha önce tarih verdik rüzgar bize izin vermedi. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Bu sene içerisinde inşallah bunu bitirmek\" dedi.

====================================

4- ÇAMLICA TV-RADYO KULESİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBULDHA

Çamlıca\'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Tamamlandığında 365.5 metreye ulaşacak kule yaklaşık 1 hafta önce havadan görünlenmişti.

=======================

5- AKM\'DE SON DURUM: ÖN CEPHE SÖKÜLÜYOR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı\'ndaki Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki yıkım çalışmalarına başlanmadan önce Taksim Meydanı\'na bakan ön cephesi sökülüyor. Çalışmalardaki son durum DHA kamerası tarafından görüntülendi. Ön cephendeki camların yarısının söküldüğü görülüyor.

==============================================

6- TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C\'NİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ İSTANBUL\'DA YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Terör örgütü DHKP-C\'nin üst düzey yöneticilerinden M.A., İstanbul\'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgürtlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yürütülen çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan M.A\'nın İstanbul\'da olduğu tespit edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda M.A. dün gözaltına alındı.

M.A\'nın DHKP-C terör örgütü içerisinde Devrimci İşçi Hareketi sorumlusu olduğu ve örgütün Türkiye Komitesi\'nin de üst düzey yöneticilerinden biri olduğu ifade edildi. M.A\'nın örgüt adına aktif faaliyet yürüten ve yapılan araştırmalarda başta İstanbul olmak üzere sansasyonel eylem arayışı içerisinde olan şahıslarla istihbarat, silah, mühimmat ve güvenli ev temini sağlayan kuryeler ile bağlantıyı sağladığı belirtildi.

7- İSTANBUL\'DAN 48 ÖZEL HAREKAT POLİSİ AFRİN\'E DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden 48 kişilik bir ekip, dualar eşliğinde Afrin\'e gönderildi.

Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin gidişi öncesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde aileleri ve meslektaşlarının katıldığı bir tören düzenlendi. Dün düzenlenen törende konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Afrin\'e giden meslektaşlarını kıskandığını belirterek \"Sizleri birbirinize emanet ediyorum. Vatanın, milletin ve bayrağın onuru ve şerefini de sizlere emanet ediyorum. Orada başarılı operasyonlar yapacağınızdan hiç şüphem yok. Hepinizi Allah\'a emanet ediyorum\" diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞI VE KUR\'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

PÖH ekiplerinin uğurlanma töreninde kurban kesildi. Çalışkan, Afrin\'e gidecek ekibin müdürüne tekbirler eşliğinde Türk Bayrağı ve Kur\'an-ı Kerim\'i öperek hediye etti. Çalışkan göreve giden tüm PÖH ekipleriyle tek tek vedalaştı.

8- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU: 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy\'de pankart açarak TSK\'nın terör örgütlerine yönelik Afrin\'de düzenlediği operasyonu protesto ettiği belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak\'ta Kadıköy Marmara Caddesi\'nde TSK\'nın PKK/KCK-PYD ve YPG\'ye yönelik Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto eden ve yolu trafiğe kapatarak \'Afrin işgaline son\' yazılı pankart açan 8 kişi tespit edildi. Polis ekipleri bu gece saatlerinde düzenlediği operasyonda terör örgütü MLKP kayıtları bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ile dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. 3 kişi ise aranıyor.

9- \"KİMSE YOK MU DERNEĞİ\"NE OPERASYON: 13 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda \"Kimse Yok Mu\" Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim ve denetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı \"Kimse Yok Mu\" Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ne yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, derneğin yönetim ve denetim kurulu üyeleri arasında bulunan 26 kişiden 13\'ünü yakalayarak gözaltına aldı. 13 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 13 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

10- KUMKAPI\'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTEL YANGINI: OTEL SAHİBİNE TAHLİYE...

* Kumkapı\'da bulunan otelde 13 Haziran 2017\'de çıkan yangında, 2\'si yabancı 3 müşterinin hayatını kaybetmesine ilişkin otelin ortağı ve mesul müdürü Tuncay Doğan\'ın yargılandığı davaya devam edildi.

* Mahkeme ulaşan bilirkişi raporunda, sanık Tuncay Doğan \"otelde yangın söndürme önlemlerinin alınmış olduğu, ancak işyeri sahibinin daha etkin denetimi ve kontrolü istenilen düzeyde yapmadığı\" gerekçesiyle tali kusurlu çıktı.

* Mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak sanık Doğan\'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, \"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak\" suçundan 3 yıl 3 aydan 23,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Tuncay Doğan getirildi. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden Şehiyde Celepci\'nin eşi Erkan Celepci\'nin avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Erol Ceylan, kusura ilişkin raporun bilirkişiden döndüğünü belirtti.

BİLİRKİŞİ RAPORU: DENETİMİ VE KONTROLÜ İSTENİLEN DÜZEYDE YAPMADI

İ.Ü. Adli Bilimler Uzmanı, Öğretim Görevlisi Patlayıcı Maddeler ve Yangın Uzmanı Dr. Şahin İplikçi, Kimya Mühendisi Mehmet Vatansever ve Elektrik Mühendisi Taşkın Ünal\'ın ortak hazırladığı raporda, 19 Şubat günü heyet halinde olay yerinde keşif yapıldığı belirtildi. 5 katlı betorname bina olan otelin, her kata açılan yangın merdiveni olduğu, her katta yeteri kadar yangın söndürme tüpleri, her katta kaçış yollarını gösteren yön levhaları, ikaz lambaları bulunduğu ifade edildi. Yangının çıkış sebebinin çalışır vaziyetteki çay ve kahve makinesinin ve buz makinesinin bağlı olduğu çoklu prize takılı bölümde meydana gelen aşırı ısınmadan dolayı kabloların tutuşup çevredeki kolay tutuşabilen eşyalara sirayet ederek başladığı kaydedildi. Raporda, yangın olayının elektriksel bir arızadan kaynaklandığı, otelde yangın söndürme önlemlerinin alınmış olduğu, ancak işyeri sahibinin daha etkin denetimi ve kontrolü istenilen düzeyde yapmadığı, bu nedenle işyeri sahibi Tuncay Doğan\'ın tali kusurlu olduğu belirtildi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcı Mehmet Düzgün, sanık dışında başka şahısların kusuru bulunup bulunmadığının konusunda görüş bildirilmediği gerekçesiyle ek rapor aldırılmasını talep etti. Sanık Tuncay Doğan\'ın avukatı, \"Olay elektrik kazasından kaynaklanan bir olaydır. Müvekkil, işyerindeki elektrik tesisatı ile ilgili tüm alt yapıyı yangın söndürme tertibatını tamamıyla yapmıştır. Denetimlerini rutin olarak sağlamıştır. Uzun zamandan beri tutukludur. Bilirkişi raporu savunmalarımızı doğrulamaktadır\" diyerek tahliyesini talep etti. Sanık Tuncay Doğan da tahliyesini istedi. Şikayetçi avukatı sanığın tahliyesi hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını belirtti.

YURTDIŞI YASAĞI KONULARAK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın hangi eylemleri sebebiyle kusurlu olduğu ve başka şahısların kusuru ve ihmali olup olmadığının belirlenmesi için ek rapor aldırılmasına karar verdi. Sanığın tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin ortadan kalkmış olmasını dikkate alan heyet, yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

\"KUSURUM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\" DEMİŞTİ

Sanık Tuncay Doğan savcılık aşamasında verdiği ifadesinde, \"Otelin ortaklarından biriyim. Olay günü evimdeydim. Bir çalışan otelde yangın çıktığını telefonla söyledi. Olay yerine gittim. İtfaiyecilere yangının çıkış nedenini sordum. Bana mini barın arkasındaki elektrik prizinden kaynaklanan bir yangın olduğunu söylediler. Otelde yangın merdiveni vardır. Alarm sistemi vardır. Katlara dağılmış 25-30 arası yangın tüpü vardır. Yangın tüpleri ve yangın tesisatı yeni değiştirilmiştir. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Olayın meydana gelmesinde bir kusurum olmadığını düşünüyorum\" demişti.



11- 17. VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ YILMAZ BÜYÜKERŞEN\'E VERİLDİ



Haber: Cansel KİRAZ - İstanbul DHA

Vehbi Koç Vakfı tarafından her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl eğitim alanındaki katkıları nedeniyle Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen\'e verildi.

\"FİKRİ, VİCDANİ, İRFANI HÜR MÜ?\"

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu; Prof. Dr. İpek Gürkaynak\'ın başkanlığını yaptığı seçici kurulun önerdiği 3 aday arasından, 17. Vehbi Koç Ödülü\'ne, eğitim alanındaki çalışmaları ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen\'i layık gördü.

İstanbul\'da düzenlenen törende Yılmaz Büyükerşen ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç\'un elinden aldı.

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, \"Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyet\'in yetiştirmek istediği nesilleri \'ben inkılap ruhunu ondan aldım\' dediği Tevfik Fikret\'in \'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür\' sözleri ile tarif etmişti. Aradan neredeyse yüz yıl geçti; gençlerimizin fikri, vicdanı, irfanı hür mü? Bırakın gençlerimizi, bizlerin, yetişkin ve \'yetişmişlerin\' fikri, vicdani, irfanı hür mü? Bugün sizlerin karşısında şunu samimiyetle ifade edebilirim ki Vehbi Koç Vakfı olarak hem Koç Üniversitesi ve Koç Lisesi\'nde, hem de \'On Yedi Okul\', \'Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi\', \'Öğretmen Ağı\', \'Eğitim Reformu Girişimi\' gibi diğer paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz eğitim projelerinde \'hür nesiller\' yetiştirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz\" dedi.

\"HAYATIMIN EN BÜYÜK \'AFERİN\'İ \"

Prof. Dr. Büyükerşen ise \"Bu heykelcik, yaptığım işlerden dolayı benim hayatımın en büyük \'aferin\'i. Vehbi Koç vakfına, şükranlarımı sunuyorum\" diye konuştu.

VEHBİ KOÇ VAKFI HAKKINDA

2002 yılından bu yana eğitim, sağlık ve kültür alanlarında verilen ve topluma değer katan, örnek olan hizmetleri tanıtmayı ve ödüllendirmeyi amaçlayan Vehbi Koç Ödülü, 100 bin dolarlık değeri ile Türkiye\'de tesis edilmiş en büyük maddi ödül olma özelliğini taşıyor.



