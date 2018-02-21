DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- OTOMOBİLLE MERDİVENLERDEN İNMEYE ÇALIŞINCA

* Beyoğlu\'nda çıkmaz sokağa giren sürücü, yol sonundaki merdivenlerden de otomobiliyle inmeye çalıştı. Ancak araç merdivenlerde asılı kaldı.

* Sabah saatlerinde işe gitmek için bu yolu kullananlar aracı ve içinde uyuya kalan sürücüyü fark etti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü polis uyandırdı.

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda çıkmaz sokağa giren sürücü, otomobiliyle merdivenlerde ilerlemeye çalışınca mahsur kaldı.

Olay Beyoğlu İstiklal Caddesi Çapanoğlu sokakta meydana geldi. Sürücü Erkan K., sabah saatlerinde otomobiliyle çıkmaz sokağa girdi. Erkan K., sokağın sonundaki merdivenlerde de ilerlemeye çalışınca araç merdivenlerde asılı kaldı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA UYUYA KALDI

Aracını kurtarmaya çalışan sürücü bunu başaramayınca direksiyon başında uyuya kaldı. İşe gitmek için bu yolu kullananlar merdivenlerdeki aracı ve içinde uyuyan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri uyuya kalan sürücüyü uyandırdı. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün üzeri arandı. Aracın çıkarılması için de olay yerine çekici çağrıldı.

ÇEVREDEKİ İŞÇİLER ARACI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Çekicinin gecikmesi üzerine sürücü, direksiyona sokaktan geçen bir kişiyi geçirerek otomobilini kurtarmaya çalıştı. Bir süre uğraşmasına rağmen otomobili kurtaramayan sürücünün yardımına çevredeki işçiler yetişti. İşçiler el birliğiyle ön kısmını kaldırdıkları aracı asılı kaldığı yerden kurtardı. Sürücü Erkan K. daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Askıda kalan araç

-Araç içerisinde uyuya kalan sürücü

-Polisin gelmesi

-Sürücünün uyandırılması

-Sürücünün araçtan indirilmesi

-Üst araması yapılması

-Aracın kurtarılmaya çalışılması

-Boşa dönen tekerler

-İşçilerin yardıma gelmesi

-İşçilerin aracı kurtarması

-Genel ve detaylar

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(ek görüntüyle)

2- TEM\'DE ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ : 2 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

TEM\'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne yönünde ilerleyen çöp kamyonu saat 10.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan çöp kamyonu

-Trafik

-Olay yerinden görüntüler

-Çöp kamyonunun kaldırılması

21.02.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180221029

21.02.2018 - 10.44 Haber Kodu : 180221032

21.02.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180221035

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3- FETÖ SORUŞTURMASINDA 2 İŞ ADAMI TUTUKLANDI

* Bank Asya\'ya toplamda 7 milyon 400 bin lira yatırdığı iddia edilen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklandı.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nun FETÖ\'nün mali yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Fetullah Gülen\'in talimatıyla Bank Asya\'ya para yatırdıkları iddia edilen 5 iş adamı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4\'ü için tutuklama talep eden savcılık bir kişi için ise adli kontrol talep etti. Dün gece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden Zekeriya Mete ile Alpaslan Arduç\'un, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, diğer şüpheliler S.Ç., K.T. ve İ.S.Ş.\'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullah Gülen\'in talimatından sonra Bank Asya\'ya, 27 Ocak 2014\'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği\'nce 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014\'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu\'nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 7 kişi gözaltına alınmıştı. H.K., isimli bir kişi ise adresinde yapılan aramada bulunamamıştı. Gözaltına alınan 7 kişiden 2\'si emniyetten serbest bırakılırken 5 kişi dün adliyeye sevk edilmişti.



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4- İSTANBUL\'DAKİ TERÖR OPERASYONU: 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İSTANBUL\'da 20 ilçede terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 16\'sı tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik 7 Şubat\'ta 20 ilçede 43 adrese yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler dün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 3\'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılarak, 16\'sı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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5- HDP KARS ESKİ MİLLETVEKİLİ ŞAFAK ÖZANLI TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü (TEM) ekipleri, Ardahan Jandarma Komutanlığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HDP Kars Eski Milletvekili, HDP PM üyesi Şafak Özanlı\'yı önceki gün gözaltına aldı.

Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan Özanlı, dün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan tutuklandı.

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6- LİDERLİĞİNİ SEVGİLİLERİN YAPTIĞI UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'nın 5 ilçede düzenlediği uyuşturucu baskınında 23 kişi gözaltına alındı. Şebekenin ele başlığını sevgili çiftin yaptığı belirtildi. Operasyon anı jandarma ekipleri tarafından görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişinin Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece\'de uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takipte şebekenin \"torbacı\" adı verilen sokak satıcılarıyla uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

Sokak satıcılarını tek tek gözaltına alan jandarma ekipleri şebeke ele başına ulaştı. Şebeke ele başlığını Silivri\'de oturan K.P. ve sevgilisi D.Y. olduğunu belirleyen jandarma ikilinin, uyuşturucuları ilk olarak İ.U. isimli bir şahıstan temin ettiği, sonrasında aralarında çıkan bir uyuşmazlık sonucu uyuşturucuyu \"Kral Enişte\" lakaplı M.U. liderliğindeki bir suç örgütünden temin ettiklerini saptadı. Yapılan tespitlerin ardından jandarma ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda açılmayan kapılan koç başlarıyla kırıldı. Baskında, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 3\'ü kadın 23 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyon jandarma ekipleri tarafından görüntülendi. Görüntülerde Jandarma özel harekat timleri bir binanın kapısını koç başıyla kırarak içeri giriyor. Bir eve baskın düzenleyen ekipler kapıyı açan kişiyi yere yatırarak gözaltına alıyor. Evlerde yapılan aramalar dedektör köpekleri de katılıyor.



Görüntü Dökümü:

-JANDARMA KAMERASI

-Operasyon anı

-Jandarma özel harekat timleri

-Kapıyı kırmaları

-Eve girmeleri

-Gözaltına almaları

-Evlerde yapılan arama

-İş yerlerinde yapılan arama

-Dedektör köpeklerinin arama yapması

-Gözaltına alınanların araca bindirilmesi

-Adliyeye getirilmeleri

-Detaylar

21.02.2018 - 09.04 Haber Kodu : 180221015

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7- MAÇKA PARKI\'NDAN TAŞINAN 176 AĞAÇ SARIYER\'DEKİ TABİAT PARKINA DİKİLDİ

Haber: İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe - Levazım Tüneli kapsamında Maçka Parkı\'nın 3 bin 500 m2\'lik bölümünde yer alan 176 ağacın uzman ekipler eşliğinde ve özel yöntemlerle Sarıyer\'deki tabiat parkına taşınma işlemi tamamlandı.

İBB tarafından yapılan açıklamada, \"Dünyada yaygın olarak kullanılan son teknoloji ROOTBALL yöntemi ile taşınan ağaçlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi\'nden alınan rapor doğrultusunda Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı\'na dikildi. Dikilen ağaçların çanak ve sabitleştirme işlemleri tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığında Maçka Parkı öncekinden daha da yeşillendirilip ve ağaçlandırılarak zenginleştirilecek. Dolmabahçe-Levazım Tüneli\'nin tamamlanmasıyla birlikte günlük çift yönde 33.000 araç geçişi olması ve tünel ile günde 23 bin 725 kg CO2 emisyon salımının azaltılması bekleniyor. Yılda tünel ile azaltılması hedeflenen CO2 emisyonu, yaklaşık 396.000 ağacın absorbe (emme) ettiği emisyon miktarına eşdeğerdir\" denildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar hakkında İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü yetkilisinin, tünel çalışmaları kapsamında 176 ağacın taşıma işlemlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, \"Bundan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alanda herhangi bir ağaç taşıma işlemi yapılmayacak. Dikilen ağaçların bakım işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte orman işletmesine devredilecektir. Tünel inşaatı tamamlandıktan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alan eskisinden daha yeşil hale getirilecektir\" ifadesine yer verildi.

70 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNECEK

İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe - Levazım Tüneli ile Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi\'nde son bulacak.

Görüntü Dökümü:

-Çalışmalardan görüntü

-Röportaj

-Ağaç söküm ve dikimi

-Detaylar

21.02.2018 - 11.31 Haber Kodu : 180221037

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8- SAHTE İÇKİDEN ÖLÜME 34 YIL HAPİS TALEBİ



*SANIK: İÇKİLERİ YOLDAN GEÇEN BİR ARABADA SATIYORLARDI, TESADÜFEN ALDIM...



Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Güngören\'de geçen yıl kendine ait büfede sattığı sahte içki ile bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Musa Ç.\'nin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada

\"Olası kast ile ölüme neden olma\", \"Olası kastla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama\" ve \"Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti\" suçlarından 22 yıldan 34 yıla kadar hapsi istenen sanık Musa Ç. \"İş yerimde bulunan ve kaçak olduğunu belirttiğim içkileri yoldan geçen bir arabada satıyorlardı, tesadüfen aldım. bu suçlamayı kabul etmiyorum. ancak bu içkileri sattığım için de pişmanım\" dedi.



SANIK: İÇKİLERİ YOLDAN GEÇEN BİR ARABADA SATIYORLARDI\"

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Musa Ç. hazır bulundu. Musa Ç. savunmasında \"Tekel bayisini işletiyordum. Maktül H.K.\'yı tanırım. Ancak şikayetçi H.İ.\'yi tanımıyorum. H.K. zaman zaman benden içki alırdı. Son bir haftada bana gelmedi. 500 TL kredi kartına yatıracağım diye aldı. Ondan sonra bir hafta uğramadı. O zamanda bu olayda gerçekleşti. 11 yıldır esnafım. İş yerimde bulunan ve kaçak olduğunu belirttiğim içkileri yoldan geçen bir arabada satıyorlardı. Tesadüfen aldım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Ancak bu içkileri sattığım için de pişmanım\" diye konuştu.



ŞİKAYETÇİ: UCUZ SATILDIĞI İÇİN ALIYORDUM

Şikayetçi H.İ. de \"Sanıktan rakı alıyordum. Bazen de dışarıdan aldığım oluyordu. Ucuz satıldığı için alıyordum. Aşağı yukarı her gün sanıktan içki alıyordum. Ben almasam bile arkadaşlar alıp veriyordu. Rahatsızlandığım gün gündüzden rakı içmiştim. Ancak içkiyi arkadaşım getirdi. Arkadaşım Hasan\'da içkiyi sanıktan aldığını söyledi. Gece de rahatsızlandım. Sonra hastaneye gittik. Ondan sonra da bir şey hatırlamıyorum. Hastanede 4 gün yoğun bakımda kaldım. Şikayetçiyim\" ifadelerini kullandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Uğur Güreşçi\'nin mütalaasına göre olay şöyle oldu: H.K. 28 Şubat 2017\'de rahatsızlandı ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Başı dönen ve görmede hafif bulanıklık yaşayan H.K. hemen diyalize bağlandı ancak hayatını kaybetti. 1 Mart 2017\'de de H.İ. de rahatsızlandı ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. H.İ.\'nin kızı G.Z.Y.\'de babasının sürekli alkol kullandığını, sahte içkiden zehirlenmiş olabileceğini, sahte içkileri de babası H.İ.\'nin sanık Musa Ç.\'nin iş yerinden aldığını söyledi. Bu ifadesinin ardından polis, bayiye baskın yaptı ve aramada 636 adet bandrolsüz kaçak/sahte içki ele geçirdi. Bayi de mühürlendi. H.K.\'nın metil alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Şikayetçi H.İ.\'de hayati tehlike geçirecek ve basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. İçkilerin sanığın insan sağlığı için tehlikeli olup ölümlere yol açabilen ve yasal olmayan şekilde üretilen kaçak sahte içkiler olduğu vurgulanan mütalaada sanığın kaçak içkinin sonucunu öngörerek satışa arz ettiği, sanığın eylemi neticesinde H.K.\'nın (67) yaşamını yitirdiği, şikayetçi H.İ.\'nin (64) ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı öne sürüldü. Savcı Güreşçi mütalaasında sanık Musa Ç.\'nin \"Olası kast ile ölüme neden olma\", \"Olası kastla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama\" ve \"Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti\" suçlarından 22 yıldan 34 yıla kadar hapsi istedi.

\"MÜVEKKİLİM TAHLİYESİNİ TALEP EDERİM\"

Sanık Musa Ç.\'nin avukatı \"Dosyada varsayımlarla hareket edilmiştir. Ölen ve yaralanan şahsın içtikleri içkilerin müvekkilimden aldıklarına ilişkin herhangi bir kamera kaydı gibi somut bir delil yoktur. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz\" dedi. Sanık Musa Ç.\'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.



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9- MALTEPE\'DE OTELDE YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Maltepe\'de bir otelin 6. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 10.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sakarya Sokak\'taki bir otelde çıktı. 6 katlı binanın en üst katındaki odadan yükselen dumanların bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Klimadan çıktığı belirtilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Otelden görüntü

-İtfaiye ekiplerini çalışması

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



21.02.2018 - 11,29 Haber Kodu : 180221036



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