DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - (ek bilgilerle) ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KORAY KARACA\'NIN CENAZESİ İSTANBUL\'A GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA

Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın cenazesi İstanbul\'a getirildi.

Karaca\'nın cenazesini taşıyan Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı\'na indi. Karaca\'nın cenazesini annesi Fadime babası Ramazan Karaca ile birlikte askerler karşıladı. Cenazenin uçaktan indirilişi sırasında tören mangası saygı duruşunda bulundu. Karaca\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak Kartal Soğanlık Gasilhanesi\'ne götürüldü. Karaca ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii\'nden son yolculuğuna uğurlanacak.



Görüntü Dökümü:

--------------------

-Uçaktan görüntü

-Cenazenin alınışı

-Selam duran askerler

-Cenaze aracına konulması

-Detaylar



11.02.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180211039

==================

2- İBRAHİM KALIN, ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI MCMASTER İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul\'u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye ve ABD\'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alındı. Görüşmede ayrıca, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İkili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alındığı ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yollarının arandığı ifade edildi.

===================

3- İSRAİL\'DE GÖZALTINA ALINAN AKADEMİSYEN SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA YURDA DÖNDÜ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Tel Aviv Havalimanı\'nda İsrail polisi tarafından 15 Ocak\'ta gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli, serbest bırakılmasının ardından yurda döndü. THY\'nin tarifeli seferiyle saat 11.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen Cemil Tekeli\'yi dış hatlar terminalinde eşi ve yakınları karşıladı. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan Tekeli, ilk olarak kendisini bekleyen eşine sarıldı. Tekeli\'yi bekleyen yakınları da havalimanında İsrail aleyhine sloganlar attı. Daha sonra Tekeli polis eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Cem Tekeli\'yi pankartlarla bekleyenler

-Cem Tekeli pasaporttan geçişi

-Cem Tekeli\'nin eşine sarılaması

-Cem Tekeli yürüyüş

-Cem Tekeli valizini alması

-Cem Tekeli için slogan atılması

-Cem Tekeli\'nin ailesi ile sarılması

-Detaylar

11.02.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180211056

======================

(ÖZEL)

4- TEM\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Tem Otoyolu\'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre otoyol üzerinde oluşan su birikintisine giren bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kaza nedeniyle bekleyen 2 araca arkadan gelen 4 otomobil daha çarptı. Kaza yapan araçlardan biri bariyerleri aşarak reklam tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Kaza yapan bir aracın sürücüsü sıkıştı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu\'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü:

--------------------

-Yaralının sedyeyle taşınması

-Araçta sıkışan sürücüye müdahale eden sağlık ekipleri

-Meraklı sürücülerin olayı seyretmesi

-Görgü tanığı ile röp

-Sıkışan sürücünün ambulansa taşınması

-Trafikten görüntü

-Genel ve Detay

11.02.2018 - 09.33 Haber Kodu : 180211011

================

5- KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece gölünde 63 yaşında bir kadının cesedi bulundu. Haberi alıp göl kenarına gelen yakınları gözyaşı döktü.

Edinilen bilgilere göre, parkta devriye görevi yapan güvenlik görevlileri saat 09.30 sıralarında gölde bir ceset olduğunu gördü. Göreviler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, cesedin bulunduğu noktaya gelen Deniz Polis\'i gölde bulunan cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin, 63 yaşındaki Nihal Kaya\'ya ait olduğu belirlendi. Haberi alan yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Deniz polisinin cesedi çıkarışı

-Yakınlarının gelişi

-Ağlaması

-Diğer detaylar

11.02.2018 - 13.08 Haber Kodu : 180211060

===================

6- İSTANBUL\'DA SİS

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Alper KORKMAZ- İSTANBUL DHA

İstanbul\'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ayakları sis ile kaplandı. Zincirlikuyu\'da bazı yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmedi. Trafik\'te ve vapur seferlerinde sis nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadı. Sisin daha çok İstanbul\'un yüksek kesimlerinde daha etkili olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay görüntü

-Zincirlikuyuda yüksek katlı binalarda detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

BAĞCILAR

-Binalardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Detaylar

11.02.2018 - 09.34 Haber Kodu : 180211012

==================