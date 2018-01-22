DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE OLARAK BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK (1)

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,

\"Türkiye olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal bir niyetimiz de yok\"

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul\'da düzenlenen şehit yakını ve gazilere madalya töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı \"Zeytin Dalı Harekatı\"yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, \"Dün kahraman ordumuz El Bab\'da ne yaptıysa bugün de Afrin\'de aynı cesaret ve kararlılıkla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal bir niyetimiz de yok. Türkiye\'nin tek bir amacı var; o da kendi milli bekasına yönelen tehdit nereden gelirse gelsin boğmak, ona yaşam hakkı tanımamaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Berat Albayrak\'ın açıklamaları

-Programdan detay

-Genel ve detaylar

22.01.2018 - 13.06 - Haber Kodu : 180122065

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2- \"ZEYTİN DALI HAREKATI\"NA İLİŞKİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMDA BULUNAN 57 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, \"Zeytin Dalı Harekatı\"nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren sosyal medya paylaşımlarından dolayı 57 kişi hakkında re\'sen soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince \'Zeytin Dalı\' adlı harekatın başlatıldığı 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\'nun 125/3-a, 216-1, 199 ve 301. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu\'nun 7/2 maddesinde tanımlanan \'Kamu görevlisine hakaret\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\', \'Cumhurbaşkanına hakaret\', \'Türk Milletini, T.C. devletini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama\' ve \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçlarının unsurlarını oluşturan yazılar yayınladıkları belirlenen 57 kişi hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu\'nun 160. maddesi uyarınca yasal gereği yapılmak üzere re\'sen soruşturma başlatılmış olup, suç teşkil eden benzeri eylemlere ilişkin araştırmalar da devam etmektedir.\"



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3- SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI SORUŞTURMASI: 18 KİŞİDEN 9\'U GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya paylaşımları üzerinden \"PKK/PYD propagandası\" yürüttüğü tespit edilen 18 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri\'nin bu kişilere yönelik yaptığı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dergi, kitap, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği öğrenildi. TEM ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 9 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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4- TUNCELİ\'DEKİ ADLİYE LOJMANLARINA BOMBALI SALDIRI: BOMBALI ARACI BIRAKAN ŞÜPHELİ , İSTANBUL\'DA YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Tunceli Ovacık\'ta bomba yüklü araçla saldırı eyleminin şüphelisi olarak aranan bir kişi, İstanbul Küçükçekmece\'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılı haziran ayında Tunceli Ovacık ilçesinde bulunan adliye lojmanlarına bombalı araçla saldırı düzenleyen şüpheliler arasında bulunduğu belirlenen 29 yaşındaki Umut D. Ş.\'nin Küçükçekmece\'deki bir evde olduğunu belirledi.

Ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle Küçükçekmece Atatürk Mahallesi\'ndeki eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 29 yaşındaki Umut D. Ş. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldüi. Umut D. Ş. , İstanbul Emniyeti\'ndeki işlemlerinin ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Umut D. Ş.\'nin bombalı aracı adliye lojmanları önüne bıraktığı ileri sürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Terör saldırısıyla ilgili arşiv görüntü

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5- DOĞU TÜRKİSTANLILARDAN GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı \"Zeytin Dalı Harekatı\"nın ardından, İstanbul\'da yaşayan 500 Doğu Türkistanlı, Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Burada konuşan Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, \"Doğu Türkistanlı muhacirler, şartsız Türk ordusuna destek vermek için vatani göreve taliptir\" dedi.

Doğu Türkistanlı 500 kişilik grup, gönüllü askerlik başvurusu için hazırlanan dilekçeleri doldurmak üzere saat 10.00\'da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı\'nda toplandı. Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla sıraya girenler, bir yandan hazırlanan dilekçeleri doldururken bir yandan da \"Vatan sana canım feda\", \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" şeklinde sloganlar attı.

ASKERLİK ŞUBESİNE YÜRÜDÜLER

\"Biz hazırız, emir bekliyoruz\", \"Kalbim Afrin\'de\", \"Bizi de Askere Alın\" yazılı dövizler taşıyan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında da sık sık tekbir getirildi.

ALBAY AKAR\'DAN DİLEKÇE VERENLERE TEŞEKKÜR

Toplanan 500 dilekçe, Doğu Türkistan Derneği Başkanı Hayrullah Efendigil tarafından Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanı Albay Halil Akar\'a teslim edildi. Topluluğa hitaben kısa bir açıklama yapan Albay Akar, \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne göstermiş olduğunuz bu hassasiyetiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Verdiğiniz dilekçeler ilgili komutanlığa tarafımızdan iletilecektir\" diye konuştu.

\"ŞARTSIZ TÜRK ORDUSUNA DESTEK VERMEK İÇİN VATANİ GÖREVE TALİBİZ\"

Daha sonra Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan da Askerlik Şubesi Başkanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. Zeytin Dalı Harekatı\'nın başlamasının ardından Doğu Türkistanlılar olarak Türk ordusunu hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarının bilinmesini isteyen Oğuzhan, \"Türk vatandaşı olmuş veya olmamış bütün Doğu Türkistanlı muhacirler, Türk ordusunu maddi ve manevi açıdan desteklediğinin bilinmesini arzu ederiz. Ata yurttan geldik, Türkiye\'yi vatan belledik. Son kalemiz, son vatanımız Türkiye\'yi kaybedemeyiz. Bilinmesini isteriz ki; Doğu Türkistanlı muhacirler, şartsız Türk ordusuna destek vermek için vatani göreve taliptir\" diye konuştu.

Grup burada bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-15 Temmuz Meydanı\'nda toplananlar

-Doğu Türkistan ve Türk bayrakları

-Slogan atılması

-Açılan dövizler

-Dilekçelerin doldurulup imzalanması

-İmzacılardan Lokman Hirai ile röp

-İstiklal Marşı\'nın okunması

-Grubun yürüyüşü

-Askerlik Şubesine varış

-Burada imzaların komutana teslim edilmesi

-Albay Akar\'ın teşekkür etmesi

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar

22.01.2018 - 12.26 - Haber Kodu : 180122052

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6- SULTANBEYLİ\'DE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİNE OPERASYON

* Araçlardan yapılan hırsızlıkları güvenlik kameraları kaydetti.

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de araçlardan hırsızlık yapan iki ayrı şebekeye yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artan araçlardan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık yapan iki şebeke belirlendi. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda M.Ü., S.S., O.B., S.G. ve Y.B. gözaltına alındı. 27 araçtan hırsızlık yaptıkları belirtilen 5 kişi polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şebeke üyelerinin bölgede yaptığı hırsızlık olaylarının bazılarını güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anlarının güvenlik kamera kayıtları

-Şüphelilerin adliyeye sevki

22.01.2018 - 12.51 - Haber Kodu : 180122060



