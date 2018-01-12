DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(havadan görüntülerle)

1- DEV YAPILAR ARASINDA KAYBOLAN CENNET

* Danıştay durdurdu, İstanbul 6. İdare Mahkemesi \'devam\' dedi. Başakşehirlilerin birkaç yıla kadar nefes almak için koştuğu Bahçeşehir göletinde imara açılan alanda çalışmalar tartışmalar arasında sürüyor.

* Gölet alanındaki ihaleyi alan firma, satın aldığı yan parsele ise konut yapımına başladı. Gölet çevresini de bir duvar gibi çok katlı binalar sardı.

* 8 ay arayla havadan çekilen görüntüler yapılaşmadaki farkı ortaya koyuyor.

* CHP\'liler çalışmaların hukuksuz şekilde devam ettiğini öne sürerken Başakşehir Belediyesi, \"Herhangi bir hukuksuz işlem yok\" açıklamasını yaptı.



Haber: Özgür Deniz KAYA - Ali AKSOYER - Kamera: Güven USTA - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Başkanı Mevlüt Uysal\'ın Başakşehir Belediye başkanlığı yaptığı dönemde 103 milyon TL\'ye bir inşaat firmasına ihale edilen Bahçeşehir göletindeki alanda inşaat çalışmaları devam ediyor.

8 AYDA ORTAYA ÇIKAN BÜYÜK FARK

Mülkiyeti Başakşehir Belediyesi\'ne ait alanda belediye meclisi tarafından alınan kararla başlatılan çalışmalara, CHP\'li Meclis üyelerinin açtığı dava sonucunda Danıştay 8. Daire Başkanlığı tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ancak yürütmeyi durdurma kararı, İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Bir kaç yıla kadar Başakşehirlilerin rahat bir nefes almak için koştuğu \'gizli cennet\'te çalışmalar tartışmalar arasında sürüyor. Gölet bölgesinde imara açılan alanda yapılar kısa sürede yükselmeye başladı. Gölet alanının çevresini ise çok katlı binalar sardı. Gölet alanındaki ihaleyi alan firma, satın aldığı yan parsele ise konut yapımına başladı.

8 ay arayla çekilen havadan görüntüler yapılaşmadaki farkı ortaya koydu.

\"BÖYLE GİDERSE ZARAR DAHA DA ARTACAKTIR\"

CHP\'li meclis üyeleri Danıştay\'ın kararına rağmen çalışmaların hukuksuz şekilde devam ettiğini öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin CHP\'li üyesi Abdulhadi Akmugan , \"Bize göre, bu makinelerin acilen durması lazım\" dedi.

Akmugan, \"Daha üst bir mahkeme yok. Biz buranın durdurulmasını bekliyoruz. Çalışmalar devam ederse, belediyemiz çok büyük bir tazminatla karşı karşıya kalacak. Bu firma da mağdur olacaktır. Sanki mahkeme kararı yokmuş gibi devam ediyorlar. Bu üç mahkemeden bir tanesi sonuçlandı. Üst mahkemelerin tamamı bizim lehimize karar verdi. Böyle giderse zarar daha da artacaktır. Bu firmanın tazminatı daha da artacaktır. Zararın neresinden dönülürse kârdır, bir an önce durdurulması lazım. Üst mahkeme kararları bağlayıcıdır. Sayın Mevlüt Uysal\'dan bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz\" diye konuştu.

\"BURANIN MÜHÜRLENMESİ GEREKİYOR\"

İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman ise \"Bu siyasetçilerin gözü ranttan başka bir şey görmüyor. Burada insanların hafta sonu çocuklarıyla rahat rahat dolaşmasına engel oluyorlar. Gölete ve Bahçeşehir\'e yapmış oldukları büyük bir ihanettir. Biz bunun için İBB\'de soru önergesi verdik; ancak henüz cevabını alamadık. Cevabını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çalışmalar devam ediyor. Burada bir kanunsuzluk var. Acilen ilçe belediyesi tarafından buranın mühürlenmesi gerekiyor. Biz CHP olarak bunun takipçisi olacağız\" dedi.

\"DURDURULMASI İÇİN İŞLEM YAPILMASI GEREKİYORDU\"

Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut da, \"En son Danıştay 13. Dairesi, belediyenin itirazına \'geçersiz, reddediyorum\' dedi, buradaki yürütmenin durdurulması talebini istedi. Ancak gördüğünüz gibi inşaatlar devam ediyor. Bu karar çıktıktan sonra inşaat çalışmalarını hızlandırdılar\" şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri Avukatı Cenk Söbe ise, \"İnşaatın belediye tarafından durdurulması için işlem yapılması gerekiyordu. İnşaatı durdurdu belediye; ama daha sonra burada bir yer satın aldığını belirten bir kişi, \'burada inşaat devam etmeli, benim haklarım zayi oluyor\' diyerek dava açtı ve durdurulan inşaat, bu dava ile devam ettirildi\" diye konuştu.



BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ: HUKUKSUZLUK YOK, ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEK

Başakşehir Belediyesi yetkilileri de Gölet projesi ile ilgili inşaat çalışmalarının hukuka aykırı olmadığı ve çalışmalara devam edileceği belirtti. Açıklamada, \" Bize 103 milyon TL verilecek şekilde ihale edildi. Gölet alanının mevcut imarı ile ilgili şu ana kadar hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bahse konu alan 229 bin 798 metrekaredir. Burada yüzde 5\'lik, yani 11 bin 489 metrekarelik imar izni var. Bunun dışında inşaat çalışması yapılması söz konusu değildir\" denildi.



\"TEK KATLI DÜKKANLAR YAPILACAK\"

\"Hukuksuz bir durum olsa, belediye burada çalışma yapmaz\" denilen açıklamada \"Herhangi bir hukuksuz işlem yoktur. Burada yüksek binalar değil, tek katlı dükkanlar yapılmaktadır. Ev değerlerinin düşmesi diye bir durum da söz konusu değildir. Gölet alanındaki inşaat çalışmaları tüm engellemelere rağmen devam edecektir\" ifadeleri yer aldı.



Görüntü Dökümü:

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-Gölet alanının 8 ay önce önce ve bugün çekilen havadan görüntüleri

-Gölet alanının yeni görüntüleri, devam eden inşaat çalışmaları

-CHP İBB ve Başakşehir Meclis Üyesi Abdulhadi Akmugan ile röportaj

-Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut ile röportaj

-Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri Avukatı Cenk Söbe ile röportaj

-CHP İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman ile röportaj

-Gölet alanından detay görüntüler



12.01.2018 - 10.47 Haber Kodu : 180112026

12.01.2018 - 10.49 Haber Kodu : 180112027

12.01.2018 - 10.51 Haber Kodu : 180112028

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2- (ÖZEL)- ESENYURT\'TA CEP TELEFONU BAYİİLERİNİN HIRSIZ İSYANI

* Esenyurt\'ta cep telefonu bayilerini hedef alan hırsızlar son bir ayda onlarca telefon bayiinden yaklaşık 200 bin lira değerinde cep telefonu ve tablet çaldı.

* Güvenlik kameralarına takılan eli silahlı hırsızların karşısında can ve mal güvenliklerinin olmadığını söyleyen iş yeri sahipleri duruma tepki göstererek yetkililerden çözüm bulmalarını istedi.

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta faaliyet gösteren cep telefonu mağazaları son zamanlarda hırsızların hedefinde. Giderek artan hırsızlık olaylarına karşı hiç bir şey yapamadıklarını, yetkililerden çözüm beklediklerini söyleyen mağaza sahipleri ise son bir ayda 20\'den fazla cep telefonu bayinin soyulduğunu ve yaklaşık 200 bin liralık cep telefonu, tablet ve elektronik ürün çalındığını söylüyor. Yüzleri maskeli ve silahlı hırsızlar benzer yöntemlerle mağazalara girerek dakikalar içinde mağazayı soyuyor.

\"GECELERİ RAHAT UYUYAMIYORUZ\"

15 yıldır telefon bayiliği yaptığını belirten , seslerini duyuramadıklarını ve yetkililerden yardım istediklerini söyleyen mağaza sahibi Yalçın Özer , \"Caydırıcı bir ceza yok , caydırıcı bir ceza olursa bu olaylar düşecektir. Geceleri rahat uyuyamıyoruz. Acaba soyuldu mu diye bakıyorum ilk önce. 17 -18 bin lira bir zararım var\" diye konuştu.

SİLAH DOĞRULTTULAR

Benzer yöntemlerle mağazalara giren hırsızların o anları saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kepenk kilitlerini kırmayı ve açmayı başaran hırsızlar cep telefonu mağazalarına girerek binlerce lira değerinde tablet ve telefonları dakikalar içinde çaldı.Hırsızların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde silahlı bir kişiyi mağaza girişinde gözcü olarak bıraktığı görülüyor. Kendilerini farkeden bir vatandaşa ise silah doğrultuyor.

AYNI İŞ YERİ İKİ KERE SOYULDU

Hırsızlar 4 Ocak Perşembe gecesi yine bir telefon mağazasına girerek dakikalar içinde yaklaşık 15 bin lira değerinde telefon ve tablet çaldı. Aynı iş yeri 10 Ocak günü tekrar hırsızların hedefi oldu. Güvenlik kamera görüntülerinde yüzlerini maske ve kapşonlarıyla gizleyen hırsızlar kepengi ellerindeki aletlerle kırarak mağazaya giriyor. Telefonları çalan hırsızlar daha sonra mağazadan kaçıyor.

Görüntü Dökümü

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-İş yeri güvenlik kamera görüntüleri

-Mağaza sahipleri ile röp.

12.01.2018 - 11.04 Haber Kodu : 180112033

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3- DURDURULAN OTOMOBİLDE ZEYTİN TENEKELERİNDE HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ



Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zeytin tenekeleri içinde 42 kilo 50 gram hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Yenibosna Mahallesi\'nde yaptığı denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Ekipler yaptığı aramada iki koli içerisinde bulunan 8 zeytin tenekesinde 42 kilo 50 gram hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.T. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu maddeleri kolilerden ve zeytin tenekelerinden çıkartması polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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-Kolinin görüntüsü

-Koliden çıkan zeytin tenekeleri

-Tenekelerdeki uyuşturucu maddeler

-Genel ve detay görüntüler



12.01.2018 - 11.09 Haber Kodu : 180112035

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4- İSTANBUL\'DA SİS

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da sis etkili oluyor. Sis nedeniyle birçok bölgede trafikte görüş mesafesi azaldı. Boğaz\'da ise kartpostallık görüntüler oluştu. Oluşan sis nedeniyle deniz ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Üsküdar sahilden görüntü

-Kız kulesinden görüntü

-Boğazdan görüntü

-Surlardan ve Haliç köprüsünden görüntü



12.01.2018 - 09.59 Haber Kodu : 180112015

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5- GAZETECİ FATİH PORTAKAL\'A TEHDİT MESAJINA 3,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal ile Fox TV\'nin Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve kanalın genel müdürü Cenk Soner\'i, televizyona ait WhatsApp ihbar hattına attığı mesajlarla tehdit ettiği belirtilen 22 yaşındaki Y. M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. \"Zincirleme halinde tehdit\" suçundan 7,5 aydan 3,5 yıla kadar hapis cezası istenen Y.M.\'nin \"Bir anlık öfkeyle mesajları attım. Yaptığımdan pişmanım\" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Fox TV\'ye ait \'0....\' numaralı whatsApp ihbar hattına saat 19.47 sıralarında Y.M.\'nin kullandığı \'0....\' numaralı hat üzerinden \"Açık tehdit ediyorum. Fatih Portakal\'ı öldüreceğim. Bir de Fox TV\'nin sahibini. Böyle bir vatan hainini hala çalışıyor, diye. Her biriniz ölümü kendi kıyametiniz olacak\" şeklinde açıkca tehdit içerikli mesaj gönderdi. Müştekiler Fatih Portakal, Doğan Şentürk ve Cenk Soner de söz konusu ölüm tehditi mesajı üzerine şikayetçi oldu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ YILMAZ M: BİR ANLIK ÖFKE İLE BU BU MESAJLARI ATTIM

Pendik\'teki evininde gözaltına alınan Y.M. ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ederek, \"Bir anlık öfkeyle bu mesajları attım. Fatih Portakal ve diğer kanal yöneticilerini şahsen tanımam. Bir husumetim yok. Yaptığımdan pişmanım. Bu işi bana yaptıran başka bir kimse yok\" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Şüpheli Y.M. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TARAFLAR ARASINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI, İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılık, söz konusu \"tehdit\" suçunun uzlaşma kapsamında bulunması nedeniyle dosyayı Uzlaşma Bürosu\'na yolladı. Ancak taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Y.M. hakkında \"Zincirleme halinde tehdit\" suçundan 7,5 aydan 3,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame kabul edilirse şüpheli Y. M. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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6- FAZLA HESAP YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Avcılar\'da bir eğlence mekanında hesabın fazla geldiğini öne sürerek ateş açan ve işyeri aşçısı Mahir Çelik\'i öldürmekten aranan Ayhan S., pollis tarafından yakalandı.

EĞLENCE MEKANINA ATEŞ AÇILDI BİR KİŞİ ÖLDÜ

Avcılar, Firüzköy Bulvarı üzerinde 4 ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda eğlence mekanını basan silahlı bir kişi çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu işyerinde aşçı olarak çalışan Mahir Çelik vurularak hayatını kaybetti.

FAZLA HESAP YÜZÜNDEN OLMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin kısa bir süre içerde olan bir müşteri olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Ayhan S., adlı müşteriye önce 1000 lira hesap geldiği, bu hesabı ödeyen müşterinin eğlenmeye devam ettiği öğrenildi. Ayhan S.\'ye daha sonra önce 280 daha sonra ise 300 lira da hesap çıkarıldığı öğrenildi. Bu hesapları da ödeyen şüphelinin, dışarı çıktığı ancak kandırıldığını düşünürek geri dönüp tabancayla ateş ettiği belirlendi.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli Ayhan S.\'yi 9 ocak 2017 tarihinde Esenler\'de düzenlendiği bir operasyonla gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ayhan S. ifadesinde rastgele ateş açtığını hedef gözetmediğini söyledi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeye sevk edilmesi

12.01.2018 - 12.02 Haber Kodu : 180112051

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7- SIĞINDIĞI SURLARDA ÖLÜ BULUNDU

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Haliç Metro Köprü\'sü girişindeki surlarda yatan 28 yaşında Cüneyt Hasan Keleş ölü olarak bulundu.

Sabah saatlerinde tarihi sur içinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören kağıt toplayıcıları, yatan kişiyi uyandıramayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sur içinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme başlattı. İncelemelerde ölen kişinin sokakta yaşayan 28 yaşındaki Cüneyt Hasan Keleş olduğu belirlendi.

Kağıt toplayıcısı Yakup Yıldırım \" Ölen kişi bir senedir burada surların içinde yatıyordu.Bizim kağıt çuvallarına sahip çıkıyordu. Bazen biz yemek veriyorduk. Ama bu sabah tinerden ölmüş\" dedi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Keleş\'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi kesik ve yara izine rastlanmayan Keleş\'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin incelemeleri

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

-Kağıt toplayıcısı ile röp.

-Cumhuriyet Savcısının incelemeleri

-Genel ve detaylar

12.01.2018 - 11.58 Haber Kodu : 180112048

