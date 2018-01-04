DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BEYOĞLU\'NDA BİR POLİS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda bir polis evinde ölü bulundu.

Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Ülker Sokaktaki bir binada oturan polis memuru Murat Esin (30) evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de gelerek evde incelemelerde bulundu. Esin\'in Güven Timleri Şube Müdürlüğü\'nde görevli olduğu öğrenildi. Esin\'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ev sahibi İbrahim Karataş gazetecilerin soruları üzerine, kiracısı olan polis memurunun kalp krizinden öldüğünün söylendiğini belirterek \"Kendisine ulaşamayınca arkadaşları gelip kapıyı kırıp içeri girmişler. Ben de çok görmüyordum kendisini\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Sokaktan görüntü

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cenazenin çıkışı

-Karataş ile röportaj

-Detaylar

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2- ÜSKÜDAR\'DAKİ CİNAYETE 2 GÖZALTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da karısını bıçakla yaralayan, yanındaki kişiyi de öldürdüğü öne sürülen M.A. ile bir çalışanı gözaltına alındı.

Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak bulunan evdeki olay dün akşam meydana gelmişti.

İddiaya göre, M.A. eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladı. M.A. karısı B.A ve yanındaki Mahmut Çütçü\'yü bıçakla yaraladı.Yaralanan B.A. kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye giderken Mahmut Çütçü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis zanlı M.A. ve olayla ilgili olduğu öne sürülen bir çalışanını gözaltına aldı. Üsküdar Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemlerin ardından M.A ve yanındaki kişi adliyeye sevkedildi. M.A \'nın yüzünü montuyla kapatarak gizlemeye çalıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Polis merkezinden görüntü

-Zanlıların çıkışı

-Zanlı M.A yüzünü kapatmaya çalışması

-Soruları cevapsız bırakması

-Sağlık kontrolüne girmeleri

-Genel ve detay görüntüler

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(ek bilgi ve görüntüyle)

3- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ DHA İSTANBUL

İstanbul\'da özel harekat polisinin de desteği ile uyuşturucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Ümraniye\'de önceden belirlenen 7 farklı adrese özel harekat ve çevik kuvvet polisinin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenledi. Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi\'ndeki operasyon kameraya yansıdı. Plis ekipleri evde arama yaptı. Özel harekat polisleri de aramalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken , adreslerde yapılan aramalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin eve girişi

-Evde ve çevresinden yapılan aramalar

-Evden genel ve detay görüntüler

-Diğer detaylar

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4- JANDARMADAN SAHTE PARA OPERASYONU



Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Beyoğlu ve Bağcılarda yapılan eş zamanlı operasyonlarda piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 134 adet sahte 100 ABD Doları, 485 adet sahte 200 EURO, 299 adet sahte 200 TL. ve 33 adet sahte 100 TL. ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.B. ve Ö.K\'nin ellerinde bulunan sahte paraları piyasaya sürmek üzere İstanbul\'a geldikleri ve Beyoğlu\'nda bir otele yerleştikleri bilgisini aldı. Şüphelileri takibe alan jandarma otel odasına baskın düzenleyerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Burada yapılan aramada bin 740 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi.

Operasyonlarına devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak S.Ş\'nin Bağcılar\'da bulunan evine de baskın düzenledi. Burada yapılan aramada ise 394 adet sahte 100 ABD Doları, 485 adet sahte 200 Euro, 299 adet sahte 200 TL. ve 33 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

S.B. nin dolandırıcılıktan 1, Ö.K. nin ise dolandırıcılıktan 3 sabıkasının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin dikkat çekmeden alışverişin yoğun olduğu bölgelerde, ellerindeki sahte paraları piyasaya sürebilmek için Beyoğlu\'nda otele yerleştikleri anlaşıldı. Baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.B. ve Ö.K. ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-JANDARMA KAMERASI

-Baskın anı

-Evde yapılan arama

-Sahte paraların bulunması

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- \"DEMİR KİLİSE\" PAZAR GÜNÜ AÇILIYOR

- Restorasyonu tamamlanan kilisenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov\'un yapacağı öğrenildi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile pazar günü restorasyonu tamamlanan Balat\'taki \"Demir kilise\" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi\'nin açılışını yapacak.

1898 yılında Haliç kıyısına inşa edilen ve tamamı demirden yapılmış Sveti Stefan Kilisesi\'nin restorasyon çalışmalarında sona erdi. Tamamen demirden oluşan ve kalan tek demir kilise olma özelliğini taşıyan Balat\'taki Sveti Stefan Kilisesi, 9 yıl önce restorasyon için kapatılmıştı. İhale süreci ve 7 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından kilise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'un bu pazar günü katılacağı törenle, yeniden kapılarını açacağı öğrenildi

Görüntü Dökümü:

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geçtiğimiz ay çekilen görüntüler

DRONE GÖRÜNTÜSÜ:

-Kilisenin havadan görüntüsü

-Detay görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Kilisenin çevresinden detay görüntüler

-Kilise çevresinde çalışan ekipler

-Genel görüntüler



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