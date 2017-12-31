DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN YENİ YIL MESAJI...

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Son dönemde yaşadığımız tecrübeler \'sahada olmadan masada olunamayacağını\' hepimize çok net bir şekilde göstermiştir\"

\"Geçtiğimiz yıl, Suriye\'de İdlib operasyonunu başlatarak, Irak\'ta bölgesel yönetimin bağımsızlık girişimini boşa çıkartarak, bu yönde önemli adımlar attık\"

\"Kudüs meselesi, ülkemiz ve bölgemizle birlikte dünyanın her köşesindeki Müslümanlar ve mazlumlar için yeni bir imtihan haline dönüşmüştür. Amerika\'nın attığı adım, İsrail dışında hiçbir ülkeden mâkes bulmamış, tam tersine, Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır\"

\"Her alanda ülkemizi güçlendirerek, devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece-gündüz çalışmayı sürdüreceğiz\"

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, \"Değerli Vatandaşlarım, 2017\'yi bitirip 2018 senesine girmeye hazırlandığımız bugün, yeni yılınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak, 2017 yılında 51 ilimize 64 ziyaret gerçekleştirerek, her fırsatta vatandaşlarımızla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin, hasret gidermenin gayreti içinde olduk. Ankara ve İstanbul\'da çok sayıda programa katılarak, hem kurumlarımızın çalışmalarını yakından gördük, hem de mesajlarımızı yurt içine ve yurt dışına iletme imkânı bulduk. Aynı şekilde, yıl içerisinde 25 ülkeye 34 ziyaret gerçekleştirerek, ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık\" dedi.

\"TÜM BU SALDIRILARI AKAMETE UĞRATTIK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, \"Önceki yılı, PKK terör eylemleri ile 15 Temmuz darbe girişimi gibi tarihimizin en büyük ihanetlerinden birinin gölgesinde tamamlamıştık. Bu terör eylemlerini ve darbe girişimini, hem içeride yürüttüğümüz operasyonlar, hem de Suriye\'de başlattığımız Fırat Kalkanı Harekâtıyla boşa çıkarmamız, tarihimizin en önemli hadiselerinden biri oldu. Bu yılı da benzer mücadelelerle dolu bir şekilde geçirdik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında, özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun, milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle, tüm bu saldırıları akamete uğrattık. Aldığımız tedbirler sayesinde ilk üççeyrekte yüzde 7,4\'lük bir büyüme elde etmeyi, ihracatımızı 155 milyar doların üzerine çıkarmayı, işsizliği yeniden düşüşe geçirmeyi başardık. İş dünyamızla birlikte, geçtiğimiz yıl \'mevcut çalışanların üzerine +1\' olarak başlattığımız istihdam seferberliğini, önümüzdeki yıl \'mevcut çalışanların üzerine +2\' olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah, işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz. Kamu kuruluşlarına hizmet veren firmalarda görev yapan işçilerimizin, kurumlarında daimi olarak çalışmaya devam etmelerini sağlayacak düzenleme de, 2017\'nin önemli gelişmelerinden biriydi. Kamuoyunda \'taşeron işçilere kadro verilmesi\' olarak bilinen bu düzenlemeyle, uzun zamandır konuşulan, tartışılan bir meseleyi daha çözmüş olduk. Bir kez daha bu kritik düzenlemenin ülkemize, çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan cari açığın azaltılması için, bir yandan enerji üretiminde kendi potansiyelimizi harekete geçirmeye, diğer yandan da ithal ettiğimiz ürünleri ülkemizde üretmeye dönük çalışmalara hız verdik. Enerjide, su, rüzgâr, güneş, termal, nükleer ve diğer tüm kaynakları seferber ederek, dışa bağımlılığımızı azaltmak, aynı zamanda stratejik bir önceliğimizdir. Ülkemizi, savunma sanayi ihtiyaçları ve yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin üretimleri konusunda da mutlaka çok daha ileri bir seviyeye çıkartmak zorundayız. Bu meseleyi, istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alabilmemizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bunun için, önümüzdeki yıl enerji, savunma sanayi ve yüksek teknoloji konularındaki projelerimizi, yenilerini de ekleyerek sürdürmekte kararlıyız\" ifadelerine yer verdi.

\"VESAYETİN HÂKİMİYETİNE ENGEL OLAMAYAN MEVCUT SİSTEMİ ARTIK TERK EDİYORUZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Değerli Vatandaşlarım, Geçtiğimiz yılın en önemli hadiselerinden biri de, ülkemizin yönetiminde gerçekleştirdiğimiz köklü değişikliktir. 16 Nisan tarihindeki halkoylamasında milletimiz tarafından da kabul edilen Anayasa değişikliğiyle, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçme kararı almıştır. Böylece, geçmişte yaşadığımız pek çok darbeye, muhtıraya, cunta girişimine, istikrarsızlığa ve buna bağlı olarak ekonomik krize, vesayetin hâkimiyetine engel olamayan mevcut sistemi artık terk ediyoruz. Bunun yerine, doğrudan milletin seçtiği Cumhurbaşkanının ülkeyi yönettiği, siyasi istikrarı garanti altına alan bir sistemle, inşallah yolumuza devam edeceğiz. 16 Nisan\'da hayata geçirdiğimiz bu yönetim reformunu aynı zamanda, Türk Milleti\'nin 15 Temmuz\'da gösterdiği fedakârlığa siyaset kurumunun bir teşekkürü olarak da görüyoruz. Ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkan bu millete, daha güçlü, daha müreffeh, daha güvenli bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, 2023 hedeflerimizle somut çerçevesini çizdiğimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla istikametini belirlediğimiz büyük ve güçlü Türkiye ülküsünün lokomotifi olacağına inanıyoruz. Türkiye\'nin gerçek potansiyelini, gerçek büyüklüğünü, yurt dışına yaptığımız seyahatlerde çok daha iyi görme imkânına sahip oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Sudan, Çad, Tunus ziyareti, bunun en güzel örneklerinden biridir. Özellikle Sudan\'da şahsımızda ülkemize ve milletimize gösterilen teveccüh, bizlere tarihi sorumluluklarımızı tekrar ve tekrar hatırlatmıştır. Benzer bir manzaraya, yine kısa bir süre önce yaptığımız Sırbistan ve Yunanistan seyahatlerimizde de şahit olmuştuk. Biz, Afrika\'ya, Orta Doğu\'ya, Orta Asya\'ya, Balkanlara yönelik açılımlarımızla, bu topraklarda senelerdir bekleyen tohumları yeşertmenin gayreti içindeyiz. Gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerimizin de bize aynı iştiyakla, aynı heyecanla, aynı umutla baktıklarını, sarıldıklarını görüyoruz. Karşılıklı sevginin, saygının ve muhabbetin olduğu bir yerde, bunun tüm insanlık için hayırlara vesile olacak neticelere tebdil olmasını kimse engelleyemez.\"

\"TEKLİFİMİZİ DESTEKLEYEN 127 DÜNYA ÜLKESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM\"

\"Değerli Vatandaşlarım, Suriye, Irak, Filistin, Libya başta olmak üzere, bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülke ve millet olarak bizim geleceğimizi yakından ilgilendiriyor\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Her ne kadar bazıları bizim bu coğrafyalardaki gelişmeler konusundaki hassasiyetimizin sebebini anlayamıyor olsa da, bu hususta milletimizle tam bir mutabakat içinde olduğumuzu biliyoruz. Türkiye\'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği, bizi daha aktif, daha kararlı, yeri geldiğinde daha çok risk alan bir dış politika izlemeye yöneltiyor. Son dönemde yaşadığımız tecrübeler \'sahada olmadan masada olunamayacağını\' hepimize çok net bir şekilde göstermiştir. Geçtiğimiz yıl, Suriye\'de İdlib operasyonunu başlatarak, Irak\'ta bölgesel yönetimin bağımsızlık girişimini boşa çıkartarak, bu yönde önemli adımlar attık. Kudüs meselesi, ülkemiz ve bölgemizle birlikte dünyanın her köşesindeki Müslümanlar ve mazlumlar için yeni bir imtihan haline dönüşmüştür. Amerika\'nın attığı adım, İsrail dışında hiçbir ülkeden mâkes bulmamış, tam tersine, Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır. Tüm milletime, bu konuda gösterdikleri dik duruş ve ortaya koydukları samimi tavır için şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte teklifimizi destekleyen 127 dünya ülkesine teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte adaletten, hukuktan ve barıştan yana tavır koyan, Kudüs\'ün tarihi statüsüne sahip çıkan bütün ülkelere de tekrar tekrar teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şu sözlerle tamamladı:

\"Önümüzdeki yıl, gerek içerde, gerekse dışarda yine çok önemli gelişmelerin bizi beklediğini biliyoruz. Her alanda ülkemizi güçlendirerek, devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece-gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. 2019 yılının Mart ayında yapılacak mahalli seçimler ile aynı yılın Kasım ayında yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülkemizin geleceği bakımından kritik öneme sahiptir. Tüm vatandaşlarımdan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için heyecanı, hedefi, projesi, enerjisi olan kadrolara sahip çıkmalarını, onlara yol göstermelerini bekliyorum. Bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalı, siyasi hesaplar uğruna bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. Son olarak, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 2018 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Yeni yılda, acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu; huzurun, mutluluğun, refahın hâkim olduğu yeni bir dünyada buluşmak dileğiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla… \"

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yeni yıl mesajı

31.12.2017 - 11.26 - Haber Kodu : 171231018

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜZCE\'YE GİTTİ

Haber-Kamera: Özden ATİK - Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce 6. Olağan İl Kongresi\'ne katılmak için Düzce\'ye gitti. Helikopterle Düzce\'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal uğurladı.

Görüntü Dökümü:

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Helikopterden görüntü

Genel ve detaylar

31.12.2017 - 14.28 - Haber Kodu : 171231057

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3- İSTANBUL\'DA YOLLAR TRAFİĞE KAPATILMAYA BAŞLANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün yılbaşı önlemleri kapsamında; İstiklal Caddesi\'ne çıkan yollar, Beşiktaş\'taki ve Kadıköy\'deki yollar saat 15.00\'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. Şişli\'deki yollar saat 16.00, Taksim Meydanı\'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar ise saat 19.00\'da trafiğe kapatılacak.



BEYOĞLU\'NDA KAPANACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

İstanbul\'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 4 ilçede bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyurulmuştu.

İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara girişler saat 15.00 itibariyle kapatıldı.

Saat 19.00 itibariyle ise Mete Caddesi-İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesi\'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi\'nden İstiklal Caddesi\'ne bağlanan yollar kapatılacak. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikametine trafik akışı Kazancı Yokuşu\'na yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi\'nden Asmalı Mescit Caddesi\'ne giriş-çıkış kapatılacak. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak. Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak\'tan İstiklal Caddesi\'ne gidiş istikameti kapatılacak. Meşrutiyet Caddesi trafiğe kapatılacak, Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi Kesişimi, Odun Meydanı Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Galata Köprüsü\'nden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi\'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü\'nden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi\'ne yönlendirilecek.

ŞİŞLİ\'DE KAPANACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, Bronz Sokak trafiğe saat 16.00 itibariyle araç trafiğine kapatılacak. Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

BEŞİKTAŞ\'TA KAPANACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

Beşiktaş\'ta Bebek Arnavutköy Polis Merkezi istikameti saat 15.00\'ta kapatıldı; akım Arnavutköy istikametine yönlendirilecek. Sekbanlar Caddesinden gelen akım Kireçhane Sokak başından geri döndürülüp, Sekbanlar Caddesine yönlendirilecek.



KADIKÖY\'DE KAPANACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

Osmanağa, Caferağa ve Caddebostan Mahallelerindeki yollar saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Trafiğe kapatılan yollar ile alternatif güzergahlar şöyle:

Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesi\'nden Kırtasiyeci Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesi\'ne giriş, General Asım Gündüz Caddesi\'nden Nailbey Sokağı\'na giriş. General Asım Gündüz Caddesi\'nden Nazmi Bey Sokağı\'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi\'nden Sakız Gülü Sokağı\'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi\'nden Dr. İhsan Ünlüer Sokağı\'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi\'nden Şair Latifi Sokağı\'na giriş, Dr. Esat Işık Caddesi\'nden Badem Altı Sokağı\'na giriş, Badem Altı Sokak\'tan Ruşenağa Sokağı\'na giriş, Badem Altı Sokak\'tan Dalga Sokağı\'na giriş, Badem Altı Sokak\'tan Moda Caddesi\'ne giriş, Badem Altı Sokak\'tan Fırıldak Sokağı\'na giriş, Badem Altı Sokak\'tan Gürbüztürk Sokağı\'na giriş, Badem Altı Sokak\'tan Cemal Süreyya Sokağı\'na giriş, Mühürdar Caddesi\'nden Damga Sokağı\'na giriş, Mühürdar Caddesi\'nden Albay Faik Sözener Caddesi\'ne giriş, Albay Faik Sözdener Caddesi\'nden Misbah Muayyes Sokağı\'na giriş, Albay Faik Sözdener Caddesi\'nden Muvakkithane Caddesi\'ne giriş noktaları trafiğe kapatılacak. Operatör Cemil Topuzlu Caddesi\'nden Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş, Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş, Ogün Sokağı\'ndan Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş, Demirağa Sokak\'tan Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş, Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş, Bağdat Caddesi\'nden Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş noktaları...

General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Mühürdar Caddesi, Albay Faik Sözdener Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.

Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan yolların kapatılması

31.12.2017 - 15.14 - Haber Kodu : 171231067

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4- BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR: TABİİ ASIL OLAN HUKUKUN, ADALETİN TECELLİSİ...

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Reina\'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen

törene katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın yaptığı açıklamalara ilişkin soru üzerine Hazinedar, \"Söylenecek fazla birşey yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan gerekenleri söyledi. Tabii asıl olan hukukun, adaletin tecellisi. Sonuçta milletin iradesi her şeyin üstünde. Milletin iradesi kullanılırken diliyeceğimiz tek şey, adalet ve hukuktur. 2018\'in barış, huzur, sevgi dolu geçmesini diliyorum. Hiç şüphesiz siyasette de millete yüzünü dönen ve siyasetin merkezine insanı ve milletimizi alan adaletli bir yıl diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hazinedar\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

31.12.2017 - 14.54 - Haber Kodu : 171231061

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5- KAĞITHANE\'DE POLİSLE ÇATIŞAN SOYGUNCU KAMERADA...

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de bir marketi soymaya çalışan iki kişi ile polis arasında dün akşam çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis ile iki şüpheli yaralandı. Şüphelilerden birinin elinde silahla market içindeki görüntüsü de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAY DÜN AKŞAM OLDU

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı sivil polis motosiklet ile markete gelerek içeri giren iki kişiden şüphelendi. Polis, kasklı şüphelilerin marketi soymaya çalıştığını fark etti. Sivil polis ikilinin arkasında soyguna müdahale etmek üzere markete girdi. Bu sırada şüphelilerle polis arasında kısa süreli bir çatışma meydana geldi. Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucunda B.K. isimli sivil polis bacağı ve karnına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Polisin açtığı ateş sırasında ise iki şüpheli yaralandı. Şüpheliler yaralı olarak motosiklete binerek marketten kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalesi markette yapılan polis memuru B.K. hastaneye kaldırıldı, ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri motosiklet ile kaçan Alpay G. ve henüz kimliği belirlenemeyen diğer şüpheliyi olay yerinin yakında bulunan Gümüş Sokak üzerinde yakaladı. Yaralı şüpheliler burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanelere kaldırıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerden biri marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışmada yaralanan şüphelilerden biri topallayarak bir elinde silah ile market içinde ilerlerken görülüyor. Bir süre ilerleyen şüpheli kapıya geliyor ve yere uzanıyor. Bir süre bekleyen şüpheli ardından kapıyı açarak marketten çıkıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası

Soyguncudan görüntü

Soyguncunun marketten çıkması

Genel ve detaylar

30.12.2017 - 21.23 Haber Kodu : 171230199

30.12.2017 - 22.19 Haber Kodu : 171230210

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6- MALTEPE\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Maltepe\'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacaklarından yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelinin peşinde...

Olay, saat 13.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheli, Hakan Kutluay\'a \"Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun?\" diyerek ateş açtı. Kutluay bacakların isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Hakan Kutluay ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bir görgü tanığı, \"Daha önce aralarında bir kavga olmuş. Tekrara kavga etmeye başladılar. \'Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun\' dedikten sonra 4-5 el ateş etti. Daha sonra yaya olarak kaçtı\" diye konuştu.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının yerdeki görüntüsü

-Ambulansa konması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yerdeki boş kovanlardan görüntü

-Görgü tanıkları ile röp

-Genel ve detay görüntüler

31.12.2017 - 15.00 - Haber Kodu : 171231063

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7- REİNA KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI (Geniş haber)

Haber-Kamera : Ümit TÜRK / İSTANBUL, DHA

Geçtiğimiz yıl başı gecesi Ortaköy\'deki ünlü eğlence mekanı Reina\'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, saldırıda vatandaşları ölen yabancı ülke konsolosları ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Katliamın gerçekleştiği Reina\'nın girişinde yapılan tören saat 13.00\'de başladı. Ölenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı Reina\'nın kapı girişine karanfiller ve çelenkler bırakıldı. Daha sonra 3 ayrı dinde dualar okundu. Ölenler için lokma dağıtıldı.

\"TERÖRE KARŞI EN GÜZEL CEVABI BİRLİKTE VERİYORUZ\"

Saldırıda ölenlerin yakınları, yaptıkları konuşmada terörü lanetlediklerini dile getirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da yaptığı konuşmasında terörün sadece Türkiye\'de yaşanmadığına dikkat çekerek, \"Bugün bize yarın onlara olabilir. O yüzden teröre karşı en güzel cevabı Beşiktaş\'tan dünyaya hep birlikte veriyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ölenlerin fotoğraflarının kapı girişine konulması

-Karanfiller bırakılması

-Konsolosların çelenk bırakması

-3 dinde dualar okuyan din adamları

-Belediye Başkanı Murat Hazinedar\'ın konuşması

-Ölenlerin yakınlarının konuşması

-Lokma dağıtılması

-Genel ve detaylar

31.12.2017 - 14.58 Haber Kodu : 171231062

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8- AVCILAR\'DA UYUŞTURUCUYA KARŞI KAPSAMLI MÜCADELE...

Haber- Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, DHA

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, \"Bağımlılık bana göre, verem, kanser veya kolesterolden daha önemli. En kolay tedavi; hiç başlatmamak. Bunun bilinciyle öncelikle eğitimi göz önüne alarak hareket ediyoruz\" dedi. Kaymakam Doğan, ilçedeki kamu kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla 2017 yılında bağımlılıkla mücadelede neler yapıldığı ve önümüzdeki dönem neler yapılabileceğine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Doğan, her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda eğitime büyük önem verdiklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Risk altındaki ailelerin çocuklarına yönelik dışarıda seansı 300-400 TL olan \'Benim Oyunum Benim Terapim\' projesi için görevlileri eğittik, 10 mahalledeki okullara oyun odaları oluşturduk geçen yıl 1300 çocuğu rehabilite ettik. Yine risk tehdidi altındaki çocuklara İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Valiliği\'nin desteği ile \'Sanat Çocuğun Oyunudur\' (SANÇO) projesi ile çocuklara başta kendilerine sunulabilecek kötü alışkanlıklar olmak üzere çeşitli konularda \'Hayır\' diyebilmeyi öğrettik, öğretiyoruz. Lisede uzmanlarımız, \'1 kereden çok şey olur\' konulu konferanslar veriyor. Çeşitli ailevi sorunları çözümü için imam, muhtar, öğretmenler beraber evde ziyaret ederek onlara devlet olarak yanlarında yakınlarında olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Müftüğümüzle cuma namazlarından önce cami cemaatine bağımlılığın ne kadar sakıncalı ve sıkıntılı olduğunu, çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlatıyoruz. Cemevinde, kahvelerde bilgilendirici seminerler veriyoruz. Kuran kursu öğreticilerine eğitimlerde bulunuyoruz. Yaşamın her alanında eğitim veriyoruz.\"

\"HERKESİN ÇOCUĞU BAĞIMLI OLABİLİR\"

Kaymakam Hulusi Doğan, uyuşturucu kaçakçıları ile mücademede polisiye önlemlerin de üst düzeyde olduğunu, en başarılı ilçeler arasında bulunduklarını, 1 yılda 670\'ten fazla gözaltı ve 170\'i aşkın tutuklama gerçekleştiğini, okul çevrelerinde risk durumuna göre sürekli güven timlerinin görev yaptığını anlattı. Doğan, aile hekimlerinin de bu konuda mücadeleye dahil edildiğini, Kaymakamlık binasında oluşturdukları bağımlılık önleme merkezine başvuranlara ön rehabilitasyon ve rehberlik hizmeti verildiğini, AMATEM, ÇEMATEM ve Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevklerinin yapıldığını belirtirken, şöyle dedi; \"Uyuşturucu ve bağımlılık ile her alanda, güvenlik, eğitim, sağlıkta topyekun mücadele ediyoruz. Bağımlılık bana göre verem, kanser veya kolesterolden daha önemli. Bunları yapmazsak gelecekte çok büyük sıkıntılar yaşamaya mahkum olacağız. Bazen, \'Cezaları arttırın, içeni de satanı cezalandırın\' deniliyor. İran ve Suudi Arabistan\'da cezası idam. İran\'da 7 milyon bağımlı var. En önemli konu eğitim. En kolay tedavi; hiç başlatmamak. Elimizden geleni göstereceğiz. Vicdani hukulu sosyal dini görev olarak yaklaşıyoruz. Aileler de muhakkak hassasiyet göstermeli. Unutulmamalı ki; Herkesin çocuğu bağımlı olabilir. Son dönemde sentetik uyuşturucu bonzai kullanımı arttı. Fakir, ekonomik, sosyal psikolojik sorunu olan ailelerde bu konu daha çok arttığı için belki Avrupa\'nın ilk sıralarında olabilecek duruma gitmenin riski içindeyiz. Topyekun mücadele edeceğiz. İşin kolayına gitmeyeceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Kaymakam Hulusi Doğan toplantıda konuşurken

-Benim oyunum benim terapim projesi\'ndeki görüntüler (arşiv)

-Camide uzmanlar cemaate uyuşturucu ve bağımlılık ile ilgili bilgi verirken (arşiv)

-Genel ve detaylar

31.12.2017 - 11.47 - Haber Kodu : 171231020