DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ABD\'YE GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD\'ye gidiyor. Çavuşoğlu ile birlikte Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki de ABD\'ye gidecek.

2- (Geniş Haber) ÜMRANİYE\'DE FABRİKA YANGINI

Ümraniye\'de bir sunta fabrikasında yangın çıktı. Alevler 1,5 saatte kontrol altına alınabildi.

Ümraniye Tepeüstü Mahallesi\'nde bulunan bir sunta fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, fabrika ve çevresinde önlem aldı; çalışanları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye ve polis, yangının çıkış sebebini belirlemeye çalışıyor.

3- FİKRİ IŞIK\'TAN KUDÜS VE TWEET AÇIKLAMASI

* Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,

\"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin ABD dışındaki 14 üyesi de ABD\'nin karşısında yer aldı, haklılığımız tescillendi. Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti haline getirme teşebbüsü, maziye de istikbal de ihanettir\"

* (BAE Dışişleri Bakanı tweeti) \"Türkler ve Araplar arasındaki kadim dostluğu zedelemeyi amaçlayan böyle bir tweeti Birleşik Arap Emirlikleri\'nin Dışişleri Bakanı\'nın retweet etmesi tek kelime ile onlar adına utanç vericidir.\"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"100. Yılında Uluslararası Bağdat ve Kutü\'l Amare Sempozyumu\"na katıldı. Bağlarbaşı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Fikri Işık, \"ABD, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlali anlamına gelen ve kabul edilemez bir karar aldı. Biz bu kararı şiddetle reddettik ve yok saydık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin ABD dışındaki 14 üyesi de ABD\'nin karşısında yer aldı, haklılığımız tescillendi. Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti haline getirme teşebbüsü, maziye de istikbal de ihanettir. Kudüs bütün insanlığın şehridir, üç semavi dinin ortak kutsal mekanıdır. Ecdadımız Kudüs\'e asırlar boyu bu anlayışla hizmet etmiştir. Gayrimüslimlerin de şahitlik ettiği ve özlemle andığı bir barışı tesis etmiştir. Bu idare biçimi literatüre \'Osmanlı barışı\' diye geçmiştir. Kudüs\'ü tek tipleştirmek ve bu mukaddes beldedeki bir arada yaşama kültürünü yok etmeye çalışmak barışı boğmak demektir\" dedi.

\"KÖTÜ NİYET TAŞIYAN BİR PROVOKASYONDUR\"

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in, Twitter hesabından paylaştığı bir tweet ile ilgili açıklamada bulunan Fikri Işık, \"Biz Bağdat\'ı, Kudüs\'ü konuşurken kendini bilmezin biri çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızı da işin içine katarak Medine Müdafii Fahrettin Paşa\'ya dil uzatıyor. Fahrettin Paşa, Hz. Peygamber\'in kabrine düşman çizmesi değmesin diye kendini parçalamış ve mütareke imzalandıktan sonra dahi müdafaayı bırakmamış eşine az rastlanır bir kahramandır. Fahrettin Paşa\'ya dil uzatmak yalnızca tarih bilmemekle açıklanacak bir cehalet değil aynı zamanda kötü niyet taşıyan bir provokasyondur. Demek ki Lawrenceler hala iş başında. Ecdadımız kendini Kudüs\'ün ve Medine\'nin hakimi değil hadimi olarak bilecek bir rikkate sahiptir. Türkler ve Araplar arasındaki kadim dostluğu zedelemeyi amaçlayan böyle bir tweeti Birleşik Arap Emirlikleri\'nin Dışişleri Bakanı\'nın retweet etmesi tek kelime ile onlar adına utanç vericidir. Daha geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri milli gününe katılmış bir hükümet üyesi olarak Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in bu yanlıştan bir an önce dönmesini ve böylesi propagandalara alet olmaması gerektiğini vurgulamak isterim\" ifadesini kullandı.

4- 1500 DOLARA UMUT YOLCULUĞU

- Çatalca ve Silivri\'de durdurulan minibüslerde Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı.

- Yunanistan\'a götürme vaadiyle kaçak göçmenlerden kişi başı 1500 dolar aldığı belirlenen 7 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, Yunanistan\'a gitmeye çalışan Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapan göçmenlerin Meriç nehri üzerinden Yunanistan\'a geçiş yapacağı ihbarını aldı. Ekipler göçmenleri taşıyan minibüsleri takibe aldı. Farklı zamanlarda da Çatalca ve Silivri\'de durdurulan minibüslerde Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı. İran üzerinden Türkiye\'ye geldiği değerlendirilen göçmenlerin, yaklaşık bir aydır da Fatih\'te kaldıkları ortaya çıktı.

Kaçak göçmenlerden kişi başı 1500 Dolar aldıkları tespit edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmenler, Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

5- ABD\'DEKİ DAVANIN TANIĞI ESKİ POLİS HAKKINDA İNCELEME..

* Hüseyin Korkmaz\'ın, Türkiye\'deki avukatının FETÖ firarisi olduğu ve Bylock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD\'deki davada tanıklık yapan ve FBI\'nin kendisi ve avukatıyla irtibat kurduğu yönünde beyanda bulunan eski polis Hüseyin Korkmaz\'la ilgili inceleme başlattı. Tanıklık yaptığı mahkemede FETÖ\'cü olmadığını savunan Korkmaz\'ın, Türkiye\'deki avukatının FETÖ firarisi olan ve Bylock kullandığı belirtilen E.G.A. olduğu belirlendi.

FBI İLE ABD\'YE KAÇIŞINI ORGANİZE ETTİ

Yapılan araştırmalarda Korkmaz\'ın Emniyet Müdürlüğü\'nden ilişiğinin kesilmesinin ardından 3 Mart 2016\'da avukat E.G.A.\'ya ait işyerinde SGK kaydının yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine avukat E.G.A.\'yı araştıran polis, avukatın Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında firari olduğu bilgisine ulaştı. HTS kayıtlarına göre de E.G.A.\'nın, FETÖ\'nün Türkiye polis memurları imamı Süleyman Uysal ile Yunanistan imamı Recep Uzunallı ile de irtibatının olduğunun belirlendiği öğrenildi. Avukatın, FETÖ kapsamında KHK ile kapatılan Günün Mağdurları Derneği üyesi olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Avukatın, Hüseyin Korkmaz\'ın eşi ve FETÖ davalarında yargılanan eski polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder gibi isimlerin eşlerinin de bulunduğu dernek üyelerinin aynı uçakta ABD\'ye seyahat ettikleri de belirlendi. Başsavcılık yapılan tüm bu araştırmalar neticesinde, avukat E.G.A.\'nın, Hüseyin Korkmaz\'ın FBI ile ABD\'ye kaçırılmasını organize eden kişi olduğu tespitine yer verdi. E.G.A., hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



6- İSTANBUL\'DA FETÖ OPERASYONU: 30 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliyi yakalamak için çok sayıda adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

7- ERHAN ÇELİK\'İN İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ



Şarkıcı Gülben Ergen\'in cep telefonuna yollanan hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gerekçe gösterilerek Erhan Çelik, şoförü ve asistanı hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, yargılama yapma yetkisinin İstanbul Adliyesi\'nde olduğunu belirterek, yetkisizlik kararı ile iddianameyi İstanbul Adalet Sarayı\'na gönderdi. Gülben Ergen\'in avukatı Altın Mimir aracılığı ile yaptığı şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, yargılamanın yapılabilmesi için İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianameyi kabul eden İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, kabul kararı ile birlikte yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme, şikayetçi Gülben Ergen\'in UYAP adresinin Sarıyer olduğunu, şikayet edilenlerin de adreslerinin İstanbul Adalet Sarayı yargı çerçevesinde kaldığını gerekçe göstererek, yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme, yargılama yapma yetkisinin İstanbul Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi\'nde olduğunu belirterek, dosyayı İstanbul Adalet Sarayı\'na yolladı.

ERHAN ÇELİK\'İN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen\'in cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar geldiği, mesajı yollayan Erhan Çelik\'in şoförü Harun G.\'nin, Çelik\'in azmettirmesi ile iddianameye konu mesajları attığı belirtiliyor.

Erhan Çelik\'in asistanı olan diğer şüpheli Seda K.\'nin hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yolladığı belirtilen iddianamede, Erhan Çelik, Harun G. ve Seda K. için, \"Hakaret\", \"Tehdit\" ve \"Kişilerin huzur ve sükununu bozma\" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

8- MÜZİSYEN VE SANATÇILARDAN \'KLARNET USTASI\'NA VEFA

Aralarında Okay Temiz, Burhan Öcal, Tuncay Okyar\'ın da yer aldığı tanınmış birçok isim ile birlikte çalışan, \'Çorlulu Savaş\' olarak tanınan klarnet ustası Savaş Zurnacı\'nın kısmi felç ve kalp krizi geçirmesi üzerine çok sayıda müzisyen destek için harekete geçti.

Evinde 5 ay önce tansiyon düşmesi sonucu sol kol tarafı kısmi felç olan, fizik tedaviye başlayan daha sonra da iki kez kalp krizi geçiren Savaş Zurnacı çalışamaz hale gelince arkadaşları tedavi giderlerini karşılayabilmek için harekete geçti. Müzik eğitmeni Nedim Çiçek\'in \'Çorlulu Savaş\'a destek ve moral gecesi düzenleme düşüncesine, kısa sürede yetiştirdiği veya aynı sahneyi paylaştığı çok sayıda müzisyen destek verdi. Bu amaçla Savaş Zurnacı\'dan habersiz aralarında Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrıcı\'nın da bulunduğu çok sayıda müzisyen ve ses sanatçısı düzenlenecek geceye katılmayı veya her türlü desteği vermeyi kabul etti. Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Onur Gülin de, Belediye Başkanı Handan Toprak Benli\'nin onayı ile müzisyenlerin bu dayanışmasına Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi\'ni onlara açarak destek verdi. Nedim Çiçek, gece için bastırdıkları davetiye için fiyat belirlemediklerini, hazırladıkları afişteki isimlerden bir bölümünün açılan hesap numarasını isteyerek destekte bulunduklarını koşarak gelen çok sayıda usta müzisyenin de izleyici koltuklarından sahneye davet edildiğini ve performanslarını sergilediklerini söyledi.

ASKERLİK ARKADAŞI LATİF DOĞAN DA KATILDI, GECEYİ KOBRA MURAT SUNDU

Kalp sorunlarının çözülmesi ve ardından fizik tedavi görmesi için desteğe ihtiyacı olan klarnetin usta ismi için düzenlenen geceye Şenlendirici ve Çağrıcı gelemedi. Ancak, \'Romanların Prensi\' olarak anılan \'Kobra Murat\' lakaplı Murat Divandiler\'in sunduğu gece Çorlulu Savaş\'ın askerlik arkadaşı Latif Doğan, başta olmak üzere alanlarında önde gelen birçok klarnet, darbuka, zurna, davul sanatçısı dayanışma gecesine katılarak performanslarını sergiledi. \'Kobra Murat\'ın sunduğu gecede Okan Üniversitesi Roman Dansları Topluluğu kıvrak dansları sergilerken, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alihan Samedov\'un yanı sıra her biri alanlarında tanınmış isimler olan Şükrü Kabacı, Çigdem Taştan, Gaye Aksu, Mine Geçili, Ömür Küçükler, Aykut Sütoğlu, Turgay Dinleyen, Nedim Nalbantoğlu, Semih Finini, Yaşar Akpençe ve Ritim Grubu, Ahmet Özden, Ünal Yürük, Cem Bergamalı, ses, darbuka, keman, davulları veya sesleri ile kendilerini izleyen \'Çorlulu Savaş\'a destek verdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisi için düzenlenen geceyi eşi Selime Zurnacı ile duygulanarak izleyen Savaş Zurnacı. \"Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelmeyenler de ellerinden geleni yaptıö dedi. Latif Doğan da silah arkadaşı, \'Can dostum\', dediği Savaş Zurnacı\'dan müzik ve insanlık açısından çok şey öğrendiğini söyledi. Gece için salonun tahsis edilmesinde önemli rol oynayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Onur Gülin, sanat ve sanatçıya destek verdiklerini müzisyenlerin sayıları arttıkça dünyayı aydınlatacağına inandığını anlatırken, \"Hiçbir sanatçıyı kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu geceyi dayanışma değil, Savaş ağabey yeniden doğuş gecesi olarak görmek istiyoruz. Onunla tanıştığımda 9 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşındayım. 2 çocuğumun dans ettiği müziklerde Savaş ağabeyi görmek istiyorumö dedi.

SAVAŞ ZURNACI KİMDİR?

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde 1967 yılında dünyaya gelen Savaş Zurnacı, 7 yaşından klarnet çalmaya başladı. 10 yaşında 6 arkadaşı ile \'Bıdıklar\' ismini verdiği orkestra oluşturdu. Savaş Zurnacı, Çorlu Musiki Derneği\'nde eğitim aldıktan sonra folklor halk oyunlarına müziği ile eşlik etti. Emin Ongan\'dan 4 ay müzik dersi alan Zurnacı, Bilgi Üniversitesi\'nde de 2 yıl ders verdi. CNN Türk ve NTV için çeşitli belgesellerde film müzikleri yaptı. 1997\'de Okay Temiz ile bir süre aynı sahneyi paylaştı. 1998\'de Ankara Holtür Halk Dansları ekibinin Japonya\'daki 6 aylık gösterisine süresince eşlik etti. 1999\'da Paris\'te Lüleburgazlı Ahmet Özden, Sultans Of The Dans\'ın kareograflarından Tuncay Okyar ile bir dönem çalışan Burhan Öcal ile \'Kumpanya İstanbul\'u kurdu ve repertuarına yardımcı oldu. 2001 yılında Burhan Öcal\'ın kurduğu \'Trakya All Stars Grubu\'nun klarnetçisi oldu ve 2006\'ya kadar \'Yeni Rüya\', \'Istanbul Oriantal Assemble\' projelerine katıldı. Fransız Jean Pierre Smadj elektronik DJ, ud, Buzuki Orhan Osman ve \'Çorlulu Savaş\' ile aynı bir albümde buluşurken birlikte S.O.S. albümünü çıkardı. Ardından Çorlulu Savaş Geup Kompozisyon\'u kurdu.

