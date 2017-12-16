DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ek görüntüyle)

1- MESUT YILMAZ\'IN OĞLU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU (4)

- Mesut Yılmaz ABD\'den dönüyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz\'daki evinde ölü bulundu.

38 yaşındaki Yılmaz\'ın sabah saatlerinde evinde ölü bulunduğu belirtildi. Mehmet Yavuz Yılmaz\'ın tabanca ile intihar ettiği öne sürülüyor. Acı haberi ABD\'de alan Mesut Yılmaz, Türkiye\'ye dönüyor. Mesut Yılmaz\'ın akşam saatlerinde İstanbul\'da olacağı kaydedildi. Haberi alan Yılmaz ailesinin dostları da Beykoz\'daki eve geldi.

Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evin önündeki polislerden görüntü

-Gelenlerden görüntü

-Abdurrahim Albayrak\'ın görüntüsü

-Yavuz Yılmaz\'ın arşiv görüntü

16.12.2017 - 12.01 Haber Kodu : 171216048

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2- TARLABAŞI\'NDA 3 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA)

Tarlabaşı\'nda 3 katlı ahşap bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beyoğlu Tarlabaşı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi\'nde bulunan 3 katlı ahşap binanın çatı katı saat 10.00 sıralarında

yanmaya başladı. Alevler kısa sürede binanın büyük bir kısmını kaplarken, ihbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada binadan kopan parçalar düştü. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Bina sakinleri yangının elektrik kontağındın çıktığını öne sürerken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangın yerine gidişi

-Yükselen dumanlardan detay görüntü

-Alevli bir şekilde yanan ahşap binadan genel ve yakın detaylar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-İtfaiye ekiplerinin koşuşturması

-Mahalle sakinlerinin paniği

-Tekin Yılmaz ile röportaj

-Dumanlardan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

16.12.2017 - 11.30 Haber Kodu : 171216033

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3- 13 EVDEN TOPLAM 500 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI



- Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy\'de içerde kimsenin olmadığını belirledikleri evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri 13 ayrı evden toplam 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para ile iki otomobil çaldıkları tespit edildi. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kadıköy\'de geçtiğimiz ay içinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin eskalini belirlendi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin apartmanlara girdikleri zilleri çalarak boş olan daireleri tespit ettikten sonra bir kaç dakika içinde kilitli kapıları açarak hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler önce eşkallerini daha sonra kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri önceki gün düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Ramazan K.(20) Asayiş Şube Müdürlüğüne, M.Ü.(17) ise yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin kiraladıkları otomobillerle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, ayrıca yakalanmamak için günlük kiralık evlerde kaldıklarını tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları paraları lüks eğlence mekanlarında eğlenerek harcadıkları öğrenildi. Şüphelilerden Ramazan K.\'nın 5 ayrı mahkeme tarafından arandığı ayrıca uyuşturucu madde kullanmak, sahtecilik suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ramazan K. ile M.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından hırsızlık anları

-Şüphelilerin adliyeye sevki

16.12.2017 - 11.12 Haber Kodu : 171216034_

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4- BANGLADEŞLİLERİ YURDA KAÇAK SOKMAK İÇİN TEKERLEKLİ SANDALYEYE BİNDİRMİŞ, KURUMSAL YELEK GİYDİRMİŞLER



Haber: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı\'nda tekerlekli sandalye hizmeti veren bir şirkette çalışan 3 kişi, Dış Hatlar Terminali Arındırılmış Salon olarak bilinen bölgede bulunan Bangladeşli 3 yolcuyu, Türkiye\'ye sokmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler, Bangladeşlileri yurda sokmak için hasta yolcuların kullandığı tekerlekli sandalyeye bindirdikleri, kurumsal yeleklerini kaçaklara giydirdikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, para karşılığı Bangladeşlileri yurda sokmaya çalışan 3 havalimanı çalışanı, kurumsal yeleklerini kaçak girmeye çalışan bu yolculara giydirdi. Dış Hatlar Terminali Geliş Katı\'nda uçakların yanaştığı 203 numaralı kapıyı açan ve kaçakları buradan aprona indiren şüpheliler daha sonra kaçakları, İç Hatlar Terminali\'nden Türkiye\'ye sokabilmek için de hasta yolcuların yararlandığı tekerlekli sandalyeye bindirdiler. İç hatlar terminali yolcu geliş kapısından Türkiye içi seyahat etmiş yolcu süsü verilerek kaçakları Türkiye\'ye sokmak isteyen şüpheliler, takip edildiklerinin farkında bile değillerdi. Takip edildiklerinden habersiz çalışanlar, Atatürk Havalimanı polisi tarafından gözaltına alındılar. Şüphelilerin tekerlekli sandalye hizmeti veren bir şirkette çalışan A.K, Y.A. ve N.Y. olduğu öğrenildi.Çıkarıldıkları mahkeme tarafından A.K, Y.A. ve N.Y\'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Polis bu kişilerin daha önce de aynı şekilde kaçak yolcuların Türkiye\'ye girişini sağladıklarını belirledi ve Türkiye\'ye giren kaçakların tespiti için soruşturma açtı.

Görüntü Dökümü:

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//ARŞİV

-Atatürk Havalimanı\'ndan detaylar

-Atatürk Havalimanı\'nda tekerlekli sandalye ile götürülen yolculardan görüntüler

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5- DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: YASAL OLAN BİR UYGULAMA DİNİ AÇIDAN CAİZ OLMAYABİLİYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen fetvaların zaman zaman medya tarafından tepkiyle karşılanmasının sebebinin din-devlet ilişkilerinde yaşanan ikilemden kaynaklandığını belirterek, \"Örneğin, devletin yürürlükte olan sistemi içerisinde yasal olan bir uygulama, dini açıdan caiz olmayabiliyor. Yani haram olabilir. Bir örnek vereyim; faiz meselesi. Yasaldır ama haramdır. Ya da içki, kumar, şans oyunları... Ayetler bu konuda açıktır\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, \'Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi 2. Toplantısı\'nın açılışına katıldı. Halkalı\'da bir otelde Avrasya İslam Şurası\'nın üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Ali Erbaş, Fetva Meclisi toplantılarının Avrasya ülkeleri ve İslam dünyası için büyük önem taşıdığını söyledi. Fetva Meclisi\'nin İslam\'ın temel bilgi kaynaklarını ve usulünü dikkate alarak, güncel talep ve ihtiyaçlara cevaplar üretmek üzere oluşturulduğunu kaydeden Erbaş, en önemli görevinin de fetva konusundaki kargaşayı ortadan kaldırmak ve mümkün mertebe mahalli özellikler taşıyan konuların dışında, herkesi ilgilendiren ortak meselelerde ortak cevaplar üretmek olduğunun altını çizdi.

KUDÜS KARARI NEDENİYLE TRUMP\'I KINADI

İslam dünyasının acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıya olduğuna vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, \"Son bir iki asır boyunca esasen rahmet vesilesi olan etnik, mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden nefret ve kavga üretilerek müminler bölünüp parçalanmaya, ümmetin ortak zemini ve değerleri zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Nitekim bugün de Hz. Peygamber\'in müjdesi ve emaneti olan Kudüs, sorumsuz ve pervasız bir yaklaşımla İsrail\'in başkenti yapılmaya çalışılmaktadır. Elbette bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Buradan tekrar tekrar kınıyoruz. Bu barışı engelleyip kavgayı körüklemekten öteye geçmeyen beyhude bir çabadır.Bu çaba içerisine girmiş olan Amerika Birleşik Devletleri\'nin Başkanı\'nı da bu tavrından dolayı kınıyoruz\" diye konuştu.

\"FETVA USULÜNDE GÜNCEL BİR DİL VE ÜSLUBUNA ŞİDDETLE İHTİYAÇ VAR\"

Prof. Dr. Erbaş, toplantının odak noktasını oluşturan fetva ameliyesinin \'kazai\' ve \'diyani\' olmak üzere iki önemli boyutu bulunduğunu, diyani yönünün ön planda olduğu bugünkü şartlarda özgün bir fetva konseptine, üzerinde ittifak edilen bir fetva usulüne, güncel bir dil ve üsluba şiddetle ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Erbaş, \"Fetvanın, barındırdıkları ortak vasıflar sebebiyle içtihatla bir arada düşünülmesi elzemdir. Fetvada, meseleyi akli ve nakli delillerle ve hikmet boyutuyla ortaya koyan bir yaklaşımın, zamanın ruhunu yakalayan, ihtilaftan uzak, anlaşılır sade bir dilin oldukça önemli bir husus olduğunu vurgulamak istiyorum.\" dedi.

FETVA ÜZERİNE

Din İşleri Yüksek Kurulu\'nun fetva usulünü bu ilkelere uygun bir şekilde gerçekleşmekte olduğunu kaydeden Ali Erbaş, verilen fetvanın zaman zaman medya tarafından tepkiyle karşılanmasının sebebinin din-devlet ilişkilerinde yaşanan ikilemden kaynaklanmakta olduğunu ifade etti.

\"YASAL OLAN HARAM DA OLABİLİR\"

Erbaş, \"Örneğin, devletin yürürlükte olan sistemi içerisinde yasal olan bir uygulama dini açıdan caiz olmayabiliyor. Yani haram olabilir. Bir örnek vereyim; faiz meselesi. Yasaldır ama haramdır. Ya da içki, kumar, şans oyunları... Ayetler açık açıktır. Bu konuda sorulan bir soruya \'caiz değildir\' ya da \'haramdır\' fetvası verildiğinde kimi kesimler biraz da spekülasyon katarak bu fetvaya karşı çıkıyor. Burada yasal olan bir şeyin bazen caiz olmadığı haram olduğu ortaya çıkmakta, vatandaşlarımız kurulumuzun vermiş olduğu fetvaları gördüğünde buna dikkat etmelerini özellikle istirham ediyorum\" dedi.

\"DAYANAKLARI KUR\'AN, SÜNNET, İCMA VE KIYASTIR\"

Ali Erbaş, \"Özelikle bazı kesimler, \'devletin yasal olarak yaptığı bir faaliyete nasıl haram dersin\' diyerek bir takım eleştiriler getiriyor. Burada kurulumuz ya da fetva verme görevini ifa edenlerin dayanakları Kur\'an, sünnet, icma ve kıyastır. Ayrıca mezheplerin görüşleridir\" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından program olarak çeşitli oturumlarla devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Salona geliş

-Diyanet işleri Başkanı

-Toplantıya katılanlar

-Ali Erbaş\'ın konuşması

-Genel ve detay

16.12.2017 - 12.50 Haber Kodu : 171216053_