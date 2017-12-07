DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

* Dışarda polis, çatılarda dürbünlü Amerikan askerleri nöbet tutuyor.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

İstinye\'deki ABD Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Başkonsoloslukta görevli Amerikan askerlerinin çatı ve bina çevresinde aldığı yoğun güvenlik önlemi de dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından, İstinye\'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu\'nda güvenlik önlemleri de arttırıldı. Polis, başkonsolosluğun önündeki sokağı araç giriş çıkışlarına kapattı.

Başkonsolosluğun önünde çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Amerikan askerlerinin ve özel güvenliklerin konsolosluk etrafında ve çatıda nöbet tuttuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Polisin sokak giriş çıkışlarını kapatması

-Konsolosluk karşısına gece asılan pankartlar

-Konsolosluk çatısındaki Amerikan askerleri

-Genel ve detay görüntüler

07.12.2017 - 11.12 - Haber Kodu : 171207042

======================================

2- 8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 39 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Çağatay KENARLI - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah başlatılan operasyonda şu ana kadar 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamından FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'Bylock\'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen, aralarında doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 39 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

Yapılan operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü \'ne götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Araçların hastaneye gelmesi

-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar

07.12.2017 - 06.52 Haber Kodu : 171207016

====================================

3- AYASOFYA MÜZESİ\'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Ayasofya Müzesi\'nin havadan görüntüleri..

07.12.2017 - 10.10 - Haber Kodu : 171207032

=========================================

4- BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI: YETENEKLERİNİZİ KEŞFEDİN DEĞERLERİNİZİ BULUN VE KENDİ HAYATINIZIN LİDERİ OLUN

Haber: Taner YENER - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü\'nün düzenlediği \'Liderlik Zirvesi 2017\'nin kapanışında konuşan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, öğrencilere \"Sizler bizlerin, Türkiye\'nin geleceğisiniz. Okullarınızdan mezun olacak, hayallerinizin peşinde yeni hayatlar kuracaksınız. Gitmek istediğiniz yeri hayal edeceksiniz, yüzünüzü o yöne çevirip yola çıkacaksınız. Özünüzü tanıyın! Yeteneklerinizi keşfedin değerlerinizi bulun ve kendi hayatinizin lideri olun. Değerlerinize önce kendiniz için sahip çıkın\" dedi.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü\'nün düzenlediği \'Liderlik Zirvesi 2017\'nin kapanış konuşmasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İşletme Fakültesi Oditoryumu\'nda gerçekleştirilen zirvede konuşan Begümhan Doğan Faralyalı, İstanbul Üniversitesi gibi önemli ve köklü bir üniversitede öğrencilerle birlikte olmaktan dolmayı çok mutlu olduğunu söyledi, hayatta kendisi için çok önemli olduğuna inandığı 3 konudan bahsetti.

\"KENDİ HAYATINIZIN LİDERİ OLUN\"

\"Lider nasıl olmalıdır diye sıkça konuşuyoruz. Peki lider kimdir? İlla çok sayıda insan yönetene mi lider demeliyiz?\" diye başladığı konuşmada Begümhan Doğan Faralyalı ilk olarak \"Kendi hayatınızın lideri olun\" dedi ve bu yolda kendi potansiyelini ve değerlerini keşfetmenin, kendi özüne yapacakları yolculuğun ve buna göre bir yaşam seçmenin önemini şu sözlerle vurguladı: \"Bence biz hayatımızı, önce kendimizi yönetmekle başlamalıyız ve kendi hayatımızın lideri olmalıyız. Kendi hayatımızın lideri olmak için de çok önemli iki şey yapmak lazım. Birincisi kendi yeteneklerimizi keşfetmek. Sizler kendi yeteneklerinizin farkında mısınız? Ne yaparken mutlu olduğunuzu, neyin gerçekten sizin doğal halinizin olabileceğini sorguladınız mı? Kendi yeteneklerinizi biliyor musunuz? Bu çok önemli.\"

\"HEPİMİZİN KENDİNE ÖZGÜ YETENEKLERİ VAR\"

\'Salyangozlar mahallesinde büyüyen bir kelebek\' ile eğitimci - yazar Ken Robinson \'un \'The Element\' adlı kitabında geçen Gillian Lynne isimli bir kadının hikayelerinden bahseden Faralyalı, \"Birinci hikayede kelebek kendi mutsuzluğu sonucu bir içsel yolculuğa çıkıp gerçekten hayatı çile doluyken \'ne yaparken mutluyum\' sorularını sorup kendi yeteneğini keşfetti. Diğerinde ise bir doktorun sayesinde Gillian\'ın yetenekleri ortaya çıktı. Hepimizin kendine özgü yetenekleri var. Bazı şeyleri yaparken daha iyiyiz. Bunları fark etmek bence gerçekten çok önemli, kendi hayatının lideri olmak için önemli adımlardan biri. Peki diğer adım ne? Kendi değerlerimizi fark etmek. Dünyada şu an en önemli meselelerden biri depresyon, hızla artıyor. Bence depresyon özünden uzak bireylerin anlam arayışı. Kendi öz değerlerine değil de annem, babam, öğretmenim, toplum hangi değerlere önem veriyor. Onları düşünüp olara göre yaşamaya çalışan bireyler bence kayıp hayatlara ve mutsuz yaşamlara sahip oluyorlar \" dedi.

\"BİRLİKTE BAŞARMAK\"

Begümhan Doğan Faralyalı dikkat çekmek istediği ikinci konunun ise \'Birlikte Başarmayı\' başarabilmek olduğunu belirterek, \"Bize yıllarca tek başına büyük işler başarmış yalnız kovboy hikâyeleri anlattılar. Çocukken dinlediğimiz hikayelerin, filmlerin çoğu da süper yetenekleri olan kahramanların iyilik hikayeleri... Bugün dünyanın geldiği durum belli, sorunlar çok karmaşık. Bu sorunlar tek başına üstün yetenekli insanların çözebileceği sorunlar değil. Bu sorunları, ancak birlikte çalışmayı, başarmayı başarabilecek işbirlikçi takımlar çözebilir. Ülkelerin eğitim seviyelerini ölçmek için yapılan bir araştırma var; PİSA. 15 yaşındakilerin takım çalışması becerisinde, Türkiye OECD ülkeleri arasında sonuncu. Bu gerçekten üzücü bir tablo. Bu konuda yol kat etmeliyiz. Sizler takım oyuncusu olmayı, birlikte başarmayı başarabilmeye dikkat edin. \"Tabii birlikte başarma kültürünü oluşturabilen liderler de bence geçen yüzyılın liderlerinden farklı\" diyen Begümhan Doğan Faralyalı, \"Geçen yüzyıl, başkalarının göremediğini gören, insanların tutkuyla kendisini izlemesini sağlayan, yalnız karar veren, karizmatik liderlerin yüzyılı idi ama yeni yüzyıl ise birlikte tartışan, birlikte karar veren, birlikte hayata geçiren, birlikte uçmayı başarabilen egosu küçük, kalbi büyük, vicdanlı ve donanımlı, değer odaklı, içten dışa yasayan liderlerin yüzyılı\" ifadesini kullandı.

\"HAYAL KURUN\"

Üçüncü çok önemli olduğuna inandığı şeyin ise \'Hayal etmek\' olduğunu ifade eden Faralyalı \"Her güzel şey bir hayal ile başlıyor. Hayal etmeyen bir Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisine hiçbir zaman giremez. Hayal etmeyen bir toplum, bir kisi büyük başarılar yakalayamaz. Biraz önce değerlerden bahsettik. Örneğin bizim toplumumuzda gerçekçi olmak, ayaklarımızın yere basması önemli bir değerdir. Düşünün bir kız çocuğu \'Baba ben bilim insanı olmak, yepyeni şeyler keşfetmek istiyorum\' dese babası ne der? \'Kızım sana mı kaldı yeni bir şeyler keşfetmek ayakların yere bassın\' der. Bunu değiştirmeliyiz. Hayal edebilmeli, hayal etmeyi teşvik etmeliyiz... Tabii \'her hayal her zaman başarıya ulaşacaktır\' diye bir şey yok. Her zaman zorluklar, kötü niyetli gruplar var olacak ve hayallerimizin önüne geçmeye çalışacak ama Bernard Shaw\'un çok güzel bir sözünü hatırlatmak istiyorum. \'Hiç düş kırıklığına uğramayanlar hiç umut beslememiş olanlardır\' Başarısız olmaktan korkmayın. Ve başarısızlıkları bir yük değil, çantamızda taşıdığımız, daha iyiye giden yolda bize yol gösterecek birer tecrübe olarak görebilmeliyiz\" diye konuştu.

Begümhan Doğan Faralyalı sözlerini şöyle tamamladı:

\"Her daim hayallerinizi besleyecek insanlar bulun, onlardan güç alın. Zor zamanlarınızda bile size sizi hatırlatacak, hayallerinizden uzaklaşmanıza mani olacak gruplar, dostluklar, camialar kurun. Yol gösterenleriniz, akıl hocalarınız, kutup yıldızlarınız olsun ve onlarla konuşun. Yahya Kemal\'in dediği gibi, insan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Sizler bizlerin, Türkiye\'nin geleceğisiniz. Okullarınızdan mezun olacak, hayallerinizin peşinde yeni hayatlar kuracaksınız. Gitmek istediğiniz yeri hayal edeceksiniz, yüzünüzü o yöne çevirip yola çıkacaksınız. Özünüzü tanıyın! Yeteneklerinizi keşfedin değerlerinizi bulun ve kendi hayatinizin lideri olun. Değerlerinize önce kendiniz için sahip çıkın. Bu kültürü çalıştığınız ortamlara taşıyın ve değer bazlı bir toplum hayaline ses verin! Takım oyuncusu olun. Birlikte başarmayı öğrenin ve hayal edin.\"

Konuşmasının sonunda işletme kulübü öğrencileri tarafından Begümhan Doğan Faralyalı\'ya günün anısına plaket takdim edildi. Türkiye\'nin ISO 9001 Kalite Belgesi\'ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü\'nün gelenekselleşen ve en çok katılımcıyla gerçekleşen organizasyonlarından biri olan Liderlik Zirvesi bu sene iki gün boyunca birbirinden değerli konuşmacı ve katılımcılara ev sahipliği yaptı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Begümhan Doğan Faralyalı\'nın konuşması

-Faralyalı\'ya plaket verilmesi

-Genel ve detaylar

07.12.2017 - 10.03 - Haber Kodu : 171207029

=====================================

5- ITIR ESEN, HAKKINDA, 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, hakkında, \"Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama\" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Eser hakkında, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli tarafından 16 Temmuz 2016 tarihinde atılan tweet nedeni ile üç kişinin şikayetçi olduğu, Twitter hesabı üzerinde yapılan incelemede şikayete konu paylaşımda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin ifadesinde suça konu tweeti kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtilen iddianamede, 15 Temmuz şehitlerini anmak adına ironi olsun diye paylaşımda bulunduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde şehitlere veya halkımızın herhangi bir kesimine yönelik hakaret kastının bulunmadığı yönünde beyanda bulunduğu belirtildi. Şüphelinin şikayete konu tweeti ile 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü anmakta olan halkın sosyal bir kesimini alenen aşağıladığı belirtilen iddianamede, şüphelinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı. Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik\" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

=====================================

6- SEVİMLİ DOSTLAR İÇİN HER GÜN 4,5 TON YİYECEK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde 14 dönüm arazide bulunan yaklaşık bin hayvanın barındırıldığı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde kış mevsiminde her gün dev kazanlarda 4,5 tona yakın yiyecek hazır hale getiriliyor.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'nde büyük bölümü köpek olan bine yakın kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanları için her gün fırınlardan bayat ekmeklerin yanı sıra bağışçı firmalardan kemik ve etler toplanıyor. Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, pişirilen yemekler toplanan hayvansal ürünlelin 3.5-4,5 tona yakın olduğunu söyledi. Tunçel, şöyle dedi:

\"Bu yemekler merkezi geçici bakım evimizde konuk ettiğimiz ve dışarıdaki hayvanların beslenmesinde çok büyük önem arz etmekte. Dışarıda da beslenme odaklarımız var. Hayvanlar ilkbahar, yaz ve sonbaharda daha kolay yiyecek bulmakta. Ancak, kış aylarında aynı durum söz konusu olmadığı için dışarı beslemesini çok önemsiyoruz. Dışarıda bu yemeklerimizi bazen bazen 5 tona çıkararak dışarıya hem gündüz, hem gece beslemesi yapıyoruz.\"

Beylikdüzü Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi\'ndeki 50\'ye yakın çalışandan aşçı Hasan Kısa, her gün saat 08.00\'de etleri kazana doldurup ateşi yaktığını, daha sonra ekmekleri 5-6 kazana doldurup karıştırdığını anlatırken, 2Büyük ekmek kalmayıncaya kadar bunları kazanda kürekle parçalamaya devam ederim. Her seferinde 400-450 kilo et pişiriyoruz. Kışın bunun 3 katı pişiyor. 4-4,5 ton yemek pişiyor iç ve dış bölgelere dağıtım yapıyoruz. Öğleden sonra ikinci yemeği hazırlıyoruz\" diye konuştu.

Hazırlanan yiyecekler barınaktaki hayvanlara el arabaları ile taşınırken, alanda serbest dolaşmalarına izin verilen köpeklerin görevlilerin etrafını sarması renkli görüntüler ortaya çıkmasına neden oluyor. Görevliler, tek tek kulübe veya kafeslerdeki hayvanlara el arabaları ile taşıdıkları yemekleri küreklerle yemliklere bırakıyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel\'in hayvanlar için pişirilen yemeklerle ilgili bilgi vermesi

-Yemek pişirilmesinden genel ve detay görüntüler

-Aşçı Hasan Kısa\'nın, pişirdiği yemekle ilgili bilgi verdi

-Yemek dağıtımı ve köpeklerden görüntüler

07.12.2017 - 09.41 - Haber Kodu : 171207024