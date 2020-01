DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(İki farkı güvenlik kamerası görüntüsüyle)

1- BAĞDAT CADDESİ\'NDEKİ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

-Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hakan KAYA-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce önünde seyreden motosiklete ardından da park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi, Erenköy Kavşağı\'nda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Ömer Faruk Sarı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce önünde seyreden ve iki kişinin bulunduğu motosiklete ardından da park halindeki araca çarparak durabildi.



YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce yolda sürüklenirken, motosikletteki Eren Çalışır ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan ismi henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır şekilde yaralanan 16 yaşındaki Eren Çalışır ise ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya neden olan sürücü Ömer Faruk Sarı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti araç trafiğine kapatıldı. Cenazenin kaldırılmasının ve kazaya karışan aracların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından Bağdat Caddesi yeniden araç trafiğine açtı.

2- D-100\'DE KAZA : ARIZALI ARACA ÇARPTI: 2 YARALI

- Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Küçükçekmece D-100 Karayolu\'nda, sağ şeritte park halindeki arızalı araca arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada kamyonette bulunan iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Hasan Koca, bozulduğu gerekçesiyle aracını sağ şeride çekti ve aracından inerek oto tamircisi aramaya gitti. Aynı istikamette seyir halindeki kamyonet ise, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kamyonette bulunan Ünal Ünlü ile Yusuf Coşkun kazada yaralandı. Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Arıza yapan aracın sürücüsü Hasan Koca, bozulan otomobili emniyet şeridine çektiğini, arkadan gelen kamyonet sürücüsünün aracına arkadan çarptığını söyledi. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından, yaklaşık bir saat sonra trafik normale döndü.



(Zarrab\'ın mal varlıklarının görüntüleriyle)

3- ZARRAB\'IN MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ABD\'deki davada tanık olarak yer alan Reza Zarrab ve yakınlarının \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme\" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz\'ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne gönderilen yazıda \"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca şüpheli Rıza Sarraf hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin ve irtibatlı olduğu şahısların yazılı ve görsel basından elde edilen bilgilerde Türkiye Cumhuriyet Devletinin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadı ile temin ettiğine, mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna dair bilgilere ulaşıldığından şüpheli Rıza Sarraf ve diğer şüphelilerin, gerek atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak, gerekse mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olma ihtimali, mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olması, gecikmesinde sakınca bulunan hallerin mevcut olması nedeniyle şüpheli Rıza Sarraf ile çocuğu Alara Sarraf\'ın ve belirtilen kişilerin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlıklarına) el konulmasına karar verilmiştir\" denildi.

Mal varlıklarına el konulan isimler arasında Reza Zarrab ile Ebru Gündeş\'in kızı Alara Sarraf ve 22 kişinin ismi geçiyor.

İSİMLER ŞÖYLE;

Rıza Sarraf

Alara Sarraf

Hüseyin Sarraf

Şebnem Sarraf

Can Sarraf

Mehmet İbrahim Burhanettin

Behruz Büyükoğlu

Mehmet Mehdi Culazade

German Ghanbarı Arablou

Hüseyin Karabeyli

Bahram Dargahi Moghaddam

Aydın Harezi

Serdar Güneş

Ali Hosein Zadeh

Göksel Kum

Perviz Leki

Ahmet Saygın

Omıd Mohagilegh Eromi

Moshtaghl Mohammad Ali

Babak Nahani

Hüseyin Nobari

Mohammad Reza Pashapournıku

Ali Polat

4- DAİREYE AKAN SU YÜZÜNDEN CİNAYET



Haber: Ali AKSOYER / İstanbul, DHA

Bakırköy\'de iki komşunun, daireye akan su yüzünden başlayan tartışması cinayetle bitti. Üst katta oturan Abdullah K.(53), dairesine su aktığını söyleyen alt kat komşusu Ertem Karaman (36)\'ı tabancayla vurarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan ve üzerinden sahte bir kimlik çıkan Abdullah K.\'nın 2017 yılında da Ankara\'da Korkmaz Atılgan adlı kişiyi öldürmek suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy, Osmaniye Mahallesi, Cami Sokak üzerinde önceki gün meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Bekar olarak yaşayan Ertem Karaman dairesine su gelmesi üzerine üst kat komşusunun kapısını çalarak durumu anlattı. Üst kat komşusu Abdullah K. arızayı tamir ettireceğini söyleyince tekrar aşağı indi. Bir süre sonra bu kez Abdullah K. alt kat daireye inerek akan suyu görmek istedi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Abdullah K. silahını çekerek komşusunu vurdu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli kısa süre içinde gözaltına alındı.



SAHTE KİMLİKLİ KATİLİN BİR CİNAYETİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Abdullah K.\'nın üzerinden ilk anda Adem Cengiz adına düzenlenmiş üzerinde kendi resmi bulunan bir ehliyet çıktı. Ancak kısa sürede ehliyetin sahte olduğu şüphelinin gerçek adının ise Abdullah K. olduğu tespit edildi. Polis bu isimle kayıtları kontrol ettiğinde şüphelinin Ankara\'da Korkmaz Atılgan adlı kişiyi öldürmek suçundan arandığını belirlendi. Ayrıca Abdullah K.\'nın daha önceden mala zarar vermek, hakaret, iftira, kimlik bildirmemek gibi suçlardan polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli Abdullah K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



5- TÜRSAB BAŞKAN ADAYI VE DESTEKÇİLERİNDEN KONGRE PROTESTOSU

* TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu toplantısının ertelenmesi \"Güçlü TÜRSAB Platformu\" başkan adayı ve destekçileri tarafından protesto edildi.

* TÜRSAB başkan adayı Hasan Erdem;

\"Önümüzdeki kongrenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir an önce tarihinin belirlenmesini, sandığın önümüze getirilmesini ve demokratik haklarımızın iade edilmesini istiyoruz\"



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı\'nın \"Genel kurul güvenliğinin sağlanamayacağı\" gerekçesiyle iptal edilmesi \"Güçlü TÜRSAB Platformu\" başkan adayı Hasan Erdem ve destekçileri tarafından protesto edildi. Genel Kurul toplantısı için İstanbul\'a gelen TÜRSAB üyeleri, toplantının ertelenmesi nedeniyle genel kurulun yapılacağı Lütfi Kırdar Sergi ve Toplantı Sarayı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan \"Güçlü TÜRSAB Platformu\" başkan adayı Hasan Erdem \"2-3 Aralık 2017 tarihinde yapılması gereken TÜRSAB 23.Olağan Genel Kurulu; hepimizin bildiği gibi sudan bahanelerle, sebepsiz, mesnetsiz ve yetkisiz bir şekilde mevcut başkan ve yönetim kurulu tarafından maalesef ertelenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. 1618 sayılı meslek kanunumuz; Yönetim Kurulumuza 2 yılda bir Kasım ayında Genel Kurul yapma yükümlülüğü vermiştir. Mevcut Yönetim yasal süresinde Genel Kurul çağrısı yaparak, genel kurul sürecini başlatmıştır. 5000\'e yakın delegenin oy kullanacağı Genel Kurulumuzda Sayın Başaran Ulusoy ve Ekibi, seçimi kaybedeceğini anladığından yetkisiz bir şekilde genel kurulu erteleme kararı almıştır. Gerekçe olarak da \"Genel Kurul güvenliğini sağlayamayacağını\" ileri sürmüş, komik bulduğumuz bu gerekçeyle, TÜRSAB mevcut yönetimi mülki amirlerimizi töhmet altında bırakmıştır. Bugün; 45 yıllık TÜRSAB tarihine \'Kara Gün\' olarak geçecektir. Biz burada, mevcut başkan ve yönetim kurulunu ferdi, keyfi, pervasız ve kanun tanımaz bir anlayışla sergiledikleri bu tutum ve davranışlarından dolayı tüm meslektaşlarımız adına şiddetle kınıyoruz. Bir daha bu gibi günlerin yaşanmamasını Yüce Allah\'tan diliyoruz. Yapılacak olan Genel kurulda bu haksız uygulamalara bizi maruz bırakan, haklarımızı ihlal eden mevcut başkan ve yönetim kurulundan da hesap soracağız. Genel kurulda, onları tarihin karanlığına gömeceğiz\" diye konuştu.

SANDIK BİRAN ÖNCE ÖNÜMÜZE GETİRİLMELİ

Mevcut yönetimin istifa etmesi gerektiğini ileri süren Hasan Erdem, \"Kendi seçimini dahi yapmaktan kaçınan aciz olan bu anlayışın, bu yönetimin artık görevini bırakması ve istifa etmesi gerekiyor. Önümüzdeki kongrenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir an önce tarihinin belirlenmesini, sandığın önümüze getirilmesini ve demokratik haklarımızın iade edilmesini istiyoruz\" dedi.

6- \'ÖZEL ÇOCUKLAR\' ÖNCE EĞLENDİRDİ, SONRA EĞLENDİ



İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, DHA

\'Dünya Engelliler Günü\' nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı Avcılar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri, aileleri için birbirinden renkli ve duygusal gösteri yaptı. Engellilerin üye olduğu Avcılar Engellilere Hizmet Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği\'nin düzenlediği gecede ise \'özel insanlar\' doyasıya eğlendi.

92 öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki öğrenciler, özel bir okulun salonunda \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nü kutlama etkinliği düzenledi. Okul Müdürü Feyzullah Tulum, zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerle bir aile olduklarını onları topluma kazandırmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Hulusi Doğan da, \"Geçmişte evlere kapatılan sevgileri başta olmak üzere her şeyleri özel bu insanlara, eğitim desteği verildiğinde bütün eksikliklerinin ve engellerinin kalkacağını çok iyi gösterdik\" dedi.

Öğretmenleri ve Mehmet Baydar Anadolu Lisesi\'nin öğrencilerinin de katkıları ile halaydan zeybeğe, Roman havasından zumba dansına kadar çeşitli oyunları sergileyen özel öğrenciler, etkinliğin sonunda koro ile sevilen türküleri söylerken, aralarında \"Aybüke Öğretmen\"in de yer aldığı şehit öğretmenler için \'Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor\' şarkısını söyledi. Yakınlarını duygulandıran gösteri ayakta alkışlandı.

Avcılar Engellilere Hizmet Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (AVENDER) de ilçedeki engelliler ve aileleri için sahildeki Atapark tesislerinde ücretsiz gece düzenledi. Büyük ilgi gösterilen geceye Kaymakam Hulusi Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, siyasi parti yöneticileri katıldı. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, özel insanlar için dernekte müzikten resme kadar birçok alanda eğitim çalışmaları verdiklerini anlattı. Engelliler, koro halinde sevilen şarkıları söylerken doyasıya dans ederek eğlendi. AK Parti İlçe Başkanı Ali Burak Tepe de ihtiyacı olan özel insanlara 3 akülü sandalye armağan etti.



7- KAMANÇA ÜSTADI MARK ELIYAHU\'DAN İSTANBUL\'DA MUHTEŞEM KONSER



Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul, DHA

Dağıstan doğumlu kamança üstadı Mark Eliyahu, İstanbul\'da hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Ortadoğu ve Balkan ezgilerini müziğine yansıtan kamança üstadı Mark Eliyahu, Piu Entertainment organizasyonu ile dün gece Zorlu PSM\'de sahne aldı. Son albümü Roads\'un tanıtım turnesi kapsamında İstanbul\'a gelen sanatçı, 150 yıllık kamançası ile hayranlarının karşısına çıktı. Mark Eliyahu\'ya sahnede babası Piris Eliyahu da tar enstrümanı ile eşlik etti. Konserin sonunda seyirciler Mark Eliyahu\'yu uzun süre alkışlarken, sanatçı da yoğun istek üzerine iki kez bis yaptı.



\"İSTANBUL\'A TEKRAR GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\"

İstanbul\'da babasıyla aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Eliyahu, \"Bu büyülü atmosferde bulunmak benim için mutluluk verici. Tekrar İstanbul\'a geldiğim için çok mutluyum. Üstadım ve öğretmenim olan, benim bugünlere gelmeme en büyük katkıyı sağlayan babamla aynı sahneyi paylaşmak da benim için çok değerli\" dedi.

Kamança üstadı Mark Eliyahu 1999 yılında İsrail\'e yerleşti ve babasıyla birlikte \"The Spirit of the East\" albümünü yaptı. Filarmoni orkestrasıyla birlikte Nobel Ödülü gecesinde çalan ve dünyadaki birçok festivalde sahne alan müzisyen, enstrümanı kamançayı, \"Ruhumun sesi, bedenimin bir parçası\" olarak tanımlarken, Türk kültürünün derinliğinden etkilendiğini de belirtiyor.



