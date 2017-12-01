DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL\'DA BAŞBAKAN YILDIRIM İLE GÖRÜŞECEK



Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabey Köşkü\'nde Başbakan Binali Yıldırım\'ı kabul edecek. Görüşmenin saat 17.00\'da gerçekleşmesi bekleniyor.



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(GENİŞ HABER)

2- ENİS BERBEROĞLU\'NUN YENİDEN YARGILANDIĞI DAVANIN KAPALI YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

- DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILAN CHP MİLLETVEKİLLERİ AÇIKLAMA YAPTI

* CHP Grup Başkanvekili Engin Altay,

\"Bugün adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz\"

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / Kamera: Harun UYANIK İstanbul DHA

MİT TIR\'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde yeniden yargılandığı davanın kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildi. Duruşma kapalı olarak görülmesine devam ediyor.

İLK DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde görülen ve saat 10.00 da başlayan duruşmada sanık Enis Berberoğlu\'nun salonda bulunmadığı görüldü. 2. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan, Berberoğlu\'nun avukatlarına dönerek \"Kolluk görevlisi arkadaşlar sanığın gelmek istemediğini söylediler, sizin bilginiz var mı?\" diye sordu. Söz alan Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün de \"Müvekkilim hali hazırda hala milletvekilidir. Eğer müvekkilime kelepçe takılıp salona getirilmek istendiyse, gelmek istememiş olabilir\" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ceza Dairesi Başkanı Özkan, sanığın geldiğinin bilgisinin kendisine verildiğini belirtti.

YAKLAŞIK YARIM SAAT SONRA SALONA GETİRİLDİ

Yaklaşık yarım saat süren bekleyişin ardından sanık Enis Berberoğlu kelepçesiz olarak duruşma salonuna getirildi. Berberoğlu salona girerken izleyici bölümünde bulunan ailesine, CHP milletvekillerine ve diğer izleyiciler el salladı. Duruşmaya CHP Grup Başkan vekili Engin Altay ile CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu\'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

\'KAPALILIK\' KONUSUNDA TARAFLARA SÖZ VERİLDİ

Sesli ve görüntülü kaydın yapıldığı duruşmada, duruşmanın kapalı yapılmasına ilişkin taraflara söz verdi. Söz alan şikayetçi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına konuşan avukat, \"İlk derece mahkemelerinde duruşmalar sürekli kapalı yapıldı. Bu konuda takdir mahkemenindir\" dedi. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hatice Özay da \"Takdir mahkemenindir\" dedi.

ERGÜN: DURUŞMANIN ALENİ YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ

Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün de \"Kapalılık konusunda 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bir karar verildi. Ancak dosya dairenize gelene kadar kamuoyunda bilinmeyen bir husus kalmamıştır. Kural aleniyettir. İstisnayı gerektirecek bir durum söz konusu olmadığından biz duruşmanın aleni yapılmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.





SALON BOŞALTILDI

2. Ceza Dairesi de kamu güvenliği gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Daire, Berberoğlu\'nun eşi ve çocuklarının kapalılıktan istisna tutulmasına ancak kapalılıktan kaynaklı konularda açıklama yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerinden gazeteciler, milletvekilleri ve izleyiciler duruşma salonunda dışarı çıkarıldı. Duruşma kapalı olarak devam ediyor.

MAHKEME ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Kapalılık kararının ardından Bölge Adliye Mahkemesi\'nin önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kapalılık kararı alındığını ve karara saygı duyarak salonu terk ettiklerini belirterek, \"Bugün adaletin tecelli edeceğine, yürekten inanıyoruz. Tuzun kokmadığını düşünüyoruz. Bu bakımdan mahkemeden, adalet ölçüleri içerisinde hukukun evrensel normları içerisinde ve yürürlükteki hukuk mevzuatları çerçevesinde bir karar çıkacağını umuyoruz, bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyen görüntü

-Güvenlik önlemlerinden genel görüntü

-CHP Milletvekillerinin adliyeye girişi

-Engin Altay\'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

01.12.2017 - 11.18 Haber Kodu : 171201025_

01.12.2017 - 10.54 Haber Kodu : 171201024_

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3- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: YABANCI UYRUKLU 62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Gece saatlerinde Özel Harekat polislerinin desteğiyle 8 ilçede 12 adreste eş zamanlı baskın yapıldı. Çatışma bölgelerinde bulunan kişilere maddi destek sağladığı ve eleman aktarımı yaptığını tespit edilen şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonda 62 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler hakkında sınırdışı işlemi başlatıldığı öğrenildi.

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4- DENİZ SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

Haber-Kamera Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

Marmara\'da etkili olan lodos deniz seferlerinde aksamalara neden oluyor.

İDO\'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ikinci bir duyuruya kadar tüm iç hat seferlerimiz iptal edilmiştir\" denildi.

Şehir Hatları ise, \"06:45 Adalar-Beşiktaş, 07:45, 08:45 Karaköy-Bostancı ve 07:55, 08:35, 09:35 Bostancı-Karaköy seferlerimiz lodos nedeniyle iptal edilmiştir\" duyurusunu yaptı.

BUDO\'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre de saat 07.30\'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Büyükçekmece), 08.30\'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 19.30\'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00\'deki sefer de aynı gerekçeyle yapılamadı.

Görüntü Dökümü:

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-İDO iskelesi

-Gişelerden görüntü

-Sahilden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Detaylar

01.12.2017 - 08.52 Haber Kodu : 171201011_

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5- SAHTE 1 MİLYON DOLARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYONDA 13 TUTUKLAMA



Çağatay KENARLI İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 9 ilde düzenlediği sahte para operasyonunda 13 kişi tutuklandı. Polis ekipleri 17 Kasım\'da İstanbul, Adıyaman, Edirne, Antalya, Şanlıurfa, Samsun, Kahramanmaraş, Trabzon ve Elazığ\'da düzenlediği operasyonda 52 adrese baskın yaparak 26 kişiyi gözaltına almıştı. Yapılan operasyonda 1 milyon Amerikan doları, 10 bin lira, para basımında kullanılan makineler, kağıtlar, hologramlar, sahte kimlik ve çok sayıda kimlik fotokopileri ile 3 tabanca ele geçirilmişti.



13 TUTUKLU, 13 ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan 26 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13\'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 13\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SAHTE 1 MİLYON DOLARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin evlere girmesi evlerde ve işyerlerinde yapılan aramalar kaydedildi. Görüntüler, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle son buldu.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polislerin evlere girmesi

-Yapılan aramalar

-Matbaa makinelerinden görüntü

-Ele geçirilen sahte dolarlar

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

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6- \"NİNATTA\" OPERASI DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPIYOR

Haber: Orhan SENCER Kamera: İSTANBUL DHA

Ahmet Ümit\'in \"Ninatta\'nın Bileziği\" adlı romanından uyarlanan \"Ninatta\"operasının dünya prömiyeri yarın İstanbul\'da yapılacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi\'nde yarın dünya prömiyeri gerçekleştirilecek \"Ninatta\" operası, Mehmet Ergüven\'in rejisi ile sahnelenecek. Evrim Demirel\'in ilk opera bestesi, Ahmet Ümit\'in ilk opera librettosundan doğan eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini Paolo Villa üstlenecek. Eserde Ninatta rolünü Özgecan Gençer ve Gülbin Günay, Nuvanza rolünü Erdem Erdoğan ve Ali Murat Erengül dönüşümlü olarak oynayacaklar.

Görüntü Dökümü:

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-Operadan görüntüler