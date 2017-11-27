DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  2 

1- İBB BAŞKANI UYSAL, SİLİVRİ\'DE DURUŞMAYI TAKİP EDİYOR

\"Hukuk işlediği zaman, adalet yerini bulduğu zaman şehit yakınlarımız huzura erecektir. İnşallah herkes suçluların hak ettiği cezayı aldığını görür\"

Haber-Kamera: Enver ALAS, Özden ATİK / İSTANBUL,DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Saraçhane\'deki merkez binasını işgaliyle ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek davanın ilk duruşmasını takip etmek üzere Silivri\'ye geldi. Mevlüt Uysal ile birlikte büyükşehir belediyesinin 150 avukatı ile çok sayıda büyükşehir belediyesi personeli de Silivri\'ye geldi.

Başkan Uysal, duruşma öncesi basın açıklaması yaptı. Uysal, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eski adıyla Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden sonra İstanbul\'da en fazla şehidin Saraçhane\'deki Büyükşehir Belediyesi binasında olduğunu hatırlatarak, \"Vatandaşımız orada her şeye rağmen işgal için gelenlere karşı binamızı korumak istemiş, ancak işgalciler, vatan hainleri vatandaşlarımıza orada da acımamış. 14 şehit, 140\'a yakın gazimiz var\" diye konuştu.

\"AVUKATLARIMIZ GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPTI\"

Mevlüt Uysal, \"Biz göreve yeni gelmiş olmakla birlikte mesleğimiz avukatlıktır. Geçmişte de bu şekilde mazlum ve mağdur kişilerin avukatlığını yapmış bir kişi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bu davada suçluların hak ettiği cezayı bulması için ne gerekiyorsa yapmak görevimiz. Büyükşehir belediyemizin avukatları bu konuda gerekli işlemleri yaptı. Müştekiler adına yapılabilecek her yardımı da yapacağız\" dedi.

\"HEDEFİMİZ, SUÇLULARIN GEREKTİĞİ CEZAYI ALMASIDIR\"

\"Tek bir hedefimiz var; adil yargılama ve suçluların hak ettiği cezayı almasıdır\" diyen Başkan Uysal, \"Hukuk işlediği zaman, adalet yerini bulduğu zaman şehit yakınlarımız huzura erecektir. İnşallah herkes suçluların hak ettiği cezayı aldığını görür\" ifadelerini kullandı.

\"ÇALIŞANLARIMIZIN HEPSİ HEDEFTİ\"

Duruşmanın Büyükşehir Belediyesi\'nin 150 avukatıyla takip edeceğiyle ilgili bir soru üzerine Mevlüt Uysal, şunları söyledi:

\"Büyükşehir Belediyesi hedef alındığına göre çalışanlarımızın hepsi orada hedefti. Yani avukatlarımızın müşteki olması, hainlerin en ağır cezayı alması adına her şeyi yapması en doğal olanıdır. Sadece orada çalışanları düşünmememiz gerekiyor. Belediyemizin karar mekanizması olan meclis üyelerimiz de buradadır. Çalışanlarıyla, meclis üyeleriyle hep birlikte buradayız. Biz gereğini yapacağız, heyet de bu hainlere gereken cezayı verecektir diye düşünüyoruz.\"

Açıklamanın ardından Mevlüt Uysal, beraberindeki avukatlarla duruşma salonuna geçti. Öte çok sayıda belediye personeli de duruşma görülürken ellerindeki pankartlarla dışarıda beklemeyi tercih etti.

Görüntü Dökümü

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-Duruşmanın görüleceği bina

-Avukatların girişleri

-Otobüslerle gelen belediye görevlileri

-Pankart açanlar

-Jandarma görevlileri

-Mevlüt Uysal\'ın açıklaması

-Uysal ve beraberindekilerin duruşma salonuna girişleri

-Genel ve detaylar

27.11.2017 - 10.45 Haber Kodu : 171127029

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2- FETÖ\'NÜN İBB\'Yİ İŞGALİ DAVASI BAŞLADI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başdanışmanı Mustafa Varank\'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank\'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu, 152 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 50 tutuklu sanığın yargılandığı dava başladı. Duruşmayı, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı da izledi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 46 tutuklu sanık ve avukatları ile şehit olan Prof.Dr. İlhan Varank\'ın kardeşi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başdanışmanı Mustafa Varank, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, AK Parti vekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan ile çok sayıda İBB çalışanı ve avukatlar katıldı. Duruşma salonu tamamen dolarken, bazı müştekiler ve avukatlar dışarıda kaldı. Duruşma, sanıkların kimlik sorgularıyla devam ediyor.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında İBB\'yi işgale giden 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4 .Bölük emrinde görevli biri albay, 3\'ü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, 2\'si uzman çavuş ve 42\'si er olan toplam 50 tutuklu asker yer alıyor.



3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, işgale giden şüpheli askerlerden yüzbaşı Ömer Faruk Nazlıcan, yüzbaşı Cihan Şahin ve er Emrah Akbulut tarafından halka ve emniyet güçlerine karşı silahla ateş açıldığı, güvenlik güçlerince yapılan silahlı müdahalede bu 3 kişinin öldürüldüğü de yer alıyor. Toplam 50 şüpheli hakkındaki iddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz gecesi İBB\'de yaşananlarla ilgili görüntüler

27.11.2017 - 11.19 Haber Kodu : 171127033_

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(ek görüntü ve bilgilerle)

3- OĞLUNU GÖREMEYİNCE ALEVLERİN ARASINA DALAN KADIN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Pendik\'te çıkan yangında oğlunun içeride kaldığını sanarak alevlerin arısana dalan anne feci şekilde can verdi.

Olay Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi\'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Çetin ailesinin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İddiaya göre, yoğun dumandan etkilenen aile, mutfak penceresinden dışarı çıktı. Ancak 26 yaşındaki Gülizar Çetin, eltisi Sevilay Çetin tarafından kurtarılan 3 yaşındaki oğlu Talha\'yı göremedi. Eşi Fatih Çetin\'in şaşkın bakışları arasında tekrar eve giren Gülizar Çetin alevlerin arasında kaldı. Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına giren Gülizar Çetin\'in üzerine evin çatısı çöktü.

Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekipleri Gülizar Çetin\'in cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gülizar Çetin\'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Gecekonduda yaşanan olayı Çetin ailesinin yakınları anlattı.

Fatih Çetin\'in kardeşi Soner Çetin, \"Olay yeri inceleme tarafından elektrik kontağından çıktığı söylendi\" diye konuştu.

Fatih Çetin\'in kız kardeşi Sevgi Çetin ise, \"Ağabeyim camı kırıp çıkmış. O çıkamamış yığılıp kamış yere\" dedi. Sevilay Çetin ise \"Eşim Talha\'yı bana verdi. İtfaiyeye haber verdik. Gülizar çıkamadı\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Yanan gecekondudan görüntü

-Toplanan yakınları ve komşuları

-Küçük talha\'nın oyuncaklarından görüntü

-Yanan eşyalardan görüntü

-Fatih Çetin\'in kardeşi Soner Çetin ile röp

-Fatih Çetin\'in kardeşi Seher Çetin ile röp

-Fatih Çetin\'in eltisi Sevilay Çetin ile röp

-Anne ve oğlunun fotoğrafları

27.11.2017 - 11.50 Haber Kodu : 171127045_



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(ÖZEL)

4- ESENLER\'DE MÜZİKHOLDE SİLAHLI KAVGA : 1 KİŞİ AĞIR YARALI

* Müzikholden çıkarılan grup bir süre sonra geri döndü.

* İşyeri önündeki tartışma sopalı, silahlı kavgaya dönüştü.

* Kavga sırasında iş yeri sahibi tabanca ile karnından vuruldu.

* Müzikhol önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA -

Esenler\'de bir müzikholünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Nine Hatun Mahallesi\'nde bulunan bir müzikholün önünde saat 02.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir müzikholün içerisinde işletme sahibi Ferhat Öztürk (40) ile 3 kişilik bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürerken grup dışarı çıkarıldı. Grup bir süre sonra yeniden otomobille müzikholün önüne geldi. Silahlı olduğu belirtilen grup, İşletme sahibi Ferhat Öztürk\'ü dışarı çağırdı. Müzikhol çalışanlarının da dışarıya çıkmasıyla sopalı silahlı kavga çıktı. Müzikholün önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞLETME SAHİSİ KARNINDAN VURULDU

Kavga sırasında sopalar kullanılırken, kavga sırasında Öztürk tabancayla karnından yaraladı. Öztürk\'ün vurulmasının ardından grup aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Olayın ardından müşteriler durumu polis ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırıda yaralanan Öztürk bir otomobille Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülürken durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri müzikholün önünde ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemelerde yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Bu sırada polis içeride bulunan müşterilerin ifadesine de başvurdu. Polis güvenlik kameralarından kaçan kişilerin eşkallerini belirlerken, kaçakları yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Müzikhol önündeki sopalı silahlı koşuşturma

-Kavga eden kişilerin ellerindeki sopa ve silahlar

-Kaçanlar

-Polisin gelmesi

///////////AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olayın yaşadığı yer

-Polis ekipleri

-Yerdeki boş kovanlar ve sopa

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Müzikholün kapısının yanında kurşun isabeti

-Çevredeki insanlar

-Genel ve Detaylar

27.11.2017 - 10.29 Haber Kodu : 171127026

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(geniş haber)

5- KUZEY MARMARA OTOYOLU\'NDAN KAZA: ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Küçükçekmece\'de, TIR\'a arkadan çarpan kamyonetin sürücü, aracın içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu üzeri İkitelli mevkiinde, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, TIR sürücüsü Fevzi Taşkıran, aracın bozulduğu gerekçesiyle yol kenarına yanaştı. Bu sırada, aynı istikamette seyir halindeki kamyonetin sürücüsü Kadir Sarı, TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü Fevzi Taşkıran, seyir halindeyken bozulduğunu fark ettiğini, kontrol etmek için yol kenarına çektiği sırada kamyonetin arkadan çarptığını söyledi. Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan kamyonetin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazaya karışan TIR sürücüsü, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Kamyonetin içinde sıkışan sürücü

-TIR sürücüsü ile röportaj

-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntüler

-Muhabir anonsu

-Sıkışan sürücünün çıkarılmasından görüntü

-Sürücünün ambulansa taşınması

-Trafikten görüntü

-Hurdaya dönen kamyonetin görüntüsü

-TIR\'dan detay görüntü

-Genel görüntüler



27.11.2017 - 09.52 Haber Kodu : 171127011_

27.11.2017 - 09.53 Haber Kodu : 171127012_

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6- MISIR\'DAKİ TERÖR SALDIRISI İÇİN BİR GÜNLÜK YAS: BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Mısır\'da, El Ravda Camii\'ne yapılan terör saldırısı nedeniyle Türkiye\'de bir günlük milli yas ilan edildi. Taksim Meydanı\'ndaki dev Türk Bayrağı da yas nedeniyle görevliler tarafından yarıya indirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı\'nda yarıya indirilen Türk bayrağı

-İstanbul\'un çeşitli yerlerinde yarıya indirilen bayraklar

27.11.2017 - 09.27 Haber Kodu : 171127008_

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7- MAGANDA KURBANI AHMET, ARTIK MEZARINDA KARTALIN KANATLARI ALTINDA

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, DHA

Beşiktaş, Sultangazi\'de yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşun ile 17 yaşında ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş\'un son dileği \'Kara kartallı mezarı\' yaptırdı. Failin yakalanmamasına tepki gösteren gözü yaşlı anne Zeynep Çavuş, \"Yüreğim yanıyor, gözlerim yaşlı. Bu ne benim yanan yüreğime ne de toprağın altında yatan oğluma reva\" derken, yaptırılan mezar için \"Emre artık sonsuzluk uykusunda çok sevdiği kartalın kanatları altında uyuyor\" dedi.

Gazi Mahallesi\'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun ensesine isabet etmesi sonucu omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, ailesinin kıt olanakları ile 2 yıl 11 gün sürdürülen tedavi ve yaşam mücadelesini 13 Ağustos 2017\'de yitirdi. Koyu Beşiktaş taraftarı olan, hastane odasında bile maçları izleyen, Kulüp Başkanı Fikret Orman ile birlikte çok sayıda tanınmış ismin sürekli ziyaret ederek moral vermeye çalıştığı liseli Ahmet Emre\'nin vefat etmeden 10 gün kadar önce yerel gazeteci babası Bülent Çavuş\'a, \"Ölürsem bana siyah-beyaz mezar taşı yaptır\" dediği ortaya çıktı. Bunun sosyal medyada duyulması ardından Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, vasiyet gibi bu isteği Başkan Fikret Orman ve yönetim kuruluna iletti. Yönetim Kurulu\'nda daha önce benzeri olmayan bir uygulama ile Ahmet Emre Çavuş\'a ön ve arkasında \'Kara Kartal\' logosu bulunan özel mezar yaptırılması kararlaştırıldı. Ailenin önerilen taşlar arasında seçim yapılması ardından mezarcı Ali Uçar\'ın 10 günü atölyede olmak üzere yaklaşık 20 günlük çalışması ile mezar tamamlandı.

\"1 KURŞUNLA 4 KİŞİLİK AİLE VURULDU\"

Her sabah eşi ile mezarlığa giderek oğlunun başında gözyaşı döken Bülent Çavuş, siyah-beyazlı kulübün yöneticilerine oğlunun bu son arzusunu yerine getirdikleri için ve Sultangazi ile Beşiktaş Belediyesi\'ne de burada çevre düzenlemesi yaptıkları için teşekkür ederken, kişisel silahlanmanın önlenmesi için sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyı yineledi. Çavuş, bu yıl kasım ayına kadar 1575 kişinin rastgele ateşlenen silahlarla öldüğünü belirterek, \"Yeni Emrelerin ölmemesi, ailelerinin ağlamaması için bunun çözülebileceği tek yer meclistir. Bir kurşunla oğlum Emre\'nin yanı sıra anne, baba ve kardeşi vuruldu. Cumhurbaşkanına çıkıp bu derdimizi anlatmak istiyoruz. Ahmet Emre, ayağa kalkmayı, yaşamayı istedi. Zanlı ise kayıtlarda bulunamıyor. Failin yakalanması için o insanın rahat gezmesi vicdanımızı yaralıyor\" dedi.

\"BU BİZE REVA MI?\"

Oğlu Ahmet Emre için aylarca yoğun bakım servislerinin önünde beklemek zorunda kaldığı için çalıştığı Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu\'na hizmet veren taşeron firmadaki \'Bakıcı annelik\' görevinden ayrılarak işsiz kalan anne Zeynep Çavuş, oğlunun mezar taşındaki fotoğraflını öperken gözyaşlarını tutamadı. Gözü yaşlı anne Çavuş, \"Ahmet Emre 2 yıl 11 gün yaşam mücadelesi verdi. \'Riskli\' denilen son ameliyatı da başarılı geçti ama bir enfeksiyonla hayata veda etti. Beşiktaş\'a aşıktı. Hastane odası Beşiktaş forma ve aksesuarları ile doluydu. Kulüp Başkanı Fikret Orman ve yöneticileri sayesinde sonsuzluk uykusunda çok sevdiği kartalın kanatları altında uyuyor. Artık kişisel silahlar olmasın. Başka Emreler ölmesin; benim gibi başka anneler ağlamasın. Oğlum, genç yaşta toprağın altında. Benim her gün yüreğim yanıyor gözlerim yaşlı. Bu ne benim yanan yüreğime, ne gencecik oğluma reva. Her kim ise yakalansın en ağır cezasını çeksin.\"

Görüntü Dökümü:

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-Ahmet Emre Çavuş\'un sağlıklı görüntüleri

-Çavuş\'un vurulduğu gece bir güvenlik kamerası görüntüleri

-Çavuş, hastanede ağır yaralı halde

-Annesi geçen mayıs ayında oğlu ile arkasında Beşiktaş formaları ile

-Cenaze töreninde tabut üzerinde Beşiktaş forması ve Çavuş\'un Beşiktaşlı forma fotoğraflı

-Baba cenaze töreninde maganda kurşunu ve oğlunu anlatırken

-Beşiktaş armalı mezardan görüntüler

-Anne oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek konuşurken

-Baba oğlunun mezarı başında konuşurken

-Mezar ve çevresinden genel ve detay görüntüler

27.11.2017 - 09.29 Haber Kodu : 171127009

27.11.2017 - 09.41 Haber Kodu : 171127010

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8- MİAMİ UÇAĞI HASTA YOLCU İÇİN KANADA\'YA İNDİ

Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA

Türk Hava Yolları\'nın İstanbul-Miami seferini yapan uçağı hastalanan bir yolcu nedeniyle Kanada\'nın Halifax Havalimanı\'na inmek zorunda kaldı. THY Basın Müşavirliği\'nden alınan bilgiye göre TK 77 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçakta bulunan 30 yaşındaki erkek yolcu rahatsızlanınca pilot Halifax Havalimanı\'na (Kanada) inme kararı aldı. Hastalanan yolcu ve yanındaki refakatçisi uçaktan indirilerek hastaneye sevk edilirken yakıt alımı yapan uçak bir saat sonra havalandı. Uçağın normal seferine devam ederek Miami Havalimanı\'na indiği öğrenildi.



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