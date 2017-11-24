DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KEMAL KILIÇDAROĞLU: 24 KASIM\'DA ÖĞRETMENE BİRER MAAŞ İKRAMİYE VERELİM

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Her 24 Kasım\'da toplanırız, okulları ziyaret ederiz, öğretmenlere ve öğrencilere güzel laflar ederiz; bir de bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü\'nde okul açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, \"Eğitim alanında çok sorunumuz var. Bu sorunları gidermek elbette hepimizin ortak görevi. Çocuklar bizim çocuklarımız. O çocukların en güzel okullarda, en iyi öğretmenler tarafından yetiştirilmesi hepimizin ortak arzusu. İsteriz çocuklarımız dünyayı daha iyi görsünler, daha iyi tasınlar, daha iyi okullarda okusunlar, dünyayı sorgulasınlar ve Türkiye\'yi geleceğe hazırlasınlar. En büyük arzumuz budur\" dedi.

\"GÜZEL BİR YASA ÇIKARALIM\"

Kılıçdaroğlu, \"Eğer öğretmen hayatımızın ortak aktörü ise ve herkesin ortak öznesiyse bu ortak özneye uygun bir yasa çıkarmak lazım. Yani bir öğretmenler meslek yasasının çıkması lazım. Öğretmenler için bağımsız güzel bir yasa çıkarmalıyız. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayrı tutmalıyız\" diye konuştu.

\"DOĞRU DÜRÜST AYLIK VERELİM\"

\"Öğretmenlerimizin tamamı yoksulluk sınırının altına aylık alıyor\" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Özel bir yasa çıkarıp ve bütün öğretmenlere yoksulluk sınırının üstünde bir aylık verelim, gelin diyorum hep birlikte buna evet diyelim. Emin olun parlamentoda hiç kimse buna hayır demez. Öğretmen bizim öğretmenimiz, çocuğu emanet ediyoruz. Maaşı öğretmene vermeyeceğiz de kime vereceğiz. Oturalım doğru dürüst bir aylık verelim. Öğretmene kesinlikle üç bin 600 ek gösterge hakkını da verelim. Ayrıca her 24 Kasım\'da toplanırız, okulları ziyaret ederiz, öğretmenlere ve öğrencilere güzel laflar ederiz; bir de bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim. Niye vermiyoruz? 24 Kasım öğretmenler günü onun da mutlu olmasını sağlayalım\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Plaket verilmesi

-Okulun açılışı

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2- AHMET DAVUTOĞLU: (KONFERANSININ İPTAL EDİLMESİ) BENİMLE ÖĞRENCİLER VE GENÇLER ARASINA KİMSE GİREMEZ

Haber Hakan KAYA - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Marmara Üniversitesi\'nde 27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan programın iptal edilmesiyle ilgili olarak, \"Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamazö dedi.

Şehir Üniversitesi\'nde geçen yıl 90 yaşında hayatını kaybeden akademisyen Şerif Mardin anısına düzenlenen sempozyuma katılan Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, sempozyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Marmara Üniversitesi\'nde 27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan programın iptal edilmesiyle ilgili soruya Davutoğlu, \"Her şeyden önce bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Meslektaşlarım olarak bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü\'nü kutluyorum. Bugün burada benim de hocam olan rahmetli Şerif Mardin üzerine biraz önce bir konuşma yaptım. Öğretmenler Günü\'nde Şerif Mardin hocamızı da rahmetle anıyorum. Beni tanıyanlar bilir, doğal yaklaşım içinde her zaman vurguladığım bir husustur. Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz. Çünkü hoca-talebe ilişkisi ve hoca-gençlik ilişkisi, bu anlamda öğretmenlerle gençler arasındaki ilişki, bir makam ilişkisi bir unvan ilişkisi, bir statü ilişkisi değil bir yürek ve ruh ilişkisidir. Ne olursa olsun kimse bizimle gençler arasına giremezö yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Davutoğlu\'nun açıklaması

24.11.2017 - 12.13 - Haber Kodu : 171124056

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3- (ek bilgilerle) SULTANGAZİ\'DE BEYAZ EŞYA MAĞAZASINDA SOYGUN KAMERADA

- GECE YARISI GELDİLER, BALYOZLA CAMLARI KIRDIKTAN SONRA SOYGUN YAPTILAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de gece saatlerindegelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, beyaz eşya mağazasının camını kırarak içeri girdi. Mağazaya giren hırsızlar, televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Sultangazi\'de gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler balyozla cami kırarak içeri girdi. Mağazaya giren şüpheliler, içeride bir süre gezindikten sonra duvarda asılı olan televizyonlara yöneldi. Şüpheliler, beyaz eşya mağazasından televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki ekiplere anons ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızlığın meydana geldiği beyaz eşya mağazasında olay yeri çalışması yaptı. Beyaz eşya mağazasındaki hırsızlığın boyutunun yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çevredeki işyerlerinin güvelik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Soyguncuların gelişi

-Camı kırmaları

-İçeriye girişleri

-Eşyaları alıp kaçmaları

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- Olayın meydana geldiği mağaza

- kırılan camın görüntüsü

- Polisin olay yeri çalışması

- Genel ve detaylar

24.11.2017 - 12.11 - Haber Kodu : 171124054

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4- GECE BEKÇİSİ OKULDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Kadıköy Moda\'da bulunan Özel Aramyan Uncuyan Ermeni İlköğretim okulunun gece bekçisi okulda ölü bulundu.

Sabah okula gelen görevliler zile bastıkları halde kapıyı açan olmayınca zemin kattaki üzerine yemekhanenin camını kırarak içeri girdi. Görevliler okulda gece bekçiliği yapan 70 yaşındaki Dikran Aldoyan\'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 70 yaşındaki Aldoyan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Aldoyan\'ın cenazesinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. Yaşanan olaydan dolayı okul tatil edildi. Okula gelen veliler geri gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yemekhanenin kırılan camı

-Görevlilerden görüntü

-Okula gelen öğrencilerden görüntü

-Velilerin geri gönderilmesi

-Genel ve detay görüntüler

24.11.2017 - 11.15 - Haber Kodu : 171124039

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5- FETÖ SANIĞI HAKİM-SAVCI ÇİFT HAKİM KARŞISINDA

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)\'ne yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve \"silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edilen hakim-savcı karı kocanın yargılandığı davada, sanık ve yakınları duruşmayı takip eden gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilerin duruşmadan çıkarılması talebi mahkeme başkanı tarafından reddedildi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski savcı Muhammet Ali Kaşıkçı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaeviden bağlandı. Tutuksuz sanık eski hakim Neslihan Kaşıkçı ise duruşmada hazır bulundu. Duruşma başlarken tutuksuz sanık Neslihan Kaşıkçı, salona giren gazetecilere tepki göstererek, \"Siz gazeteci misiniz? Sizi dışarı çıkarttıracağım\" ifadesini kullandı.

GAZETECİLERİN DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILMASI TALEBİNİ RET

Daha sonra söz alan tutuksuz sanık Kaşıkçı, \"Duruşma salonunda basın mensupları var. Geçen celsedeki tüm beyanlarımız çarşaf çarşaf isimlerimizle birlikte yer aldı. Gazetecilerin dışarı çıkarılmasını istiyorum\" dedi.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)\'na aykırı olduğu gerekçesiyle talebi reddettiğini açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklara çıkan haberler hakkında yasal yollara başvurabileceği hatırlattı.

TUTUKLU ESKİ SAVCIDAN MAHKEME HEYETİNE, \"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM\"

Kararın ardından mahkeme başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'ndan (BTK) tutuklu sanık Muhammet Ali Kaşıkçı\'nın Bylock kaydının geldiği raporu okudu. Bu rapora ililkin savunma yapan Muhammet Ali Kaşıkçı, Bylock kullandığı iddiasına ilişkin kendisinde 404 bağlantı görüldüğünü belirterek, \"Bylock\'ta tutarsızlıklar var. Bilirkişi incelemesi istiyorum\" dedi. Kaşıkçı savunmasının devamında, \"17 aydır tutukluyum, dokuz yaşında bir çocuğum var. Benden çok kıymetli bir şey alıyorsunuz. Bu dünyada da öbür dünyada da yakanıza yapışacağım. Hakkımı size helal etmiyorum\" diye konuştu.

SANIK AVUKATI SÖZLERİN TUTANAĞA GEÇİRİLMESİNİ İSTEMEDİ

Bu sırada sanığın avukatı araya girerek, müvekkilinin kendisine çok güvendiği için böyle konuştuğunu belirterek, ifadelerinin bir kısmının tutanağa yazılmamasını istedi. Mahkeme Başkanı ise, \"Bu dedikleri benim kararımda etki etmez. Şu an küfür de etse kararımı etkilemez. Burada bizi reddeden kişiye bile tahliye verdik.\" dedi.

GAZETECİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu arada duruşma boyunca davayı takip eden gazetecilere, sanık ve yakınları tarafından sürekli tepki gösterildi. \"Deftere ne notlar alıyorsun?\", \"O notları bize de ver\", \"Bu dediklerini de yazsana\", \"Yarın hepiniz kaçacaksınız\" şeklinde ifadelerle sürekli tepki gösterdiler. Duruşma çıkışında ise sanık yakınları, basın mensuplarının üzerine yürümeye çalıştı. Araya güvenlik görevlileri önledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, karı koca olan sanıklar Muhammet Ali Kaşıkçı ile Neslihan Kaşıkçı\'nın örgüte iltisaklı oldukları ve Muhammet Ali Kaşıkçı\'nın Bylock kullanıcısı olduğu belirtiliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen karı-koca hakim savcı hakkında, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.