DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE )

1- SARIYER\'DE SICAK DAKİKALAR... SİLAHLAR ÇEKİLDİ, ŞÜPHELİ KİŞİ VURULARAK YAKALANDI

* Ataşehir\'de çalınan kamyonet, Sarıyer\'de tespit edildi.

* Polisin dur ihtarına araçtaki şüpheli ateş açarak karşılık verdi.

* Çıkan çatışmada şüpheli kişi bacağından vuruldu ancak kaçmaya devam etti.

* Şüphelinin kamyoneti bırakıp yaya olarak kaçmaya başlaması üzerine operasyon başlatıldı.

* Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

* Bir evin bahçesinde saklanan sabıkalı kişi yaralı olarak yakalandı.

* Hareketli anların yaşandığı o anlar DHA kamerasına böyle yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de hareketli dakikalar yaşandı.

Ataşehir\'den çalınan ekmek kamyoneti, sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinde geçerken Plaka Tanıma Sistemi (PTS)\'ne takıldı. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kamyonet Baltalimanı sahilinde tespit edildi. Polis, araçtaki şüpheliye \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak şüpheli kişi, polise ateş açarak kaçmaya başladı. Polis de şüpheliye ateşle karşılık verdi. Bacağından vurulan şüpheli kaçmaya devam etti. Şüphelinin kamyoneti bir ara sokakta bırakıp kaçtığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Özel harekat polisi de operasyona dahil oldu. Polis çevrede didik didik arama yaptı. Şüphelinin bir apartmanın bahçesinde tespit edilmesi üzerine polisler buraya doğru koştu. Bahçede saklanan yaralı şüpheli yakalandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K. adlı şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucudan kaydı bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin çalıntı araç çevresinde bulunması

-Polislerin silahlarını çekip çevrede hırsızı araması

- Polis araçlarının olay yerine gelişi

-Özel harekat polislerinin olay yerine gelmesi

-Özel harekat polislerinin koşuşturması

-Polislerin evin otoparkında hırsızı yakalaması

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi

-Sağlık ekiplerinin hırsıza müdahale etmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Genel ve yakın detaylar

17.11.2017 - 10.18 Haber Kodu : 171117023

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2- ESKİ FUTBOLCU ZAFER BİRYOL\'A BYLOCK GÖZALTISI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol, Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Biryol\'un arşiv görüntüsü

17.11.2017 - 10.39 Haber Kodu : 171117036

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3- MARMARA ÜNİVERSİTESİ\'NDE FETÖ OPERASYONU (2)

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Marmara Üniversitesi\'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personel hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. Aktif çalışan 24 kişinin, Marmara Üniversitesi\'ndeki odalarında arama işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin bir kısmının örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya\'daki hesaplarını artırdıkları, bir kısmının da bylock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınan bir kişinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünden görüntüler

17.11.2017 - 10.18 Haber Kodu : 171117024

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(geniş haber)

4- SEDAT ŞAHİN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Sedat Şahin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Sedat Şahin, 3 Kasım\'da tahliye olmuş ancak cezaevi çıkışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Şahin\'in de aralarında bulunduğu 6 kişi Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin çıkışı

-Sedat Şahin\'in görüntü

-Detaylar

17.11.2017 -10.39 Haber Kodu : 171117036

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5- ÜMRANİYE\'DE TELEFON BAYİSİNDE SOYGUN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de bir telefon bayisine gelen yüzleri maskeli 4 kişi, camını kırarak girdikleri işyerinden telefon ve tabletleri çalarak kaçtı.

Olay, Atatürk Mahallesi\'ndeki telefon bayisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir otomobille gelen şapkalı ve yüzleri maskeli 4 kişi , cep telefonu bayisinin camlarını kırdıktan sonra içeriden cep telefonu ve tabletleri alarak geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı. İşyerinin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaparken hırsızlık sonrası ne kadar ürün çalındığını tespit etmek yaklaşık bir saat inceleme yapıldı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de inceleyen polis hırsızları arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İşyerinin kırık camları

-Polis ekipleri güvenlik şeridi çekmesi

-Olay inceleme ekipleri

-Cadde bulunan mobese kamerası

-İçeride bulunan telefon ve tabletler

-Genel ve detaylar

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6- KAĞITHANE\'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL -Ertan KILIÇ /İSTANBUL,(DHA)

Levent Büyükdere Caddesi\'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önündeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bariyerlere çarparak devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Kağıthane, Levent Büyükdere Caddesi\'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer istikametine seyir halinde olan Yiğit İncücük yönetimindeki 20 R 7569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak seyir halindeki Hüseyin Güzeldağlar yönetimindeki 34 LR 2527 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yiğit İncücük yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN ANNESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Öte yandan kazayı haber alan yaralı sürücünün annesi kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Sürücü İncücük ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya neden olan otomobilin içindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti. Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Görüntü dökümü:

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Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Ambulans içindeki yaralı

Yaralı kişinin annesinin feryatları

Röportajlar

Polis ekipleri

Otomobilin içindeki alkol şişeleri

Oluşan trafik

Araçların kaldırılması

Genel ve detaylar

17.11.2017 - 04.06 Haber Kodu : 171117007_