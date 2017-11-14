DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SAĞLIK BAKANLIĞI\'NIN İSTANBUL TABİP ODASI\'NA AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ (1)

Haber - Kamera: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

Sağlık Bakanlığı\'nın, Gezi olayları sırasında yaralananlara sağlık hizmeti verildiği gerekçesiyle dönemin İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve onur kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle açtığı dava reddedildi.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın 6.celsesine, davacı Sağlık Bakanlığı avukatı Cemal Akın ile davalı 2013 yılı İstanbul Tabip Odası kurul üyeleri adına avukatları hazır bulundu. Sağlık Bakanlığı avukatı, önceki taleplerini yinelediklerini belirterek davanın kabülünü talep etti. İstanbul Tabip Odası\'nın avukatları ise \"Dosya kapsamında sunduğumuz delillerle hekimlerin yaralılara sağlık hizmeti sunması zorunludur. Bu nedenle açılan dava mesnetsizdir. Yerinde değildir. Davanın reddine karar verilsin\" dediler. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Duruşma sonunda İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel\'in bulunduğu bir grup \"Gezi hekimliği yargılanamaz\" şeklinde pankart açarak adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Selçuk Erez

-Raşit Tükel

-Samet Mengüç

-Avukat Oya Meri. Eyüboğlu açıklamaları

-Genel ve detaylar

========================

2- ERHAN TİMUROĞLU YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu\'nu öldürmekten aranırken, bir işadamının evini ve ofisini kurşunladığı öne sürülen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yapılan operasyonda Sancaktepe\'de yakalanan Erhan Timuroğlu\'yla birlikte yanındaki C.A. da gözaltına alındı . Evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah, ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Timuroğlu\'nun yerde yatarken fotoğrafı

-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

-Timuroğlu\'nun karıştığı olaylara ilişkin arşiv görüntüler

14.11.2017 - 09.49 - Haber Kodu : 171114017

14.11.2017 - 09.58 - Haber Kodu : 171114022

====================================

(ÖZEL)

3- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

- Yol kenarında cesedi bulundu

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Beykoz\'da yol kenarında 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Kavacık köprüsü yakınında yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiye görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi . Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şerdi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde detaylı bir çalışma yaptı.

HERHANGİ BİR DARP YADA YARA İZİ YOK

Yapılan incelemede Muhammet Yusuf Ata\'nın üzerinde özel bir üniversiteye ait öğrenci kartı çıktı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedinde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Cenazenin görüntüsü

-Çekilen güvenlik şerdi

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Gencin çantasının görüntüsü

-Çevredekilerin görüntü

-Savcı ve olay yeri çalışması

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

14.11.2017 - 09.52 - Haber Kodu : 171114019



===================================

4- OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Kadıköy Acıbadem\'de yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Otomobilin kapılarını açan polis, 52 yaşındaki İbrahim Nar\'ın öldüğünü belirledi. Başından vurulduğu belirtilen Nar\'ın yanında silah bulundu.

İbrahim Nar\'ın intihar ettiği belirtilirken acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. İbrahim Nar\'ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



Görüntü Dökümü

-----------

-Otomobilin görüntüsü

-Camındaki kurşun deliği

-Polisin incelemesi

-Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Yakınlarının olay yerine gelmesi

-Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalışması

-Cenazenin araçtan çıkarılması

-Cenaze aracına konması

-Genel ve detay görüntüler

14.11.2017 - 10.20 - Haber Kodu : 171114026

14.11.2017 - 11.15 - Haber Kodu : 171114047

14.11.2017 - 11.52 - Haber Kodu : 171114054



==================================

5- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI\'NDA İKİNCİ GÜN (1)

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada 41 tutuklu sanık hazır bulundu. Saat 11.00\'de başlayan duruşmada Rusça ve Arapça bilen iki tercüman da hazır bulundu. Dün bütün gün 25 sanığın ifadesi alınmıştı. Bugün de duruşma tutuklu sanıkların ifadesinin alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42\'si tutuklu 4\'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi \'Müşteki\' sıfatıyla bulunuyor. İddianamede şüphelilerin \'Örgütü üye olmak\', \'Anayasayı ihlal\', \'Tasarlayarak adam öldürme\', \'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\' ve \'Mala zarar vermek\' suçlarından 46\'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132\'şer yıldan 3 bin 342\'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

================================

6- DERBİDE SAHAYA GİREN KİLİSLİ BERBER: ADALET BENİ SUÇSUZ BULDU, KİLİS YİNE PERİŞAN

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Geçen yıl Galatasaray-Beşiktaş derbisinin son dakikalarında üzerinde \'Kilis sahipsiz değildir\', \'Kilis için yastayız\' yazılı tişörtle sahaya giren Kilisli 26 yaşındaki berber Ahmet Canarslan, adaletin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini söyledi. Canarslan, savcılığın sahaya girme eylemine ilişkin \'Anayasa ile teminat altına alınmış düşünce açıklaması mahiyetinde kararı\' verdiğini, doğduğu Kilis\'te işsizliğin ciddi boyutta olduğunu belirtti. .

Spor Toto Süper Ligi\'nde 8 Mayıs 2016\'da oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının 75\'inci dakikasında sahaya giren Avcılar\'daki Denizköşkler Mahallesi\'nde berberlik yapan Ahmet Canarslan, eylemci veya holigan olmadığını, sadece çok sevdiği doğduğu kent olan Kilis\'in sesini duyurmak istediğini söylemişti. Canarslan, yanlış olduğunu kabul ettiği bu harekete \'Eylem\' denilmesini istemediğini sadece bir haykırışı duyurmaya çalıştığını savunmuş, iki takım taraftarlarından özür dilemişti.

\'KOVUŞTURMAYA YER YOK\' KARARI

Ahmet Canarslan, Kilis\'in zorda, darda olduğunu bütün Türk insanı ve dünyaya duyurmaya çalıştığı bu olaydan sonra Suriye topraklarından peş peşe düşen bomba ve havan mermilerinin kesildiğini anlattı. Geçen 1 yılda, hakkındaki soruşturma ve Kilis\'e ilişkin değerlendirme yapan Canarslan şöyle dedi:

\"Herkes bana gereken destekleri verdi. Allah razı olsun devletimiz sahip çıktı. Ertesi günü bombalar durdu. Herkese, savcılıkta holigan olmadığımı duyurmaya çalıştım, dedim. \'Neden yaptın? diye sordular. Türkiye\'nin en küçük ancak koca yürekli insanların yaşadığı Kilis için yaptığımı söyledim. Kilis\'te bombalar durdu ama bıraktığı izler devam ediyor. Şehit sayılmayan, gazi olmayan insanlarımız var. 21 vatan evladının hala sorulmayan hesapları var. Kilis insanı ağlıyor, işsizlik had safhada. Bana sahip çıkıldığı gibi Türk milletinden tekrar Kilis\'e sahip çıkılmasını istiyorum. Hakkımda kamu davası soruşturmasının yanı sıra Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi\'ni ilgilendiren suç ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü\'nün hazırladığı dosyalar açıldı. Hepsinde holigan olmadığımı, memleket sevdası ve aşkı olan bir insan olduğumu anlattım. İnsanlarımız ölüyordu. Yeğenim öldüğünde henüz 7 yaşında olduğunu anlattığımda hakim ve savcının gözleri bile doldu. \'Sana ceza verilmez. Senin suçun yok\' dediler. Bir mikrofon lazımdı. O mikrofonu tutan ben oldum. Herkes de sahip çıktı. Hakkımdaki 3 dosya da düştü.\"

Maç oynandığı sırada sahaya girerek hoş bir hareket yapmadığını kabul ettiğini, hakkındaki sportif maçlara girmeme yasağının da kısa süre içerisinde kaldırıldığını, son olarak bu sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gittiğini anlatan Ahmet Canarslan, Kilis\'in bugünkü durumundan da son derece rahatsız olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

\"Kilis\'te şu an yıkım var. Suriyeliler\'in gelişi ile Kilis nüfusu 3 katı. Hepsi kardeşlerimiz. Ama Kilisliler işsiz ve aç. İstanbul\'da elhamdülillah ekmeğini kazanan bir insanım. Ama Kilis\'teki kardeşlerim öyle değil. Kilis\'in okul puanı çok yüksekti. Son 3 yılda puanlar düştü. Çocuklar eve gittiğinde ders çalışamıyor. İşsiz babası için ağlıyor. Doyuralım derken aç kaldık. Biz komşusu tokken tok yatan bir milletiz. 800 liralık aylık ücretle insanlar nasıl geçinsin? Kilis bugün yine darda. Ne olur memleketimi sahiplenin.\"

SAVCILIK: İFADE EYLEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında Ahmet Canarslan için kovuşturmaya yer yok kararı verilirken, şöyle denildi:

\"Kilis ili nüfusuna kayıtlı olan şüphelinin olay tarihinden kısa süre öncesinde Suriye ülkesinden atılan top, silah mermileri nedeniyle sınıra yakın Kilis ilindeki insanların öldürülmüş olmasına karşı duyduğu ifade etme şeklindeki eyleminin Anayasa ile teminat altına alınmış düşünce açıklaması mahiyetinde olduğu fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozmasına sebebiyet verdiği ispat edilemediği gibi soruşturmaya konu eylemdeki hedef ve amaç da dikkate alındığında şüphelinin hakkında seyirden men tedbiri uygulamasına devam edilmesinin hukuka uygun olmadığı ve mağduriyetine yol açabileceği kaldırılması gerektiği kanaatine varılmakla; şüpheli hakkındaki ön ödeme nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına, Şüpheli hakkındaki 6222 sayılı kanunun 18/3 maddesi uyarınca seyirden yasaklama tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Geçen yılın mayıs ayında Kilis\'e atılan roketlerin ardından çekilen görüntüler (Arşiv)

-Ahmet Canarslan\'ın sahaya girdikten sonra çekilen görüntüleri (Fotoğraf-Arşiv)

-Ahmet Canarslan\'la geçen yıl yapılan röportajdan görüntüler (Arşiv)

-Ahmet Canarslan, geçen 1 yıllık sürede olanları ve hakkında \'Kovuşturmaya yer yok\' kararını anlatırken

-Savcılığın verdiği kararın fotoğrafı

14.11.2017 - 10.08 - Haber Kodu : 171114023