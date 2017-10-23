DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TUSKON DAVASI BAŞLADI

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)

Aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral ile Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş\'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü\'nün de bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davası başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan duruşmaya 28 tutuklu sanığın tamamı ile 50 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. İddianamenin özetlenerek okunmasının ardından sanıkların sorgularına geçilmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON\'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" ve \"Özel belgede sahtecilik\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Fatih Baltacı, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz ile işadamı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında ayrıca \"Özel belgede sahtecilik\" suçundan 1\'er yıldan 3\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonu çevresinden detaylar

-Kavurmaca\'nın görüntüleri (arşiv)

23.10.2017 - 10.11 - Haber Kodu : 171023021

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2- \'KAPI ÇALANA AÇILIR\' SERGİSİNE SALDIRI

Haber: İstanbul DHA

Üsküdar Bağlarbaşı\'nda Abdülmecid Efendi Köşkü, İstanbul\'da 15\'inci İstanbul Bienali\'yle eş zamanlı olarak düzenlenen \'Kapı Çalana Açılır\' sergisine dün öğle saatlerinde bir grup saldırdı.

Güvenlikçiler tarafından dışarıya çıkarılan gruba sergiyi gezenler de tepki gösterdi. Yaşananlar o sırada içeride bulunanlar tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler

23.10.2017 - 09.56 - Haber Kodu : 171023012

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3 - ATAŞEHİR\'DE KADINA SALDIRIYA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

- Olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı

İstanbul DHA

Ataşehir\'de yolda yürüyen A.Ç. isimli kadını saldırıda bulunan tıp fakültesi öğrencisi Hakan D.\'ye 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ataşehir\'de yolda yürüyen kadına önce omuz atıp ardından yumrukla vurarak darp ettiği iddiasıyla yargılanan tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Hakan D. hakkında, \"kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi A.Ç.\'nin doktor raporuna göre, hayati tehlikeye sokmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İddianamede, A.Ç.\'nin şüpheli ile uzlaşmak istemediği kaydedildi. Ceza ehliyetinin tam olduğunu ifade edilen Hakan D.\'nin \"basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ataşehir\'de yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen olay güvenlik kamerasına yansımıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anına ilişkin görüntüler

23.10.2017 - 12.17 Haber Kodu : 171023043_

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4- ESKİ BANLİYÖ HATTI, METRO STANDARTLARINDA BİR YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Yenileme çalışmaları nedeniyle 2013 yılında son sefer yapıldıktan sonra kapatılan İstanbul\'un banliyö hatları halen açılamadı. Kapandığında 2 yıl içinde bitirileceği açıklanan ancak yaşanan sorunların ardından bir türlü açılayamayan banliyö hatlarının açılışı 2018 yılı sonu olarak planlanıyor. Raylar söküldükten sonra adeta patika yol görünümündeki eski banliyö hattının bulunduğu alanda şu anda zemin güçlendirme ve istasyon çalışmaları devam ediyor. Banliyö hattı metro standartlarına yükseltilecek. Bu hatta çalışan eski banliyö trenleri ise 4 yıla aşkın bir süredir Haydarpaşa Garı\'nda bekliyor.

İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013 tarihinde yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi olarak 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılının Haziran ayında sonuçlandırılması planlanmıştı. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

MARMARAYLA ENTEGRE OLACAK

Gebze-Haydarpaşa ile Sirkeci -Halkalı hatlarının bulunduğu bölümlerde çalışmalar hızla ilerliyor. Şu anda istasyon ve zemin güçlendirme çalışmaları yapılıyor. 45 kilometrelik banliyö ve tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında ardından Gebze\'den Halkalı\'ya 105 dakikada, Bakırköy\'den Bostancı\'ya 37 dakikada seyahat edilebilecek. Söğütlüçeşme-Yenikapı\'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak.

ESKİ VE YENİ TRENLER HAYDARPAŞA GARINDA BEKLİYOR

Öte yandan seferlerin durdurulmasının ardından Haydarpaşa Garı\'nda kalan eski banliyö trenlerinin bekleyişi ise sürüyor. Yıllarca İstanbul\'luları taşıdıktan sonra 4 yılı aşkın bir süredir bekleyen eski banliyö trenlerinin ise yeni hat üzerinde kullanıp kullanılmıyacağı ise henüz belli değil. Metro standartlarına yükseltilecek hatta yeni trenlerin kullanılması bekleniyor. Bu amaçla Haydarpaşa tren garının gümrük bölümüne doğru olan bölümünde çok sayıda yeni tren bekletiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Haydarpaşa Garı

-Genel ve detaylar

23.10.2017 - 10.05 Haber Kodu : 171023019_

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5- 5. ULUSLARARASI KUM VE TOZ FIRTINALARI ÇALIŞTAYI

* Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

\"Türkiye\'de suya erişim yüzde 100\'dür. Türkiye engebeli bir arazi üzerine kurulu, erozyon riski yüksek. 1970\'lerde 5 milyon ton toprak denizlere ve göllere akarken, biz bunu 168 bin tona indirdik\"



Haber: Özgür ALTUNCU/ Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kartal\'da düzenlenen 5. Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı\'nda konuştu.

ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE

Türkiye\'nin çölleşme ve kum fırtınalarıyla mücadelenin gereği olarak sorunun kaynağı sahra ve Arabistan\'ı da içine alan Pan Afrika Birliği ülkelerine destek verdiğini söyleyen Eroğlu, \" Bizzat giderek Moritanya\'da, çöl iklimine dayanıklı fidanlar diktik. Maddi destek veriyoruz. Ülke olarak bu bölgelere destek veriyoruz\" dedi.



7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ

Türkiye\'nin ağaçlandırmaya önem vererek erozyonla etkili bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen Bakan Eroğlu, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2008 yılında dedi ki, \'büyük bir ağaçlandırma seferberliği başlatalım\'. 2 milyar fidanı toprakla buluşturduk. \'2023 yılına kadar dünyadaki her insan için 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız\' dedik. Bizim bakanlığımız her hususta plan yapıyor\" şeklinde konuştu.

EROZYONLA MÜCADELE

Türkiye\'nin yarı kurak iklim bölgesinde olmasına rağmen ve bu yıl son 44 yılın en kurak yılını yaşanmasına rağmen su temininde sıkıntı yaşamadığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Türkiye\'de suya erişim yüzde 100\'dür. Türkiye engebeli bir arazi üzerine kurulu, erozyon riski yüksek. 1970\'lerde 5 milyon ton toprak denizlere ve göllere akarken, biz bunu 168 bin tona indirdik. Bunu daha da aşağıya çekmek için uğrayışoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

- Detaylar

23.10.2017 - 11.43 Haber Kodu : 171023038

