DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI\'NDA

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü\'nden saat 11.15\'te çıkarak Sütlüce\'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'na geldi. Erdoğan\'ı burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Mustafa Ataş, Erol Kaya ve Ravza Kavakcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı. Erdoğan\'ın katılımıyla gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın Tarabya Köşkün\'nden çıkışı

-Erdoğan\'ın AK Parti İl Başkanlığı\'na gelişi

-Erdoğan\'ı karşılayanlar

-Genel ve detaylar

22.10.2017 - 11.56 Haber Kodu : 171022031

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2- FETÖ\'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI YARIN BAŞLIYOR...

* Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı\'nın da aralarında bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanığın yargılanmasına yarın Silivri\'de başlanacak.

Haber: Özden ATİK - Kamera: İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı dava yarın başlıyor. TUSKON\'un Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu sanıklar, Silivri\'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

120 SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON\'un Başkanı Rızanur Meral ve Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay \'firari\' olmak üzere 31\'i tutuklu 86 sanık bulunuyor.

120 sayfalık iddianamede, MASAK raporları, \'Boran\', \'Demir\' ve \'Berat\' kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, Bylock raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, il dernekler müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri delil olarak yer alıyor.

ÖMER FARUK KAVURMACI İKİ KEZ TUTUKLANMIŞTI

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, soruşturma aşamasında 8 Eylül 2016\'da tutuklandıktan sonra 4 Mayıs 2017\'de sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi ise Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti. Mahkeme kararında, Kavurmacı\'nın cezaevinde kaldığı süre içinde Silivri Devlet Hastanesi\'nin verdiği \"Cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettirir\" raporunu gerekçe göstermişti. Yeniden gözaltına alınan Kavurmacı, 17 Haziran 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay\'ın \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, \"Terör örgütü kurmak ve yönetmek\" suçlarından ayrı ayrı 15\'er yıldan 22,5\'er yıla kadar hapis ve \"Örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik\" suçundan da ayrı ayrı 1\'er yıldan 3\'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

KAVURMACI\'NIN 15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari\'ye \"Örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçlarından 8,5 yıldan 18\'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü\'nün de bulunduğu 80 sanığın ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi isteniyor. Sanıklar, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri\'deki yerleşkede hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Ömer Faruk Kavurmacı\'nın arşiv görüntüsü

-Genel ve detaylar

22.10.2017 - 10.47 Haber Kodu : 171022021

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3- CUMHURİYET BAYRAMI PROVASI VATAN CADDESİ\'NDE YAPILDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yıl dönümü öncesinde törenin provası Vatan Caddesi\'nde yapıldı.

Prova nedeniyle saat 06.30\'dan itibaren Vatan Caddesi\'ne çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Provada, polisler, öğrenciler, askerler ile askeri bando takımı hazır bulundu. Geçişler ve selamlama üzerinde durulan prova sırasında çevik kuvvet ekibi bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredeki bazı vatandaşlar da provayı cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

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-Provadan detaylar

-Halk oyunları

-Askerlerin geçişi

-Bandodan detaylar

-Öğrencilerin geçişi

-Polislerin geçişi

-Motorlu polis ve jandarmalar

-Genel ve detaylar

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4- İSTANBUL\'DA FETÖ OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği FETÖ operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelen FETÖ/PDY ile ilgili ihbarları değerlendirerek teknik ve fiziki çalışma başlattı. Polis ekipleri çeşitli adreslere düzenlediği baskınlarda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıların örgütün şifreli mesajlaşma programı olan \'Bylock\' kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin Vatan Caddesi\'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorguları sürüyor.

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5- İSTANBUL\'DA DERBİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Haber: İstanbul DHA

Türk Telekom Stadyumu\'nda bugün saat 19.30\'da Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, emniyet tedbirleri kapsamında saat 14.30\'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: \"Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır. Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır.\"

