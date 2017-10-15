DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - DOĞAN MEDYA CENTER\'DA KEŞİF YAPILIYOR (1)

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İSTANBUL DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center binasını 19 askerin basmasına ilişkin görülen dava kapsamında, mahkeme heyeti bina ve çevresinde keşif yapıyor. Mahkeme heyeti bu sabah saat 10.00\'da Doğan Medya Center geldi, heyetin keşif işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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Keşiften görüntü

Genel ve detaylar



15.10.2017 - 12.49 Haber Kodu : 171015041(Arşiv görüntüler)

15.10.2017 - 12.51 Haber Kodu : 171015042

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2 - İSTANBUL\'DA \'FLAKKA\' OPERASYONU

*Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli S.O.\'nun üzerinden sarı basın kartı çıktı.

*S.O.\'nun bir TV kanalında \'flakka\' hakkında bir kanalda haber yaptığı tespit edildi.

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Dünyada hızla yayılan, bağımlıyı adeta zombiye çeviren \'flakka\' isimli sentetik uyuşturucu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Uluslararası Posta İşleme Merkezi\'ne gelen bir postada yakalandı. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Uluslararası Posta İşleme Merkezinde narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde \'Baron\' ve \'Aika\' isimli narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine, İspanya\'dan gönderilmiş ve alıcısı İstanbul\'da Ü.K. olan posta gönderisi açıldığında içerisinde üzerinde \"Ocean Burst\" yazılı 50 adet küçük paket olduğu görüldü. Paketler açılarak içindeki beyaz renkli toz maddeden alınan numune uyuşturucu test cihazında analiz edildiğinde, Flakka isimli sentetik uyuşturucuda kullanılan kimyasal olan \"Alpha-PVP hydrochloride\" sonucu alındı.

ÜZERİNDEN SARI BASIN KARTI ÇIKTI

Bunun üzerine başlatılan operasyonda Esenyurt Posta Dağıtım Merkezi\'ne gelen ve alıcı kısmında ismi yer almamasına rağmen kendisine ait olduğunu söyleyen S.O.\'ya gönderi teslim edildi. S.O. gönderiyi teslim aldıktan sonra gümrük muhafaza memurları tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.O.\'nun yapılan üst aramasında üzerinden sarı basın kartı çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda S.O.\'nun daha önce bu uyuşturucu hakkında bir kanalda haber yaptığı tespit edildi. S.O\'nun ifadesinde, gönderinin alıcısı olarak görünen Ü.K.\'nın kuzeni olduğunu beyan ettiği öğrenildi. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheliler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Görüntü dökümü:

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-Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyon görüntüleri

15.10.2017 - 12.13 Haber Kodu : 171015031

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3- TEM\'DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI



*TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Haber: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Kaza, Tem Otoyolu Ankara istikameti Kurtköy mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrımında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Orhan Doğan yönetimindeki 34 UP 5237 plakalı midibüs, emniyet şeridinde duran Onur Atacık yönetimindeki 34 ACP 212 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen panelvan yaklaşık 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri panelvanın içerisinde sıkışan 1 kadını kısa sürede bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Kazada panelvandaki diğer 2 yaralı da ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması sırasında trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



SÜRÜCÜLER BİRBİRİNİ SUÇLADI

Kaza yapan araçların sürücüleri birbirlerini suçladı. Panelvan sürücüsü Onur Atacık, emniyet şeridinde dörtlüleri yanık bir vaziyette beklelerken midibüsün kendilerine arkadan çarptığını iddia ederken, midibüs sürücüsü Orhan Doğan panelvanın dörtlüleri bile yanmayarak geri geri geldiğini onu fark eder etmez frene bastığını ancak direksiyonun kilitlenmesine rağmen aracın durmadığını öne sürdü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Kazalı araçlar

-Sürücüler ile röportaj

-Polis

-İtfaiye

-Sağlık ekipleri

-Hurdaya dönen panelvan

-Ön tarafın hasarlı midibüs

-Trafiğin kontrollü sağlanması

-Yolun sıkışması

-Trafik

-Genel ve detay

15.10.2017 - 10.39 Haber Kodu : 171015025



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4- ALTIN PİYASASINDA YENİ ROTA; İHRACAT



İbrahim AKTÜRK - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA)

Uluslararası Mücevher Fuarı \"Istanbul Jewelry Show \" bugün sona eriyor. Fuardaki piyasayı değerlendiren firma yetkilileri, Türkiye\'de son yıllarda altın piyasasının daraldığını ve bu nedenle ihracata yöneldiklerini söylediler.

\"ORTADOĞU ÜLKELERİNDE DAHA ÇOK TALEP GÖRÜYOR\"

Altın takı üreten Uğur İnci firmasının Genel Müdürü Neslihan Üstdağ, Ortadoğu ülkelerinde başarı elde ettiklerini belirterek, \"Uğur İnci olarak incili altın takı üretiyoruz. Bu ürettiğimiz altınların dağıtımını tüm Türkiye\'ye yapıyoruz. Türkiye\'de son yıllarda pazarın daralmasından dolayı ihracata ağırlık verdik. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde ürünlerimiz daha çok talep görüyor\" dedi.

\"IRAK\'LA TİCARETİMİZ DURMUŞ DURUMDA\"

Son dönemde Irak ile mücevher ve altın ticaretinin durduğunu ve bunun piyasaya olumsuz yönde yansıdığının altını çizen Neslihan Üstdağ, \"2017 yılına aslında çok iyi girmiştik. Ağustos ayına kadar da her şey gayet yolunda gidiyordu. Hedeflerimiz son döneme kadar tamamıyla tutuyordu. Ancak son dönemde Irak\'ta yaşanan kötü durumlardan dolayı Irak\'la ticaretimiz durmuş durumda. Tabii bu da şu anki fuarı çok etkiledi. Fuarda koridorların boş olmasının nedeni, Irak\'la yaşadığımız krizdir. Çünkü oradan bir çok kişi gelemedi. 2016 yılına bakıldığında, o dönem Irak\'a yapılan mücevher ihracatı 584 milyon dolar gibi bir rakamdı. Tabii bu da ticari açıdan bizim moralimizi bozuyor\" ifadelerini kullandı.

\"3 SENEDİR TÜRKİYE\'DE PİYASA ÇOK DARALDI\"

Altın piyasasının son dönemlerde Türkiye\'de daraldığını ve bu nedenle ihracatın daha yoğunlukta olduğunu vurgulayan Üstdağ, \"Şu an fuarda Suudi Arabistan\'dan gelen alıcılar çoğunlukta. Biz zaten piyasaya ve şartlarına göre hazırlamıştık. Genel olarak bakarsak fuar tatmin edici. Güney Amerika\'dan alıcılar mevcut şu anda. Onlarla görüşmelerimiz oldu. Henüz sonuçlanmadı ancak ümit ediyoruz ki bizim için de yeni bir pazar olsun. Fuarımız artık ihracat ağırlıklı oldu. Türkiye içinde pazarımız devam ediyor ancak eskisi gibi değil. Son 3 senedir Türkiye\'de piyasa çok daraldı\" diye konuştu.

GÜNEY AMERİKA\'DAN DA TALEP VAR

Geçtiğimiz seneye göre, altın ve mücevher fuarındaki talebin daha az olduğuna dikkat çeken ZEN firmasının yetkilisi Yiğit Akgün, \"Fuara talep önceki seneye göre daha düşük. Ancak yeni ülkelerden gelen misafirler var. Özellikle Güney Amerika\'dan gelenlerle iş anlaşma yapma şansımız oldu. Güney Amerika\'dan böyle taleplerin gelmesi bizi çok memnun etti\" dedi. Atasay firmasının yetkilisi Eyüp Bergel ise, fuar için ürettikleri altın ve takılara genel olarak Türk müşterilerin ilgi duyduklarını söyledi.12 Ekim tarihinde başlayan uluslararası mücevher fuarı \"Istanbul Jewelry Show\" da Galata Kulesi\'ni andıran ve 157 kilogram altın kullanarak tasarlanmış yapıt dikkat çekerken, altından yapılan biberon ve emzikler fuara damgasını vurdu.

Görüntü dökümü:

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-Fuardan detay görüntü

-Uğur İnci firmasının Genel Müdürü Neslihan Üstdağ ile röportaj

-Diğer firma yetkilileriyle röportaj

-Altından yapılan Galata Kulesi

-Altın emzik ve biberonlar

-Vitrinlerdeki takılardan görüntüler

-Genel ve detaylar

15.10.2017 - 13.39 Haber Kodu : 171015044

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5- OKULLARININ YIKILMASINI PROTESTO ETMEK İÇİN EYLEM YAPTILAR

*Şişli Kent Konseyi üyeleri ve Şişli Endüstri Meslek Lisesi öğrenci velileri okullarının yıkılmasını protesto etmek için okulun önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Şişli Endüstri Meslek Lisesinin yıkılacağını söyleyen Şişli Kent Konseyi üyesi bir grup ve okulun öğrenci velileri saat 13.00 da okullarının yıkılmasını protesto etmek için okul önünde toplandı. Ellerinde \'Bir okulu yıkmak bir ilçeyi yıkmaktır\' yazılı dövizler bulunan kalabalık adına basın açıklaması yapan Şişli Kent Konseyi Başkanı Ali Yavuz Meriç; \"Sultan Beyazıt döneminden beri okul olarak ayakta kalan Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı ve Taşyapı şirketinin üzerinde olması , Vakfın kat karşılığı Taşyapı\'ya verilerek inşaat sözleşmesinin imzalanması acıdır. Şehir plancıları tarafından da dava edilen Şişli Endüstri Meslek Lisesi arazisinin gelgitleri devam ederken, nihai karar verilmemişken bu neyin acelesidir. 60 dönümlük arazinin planlaması yapılırken 17 dönümlük kısmına 6000 öğrencinin sığdırılması, geri kalan 43 dönüme AVM, rezidans yapılmasıyla ilgili imar değişikliği onaylanmıştır\' dedi. Meriç açıklamasına şöyle devam etti: \'6000\'e yakın öğrencisiyle, Türkiye\'nin köklü ve modern teknik meslek lisesinin yıkılmasına göz yummak onurumuza dokunmaktadır. Bölgenin en geniş yeşil alanına sahip okulumuzun yerine yapılacak binalar neyin fiziksel iyileştirmesi olacaktır. Öğrencilerin 15-20 yaş aralığında olması, ortaokullara dağılması, çocuk-genç psikolojisi olarak nasıl düşünülemez? 6000 genç ve aileleriyle hesaplarsak 20000 nüfusu beton binalar için nasıl çaresiz bırakır\' diye konuştu.

basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kalabalık gruptan genel ve yakın detaylar

-Grubun ellerindeki dövizlerden detay görüntü

-Ali Yavuz Meriçin açıklamaları

-Okuldan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



15.10.2017 - 14.41 Haber Kodu : 171015066



