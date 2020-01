DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1 - ABD BAŞKONSOLOSLUĞU\'NA VİZE İÇİN GELENLER KAPIDA KALDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)\'nin Türkiye\'den yapılan vize işlemlerini askıya almasının ardından bugün İstanbul Başkonsolosluğu\'na gelenler geri dönmek zorunda kaldı. Vize randevusu olanlar içeri alınmazken, ellerine iletişim bilgilerinin olduğu kağıt verildi.

ABD\'nin Türkiye\'den yapılan vize işlemlerini askıya alması nedeniyle vize randevusu olanlar başkonsolosluktan geri dönmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde daha önceden verilen vize randevu saatinde İstanbul Başkonsolosluğu\'na gelenler içeri alınmazken, ellerine iletişim bilgilerinin olduğu bir kağıt verildi. Bu kağıtta \"sorularınızı internet ve telefon yoluyla bilgi alabilirsiniz\" dendi.

\"BURSADAN GELDİM.ELİMİZE BU KAĞIDI VERDİLER\"

Bursa\'dan geldiğini belirten Ömer Yavuz \"Randevum için Bursa\'dan geldim. Saat 08.30\'da randevum vardı. İptal olduğunu söylediler. Bize bu kağıdı verdiler.Buradaki telefon numarasını arayarak bilgi almamızı ilettiler. Yazan numarayı defalarca aramam rağmen bilgi alamadım. Büyük ihtimalle geri döneceğim\" dedi.

\"KAFEDE OTURDUK BİR ÇAĞRI, BİR HABER BAKLİYORUZ\"

Randevu saatini bekleyen Aynur Akbaş \"Bizde geldik.Randevu saatimizi bekliyoruz. Kafede oturduk bir çağrı, bir haber bekliyoruz. Randevumun iptal olduğuna dair bir bilgi ve mail gelmedi.En azından şansımızı denemek istiyoruz. Onun için buradayız\" diye konuştu.

\"MAĞDUR OLDUK. NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ\"

Mağdur olduğunu belirten Ali Güney \"Ben daha önce 4 Ekim\'e randevu almıştım. Güvenlik nedeniyle 10 Ekim 09.00\'a randevu verildi. Güvenliğe geldim. Bize kesinlikle bir bilgi verilmiyor. Sadece elimize şöyle bir broşür tutuşturdular.Buradaki telefon numarasından ulaşın diye. Numarayı arıyoruz ama açan yok. Kimseye de ulaşamıyoruz. Şuan burada bekliyoruz.Kardeşim orada, kuzenlerim orada.Şuan mağduruz ve bekliyoruz.Çalıştığım kurumdan 2-3 saat izin alarak geldim. Bir daha izin alacağımı zannetmiyorum. Onun için kafede bekliyorum.Zor durumdayım. Nasıl olacak bilmiyorum\" şeklinde konuştu.

Randevusu olanların, başkonsolosluk çevresindeki vize evrak işlerine yardımcı olan işyerlerinde bekleyişi sürüyor.

2- ENİS BERBEROĞLU : SUÇSUZLUĞUMU KANITLAMAYA BİR ADIM KALDI



Haber: ANKARA, (DHA) -

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi\'nin hakkında verdiği karara ilişkin olarak avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla ilk açıklamasını yaptı. Berberoğlu, \"Hapse girerken dediğim gibi, vatan haini ve casus olmadığımı bu kararla kanıtladım. Suçsuzluğumu ispatlamama bir adım kaldı.\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi\'nden şu mesajı yolladı: \"Beni sevenler ve güvenenleri, ailemi, partimi, dostlarımı utandırmamış olmaktan dolayı sevinçliyim. Ben casus ve vatan haini olmadığımı zaten biliyordum ama bu iftiradan dolayı yakınlarımın üzülmesi benim için her türlü cezadan daha ağır yüktü. İstinaf mahkemesi kararıyla bu yükten kurtuldum. Şimdi sıra hukuken gerekmediği halde suçsuzluğumu kanıtlamakta. Belki biraz zaman alabilir, acelem yok. Siz dışarıda, ben içeride mücadeleye devam!\"

3- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI\'NDA İKİNCİ GÜN

Haber: Serpil KIRKESER Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 135 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Çok sayıda müştekinin de hazır katıldığı duruşma dün ifade veren tutuklu sanık er Adem Buruk\'un çapraz sorgusu ile devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul\'da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin bin 52 sayfalık iddianame,darbeci askerlerin stratejik öneme sahip köprüyü tek yönlü kapatarak ele geçirmeye çalıştıkları anlatılıyor. Darbeci askerlerin olay sırasında köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptığı vurgulanıyor. İddianamede, 32\'si vatandaş, 2\'si polis olmak üzere toplam 34 kişinin şehit olduğu olayla ilgili 318 müşteki yer alıyor. Şehitler arasında AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor.



37\'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135\'i tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca şüphelilerin bu suçlar dışında \"Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma\", \"Kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs\", \"Silahlı kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme\" suçlarını da işledikleri ve bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaları isteniyor.



7 DARBECİ ASKER ÖLMÜŞTÜ

Olay sırasında darbeci askerlerden 2\'si er, 5\'i rütbeli olmak üzere 7 kişi de ölmüştü. Olay günü köprüye giden ancak olayın vahametini anladıktan sonra geri dönen er ve astsubay olmak üzere toplam 8 asker de tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer alıyor.

4- SİSTEM ARIZALANDI BİLET İŞLEMLERİ MANUEL YAPILDI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları (THY) network alt yapısında meydana gelen arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemleri bir süre yapılamadı. Bazı yolculara biletler işlemleri manuel yapılmak zorunda kaldı. Arıza saat 11.30 itibariyle çözüldü, biletleme ve rezervasyon işlemlerinin normal akışında gerçekleştirildi.

THY\'nin kullandığı network sisteminde meydana gelen arıza ile ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi twitter adresinden bir açıklama yaptı. Üstün, \" Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezevasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu geçici rahatsızlık için özür dileriz\" dedi.

ARIZA GİDERİLDİ

THY yetkilileri network alt yapısında yaşanan sorunun saat 11.30 itibariyle çözüldüğünü, biletleme ve rezervasyon işlemlerinin normal akışında gerçekleştirildiği açıkladılar.

(geniş haber)

5- FRANSA\'DA YAPILACAK GREV NEDENİYLE THY\'NİN BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Fransa\'da hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, bugün ülke çapında greve gidiyor. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları\'nın bazı seferleri de iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Fransa\'da yapılacak genel grev nedeniyle Fransa Sivil Havacılık otoriterleri notam yayınlamıştır. Bu nedenle bu gün yapılması planlanan TK-1825 İstanbul-Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul-Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul-Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir.\"

6- SARIYER\'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN KAZADA KARAR ÇIKTI (1)

Haber: Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)

Sarıyer\'de hafriyat kamyonunun, yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ve elinden tuttuğu torunlarına çarparak 5 yaşındaki Yaren Aluç\'un ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin davada, karar çıktı. Mahkeme kamyon şoförü Erdal Yavuz\'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Babaanne Hatice Aluç\'a ceza verilmesine gerek görmedi.

7- İSTİKLAL CADDESİ\'NDEKİ \"OMUZ ATMA\" CİNAYETİNDE POLİSLER HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstiklal Caddesi\'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, \"omuz atma\" nedeniyle çıkan kavgada, Ayhan Kaya\'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan iki polis, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. \"Görevi kötüye kullanmak\" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edilen polisler, suçlamaları reddetti.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları Mücahit Ö. ve Ali T. katıldı. Ölen Ayhan Kaya\'nın ağabeyi Hüseyin Kaya da duruşmada hazır bulundu.

\"SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTUR\"

Sanık Mücahit Ö. savunmasında, \"Olay yerine yakın bir yerde yemek yiyordum. Bağrışma sesleri duydum. O anda kavga yoktu. Olay yerinde komiserlerim oradaydı. Bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Komiserimle gözgöze geldim. Telsizle konuşuyordu. Müdahale etmememi işaret etti. Bu nedenle bekledim. Takviye ekip istemiş, o arada herhangi bir bıçak görmedim. Bıçaklama o sırada olmuş\" dedi. \"Polis\" diye bağırıp dikkati üzerine çekmeye çalıştığını belirten Mücahit Ö., diğer sanık Ali T. ve Güven Timlerindeki diğer arkadaşlarıyla olaya müdahale ettiklerini belirtti. Mücahit Ö. \"Olay anında tek başıma görevliydim. kesinlikle bıçakla öldürme olayını görüp müdahale etmemem söz konusu değildir. Suç işleme kastım yoktur. Bilirkişi raporunda başından sonuna kadar olaya müdahale etmediğim gerçeğe aykırıdır. Beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu.

\"SİLAHIMI ÇEKEREK OLAYA MÜDAHALE ETTİM\"

Diğer sanık Ali T. ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, \"Olay gecesi en rütbeli ve sorumlu kişi komiser yardımcısı Zafer O., olay yerindeydi. Onun yanında da Barış Ç. vardı. Ben yalnız değildim, bu görüntülerde de sabittir. Olay yerinde görevli değildik. Tarlabaşı istikametinde görevliydik. Komiserimizin anonsu üzerine Selim ile olay yerine gittik. 5-6 kişilik grup birbirlerine bağırıyorlardı. Allkollüydüler. Sarhoş muhabeti gibi bir muhabbetti. Üzerlerinde bıçak sopa gibi bir durum yoktu. Arkadaş gibiydiler. Zafer O. benim yanıma geldi. Şu anda müdahale edilecek bir durum yok, bir şey olursa anonsla çağırırım. Kendi bölgenize geçin\' dedi. Biz ayrılıp yerimize geçtik. Ancak bilirkişi raporunda hiç olay yerinden ayrılmamışım gibi geçmiştir. Takviye anonsunu duyunca olay yerine gittik, gittiğimizde bıçaklanma olayı olmuştu. Silahımı çekerek olaya müdahale ettim, görüntülerde de önde ben varım. Şahıs bıçağını cebine koyduğu için silahımı belime takarak orantılı güç kullanarak etkisiz hale getirdim. Olaya müdahale ettim\" dedi.

\"KARDEŞİM 8 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ\"

Ölen Ayhan Kaya\'nın ağabeyi şikayetçi Hüseyin Kaya ise olay yerinde olmadığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Kaya, \"Kardeşim 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Bu olaylar olurken görüntülerde hiçbir polis memuru müdahale etmiyor. Sanıkların savunmalarını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hatta polis memurlarına da bıçak salladığı görülmektedir\" dedi.

MAHKEME POLİSLERİN GÖREV LİSTESİNİ İSTEDİ

Mahkeme, olay tarihinde komiser yardımcısı Zafer O. ve Barış C.\'nin tanık olarak çağrılmalarına ve sanıkların olay günü kimlerle birlikte, nerede görevl olduklarına dair görev listesinin gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Bu olaya ilişkin yargılama sonunda 3 kişi, \"Kasten öldürme\" suçundan 25\'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayhan Kaya\'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya\'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek, olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği\'nde görevli 2\'si hakkında \"Görevi kötüye kullanma\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

8- HAYDARPAŞA GARI\'NDA 10 EKİM ANMASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Haydarpaşa Garı\'nda Ankara\'da 2 yıl önce meydana gelen ve 101 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısının yıl dönümünde ölenler için anma düzenlendi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası\'na bağlı grup, Haydarpaşa Garı\'nda, 2 yıl önce Ankara\'da hayatını kaybedenler için bir anma programı düzenledi. \"10 Ekim Şehitlerini Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız\" yazılı pankart açan grup 1 dakikalık saygı duruşunun ardından açıklama yaptı.

Devlet Gül Bildikarı\'nın okuduğu basın açıklamasında, \"Bugünden geriye baktığımızda ,yaşadıklarımızın sadece 2 canlı bombanın kendisini patlatmasının ötesinde, siyasi tercihlerin, ihmallerin, görmezden gelmeleri ve en önemlisi de kimsenin saklayamacağı biçimde kastın olduğunu gördük\" dedi.

Patlamada ölenlerin fotoğraflarının ve hikayelerinin bulunduğu bir pano asıldı. Açılan deftere duygularını yazan bazı katılımcıların ağladığı görüldü.

9- CHP\'DE DELEGE SEÇİLEN TRANS: HEDEFİM MİLLETVEKİLLİĞİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

CHP\'nin Avcılar İlçesi\'nde sürdürülen mahalle delege seçiminde, daha önce İstanbul 3\'üncü seçim bölgesinden milletvekili aday adayı olan trans Niler Albayrak\'in isminin de yer aldığı Merkez Mahallesi\'ndeki 37 kişilik liste 345 partiliden 227\'sinin oyunu aldı. CHP\'nin ilk trans delegesi olduğunu söyleyen Albayrak, milletvekili seçilerek \'ötekileştirilmişlerin\' yanı sıra engellilerin haklarını savunmak istediğini söyledi.

Niler Albayrak, sonuçlarının açıklanması ardından CHP\'de delege seçilerek bir ilki başardığını ve çok sayıda kutlama telefonu aldığını söyledi. Albayrak, \'Pembe Hayat\', \'Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği\' ile \'Kaos GL Derneği\'nden kendisine verilen bilgiye dayanarak Türkiye ve CHP tarihinde ilk defa trans olduğunu gizlemeden açık kimlikle seçime girerek malhalle delegesi seçilen kişi olduğunu söyledi. Kendisinin de yer aldığı 37 kişilik listede parti emekçileri, akademisyenler, eski belediye başkanları, meclis üyeleri milletvekili ön seçim aday adaylarının da bulunduğunu anlatan Albayrak, şöyle dedi:

\"Listemizde bilgili, görgülü insanlar vardı. Hepimize başarılar diliyorum. Ama kendimiz için de ayrı bir parantez açıyorum. Lütfen transların varlığını artık iyice bilin. Çünkü bizler de varız; bu hayattayız. Bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Önümüzün kesilmemesini, bizlerin de aslında hayatımızda her şeyi başarabileceğimizi ispat etmek istiyorum. Yoluma daha fazla çalışarak daha fazla başarılar elde ederek devam etmek istiyorum.\"

Bursa\'nın İnegöl İlçesi\'nde 1965 yılında dünyaya geldiğini ifade eden Albayrak, bugüne kadar İHD\'nin yanı sıra birçok derneğin üyeği bulunduğunu, çok fazla ezilen, toplumdan dışlanan, yok sayılan, ezilen transları temsil etmek için yola çıktığını söyledi. Niler Albayrak, şöyle devam etti:

\"25\'inci dönemde İstanbul 3\'üncü Bölge\'de CHP\'den ön seçim için milletvekili aday adayı oldum. Adaylığım kontenjanla olması gerekirken ön seçime girmeyi, örgütün beni tanımasını istedim. 13 ilçenin 13\'ünden de oy aldım. Çok güzel tepkilerden dolayı bunun daha ileri gitmesi gerektiğini düşündüm ve seçilemememe rağmen yarıştan çekilmemem, biz trans kadınların 1-0 geriden devam eden hayatımızı en azından beraberliğe getirebilmek için bu yarışta olmam gerektiğini düşündüm. Avcılar\'da mahalle delege seçimine girdim. Örgütün de teveccühü ile merkez mahallesi delegesi seçildim. 2-2.5 ay sonra ilçe seçimimiz var. Çalışmalarımız çok daha ileri gidecek. Türkiye\'nin gidişatı ortada. Toparlanması düzelmesi gerekiyor. Hedefim yeniden milletvekili aday adayı olmak. Ötekileştirilmişlerin her türlü haklarını Meclis\'te çok daha iyi savunabileceğimi düşünüyorum. Bunun yanı sıra hayvan hakları, engellilerin ve birçok hakkın savunuculuğunu yapmak istiyorum. Ben Arnavut\'um inatçıyım, başarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. \'Birlikteysek, güçlüyüz\' demek istiyorum. Milletvekili ön seçiminde 13 ilçenin tümünden 3 bin 70 oy alarak, 127 aday adayı arasında 83\'üncü sırada oldum. Hiç tanınmamış üstelik de ötekileştirilmiş bir trans olarak bölgedeki tüm ilçelerden oy alabilmek çok büyük bir başarıydı. Delege seçilmem parti üst yöneticileri için de sürpriz olmuştur. Bir çoğu bana destek verdiklerini zaten belirtmişlerdi. Bence çok uygun olduğunu düşünmüşlerdir. Çünkü LGBT bireyleri bir renktir, gökkuşağının birleşimidir. Bizler gökkuşağını çok daha ileriye götürmeye çalışıyoruz.\"

10- MÜFTÜ VEKİLİNDEN \'BOL VE UCUZ BALIK\' İÇİN DUA...

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - İSTANBUL, (DHA)

Beylikdüzü Müftü Vekili Lütfü Aydın ve din görevlileri, \'Camiler ve Din Görevlileri Haftası\' nedeniyle ilçedeki bir balıkçı tarafından konuk edildi. Müftü Vekili Lütfü Aydın, balık yemeden önce tezgahın başına geçerek bol, bereketli ve ucuz bir av sezonu için dua etti.

Müftü Vekili Aydın, kendilerine gösterilen yakınlık için teşekkür ederken din gönüllülerinin insanlık için ilim ve irfan üreten insanlar olduğunu hak ve adaletin camilerde yaşatıldığını söyledi. Aydın, camilerdeki huzur ortamının sosyal yaşamın her Valanında yaşanmasını istediklerini ve bu amaçla çalıştıklarını anlattı. Aydın, din adamları ile birlikte balık tezgahının başına geçerek geçen ay açılan deniz av sezonunun bol, bereketli geçmesi için dua etti.

