DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- BEYAZIT POLİS MERKEZİ YAKININDA HAREKETLİ DAKİKALAR

* Gözaltına alınan H.B (44) sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbul DHA

Beyazıt Polis Merkezi yakınında gözaltına alınan şüphelinin 44 yaşındaki H.B olduğu belirlendi. \"Üzerimde bomba var\" diye yürüdüğü sırada gözaltına alınan şüphelinin üzerinde suç unsuruna rastlanmamış, ilk incelemede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmişti. H.B sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezinden çıkışı

-Polis aracına binişi

-Aracın gidişi

-Detaylar

06.10.2017 - 10.30 Haber Kodu : 171006026

06.10.2017 - 11.59 Haber Kodu : 171006053_

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2- NAİM SÜLEYMANOĞLU AMELİYATTA (1)

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı.

Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci için aranan uygun donör bulundu. Süleymanoğlu\'nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir arkadaşının donör olmasına karar verildi. Süleymanoğlu bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi\'nde ameliyata alındı. Donörden alınacak karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu\'na nakledilecek.

Süleymanoğlu, 25 Eylül\'de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Naim Süleymanoğlu arşiv

06.10.2017 - 10.05 Haber Kodu : 171006018

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(havadan görüntülerle)

3- FİKİRTEPE\'DE REZİDANSLARLA TEK KATLI GECEKONDULAR KOMŞU OLDU;VATANDAŞ TOZ, TOPRAKTAN ŞİKAYETÇİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ugur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)

Kentsel dönüşüm dendiğinde akla gelen ilk bölge olan Fikirtepe\'de toz ,toprak ve csokakları dolduran kamyonlarla adeta savaş alanına döndü. Mütehallitlerle, mal sahipleri arasında yaşanan sorunlar nedeniyle bölgede başlayamayan inşaatlar nedeniyle 50 katlı yeni binalar, tek katlı gecekondular komşu oldu. Her gün yüzlerce inşaat kamyonunun girdiği bölgede vatandaşlar tozun toprağın içinde yaşamaya çalışıyor. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu \"Bölgede 1000\'in üzerinde bina yıkıldı. Her taraf toz toprak içinde, inşaatlara 24 saat çalışma izni verildi. Çalışmaların orada halen oturan kişilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerekiyor.\" dedi.

REZİDANSLARLA TEK KATLI GECEKONTULAR KOMŞU OLDU

5 yıl önce Kentsel dönüşümün başladığı Fikirtepe\'de çalışmalar hızla sürerken bölgedeki sorunlarda bitmiyor. Başlayan projelerde sona yaklaşılırken 30-40 katlı rezidans binalar bölgede yükselmeye başladı. Ancak müteahhitlerle mal sahipleri arasında yaşanan sorunlar nedeniyle başlayamayan projeler nedeniyle şu anda bu rezidanslar tek yada 3 -4 katlı sıvasız binalarla komşu oldu.

HER GÜN YÜZLERCE KAMYON GİRİP ÇIKIYOR

Öte yandan bölgede 24 saat süren inşaat çalışmaları nedeniyle yüzlerce kamyonun giriş çıkış yaptığı bölge adeta savaş meydanı görünümünde. Halen bölgede yaşayan vatandaşlar şantiyelerin arasından evlerine gidip gelmek zorunda kalıyorlar.

AYKURT NUHOĞLU \"BÖLGENİN KOMUTANI BELLİ DEĞİL\"

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu bölgede yaşanan sorunlarla ilgili \"Oranın komutanı kim, sorumlusu kim, Çevre bakaknlığımı, Çevre il müdürlüğümü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi mi, Kadıköy belediyesi mi?. O bölgede bir şantiye kurulup sorumluların o şantiye içinde olması gekeriyor. Sorunlar yerinde çözülmüş olsaydı ben ce şu anda çok daha ileri konumda olurduk.

\"BÖLGE SAVAŞ ALANINA GİBİ\"

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu bölgenin savaş alanı gibi olduğunu belirterek \"Orası savaş alanı gibi, 1000\'in üzerinde bina yıkıldı. Her taraf toz toprak içinde. Bütün herşeyin tozuyla toprağı ile, kamyon giriş çıkışı ile beraber kontrol edilmesi gerekiyor. Bölgede ki inşaatlara haftada 7 gün 24 saat çalışma izni verildi. Bunun da orada halen yaşayanların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Yani bölgede, bizimde içinde olduğumuz ortak büro kurulması gekeriyor. O zaman bölgedeki sorunlar çok daha rahat çözülebilir.\" dedi. Kadıköy Belediyesinin bölge için elinden geldiğini yaptığını söyleyen Aykurt Nuhoğlu \"Aslında Kadıköy belediyesi orada hiç yok. Biz tabii yasal haklarımızı kullanarak oraya gidiyoruz. Tozuna toprağına müdahele ediyoruz. Bölgede ölçüm istasyonu kurduk, yolları yıkıyoruz, bakıyoruz, kontrol ediyoruz ama yasal olarak yetki onlarda\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Fikirtepe bölgesinin havadan görüntüleri

-Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu\'nun açıklaması

06.10.2017 - 11.33 Haber Kodu : 171006048_

06.10.2017 - 11.35 Haber Kodu : 171006052

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4- ŞÜPHELİ İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat poliste verdiği ifadesinde cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi. Şüphelinin anne kızın yanına ziyaret için geldiğini bir gün kaldıktan sonra Bursa\'ya döndüğünü söylediği öğrenildi. Ahmet Barakat\'ın bugün adliyeye gönderilmesi bekleniyor. Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kız\'ın katil zanılısı Ahmet Barakat Bursa\'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. 7 gündür poliste gözaltında tutulan şüphelinin olayla ilgili ifadesi alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat, cinayetiyle ilgili bir ilgisinin bulunmadığını söylediği belirtildi. Şüphelinin bir süre önce anne kızın yanında çalıştığını daha sonra ayrıldığını anlattığı öğrenilirken, \"Ben onları ziyarete gelmiştim. 19 Eylül\'de geldim. ertesi gün öğle saatlerinde evden ayrıldım. Kimseyi öldürmedim.\" dediği öğrenildi. Emniyet Yetkilileri şüphelinin ifadesinde bazı çelişkiler bulunduğunu söylediler.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVDEN FARKLI KIYAFETLE ÇIKMIŞ

Öte yandan olayla ilgili yapılan soruşturmada dedektifler 19 Eylül tarihinde eve giren şüphelinin, 20 Eylül tarihinde çıktığında kıyafetinin değiştirdiğini tespit etti. Elinde bir poşetle evden çıktğı tespit edilen şüphelinin bir daha kameraya yakalandığında elindeki poşet görülmedi. Dedektifler şüphelinin içinde kanlı elbiseler bulunan poşeti bir çöp konteynırına attığnı değerlendiriyor. Şüphelinin bugün adliye gönderilmesi bekleniyor.

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5- METROBÜSTE \"CİNSEL TACİZ\" İDDİASINA 10 YIL HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Metrobüste üniversite öğrencisi Z.Y.\'ye tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.D. hakkında \"Basit cinsel saldırı\" gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ POLİS MERKEZİNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Z.Y., Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği\'ne 3 Mayıs 2017 günü yaptığı şikayetinde olayı anlattı. Z.Y., \"Saat 14.10\'da Sefaköy\'den metrobüse iki nolu kapıdan binerek aynı kapı karşısındaki koltuğun koridor tarafına oturdum. Bu sırada yanımda tanımadığım ve kucağında küçük çocuk olan başkaca bir bayan vardı. Şirinevler Durağı\'na geldiğimizde de ismini olay nedeniyle merkezinizde öğrendiğim A.D. isimli şahıs içerisinde bulunduğum metrobüse iki nolu kapıdan binerek benim arka çaprazımda ayakta olacak şekilde yolculuk etmeye başladı\" dedi.

Bu sırada A.D.\'nin cinsel tacizine uğradığını kaydeden Z.Y. rahatsız olduğunu belirten davranışlar sergilediğini ancak şüphelinin eylemine devam ettiğini vurguladı.

\"BENİ TANIRSIN BEN OYUNCUYUM\"

Şikayetçi Z.Y, \"Yanıma geldikten sonra elini hareket ettirerek kol bölgemi okşar vaziyette temas etti. Ben rahatsız olduğumu göstermek için kendimi ve kolumu kendisinden uzak noktaya doğru çektim. Montumu da onun temas ettiği kolumun üzerine koydum. Şahıs bu kez yanımda oturan kadının çocuğunu sevmeye çalışır gibi davranışlarda bulundu ve bu sırada da benim sağ göğsüme sürtünür şekilde temas etmeye başladı\" şeklinde ifade verdi.

Z.Y., \"Sonra benim görebileceğim şekilde telefonundaki numarayı göstermeye çalıştı. Kendimi artık tutamayarak kendisine \'Yeter artık ne demek istiyorsun sen\' dedim. O da \'Kusura bakma ama ben istiyorum\' deyince şahısla tartışmaya başladık. Metrobüs içindekiler de şahsa hitaben \'Sen niye orada duruyorsun, bak metrobüs boş\' dedi. Bunun üzerine şahıs, vatandaşlara \'Biz birbirimizi tanıyoruz\' diye cevap verdi. \'Ben seni tanımıyorum niye yalan söylüyorsun, seni şikayet edeceğim\' dedim. O da \'Beni tanırsın ben oyuncuyum\' dedi. Sonra şahıs metrobüsten inip Beylikdüzü tarafına giden bir metrobüse bindi. Ben de o metrobüse binip sürücüye durumu anlattım ve kapıları kapatmamasını söyledim. Şahıs indi ve üzerime yürüdü vatandaşlar engel oldu. Güvenlik görevlisi şahsı kulübede muhafaza altına aldı ve polise haber verdik. Şikayetçiyim\" dedi.

\"HAKKIMDA ASILSIZ İDDİALARDA BULUNAN Z.Y.\'DEN ŞİKAYETÇİYİM\"

40 yaşındaki şüpheli A.D., de ifadesinde broker olduğunu belirterek \"Bindiğim metrobüs kalabalık değildi ancak boş koltuk yoktu. Ayakta yolculuk etmeye başladım. Bir bayan şahıs kucağında çocuğuyla yolculuk ediyordu. Çocuğu hareketli ve sevimli olarak görünce sevdim. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Z.Y. ağlamaya başladı. Ben de \'Bir şey mi oldu?\' dedim. O da ter ters bakarak \'Sen biliyorsun\' dedi. \'Neyi biliyorum ya\' diyerek tepki gösterdim. Şahıs kendisini taciz ettiğim şeklinde ifadelerde bulununca bu durumdan rahatsız olarak kendisine \'Gel polise gideceğiz, senden şikayetçiyim\' dedim\" ifadesini kullandı.

Metrobüs şoförüne kapıyı açtırdığını, Z.Y.\'nin de metrobüsten indiğini, olay yerine gelen polis ile polis merkezine gittiklerini anlatan şüpheli A.D., \"Hakkımda asılsız iddialarda bulunan Z.Y. isimli şahıstan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemem\" dedi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Metrobüs durağındaki görüntüleri inceleyen polis hazırladığı raporunda, A.D.\'nin metrobüsten inerek ters istikamete giden metrobüse bindiği ancak şikayetçi Z.Y. tarafından metrobüsten indirildiği tespit edildiği belirtildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli savunması, şikayetçi ve tanık beyanları ile CD görüntü inceleme tutanağından şüphelinin müsnet suçu işlediği öne sürülen iddianamede, şüpheli A.D.\'nin \"Basit cinsel saldırı\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli A.D. hakim karşısına çıkacak.