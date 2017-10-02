DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(geniş haber)

1- KAĞITHANE\'DE KUYUMCUDA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de pompalı tüfeklerle bir kuyumcuyu soymaya çalışan maskeli 3 kişiyle, işyeri sahibi arasında çatışma çıktı. Soyguncuların açtığı ateşle kuyumcu elinden yaralandı. Maskeli 3 kişi soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.

Kağıthane, Örnek Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve pompalı tüfekli 3 kişi, kuyumcudan altınları istedi. İşyeri sahibi Mahmut Güneş hırsızlara silahla karşılık verince hırsızlar ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşyeri sahibi hırsızların arkasından ateş etse de hırsızlar ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan işyeri sahibi Mahmut Güneş, ambulansta tedavi edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde incelemelerde bulundu. Zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

BİRŞEY ALAMADAN KAÇTILAR

Mahalle sakini Şükrü Eyidenbilir, \"Silahlı 3 kişi kuyumcuya gelmiş. Kuyumcu ile hırsızlar arasında boğuşma yaşanmış. Kuyumcu silahıyla hırsızlara ateş etmiş. Hırsızlar da bir şey alamadan ateş ederek kaçtı\" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Sokaktan görüntü

-Soyulmak istenen kuyumcu

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi

-Hırsızlara karşılık veren işyeri sahibi

-Kuyumcunun yaralı eli

-Vatandaş ile röp.

-Kuyumcudaki fişekler

-Kırılan cam

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Güvenlik şeridi

-Genel ve detaylar

02.10.2017 - 10.43 Haber Kodu : 171002023_

=========================

2- ATAŞEHİR\'DE KADINA SALDIRAN KİŞİNİN AĞABEYİNDEN AÇIKLAMALAR

\"Son 2-3 yıldır psikojik sorunlar olduğu için ilaç tedavisi görüyor. Olayın ardından saldırıya uğrayan kişinin ailesini bulup kendisinden özür dilemek istedik\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Ataşehir\'de kaldırımda yürürken çarpıştığı bir kadına yumruklu saldırıda bulunan Hakan D.\'nin ağabeyi Emre D., \"Çok üzgünüz. Kardeşimin psiklojik sorunları olduğu için ilaç tedavisi görüyor. Aileden özür dilemek istedik ama çekindik\" diye konuştu.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi\'nde gözaltında tutulan Hakan D.\'nin ağabeyi Emre D., gazetecilere bir açıklama yaptı.

Yaşanan olaydan ötürü ailece çok üzgün olduklarını belirten Emre D., \"Bu olayın gerçeklemesinden biz aile olarak çok üzgünüz. Aile olarak rencide olduk. Kadına el kaldıracak insanlar değiliz. Kardeşim tıp fakültesi öğrencisi. Son 2-3 yıldır psikojik sorunlar olduğu için ilaç tedavisi görüyor. Olayın ardından saldırıya uğrayan kişinin ailesini bulup kendisinden özür dilemek istedik. Fakat konunun meydaya yansımasından sonra çekindik\" diye konuştu.

Emre D., \"Kardeşim bugüne kadar böyle bir şiddet olayına karışmamış, psikolojik sorunları olduğuğu için üç yıldır okul kaydını dondurdu. Konuyla ilgili resmi raporları da polise verdik\" şeklinde konuştu.

Kardeşinin özellikle sosyal medyada kötü gösterildiğini, bu durumun psikolojisini daha da kötü etkileyeceğini kaydeden Emre D. olayın kesinlikle bir başörtülü kadına saldırı şeklinde olmadığını, annesi ve ailesinden birçok kadının da başörtülü olduğunu belirtti. Emre D. açıklamadan sonra polis merkezinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Ağabeyi Emre D.\'nin açıklamalar

-Polis merkezinden ayrılması

-Polis merkezinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



=============================



3- SURİYELİ ANNE İLE KIZINI ÖLDÜRMEKTEN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin henüz ifadesinin alınmadığı belirtilirken, şüpheliden alınan kan örneklerinden elde edilen DNA\'ın Orouba Barakat\'ın tırnakları arasında bulunan doku örnekleriyle karşılaştırılacağı belirtildi.

ŞÜPHELİ HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kızın katil zanlısı Ahmet Barakat önceki gün Bursa\'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliği\'nde devam ediliyor. Şüpheli Ahmet Barakat bugün Gayrettepe\'de bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Sağlık raporunun alınmasının ardından Ahmet Barakat daha sonra tekrar Cinayet Büro Amirliği\'ne getirildi.

LABORATUVAR SONUÇLARI BEKLENİYOR

Öte yandan konuşmadığı öğrenilen şüpheliyle ilgili araştırma da çok yönlü sürüyor. Polis şu anda olayın en önemli delili olan Orouba Barakat\'ın tırnaklarından alınan saldırgana ait doku örneklerinden elde edilen DNA profilinin, gözaltındaki Ahmet Barakat\'tan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmasını bekliyor. Laboratuvarda yapılacak olan bu inceleme, sonucunun pozitiff çıkması durumunda Ahmet Barakat\'ın silahlı saldırı olayının faili olduğunun en büyük delili olacak.

BÜTÜN İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer olayla ilgili, Ahmet Barakat\'ın bir süre önce Suriye\'de kardeşini öldürdüğü, Birleşik Arap Emirliklerinden, suriye üzerinden Türkiye\'ye giriş yaptığı gibi iddiaların araştırıldığını soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, şüpheli için savcılıktan ek gözetim izni alındığını söylediler.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

================================

4- İSTANBUL\'DA FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI



Haber : Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 36 adrese operasyon düzenlendi. Örgütünün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 36 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı üzerine polis ekipleri şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin 23 kişiyi yakalaması için çalışmaları devam ediyor. Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda yazılı ve basılı örgütsel doküman ele geçirdi.



==============================

5- DR. BOB LYNN: UYUŞTURUCU BİR ÜLKENİN KALBİNE YERLEŞTİRİLEN DİNAMİTTEN FARKSIZ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

ABD\'de kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde uyuşturucu ile sürdürülen mücadeleye destek veren C4 Recovery Solutions Vakfı\'nın Kıdemli Klinik ve Program Danışmanı Dr. Bob Lynn, günümüzde uyuşturucu bağımlılığının tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi. Dr. Lynn, uyuşturucu bağımlılığının bir ülkenin kalbine dinamit yerleştirerek, geleceğini çalmaktan farksız olduğunu söyledi.

Amerika\'nın yanı sıra başta İngiltere olmak üzere, aralarında Lübnan, Jamaika, Filistin, Türkiye\'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele programlarını sürdüren vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Richard Ohrstrom ve Kıdemli Klinik ve Program Danışmanı Dr. Bob Lynn, Trakya bölgesinde işbirliği yaptıkları kuruluşlardaki uzmanlarla İstanbul\'da toplantı yaptı. Beylikdüzü, Avcılar ve Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ndeki belediyelere ait Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Takip Merkezi uzmanlarına seminer veren C4 Recovery Solutions Vakfı\'nın Kıdemli Klinik ve Program Danışmanı Dr. Bob Lynn, DHA\'nın sorularını yanıtladı.

\"YETERLİ TEDAVİ MERKEZİ VE ÇALIŞAN OLMAYACAK\"

Dr. Lynn, son yıllarda sentetik uyuşturucu bonzai başta olmak üzere madde bağımlılığı sorununun dünyada hızla arttığını ve kullanma yaşının giderek düştüğünü anlatırken, \"Bu çok ciddi bir problem. Bağımlılık; bir ülkenin kalbine dinamit yerleştirmek, o ülkenin geleceğini çalmaktan farksız. Çocuk bu yaşta uyuşturucu kullanmaya başlanılması bunun ulusal, halk sağlığı sorunu gibi bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Uyuşturucu kullanma yaşı ne kadar geri çekilirse o kişinin ömür boyu uyuşturucu kullanma yaşı o derece uzuyor. Gerçeği söylemek gerekirse bu çaptaki problemle mücadele etmek için yeterli derecede tedavi merkezi ve çalışan hiçbir zaman olmayacak gibi görünüyor\" dedi.

\'TÜRK MODELİ\'

Dr. Bob Lynn, her ülkenin kültür, siyasi, sosyal, ekonomik yapısı, aile anlayışı dininin farklı olduğunu anlatırken, kendilerinin uyuşturucu ile mücadelede yukarıdan tabana inen klasik modeller uyguladıklarını, kendilerinin ise, Türkiye ve Türk insanının özelliklerini göz önüne alarak \'Türk modeli\' üzerinde çalıştıklarını söyledi. Lynn, uygulamaya çalıştıkları bu modelde, Türkiye ile ilgili sosyo, ekonomik ve diğer bilimsel çalışmaların ışığında Türk insanı ile ilgili verilerle birlikte bağımlılıklı mücadelede \'Aşağıdan yukarıya\' bir program uyguladıklarını kaydededek, \"Çalışmaları yaptığımız her yerde oluşturulan yöntemler tepeden inme dayatmalı değil. Birlikte çalıştığımız arkadaşlar psikoloji camiasında çalışan terapistler konuya tüm yönlerden yaklaşan isimler. Türkiye\'de böyle bir yeteneğin olması sayesinde mücadelenin başarılı olacağını düşünüyorum\" dedi.

\"DİN ÖNEMLİ BİR UNSUR\"

Dr. Bob Lynn şöyle devam etti:

\"Esas aldığımız konular son derece kapsamlı ve detaylı araştırmalar, Türkiye ve sahada yapılan araştırmalarla birleştirilerek buradaki sosyo kültürel ekonomik duruma göre oldukça gelişkin Türk programı uyguluyoruz. Her ülkenin kültürü, siyasi yapısı, aile eğitimi, dininin farklı olduğunu biliyoruz. Yaygın anlayıştaki \'yukarıdan aşağıya\' uygulanan yöntemlerin yerine bilimsel çalışmalar ışığında aşağıdan yukarıya bir program uyguluyoruz. 48 yıldan bu çalışmaları yapıyorum. Adı konulmuş tedavisi olmadığı zamanda bu çalışmaları yapmaya başladım. Mücadelemizde din önemli bir unsur. Çünkü din; insan olarak yaşamımızın bir parçası. Diğer konular kadar önemli. Gittiğimiz ülkelerin hepsinde bunu dikkate alıyoruz. Örneğin İran\'da uyuşturucu bağımlılığına karşı ciddi programlar uygulanıyor. Tüm çabalara rağmen dünyanın hiçbir yerinde dinin uyuşturucu sorununu çözdüğünü görmedim. Nedeni; Uyuşturucu maddeler çok güçlü. Gerek başka yerde gerek buradaki çalışmalarda ruhaniyet, spiritüellik, maneviyat vb. yaptığımız çalışmaların çok önemli gücünü ulaştırıyor. Bunun önemine vurgu yapıyoruz\"



Görüntü Dökümü:

Uyuşturucu ve madde bağımlılarından görüntüler

Dr. Bob Lynn uyuşturucu ile mücadele uzmanları ile

Dr. Bob Lynn, DHA\'ya açıklamalarda bulunurken

02.10.2017 - 10.24 Haber Kodu : 171002017

=====================

6- ERDAL BEŞİKÇİOĞLU YÖNETİMİNDE ROCK MÜZİKALİ

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Erdal Beşikçioğlu\'nun yönetmenliğini yaptığı \"Woyzeck Masalı\" adlı müzikal, 12 Ekim Perşembe günü İstanbul\'da sahnelenecek.

Alman yazar Georg Büchner\'in \"Woyzeck\" adlı oyununun rock müzikali uyarlaması Woyzeck Masalı, 12 Ekim\'de perdelerini açacak Maslak\'taki UNIQ Hall\'de sanatseverlerle buluşacak. Erdal Beşikçioğlu\'nun yönetmenliğini yaptığı müzikalde sahneye çıkacak 38 oyuncuya 6 müzisyen eşlik edecek.

Dünya tiyatro literatürünün en önemli oyunlarından biri olan Woyzeck\'te \"insan olmak\" olgusu, erdem, ahlak ve iyilik kavramları üzerinden sorgulanırken, Woyzeck Masalı\'nda ise şeytanın sözcüklerin dizilişinde gizli olduğu belirtilirken, \"Hayırda evet mi suçlu, yoksa evette hayır mı suçlu?\" sorusuna dikkat çekiliyor.



Görüntü Dökümü:

----------------------

- Woyzeck Masalı müzikalinin tanıtım videosu

02.10.2017 - 12.37 Haber Kodu : 171002045_