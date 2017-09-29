DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: BAĞDAT\'IN TALEPLERİ KRİTER OLACAKTIR (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuzey Irak\'ta referandum sonrası atılacak atımların sorulması üzerine Çavuşoğlu, \"Daha öncede söylediğimiz gibi atacağımız adımlarda özellikle Bağdat\'ın talepleri kriter olacaktır\" dedi.

\"Hava yolları şirketlerimiz uçuşlarını bu akşam itibariyle durdurma kararı almışlardı. Umarım Erbil, Bağdat\'ın çağrılarını değerlendirir\" diyen Bakan Çavuşoğlu, \"Biz vatandaşlarımıza seyahat uyarısı yaptık. Dönmek isteyen vatandaşlarımızın Türkiye\'ye gelmesi için her türlü önlemi alırız. Gerekirse özel uçak kaldırırız\" diye konuştu.

\"Diğer atacağımız adımlar da Bağdat\'ın talepleri kriter olacaktır\" diyen Bakan Çavuşoğlu, \"Bu yanlış karardan dönme ihtimalleri var. Barzani yönetiminin bu hatadan çok geç olmadan dönmesi gerekiyor. Bizim muhatabımız Bağdat\'tır\" dedi.

Erdoğan ile Putin\'in görüşmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, S400 füzeleriyle ilgili de görüşüldüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

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2- TÜRK İŞÇİLER TAHLİYE EDİLİYOR



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)

Erbil ve Süleymaniye\'ye yapılan uçuşlar bugün saat 18.00\'de sona erecek. Bölgede bulunan Türk şirketleri çalışanlarını son uçuşlarla tahliye ediyor. Bugün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları\'nın Erbil-İstanbul, Süleymaniye-İstanbul ve Atlasglobal Hava Yolları\'nın Erbil-İstanbul uçuşlarıyla bir çok Türk işçi yurda döndü.

Sabah erken saatlerde inen uçaklar bir çok Türk vatandaşını getirirken Atlasglobal Hava Yolları\'nın Erbil-İstanbul seferiyle gelen işçiler DHA\'ya konuştu. Türk işçiler bölgede faaliyet gösteren Türk işverenlerin güvenlik kaygısıyla bugün yapılan son uçuşlarla çalışanlarını Türkiye\'ye gönderdiğini kaydederek durumun düzelmesiyle tekrar işlerine geri dönebileceklerini söylediler.

İşçilerden Furkan Toker, \"Şirketimizin aldığı karar sonucu boşaltma kararı aldı. Ondan dolayı son saati beklemeden döndük. Orada enerji üretim santralinde çalışıyorduk. Şirket dönme kararı alırsa geri döneriz. Biz ekip olarak geldik. Bizim üç şantiye vardı üçünü de boşalttık\" dedi. Toker, \" İşsiz mi kaldınız ?\" sorusuna da \" Bilmiyorum bir nevi öyle gözüküyor. Hayırlısı diyelim \" diye yanıtladı. Elektrik Santralinde çalışan Halit Çimpolat isimli işçi de \" Erbil\'den geri döndük. Hükümetlerin anlaşamaması sebebiyle hava sahası kapanacak dediler. Şirkette riski göze alamayıp bizi geri çekti. Şimdi memlekete Kahramanmaraş\'a döneceğim. Eğer ortalık sakinleşirse geri döneceğiz \" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Atlasglobal ve THY\'nin Erbil,Süleymaniye uçuşlarını gösteren panolar

-Atlasglobal bantı ve işçilerin valizlerini beklemeleri, yolcular

-İşçilerden görüntüler

-Toker ve Çimpolat ile röportaj

29.09.2017 - 09.09 Haber Kodu : 170929010

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3- METEOROLOJİ\'DEN İSTANBUL\'A UYARI: HAFTASONU ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için çok kuvvetli ve siddetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışın hafta sonu beklendiği kaydedildi. Yapılan açıklamada, \"Yarın İstanbul\'un Avrupa Yakası, pazar günü ise İstanbul\'un Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli poyraz ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.

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4- İBB\'NİN YENİ BAŞKANI MEVLÜT UYSAL GÖREVİ DEVRALDI

- KADİR TOPBAŞ DEVİR TESLİM TÖRENİNDE YER ALMADI



- UYSAL, EYÜP SULTAN\'DA SABAH NAMAZI KILDI

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Kadir Topbaş\'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılğı\'na(İBB) seçilen Mevlüt Uysal görevi devraldı. Uysal görevi İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet\'ten alırken eski başkan Kadir Topbaş devir teslime katılmadı.

Dün yapılan seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mevlüt Uysal İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet\'ten görevi devraldı. Eski başkan Topbaş devir teslime katılmazken AK Parti\'nin İstanbul\'daki belediye başkan adayları tam kadro hazır bulundu.

\"BENDE AZ KALDI\"

1 hafta görevi sürdüren Selamet, \"Bu mühürü 1 hafta önce istanul\'a 13.5 yıl hizmet etmiş olan sayın Topbaş\'tan teslim aldım. Bende çok az kaldı. Keşke fazla kalsaydı. 1 haftada olsa başkanlık yaptım. Bu mührü yeni başkanımaz hayırlı hezmitlerine vesile olması dileğiyle teslim ediyor ve başarılar diliyorum\" diye konuştu.

\"AYNI MUHTEŞEM MUTLULUK, HEYECAN İÇİNDE DEVREDERİZ DİYORUM\"

Başkanlık mühürünü teslim alarak göreve başlayan Uysal ise yaptığı konuşmada\"Önce meclisimize teşekkür ediyoruz. Genel başkanımıza, teşkilatımıza, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu mühür geçmişte İstanul\'da bir çok elde dolaştı. Hizmet edenlere teşekkür ediyoruz. Duamız bu mühürü alırken böyle mutlu kalabalık bir ortamda aldık. İnşallah bu mühürü teslim ederken de aynı muhteşem mutluluk heyecan içinde devrederiz diyorum\" dedi.

Uysal sabah namazını Eyüp Sultan Camii\'nde kıldı. Vatandaşlar Uysal ile bol bol fotoğraf çektirdi. Uysal da simitçiden aldığı simitleri vatandaşlara dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Devir-teslim

-Konuşmalar

-Fotoğraf çekimi

-Eyüp Sultan Camii\'ne gelişi

-Fotoğraf çekenler

-Simit alması

-Detaylar

29.09.2017 - 11.44 Haber Kodu : 170929047_

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5- İSTANBUL\'DA BYLOCK OPERASYONU: 60 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Şişli ve Sarıyer yapılanmasında yer aldığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandığı da tespit edilen 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 34 firari şüpheliyi yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

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6- TAKSİM\'DE TECAVÜZ DEHŞETİ DAVASI

- Mahkeme, mağdurun ruh sağlığı raporunu dosyaya yarar sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Taksim\'de 8 ay önce eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak\'tan, Tarlabaşı Bulvarı\'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.\'nin ise tekmelenip yaralanması davasına devam edildi. Mağdur F.H.E\'nin avukatı, müvekkilinin ruh sağlığının bozulduğunu belirterek rapor aldırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, \"olay nedeniyle şikayetçinin ruh sağlığında bozulma meydana gelip gelmediği hususunun dosyaya herhangi bir yarar sağlamayacağını\" belirterek talebi reddetti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Dursun A. getirildi. Şikayetçi F.H.E ise avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ise duruşmaya katılma talebinde bulundu.

\"ADLİ TIP RAPORU ALDIRILSIN\"

Mağdur F.H.E\'nin avukatı, \"Müvekkilin ruh sağlığının bozulduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilerek raporun aldırılmasını talep ederiz. Bir de diğer şüpheli Rıdvan hakkında da gerekli araştırmanın yapılmasını talep ederiz\" dedi.

\"ŞİKAYETÇİNİN BEYANLARI ÇELİŞKİLİ\"

Sanık Dursun A\'nın avukatı da söz alarak \"Şikayetçinin beyanları çelişkilidir. Müvekkilin yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilmesini talep ediyorum\" dedi.

DOSYAYA YARAR SAĞLAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti ara kararında, şikayetçinin olay nedeniyle ruh sağlığında bozulma meydana gelip gelmediği hususunun dosyaya herhangi bir yarar sağlamayacağını belirterek bu konudaki talebin reddine karar verdi. Olayın bir diğer şüphelisi Rıdvan ile ilgili gerekli araştırmanın yapılması için savcılığa yazı yazılmasını kararlaştıran heyet, suçtan zarar görme ihtimaline binaen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın davaya katılma talebinin kabulüne hükmetti. Heyet, sanık Engin hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve diğer şikayetçi E\'nin yeniden zorla getirilmesine karar verdi. Sanık Dursun A\'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

MAHKEMEYİ ELEŞTİRDİ

Öte yandan şikayetçi F.H.E\'nin avukatı, \"Bu tür davalarda ruh ve beden sağlığına ilişkin rapor alınması gerekir. Bu sanığa daha ağır ceza verilmesi için bir nedendir. Ancak mahkeme bu talebimizi reddetti. Maalesef soruşturma eksik yürütüldü ve yargılama aşamasında da üçüncü sanık ile ilgili bir araştırma yapılmadığını görüyoruz\" şeklinde eleştiride bulundu.

İDDİANAME

Taksim\'de 21 Ocak 2017\'de meydana gelen olayla ilgili iddianamede, sanık Engin K.\'nın eğlence dönüşü kendinden geçerek yere düşen 21 yaşındaki F.H.E\'yi omzuna alıp arkadaşı E.Y\'yi kalçasından bıçakladığı belirtildi. Engin K. omzunda taşıyarak mağdur F.H.E\'yi götürdüğü bir inşaatta tecavüz etti, genç kadına Engin K\'nın arkadaşı Dursun A.\'nın da tecavüz ettiği ifade edildi. Sanık Engin K. olay sonrasında kaçarak ortadan kaybolduğu; sanık Dursun A\'nın ise yakalanarak tutuklandığı belirtildi. İddianamede her iki şüpheli hakkında \"Nitelikli cinsel saldırı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\" suçlarından 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle \"Basit yaralama\" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Olayla ilgili bir erkek şahsın, mağdur F.H.E\'yi omzuna alarak götürmesine ilişkin görüntüler dava dosyasına delil olarak girmişti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

29.09.2017 - 11.42 Haber Kodu : 170929046_T

