DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI\'NDA (1)

- Erdoğan\'ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da yer aldı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ-Özgür EREN / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı\'da bulunan konutunda öğle saatlerinde çıkarak Sütlüce\'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı\'na geldi. Erdoğan\'ı burada Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ravza Kavakcı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı. Erdoğan\'ın katılımıyla gerçekleşen genel istişare ve değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyunun çıkışı

- Erdoğan\'ın il başkanlığına girişi

- Erdoğan\'ın karşılanması

24.09.2017 - 14.51 Haber Kodu : 170924060_

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2- DERBİDE 46 TARAFTAR HAKKINDA İŞLEM



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, 6222 sayılı \'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 46 kişiye işlem yaptı.



30 FENERBAHÇE TARAFTARINA İŞLEM YAPILAN SUÇLAR

Fenerbahçelilere yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye meşale yakmak, 4 kişi usulsüz bilet satışı, 2 kişiye yasaklı madde sokmak, 5 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 5 kişiye taşkınlık, 4 kişiye alkollü giriş, 1 kişiye hakaret içeren pankart, 1 kişiye yasak alanlara girmek, 3 kişiye taşkınlık ve küfürlü tezahürat ve 1 kişiye küfürlü tezahürattan işlem yapıldı.



16 BEŞİKTAŞ TARAFTARINA İŞLEM YAPILAN SUÇLAR

Beşiktaşlılara yapılan işlemler ise şu şekilde; 1 kişiye uyuşturucu madde, 1 kişiye bıçakla içeri girme, 5 kişiye torpille içeri girme, 2 kişiye meşale bulundurmak, 4 kişiye taşkınlık, 2 kişiye usulsüz giriş ve1 kişiye ise meşale yakmak suçundan işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-İşlem yapılan taraftarların polis aracına bindirilmesi

24.09.2017 - 14.29 Haber Kodu : 170924058

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3- İSTANBUL VE ANKARA\'DA \'BYLOCK\' OPERASYONU: 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara\'da operasyon düzenledi. İstanbul\'da 26 ilçede bulunan 32 adrese sabah saatlerinde baskın yapıldı. Askerliğini Asteğmen olarak yapan kişiler ile Sözleşmeli Subay olarak geçmişte görev yaptığı öğrenilen toplam 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullanan kişiler oldukları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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4- MİNİBÜSLERİN YOLCU KAPMA YARIŞI KAZAYLA SONUÇLANDI

* O anları bir yolcu cep telefonuyla görüntüledi.

Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de iki minibüsün yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı. Kaza anı ve minibüste yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kağıthane\'de akşam saatlerinde iki yolcu minibüsü, yolcu kapma yarışına girdi. Birbirini geçerek ilerleyen minibüs sürücüleri yol boyuncu birbirlerine hakaretler de yağdırdı. O anlarda minibüslerden birindeki yolcular koltuk kenarlarındaki demirlere sıkı sıkı tuturak \"aksiyon filmine dönüştü\" yorumunda bulundu.

Bir süre devam eden yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak minibüste korku dolu anlar yaşandı. Kaza sonrası araçlarında hasar oluşan minibüs sürücüleri yol ortasında bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından birşey olmamış gibi yollarına devam ettiler. O anlar da minibüste bir yolcu tarafından görüntülenip \"insan hayatı bu kadar mı ucuz\" denilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüslerin yarışması

-Kaza anı

-Yolcuların paniği

-Sürücülerin tartışması

-Yollarına devam etmeleri

24.09.2017 - 12.23 Haber Kodu : 170924034

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5- İREM DERİCİ\'DEN YOĞUN BAKIMDA PAYLAŞIM

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan ve vücuda yeterince oksijen gitmemesi sonucu yoğun bakıma alınan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından bir video ve açıklama paylaştı.

Instagram hesabında, hastane yatağına yatarken el salladığı bir videoyu paylaşan İrem Derici, yazılı olarak şu ifadeleri kullandı:

\"Yoğun bakımda 16\'ncı gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yalnızlık, sonu gelmeyen, süründüren ağrılar, boynu büküklük. Üzemem ben sevdiklerimi bir daha. Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah\'a açtığınız o minicik ellerinizden, kocaman dualarınızdandır. İyi geceler benim dev ailem\"

Görüntü Dökümü:

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-İrem Derici\'nin hastane yatağında el sallarken görüntüsü

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6- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ SEZONU AÇTI

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Devlet Opera ve Balesi\'nin (İDOB) sezon açılış konseri dün akşam gerçekleşti.

Grand Pera Emek Sahnesi\'nde gerçekleştirilen sezon açılış konseri, İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan\'ın açılış konuşmasının ardından başladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası\'nı şef Roberto Gianola yönetirken, solistler Evren Ekşi, Hale Soner ve Barbora Fritscher, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Jules Massenet, Richard Wagner ve Richard Strauss tarafından bestelenmiş önemli opera eserlerinden bölümler seslendirdi.

İDOB - ZORLU PSM İŞBİRLİĞİYLE \"GALA KONSERİ\"

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Zorlu PSM işbirliğiyle gerçekleştireceği \"Gala Konseriöni de sanatseverlerle buluşturacak. Zorlu PSM\'de 12 Ekim Perşembe günü saat 20.00\'de verilecek konserde Bizet, Verdi , Puccini, Donizetti ve Bellini gibi önemli bestecilerin operalarından oluşan repertuvarı, orkestra şefi Serdar Yalçın ve deneyimli solistler Aylin Ateş, Murat Güney, Efe Kışlalı, Hüseyin Likos, Ayşe Sezerman ve Nazlı Deniz Süren sunacak.

Görüntü Dökümü:

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-Konserden görüntü

24.09.2017 - 11.02 Haber Kodu : 170924024



