DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- (AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE) ERDOĞAN\'DAN \"TEOG\" VE \" KUZEY IRAK REFERANDUMU\" AÇIKLAMASI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\" (TEOG\'UN KALDIRILMASI) Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan\'la dün mutabakatımız da oluştu\"

\"Liseler, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde kendi sınavlarını yapar\"

\" ( KUZEY IRAK\'TAKİ REFERANDUM) Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak\'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu ya?\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı\'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

\"SAYIN BAŞBAKAN\'LA DÜN MUTABAKATIMIZ DA OLUŞTU\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEOG sınavının kaldırılmasıyla ilgili soruya, \" Dün Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan\'la dün mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır\" dedi. Erdoğan, \"Liseler, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde kendi sınavlarını yapar\" diye konuştu.

\"ÇOCUKLUK HİKAYESİYMİŞ, BÖYLE ŞEY OLUR MU YA?\"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ndeki referandum tartışmalarıyla ilgili soru üzerine ise Erdoğan, \"Bizleri rahatsız eden bir süreç var. Nedir? Biz bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var. Orada bizim soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap, bizler öbür tarafta Türk olarak, bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı ne yazık ki Irak\'ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, orada biz size \'Buyurun devam edin\' demeyiz. Bunu kaç kere biz kendilerine söyledik, ikili görüşmelerimizde söyledik. Burada bir de bizim farklı yaklaşımımız var. Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak\'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu ya?\" diye konuştu.

Erdoğan, \"Burada Irak merkezi yönetiminin takındığı tavır, tabii ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır, biz ona müdahale etmeyiz ama gördüğümüz kadar aynı şeyleri düşünüyoruz. Şu anda Amerika\'da da Sayın İbadi ile bir görüşmemiz ayrıca olacak ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O istikamet nedir? Irak\'ın bölünmez bütünlüğüdür\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan\'ın soruları yanıtlaması

Genel ve detaylar

17.09.2017 - 11.40 Haber Kodu : 170917026

17.09.2017 - 11.41 Haber Kodu : 170917027

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2 - TUZLA\'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

* Takla atan araç önce orta refüjdeki ağaçlara çarptı, ardından karşı şeride geçti. Burada da harfiyat kamyonu ve bir otomobille çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Tuzla\'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kameraları tarafında saniye saniye görüntülendi.

İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi\'nde dün meydana gelen kazada sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybettiği araç takla atarak önce orta refüjdeki ağaçlara çarptı ardından karşı yöne geçti. Burada da bir hafriyat kamyonuna, ardından bir otomobile çarpan araçtaki yolculardan Uğur Dilmek hayatını kaybederken sürücüyle yanındaki kişi yaralandı. Feci kaza bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kontrolden çıkan aracın görüntüsü

-Yolun karşısına geçmesi

-Takla atması

-Hafriyat kamyonuna çarpması

-Minibüse çarpması

-Vatandaşların yardıma koşması

17.09.2017 - 12.20 Haber Kodu : 170917041



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3 - SULTANGAZİ\'DE KUMAŞ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI...

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Sultangazi\'de bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, saat 09.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi 2850 Sokak üzerindeki bir iş merkezinin alt kısmındaki depoda meydana geldi. İşyerinde kimsenin olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve üst katlara sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Deponun kapısını açan itfaiye ekipleri, yangında tutuşan kumaş malzemelerini söndürdü. Durumu öğrenen işyeri çalışanları da olay yerine gelerek, depodaki malzemeleri yangından kurtarmaya çalıştı. Görgü tanıkları, dumanların yükseldiğini ve bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini anlattı. Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

-Depodaki kumaşlardan görüntüler

-İşyeri çalışanlarının dükkandaki malzemeleri, evrakları çıkarması

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Çevredeki kalabalıktan görüntüler

-Yükselen dumanlar

-Genel ve detaylar

17.09.2017 - 11.31 Haber Kodu : 170917024

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4 - CEZASI BİTTİ, ÇOCUKLAR İÇİN OKULU 1 HAFTA DAHA BOYADI...

Haber- Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında Avcılar Kaymakamlığı\'nda \'kamuya yararlı işte çalıştırılma\' cezasını yerine getiren 50 hükümlüden 10\'una boyacılık kursu verildi. Boya yapmakla görevlendirilen hükümlülerden Ümit Irmak, cezası sona ermesine rağmen, eğitime açılacak okuldaki çalışmanın bitmemesi nedeniyle kendi isteğiyle, 1 hafta daha fırça salladı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya ile Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan\'ın imzaladığı protokolle çeşitli suçlardan 50 adli hükümlü \'Kamuya yararlı işte çalıştırılmak\' üzere görevlendirilmişti. 50 hükümlü, kaymakamlık binasındaki kamu kuruluşlarında temizlik, tamirat, yaşlı ve hastalara tekerlekli sandalye ile hizmet gibi alanlarda çalıştırılırken bazı okulların boyanmasında da bunlardan yararlanılması kararlaştırıldı. Kaymakam Doğan\'ın talimatı ile aralarında suç işlemeden önce boyacılık yapan Ümit Irmak ile Nizamettin Erkan\'ın da bulunduğu 10 hükümlü meslek sahibi olması için, Halk Eğitim Merkezi\'nde boyacılık kursuna alındı. Kurs sonunda boyacı sertifikalı olan denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Cihangir Mahallesi\'ndeki Cihangir İlkokulu\'nu boyamak için kolları sıvadı. Okulun açılmasına 2 hafta kala başlatılan çalışmalara katılan ortaokuldan terk, bu yıl kızı başka bir okulda eğitime başlayacak Ümit Irmak, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Avcılar sorumlusu Mehmet Özdemirci\'ye karşılıksız boya yapmaya devam etmek istediğini iletti. Başvuruya olumlu yanıt verilirken ilkokul yeni eğitim yılına hazır hale geldi. Cihangir İlkokulu\'na gelen Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, hükümlülerin topluma yararlı birey haline gelmesi, meslek sahibi olmaları ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen yasanın olumlu sonuçlarını gördüklerini söylediler. Kaymakam Doğan, sertifikalı boyacı olan hükümlülerin önümüzdeki dönemde belirleyecekleri yaşlı, kimsesiz ve hastaların evlerini boyamada da görevlendirileceğini söyledi. Doğan, \"İyilik iyiliği, kötülük kötülüğü çeker\" dedi. Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, verilere göre her hükümlünün devlete günlük 45 TL\'ye yakın maliyeti olduğunu, bu yasa ile devlet kurumlarına büyük katkı sağlandığını, bazı kesimlerdeki hükümlülere ilişkin olumsuz yargıların ortadan kalktığını ve onların da sosyal yaşama uyumlu hale geldiklerin anlattı. Avcılar Kaymakamı, cezası bittiği halde, gönüllü olarak okulu 1 hafta boyayan Ümit Irmak\'ı kutlarken, yaşamının yeni döneminde kendisine iş konusunda yardımcı olmaya çalışacaklarını anlattı. 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezasını tamamlayan Irmak, diğer hükümlü arkadaşı Nizamettin Erkan gibi daha önce boyacılık yaptığını belirterek, \"Çocuklarımız için onların geleceği için bilgi sahibi olabilecekleri okulları boyadık. Bu bizim için çok güzel bir şey. Hem cezamızı çekiyor hem çocuklarımıza yararlı olacaklar şeyler yaptığımıza inanıyorum. Cezam bitti, karşılık beklemeden okulu boyamaya devam ettim. Bu okulun yeni ders yılına tamamlanması gerekiyordu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun dış görüntüsü

-Hükümlüler okulu boyarken,

-Hükümlülerden Nizamettin Erkan, ceza alması ve gördükleri kursu, çalışmalarını anlatırken

-Boyacılardan Ümit Irmak boya yaparken ve yaptığı işi anlatırken

-Irmak, türkü söylerken

-Denetimli Serbestlik Müdürü konuşurken

-Kaymakam Hulusi Doğan konuşurken

-Kaymakam hükümlülerden Ümit Irmak\'ı kutlarken ve konuşurken

-Diğer hükümlüler ve kaymakam ile yöneticiler bir arada

-Genel ve detaylar

17.09.2017 - 10.51 Haber Kodu : 170917015

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5 - MİNİK ÖĞRENCİLER OKULU SEVDİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Türkiye\'de milyonlarca öğrenci yarın başlayacak yeni eğitim yılına hazırlanırken 1 hafta erken okula alınan ve minik öğrenciler, oyunlar eşliğinde okulu ve burada nasıl eğitim göreceklerini tanımaya çalışırken, anneleri koridor veya okul bahçelerinden ayrılamadı. Öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 10 yıldan bu yana uygulanan \'Uyum eğitimi\'nde öğretmenler ter döktü. Hafta içerisinde 5 günde anneleri veya yakınları ile okullarına gelen öğrenciler sınıflarını, öğretmenlerini tanıdı, herhangi bir sorunlarında nereye gideceklerini öğrendiler. Avcılar\'da öğretmenlerin hazırladığı maskeleri takan miniklere okul tanıtılırken, anneleri de koridorlarda onları uzaktan izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerden görüntü

-Velilerden görüntü

-Genel ve detaylar

17.09.2017 - 11.53 Haber Kodu : 170917033

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6 - SUÇ MAKİNESİ FATİH\'TE YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Fatih\'te resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 49 suç kaydı ve farklı suçlardan 14 aranması bulunan bir kişi, 7 sahte kimlik, 23 sahte kimlikle alınmış sim kart ve 50 kişiye ait kimlik bilgileriyle yakaladı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 49 suç kaydı olan ve hakkında farklı suçlardan 14 aranması bulunan H.Y.\'yi Fatih\'te geçtiğimiz günlerde yakaladı. Şüpheli H.Y.\'nin yapılan üst aramasında aramada 7 sahte kimlik, 23 sahte kimlikle alınmış çok sayıda sim kart, 50 kişiye ait kimlik bilgileriyle 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.





