DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- KILIÇDAROĞLU\'NDAN \"ZAFER ÇAĞLAYAN\" AÇIKLAMASI

\"Türkiye Cumhuriyeti\'nde bakanlık yapmış birisinin ABD\'de yolsuzluk davasından yargılanmasını ben içime sindiremiyorum. Bizim mahkemelerimiz yok mu? Bizde adalet yok mu? Bizde hak, hukuk yok mu? Hepsi var. Var da, var diyenler o makamlarda oturmuyorlar\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine üye katılım törenine katıldı. Ataköy İspirtohane Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törende konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, \"Türkiye\'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sorun, sorunu çözme kapasitesine sahip olanların belli mevkilerde olmamasıdır. O nedenle bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, neden şikayet ediyorsanız, neden dertliyseniz; terörden mi dertlisiniz? Sorun çözülebilir. Fındık üreticisi \'alın terinin karşılığını alamadım\' mı diyor. Sorunu çözülebilir. Toplumun her kesimi \'yeteri kadar pay alamıyor muyum\' diyor milli gelirin artışından. Bunların hepsi çözülebilir. Çözülemeyecek sorun yoktur. Yola çıkışımızın herkesi kucaklamamızın temelinde bu yatıyor. Sorunu çözeceğiz, çözmeye kararlıyız, o nedenle halkımızdan her taraftan, her kesimden destek bekliyoruz\" dedi.

\"İÇİME SİNDİREMİYORUM\"

Kılıçdaroğlu, Zafer Çağlayan\'a ABD\'de açılan dava ile ilgili açıklama yaparak, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nde bakanlık yapmış birisinin ABD\'de yolsuzluk davasından yargılanmasını ben içime sindiremiyorum. Bizim mahkemelerimiz yok mu? Bizde adalet yok mu? Bizde hak, hukuk yok mu? Hepsi var. Var da var diyenler o makamlarda oturmuyorlar\" dedi.

\"4 YILDA TERÖR SORUNUNU ÇÖZEMEZSEM SİYASETİ BIRAKACAĞIM\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Türkiye\'nin en temel sorunu nedir? Terördür diyorlar. Şu sözü verdim; 4 yılda terör sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım. Bu kadar basit. 15 yıldır çözemiyorlar, 4 yılda ben çözeceğim\" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu\'nun açıklamasının ardından CHP\'ye katılanlara rozetleri takıldı. 750 kişinin CHP üyesi olduğu açıklandı.

----------------------

2- CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU\'NDAN \"SİHA\" AÇIKLAMASI...

\"AÇILAN SORUŞTURMA DA ANAYASAYA AYKIRIDIR\"

* CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,

(SİHA açıklamalarına açılan soruşturma) \"Dün neredeyse Bakanlar Kurulu\'nun bütün üyeleri Türkiye\'nin değişik yerlerinde beni hedef gösterdiler. Ben tek başına bir adamım, arkamda partim var. Ama onların etrafında onlarca koruma var. Sosyal medya üzerinden ve telefon üzerinde binlerce tehdit aldım\"

\"Açılan soruşturma da anayasaya aykırıdır\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelede kullanılan Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle kendisi hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili konuştu. Tanrıkulu, Hakkari\'de SİHA saldırısına uğradıklarını iddia ettiği kişilerin olaydan çok daha önce çekildiğini belirttiği bir fotoğraf göstererek şunları kaydetti: \"Aynı yerde çekilmiş piknik yaptıkları yer. Ben bunların sivil olduğunu söylüyorum. Bunlar dağda terörist değil. Bunlar siviller ve vurulmuşlar. Tümünün bende telefonları var, paylaşabilirim. Arasınlar, \'O gün mü gitmişler, hangi gün gitmişler?\' Hepsi iş güç sahibi olan insanlar.\" Tanrıkulu, \"İçişleri Bakanlığı, Adalat ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı\'nın iddia ettiği gibi değil. Ben fotoğraflarını gösteriyorum. Beni suçlamakla bu gerçekleri örtemezler. Bana kesin bilgi gelmezse paylaşmazdım. Ben milletvekiliyim, eleştiri hakkımı, ifade özgürlüğümü kullanamazsam vatandaş nasıl kullanacak. Ben bir iddia ortaya attım. Bu bir eleştiri, bir iddia. Ve soruyorum yine, ne yaptınız, bu emri verenler hakkında her hangi bir işlem yaptınız mı? Ölenler sonuçta sivil, elinde silah olan teröristler değil\" diye konuştu.

\"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN VE TELEFON ÜZERİNDE BİNLERCE TEHDİT ALDIM\"

Tanrıkulu, \"Dün neredeyse Bakanlar Kurulu\'nun bütün üyeleri Türkiye\'nin değişik yerlerinde beni hedef gösterdiler. Ben tek başına bir adamım, arkamda partim var. Ama onların etrafında onlarca koruma var. Sosyal medya üzerinden ve telefon üzerinde binlerce tehdit aldım. Siyaseten birbirimizi eleştirebiliriz. Ben hiçbir bakan aleyhine gerekten hakaret taşıyacak bir iddiada bulunmadım, bir şey söylemedim. Ama Başbakan Yardımcısının dün benimle ilgili kullandığı sözü burada söylersem herkes utanır, bütün Türkiye utanır. Hem siyasette seviyeden bahsedecekler hem de eleştiri yapan bir milletvekilini bu şekilde yerecekler ve hedef gösterecekler. Bunu siyasetin kabul etmesi mümkün değil\" dedi.

\"AÇILAN SORUŞTURMADA ANAYASAYA AYKIRIDIR\"

Tanrıkulu açıklamayı pazartesi günü yaptığını ve kürsü dokunulmazlıklarının olduğuna dikkat çekerek, \"Soruşturulamaz bu çok açık. Pazartesiden cuma gününe kadar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı herhangi bir işlem yapmadı. Ama ne zaman ki Sayın Erdoğan Kazakistan\'a giderken açıklamada bulundu, bir saat sonra hakkımızda soruşturma başlatıldı. Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben 25 yıl avukatlık yaptım, çok da yargılandım ama hepsinden beraat ettim. Hiçbir örgütle bugüne kadar bir ilişkim olmadı, Cumhuriyet Halk Partisi ve insan hakları örgütleri var sadece. Onun dışında bir örgütüm yok. 25 yıl boyunca beni Diyarbakır gibi bir yerde örgüt üyesi yapamadılar şimdi milletvekiliyim, ağır insan hakları ihlallerini ve bu suçları kamuoyuyla paylaşıyorum. Paylaştığınız ölçüde, bir de kimliğiniz Kürt ise hainsiniz, düşmansınız. Böyle bir anlayış var karşımızda. Bunu kabul etmiyorum. Açılan soruşturmada anayasaya aykırıdır. Cumhurbaşkanından bana göre daha öte Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı sıfatını kullanan Sayın Erdoğan\'ın talimatıyla açılmıştır. Ama ben bu gerçekleri söylemeye devam edeceğim\" şeklinde konuştu.

\"TABİKİ BU DEVLET TERÖRLE MÜCADELE EDECEKTİR AMA HUKUK KURULLARI İÇERİSİNDE\"

Tanrıkulu, \"Diyarbakır Barosu başkanıyken yargının tarafsızlık ve bağımsızlık sorunu olduğunu söylüyordum. Ama 2010\'dan sonra, hele hele şimdi bana göre yargı yok. Ama yinede korkmadan, çekinmeden ne olursa olsun bu gerçeklerin üzerine gideceğiz. Tabiki bu devlet terörle mücadele edecektir ama hukuk kurulları içerisinde, hukuk dışına çıkmadan ve insanların yaşamlarını gözeterek bunu yapmak durumundadır\" dedi.

---------------------

3- BAKAN KURTULMUŞ\'TAN CHP\'Lİ TANRIKULU\'NA SİHA CEVABI

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun terörle mücadelede kullanılan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ilgili yaptığı açıklamalarına cevap veren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş , \"Terörle mücadelede kullanılan etkin bir mücadele aracını, sanki böyle vatandaşa karşı kullanılan bir araçmış gibi tarif etmek en hafif tabiriyle teröre karşı verilen ortak mücadelenin safında yer almamak demektir\" dedi. Bakan Kurtulmuş beraberindeki heyetle birlikte Çin\'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü\'nün (BMDTÖ) 22\'inci Genel Kurul Toplantısı\'na katılmak üzere bu ülkeye gitti. Kurtulmuş, Çin yolcuğu öncesi Atatürk Havalimanı\'nda hem toplantıyla ilgili hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ORTAK SAFTA YER ALMALIYIZ

Bir basın mensubunun CHP Milletvikili Sezgin Tanrıkulu\'nun Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla ilgili sorusu Bakan Kurtulmuş şunları söyledi: \"Farklı partiler farklı konularda apayrı noktalarda durabiliriz. Bu siyasetin doğası gereğidir ama bir de ülkelerin içeride ve dışarıda siyasetin ortak noktaları vardır. Türkiye için terörle mücadele siyaset üstü bir konudur. Bütün siyasi partilerin ortak bir şekilde davranması gereken bir hususiyettir. Çok ağır beldeler ödedik. Türkiye yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyor. PKK\'sından Asalası\'na, DEAŞ\'ından DHKPC\'sine kadar bin bir çeşit örgütü Türkiye\'nin başına bela ediyorlar. Bu SİHA\'ların ne kadar önemli olduğunu, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da çukur eylemleri sırasında gördük. Çok sayıda güvenlik görevlimiz şehit oldu. SİHA\'ların özelliği tespit ettiği teröristleri bulunduğu noktada imha etmesidir. Bu terörle mücadelenin olmazsa olmaz parçalarından birisidir. Yani bunu başka şekilde yorumlamak, terörle mücadelede kullanılan etkin bir mücadele aracını, sanki böyle vatandaşa karşı kullanılan bir araçmış gibi tarif etmek en hafif tabiriyle teröre karşı verilen ortak mücadelenin safında yer almamak demektir. Dolayısıyla CHP\'li arkadaşlara samimiyetle ve dostane olarak önerimiz terörle mücadelede herkesin ortak safta olması lazım.\"

HERAKLES LAHİTİ\'NİIN TÜRKİYE\'YE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Türkiye\'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan ve 50 yıl sonra yeniden Türkiye\'ye getirilecek Herakles Lahiti ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, \" Herakles lahitinin bundan 50 yıl önce çalınarak İsviçre\'ye götürülen Lahit\'in Türkiye\'ye iadesiyle ilgili süreç tamamlanmış ve 13 Eylül\'de Türkiye\'ye gelecek. Normalde 6 Eylül\'de Türkiye\'de olması gerekiyordu ancak gümrüklemede yaşanan süreçten dolayı 13\'nde gelecek. Şu anda İsviçre\'de gümrükleme çalışmaları devam ediyor. 13\'ünde Antalya müzesinde sergilenecek. Böylece Türkiye maalesef hala çok. Önemli bir kısmı yurt dışında bulunan çalınmış kültürel varlıkların iadesi konusunda sevindirici bir adım atmış olacaktır. Biz de geldikten sonra Lahiti yerinde ziyaret etme imkanı bulacağız. Türkiye\'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorumö dedi.

AVRUPA\'DA ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VAR

Dışişleri Bakanlığı\'nın Almanya\'ya seyahat eden yolculara yönelik uyarılarına yönelik de açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \" Türkiye ve Almanya arasında gergin süreç devam ediyor. Bunun da sebebi Türkiye değildir önce bunun altını çizmek lazım. Sadece Almanya değil bazı Avrupa ülkelerinde özellikle oradaki iç politikadan kaynaklanan bir gerginliğin olduğu, yabancı düşmanlığının, göçmen düşmanlığının, İslam karşıtlığının somut hale indirilmiş şeklinin de Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının olduğunu herkes biliyor. Bu Avrupa\'nın siyasetinde maalesef yükselen aşırı sağcı, yabancı düşmanı siyasetin etkilerinden biridir. Ne yazık ki Türkiye\'ye karşı bir tutum haline dönüşmüştür. Bu uyarıların yapılması doğrudur. Bizim vatandaşlarımız orada güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için tartışmaların içerisinde olmalarının doğru olmaması uyarı doğal olarak yerinde bir uyardırö diye konuştu.

AYLARDIR ÇALIŞIYORUZ

Çin ziyaretini de değerlendiren Kurtulmuş şunları söyledi: \"Türkiye olarak bu genel kurulda yürütme kurulu üyesi adayıyız. Ümit ediyorum ki toplantıda Türkiye\'nin yönetim kurulu üyesi seçilmesi mümkün olur. Bunun için aylardır süren bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Çin\'e yapacağımız bu seyahatin faydalı olmasını temenni ediyorum. Aynı şekilde Çin Halk Cumhuriyeti\'nde 2018 yılı Türkiye yılı. Türkiye yılı etkinlikleri çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin gözden geçirilmesi için ilgili muhataplarımızla toplantılar yapacağız. Yine Çinli muhataplarımızla kültür ve turizm anlamında neler yapacağımızla ilgili ikili görüşmeler yapacağız. Yeni dönemde Pazar çeşitlendirmesi bakımından Çin\'i önemli bir ülke olarak görüyoruz . Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerinin Türkiye turizminin canlandırılması bakımından önemli pazarlar olduğunu görüyoruz ve bu pazarları da hedef olarak önümüze koyduk.\"

-----------------------

4- ÜST GEÇİDİ KULLANMADI, OTOMOBİL ÇARPTI...

* Ayağı kırılan yaya hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / Ali Kerem BENGİ, İstanbul DHA

D-100 karayolundan Çağlayan metrobüs durağına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağı kırılan yaralı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza, D-100 karayolu Çağlayan metrobüs durağı karşısında saat 08.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolundan yolun karşısındaki Çağlayan metrobüs durağına geçmek isteyen Mesut Aslan\'a, Yaşar Dokumacı\'nın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin dibine savrulan Mesut Aslan\'ı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ayağı kırılan yaya, acılar içinde ambulansı bekledi. Ambulansın gelmesiyle yaralı Mesut Aslan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

\"100 METRE İLERİDEKİ ÜST GEÇİTTEN GEÖMEDİ.HAYATININ HATASINI YAPTI\"

Yaralıya yardımcı olan Namık Metin \"100 metre ileride üst geçit var. Üst geçitten geçmedi.Ben metrobüsteydim. Kazayı görünce hemen indim.Biz de kendimizi tehlikeye atarak yardımcı olduk. Vuran otomobil de durdu. Buradan D-100 karayolundan geçerek metrobüs durağına geçmeye çalıştı. Bence hayatının hatasını yaptı\" dedi.

------------------------

5- GAZİOSMANPAŞA\'DA YANGIN (Ek görüntülerle geniş haber)

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / Süleyman KAYA / İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'daki bir parkın kafeteryasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yeşilpınar Mahallesi\'ndeki belediyeye ait Gençlik Parkı\'nda faaliyet gösteren kafeteryada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Piknik amaçlı gelen vatandaşlar yangını hemen itfaiyeye bildirdi. Gaziosmanpaşa, Alibeyköy ve Sultangazi itfaiye grubuna bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kafeterya da maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



----------

