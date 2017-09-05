DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MYANMAR LİDERİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar\'ın lideri Aung San Suu Çii ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar\'ın Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bugün yaptığı görüşmede, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı. Konuya ilişkin görüş teatisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aung San Suu Çii\'nin, mevcut krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını da ele aldıkları belirtildi. Türkiye\'nin terörü de masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna da dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid olmak üzere Myanmar\'da yaşanan krizle ilgili olarak muhtelif liderlerle yaptığı görüşmelere de değindi.

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2- İLKOKULDA SİLAHLI KAVGA PANİĞİ (1)

* KAYIT SIRASINDA SERVİS FİRMALARI SAHİPLERİ BİRBİRİNE GİRDİ. SİLAHLARIN ÇEKİLİP ATEŞLENDİĞİ KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI.



Uğur AYAZSIN, İstanbul DHA

Ümraniye\'de bulunan Fatih İlkokulu bahçesinde öğrenci servisi firmalarının sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. öğrenci servisi firması sahipleri okul bahçesinde öğrenci kaydı aldığı sırasında tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki firmadan toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Kayıt için okula gelen veliler ve öğrenciler büyük korku yaşadı. Okul yöneticileri bahçeye döküldü. Bir öğrenci sınavdayken silah seslerini duyduğunu söyledi. Bir başka kişi ise okulda silahlı kavga olduğunu evdeyken silah seslerini duyduğunu dile getirdi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri okul bahçesinde çalışma yaptı. Polis okulun sokağını trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, okul kaydı için gelen veliler geri çevrildi.



Görüntü Dökümü

-Olay Yeri

-Polis

-Okul bahçesi

-Veliler

-Öğrenciler

-Velilerin geri çevrilmesi

-Sokağın trafiğe kapatılması

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Genel ve detay

05.09.2017 - 12.14 Haber Kodu : 170905042

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3- İLKOKULDA SİLAHLI KAVGA PANİĞİ : 1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI (2)



* Kayıt sırasında servis firmaları sahipleri birbirine girdi. Bıçakların ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralı.

Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Ümraniye\'deki Fatih İlkokulunda öğrenci servisi firması sahipleri arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada yaralanıp hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1\'i hayatını kaybetti. Ağır yaralı 2 kişinin tedavisi sürüyor. Okul bahçesinde kayıt sırasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavkavgaya dönüştü. Kavgada vücutlarına çok sayıda mermi isabet eden Ramazan Sarı ve Cüneyt Elik (27) hastaneye götürüldü. Ağır yaralılardan Cüneyt Elik hastanede hayatını kaybetti. Elik\'in ölüm haberini alan yakınları hastanede fenalık geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Ramazan Sarı\'nın tedavisi ise sürüyor. Kavgada 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan üçüncü kişi, Kerem Beyazıt\'ın tedavisi ise bir başka hastanede sürüyor. Polisin hastanede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. .

Görüntü Dökümü

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-Hastanede ağlayanlar

-Akrabaların feyat etmesi

-Bir kişinin baygınlık geçirmesi

-Genel ve detay

05.09.2017 - 14.39 Haber Kodu : 170905064

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4-İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN: HAKİM VE SAVCILARIMIZ HİÇ OLMADIĞI KADAR BAĞIMSIZDIR, TARAFSIZDIR...

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,

\"Adli yargı sınırlarımız içerisinde 5 bin 191\'i tutuklu, 2 bin 663\'ü adli kontrollü olmak üzere 10 binin üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü mensubu şüpheli hakkında soruşturma ve yargılamalar devam etmektedir\"

\"Terör irtibatı nedeniyle Hakim ve Savcılar Kurulu\'nca meslekten ihraç edilmesine karar verilen 4 binin üzerinde hakim ve savcıdan, 441\'i tutuklu olmak üzere 1029 tanesinin adli soruşturması Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte, yargılamaları da terörle yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerince yapılmaktadır\"

\"Şunu hassaten ifade etmek isterim ki; hakim ve savcılarımız hiç olmadığı kadar bağımsızdır, hiç olmadığı kadar tarafsızdır onur ve haysiyetine düşkündür. Tamamen vicdani kanatlerine göre hüküm vermektedir. Bu gerçeği Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarıyla ve terör örgütleriyle iş birliği açığa çıkan, kendisini sözde barış gönüllüsü, sözde sivil toplum kuruluşu yetkilisi olarak tanıtan etki ajanlarının hezayanları gölgeleyemecektir\"

İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda yeni adli yılın açılış töreni düzenlendi. Adliyenin fuaye alanında düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,

İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Başsavcıvekilleri, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın babası Hakkı Kiraz, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

\"10 BİNİN ÜZERİNDE FETÖ MENSUBU ŞÜPHELİ HAKKINDA YARGILAMALAR DEVAM ETMEKTEDİR\"

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarıyla ilgili bilgi veren Başsavcı İrfan Fidan, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin anayasal düzeninin ve meşru hükümetinin hedef alındığı 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmalara başlanmış ve kamu davaları açılmıştır. Adli yargı sınırlarımız içerisinde 5 bin 191\'i tutuklu, 2 bin 663\'ü adli kontrollü olmak üzere 10 binin üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü mensubu şüpheli hakkında soruşturma ve yargılamalar devam etmektedir\" dedi.

\"4 BİNİN ÜZERİNDE HAKİM VE SAVCIDAN...\"

Başsavcı Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Terör irtibatı nedeniyle Hakim ve Savcılar Kurulu\'nca meslekten ihraç edilmesine karar verilen 4 binin üzerinde hakim ve savcıdan, 441\'i tutuklu olmak üzere 1029 tanesinin adli soruşturması Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte, yargılamaları da terörle yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerince yapılmaktadır. Soruşturmaları yürütülen 301\'i tutuklu, 81\'i adli kontrollü olmak üzere 382\'si hakkında kamu davası açılmış olup yargılanmalarına başlanmış, diğerleri hakkında soruşturma devem etmektedir. Ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü\'nün; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa illerini kapsayan Marmara Bölgesi Mülkiye Yapılanması\'na ilişkin 29\'u tutuklu 81 eski vali ve kaymakam hakkındaki soruşturma da Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde yürütülmekte, yargılamaları da İstanbul Terör Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından icra edilmektedir.\"

\"ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ SAHTE RÜYALAR UYDURARAK KAÇAMAYAN ÖRGÜT ÜYELERİNİ UYUTMAKTADIR\"

\"Soruşturma ve yargılamalar, insan hak ve hürriyetlerin uygun, hiç kimsenin haysiyet ve onuru rencide edilmeden, Anayasa\'nın 138. maddesinde ifadesini bulan; görevlerinde bağımsız, kanuna ve hukuka uygun olarak tamamen vicdani kanaatlerine göre hüküm veren hakim ve savcılar tarafından icra edilmektedir\" diyen Başsavcı İrfan Fidan, \"Şunu hassaten ifade etmek isterim ki; hakim ve savcılarımız hiç olmadığı kadar bağımsızdır, hiç olmadığı kadar tarafsızdır onur ve haysiyetine düşkündür. Tamamen vicdani kanaatlerine göre hüküm vermektedir. Bu gerçeği Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarıyla ve terör örgütleriyle iş birliği açığa çıkan, kendisini sözde barış gönüllüsü, sözde sivil toplum kuruluşu yetkilisi olarak tanıtan etki ajanlarının hezeyanları gölgeleyemeyecektir. Bu hezeyanları seslendirenlerin amacının da kahraman güvenlik güçleri tarafından izbe yuvalarında yakalanan ve adalet teslim edilen her türlü terör örgütü mensubu ve yöneticisinin masumlaştırılma çabası olduğu da gözlerden kaçırılmamalıdır. Terör örgütlerini taşeron olarak kullananlar ve bunların yerli destekçileri tarafından üstünü örtme çabalarına rağmen 15 Temmuz kanlı bir darbe girişimidir. Fetullahçı Terör Örgütü\'nün taşeronluğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanları tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Amaç; Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarını işgal etmek ve aziz milletini esir etmektir. Büyük Türk milletinin azmi ve kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiştir. Etki ve gücü soruşturmalar ve güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla geriletilen örgüt mensubu ve yöneticileri bulundukları karanlık dehlizlerden çıkmak için siyasi destek arayışına girmişlerdir. Başarısız darbe girişimi öncesi ve sonrasında arkalarına bakmadan hizmetkarı oldukları ülkelere kaçan örgüt yöneticileri sahte rüyalar uydurarak kaçamayan örgüt üyelerini uyutmaktadır\" ifadelerini kullandı. Tören, alanda verilen kokteylin ardından sona erdi.

ÜST DÜZEYDE ÖNLEM

Bu arada törenin yapıldığı sırada polis de adliyede geniş güvenik önlemi aldı. Adliyenin birçok noktasına özel harekat timleri ve sivil polislerin konuşlandırıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Açılış törenine katılanlar

-İrfan Fidan\'ın konuşması

-Alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

05.09.2017 - 11.55 Haber Kodu : 170905040

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5- BAYRAMIN SON GÜNÜ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NDA REKOR



Faik KAPTAN/İSTANBUL,(DHA)

Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatillerinin birleştirilip 10 gün yapılması sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı bayramın son günü olan Pazartesi günü 110 bin 273 yolcu ve 695 uçuşla yeni bir rekor kırıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı İletişim Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada bayramın son günü olan Pazartesi günü 110 bin 273 yolcu ve 695 uçuşla yeni bir rekor kırıldı. Verilen bilgiye göre son olarak 28 Temmuz 2017 günü Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan 686 uçuşla 109 bin 928 yolcu taşınmıştı. Ayrıca 25 Ağustos - 4 Eylül arasında da toplam olarak 7 bin 173 uçak kullanılırken bir milyon 96 bin yolcu da geçiş yaptı. Bu arada Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak,kendi resmi tweeter adresinden yaptığı açıklamada , \" Havayolu uzun bayram tatilinde de halkın yolu oldu. Havalimanlarımızda aldığımız önlemlerle misafirlerimize rahat bir yolculuk sundukö diyerek bazı havalimanları için bayramın son günüyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: \" Bodrum, 211 uçak, 24 bin 395 yolcu, Dalaman, 200 uçak 28 bin 191 yolcu, Antalya 731 uçak 123 bin 393 yolcu ve Atatürk Havalimanı 1442 uçak 159 bin 935 yolcu.\"

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6- KİLYOS\'TA DALGALARA KAPILARAK BOĞULAN GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber- Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Sarıyer\'de akrabalarıyla birlikte girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki Gaye Koçtürk son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Kağıthane\'de bulunan Ulu Cami\'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Gaye Koçtürk\'ün annesi Ebru Nural, babası Ramazan Koçtürk ile arkadaşları ve yakınları katıldı. Gaye Koçtürk\'ün yakınları ve arkadaşları cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Genç kızın tabutuna da duvak örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, helalilik alındı. Gaye Koçtürk Yeni Ayazağa Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Genç kızın arkadaşlarından görüntü

-Cenazenin gelişi

-Tabuta gelin duvak bırakılması

-Canaze namazı

-Anne Ebru Nural\'dan detay

-Baba Ramazan Koçtürk\'den detay

-Helallik alınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Genel ve detaylar

05.09.2017 - 14.07 Haber Kodu : 170905053

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7- 52 GÜNDÜR AYNI YERDE FURKAN\'I BEKLİYORLAR



Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM, İstanbul DHA

Beşiktaş Arnavutköy\'de 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım\'ı arama çalışmaları devam ediyor. 52 gündür sahilde kurulan çadırda bekleyen acılı aile çocuklarından haber bekliyor. Acılı aileyi akrabaları da bir an olsun yalnız bırakmıyor.

BABA MEMDUH YILDIRIM: 52 GÜNDÜR BURADA BEKLİYORUZ

Furkan Yıldırım\'ın babası Memduh Yıldırım \"Bugün Furkan\'ın kaybolmasının üzerinden 52 gün geçti. Hiçbir bulgu ve gelişme yok. Ailece çadırda bekliyoruz. Buradan ayrılmıyoruz. Sahil Güvenlikten yetkililer Furkan\'ın aranma çalışmalarının devam ettiğini söylüyorlar. Biz de burada bekliyoruz ama aranıp aranmadığını da bilmiyoruz. Kurban Bayramını da burada geçirdik. Akrabalarımız geliyor. Onlar da burada bekliyor. Yetkililerden çocuğumuzu ölü veya diri getirmelerini istiyoruz. sayın Cumhurbaşkanımızdan ve başbakanımızdan bir aile olarak talepte bulunuyoruz.Çocuğumuzu bulsunlar ve bize getirsinler. Çocuğumuz bulunana kadar buradan ayrılmayacağız\" dedi.



ANNE KEZBAN YILDIRIM: BİZİM BAYRAMIMIZ FURKAN\'IN BULUNDUĞU GÜN OLACAK

Anne Kezban Yıldırım \"Bayram geldi ama bizim için bayram olmadı.Bizim bayramımız çocuğumuzun bulunduğu gün olacak. Biz hiç eve gitmiyoruz. Burada bekliyoruz. Eşim işini gücü bıraktı.Çocuğumuz bulunana kadar buradayız. Okullar açılacak. Furkan\'ın doğum günü yaklaşıyor. Uyuyamıyorum. Sabaha kadar oturuyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok. Yetkililerden çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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Baba Memduh Yıldırım ile röp.

Anne Kezban Yıldırım ile röp.

Anne ve babanın denize bakması

Akrabaların çadırda beklemesi

Genel ve detaylar

05.09.2017 - 13.45 Haber Kodu : 170905051

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8- HAVALİMANINDA LEYLEK SÜRÜSÜ ALARMI



İbrahim YILDIZ- Murat ÇAKIR, İstanbulDHA

Yaz ayının bitmesiyle birlikte sıcak iklim bölgelerinde göç etmeye başlayan leylek sürüleri Atatürk Havalimanı\'nda yetkilileri alarma geçirdi.Göçmen kuşların geçiş yolunda bulunan Atatürk Havalimanı\'nda leylek sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri leylek sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da uyarıyor. Havalimanına iniş ve kalkış yapmak uçaklara zaman zaman zor anlar yaşatan leyleklerin göçü, pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. İniş için alçalan bir uçağın pilotu bin feet (300 metre) yükseklikte gördüğü leylek sürüsünü hava trafik kontrol görevlilerine bildirdi. Kule görevlisi ise diğer bütün pilotları uyararak konu hakkında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü:

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-Uçak ve kule

-Uçak inişi ve havalimanından detaylar

05.09.2017 - 14.11 Haber Kodu : 170905055







