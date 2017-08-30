DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(geniş haber)

1- VATAN CADDESİ\'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Süleyman KAYA/İSTANBUL,(DHA)

30 Ağustos Zafer Bayramı 95\'inci yıl dönümü için Vatan Caddesi\'nde tören düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi araç girişlerine kapatıldı. Saat 11.00\'de başlayan törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1\'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan, yargı temsilcileri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Vasip Şahin, 1\'inci Ordu Kumutanı Orgeneral Musa Avsever ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş önce askeri araçla törene katılanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından kutlamalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bayram mesajı okundu. Halk oyunları gösterileri yapıldı, şiirler okundu. 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasındaki karma bando eşliğinde askeri birlikler, mehteran takımı, askeri okul öğrenciler, özel harekat ve motorize polisler ile Büyükşehir Belediyesi çalışanları dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle protokol önünde geçiş yaptı.

smi geçit töreni Vatan Caddesi\'nde yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Vali\'nin tören birliklerini selamlaması

-Askeri araç üzerinden selamlama

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Halk oyunları gösterisi

-Askeri ve polis birliklerin tören geçişi

-Askeri ve polis araçların geçişi

-Genel ve detaylar

30.08.2017 - 14.09 Haber Kodu : 170830093

30.08.2017 - 12.58 Haber Kodu : 170830065

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2- TAKSİM MEYDANI\'NDA 30 AĞUSTOS TÖRENİ

Haber -Kamera: Özgür EREN -Ezgi ÇAPA İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin ilk adresi Taksim Meydanı oldu.

Cumhuriyet Anıtı\'nda saat 09:30\'da başlaya törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı. Törende CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yeraldı. Tören esnasında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da protokol alanına geçerek Şahin, Avsever ve Topbaş\'ın yanında durdu.

Tören sırasında polis ekipleri Taksim Meydanı\'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri de Taksim üzerinde uçtu. Meydanda bulunanlar töreni ilgiyle izledi. Özel harekat polisleri anıt çevresinde ve binaların çatılarında hazır bekledi. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtına bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alması

-Özel harekat polislerinden detay görüntü

-Taksim Meydanından genel ve yakın detaylar

-Protokolün görüntüsü

-Tanrıkulu\'nun görüntüsü

-Cumhuriyet Anıtına çelenklerin bırakılması

-Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması

-Genel ve yakın detaylar

-Vatandaşlardan genel ve yakın detaylar



30.08.2017 - 10.01 Haber Kodu : 170830018

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3- İSTANBUL VALİLİĞİ\'NDE 30 AĞUSTOS TEBRİK TÖRENİ

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ - İstanbul DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı`nın 95\'inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliği\'nde düzenlenen törene, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer, dini cemaat temsilcileri de katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kabulden görüntüler

30.08.2017 - 11.04 Haber Kodu : 170830030_I

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4- KLASİK OTOMOBİLLERİN 30 AĞUSTOS TURU

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maltepe\'den Dolmabahce Sarayı önüne kadar ilerledi.

Yaklaşık 100 araçlık konvoy Maltepe\'den Türk bayraklarıyla zafer konvoyu oluşturup hareket etti. Çevredekiler kornalar ve alkışlarla konvoya destek verdi. Atatürk\'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya, \"Ata\" aracı üzerinden çevredekileri selamladı. Konvoy 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçerek Dolmabahçe\'ye ulaştı. Konvoyun ilerleyişi sırasında \"Ata\" aracı bir kaç kez arıza yapmasına ramen zafer turunu tamamladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da, Balmumcu\'dan Dolmabahce\'ye kadar Ata aracına bindi.

Görüntü dökümü

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- Otomobillerden detay

- Ata aracından detay

- Vatandaş röp

- Ata aracının arızalanması

- Konvoyun köprüden gecişi

- Genel ve detaylar

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5- FETÖ\'NÜN HİMMET, ZİMMET VE TEHDİT DAVASI

* İddianamede himmet parasını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle bir kişinin Florya imamının talimatıyla ayağından vurulduğu anlatıldı.



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)\'nün iş adamları yapılanmasına yönelik faaliyet gösteren FİADER adlı derneğe üye iş adamları ile bu kişilerden himmet adı altında para toplayan 4\'ü tutuklu 2\'si firari 36 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Ercan Devrim tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün işadamları yapılanmasına yönelik faaliyet gösteren Florya İş Adamları Derneği (FİADER)\'nin faaliyetlerine yer verildi. İddianamede FİADER\'in FETÖ\'nün çatı kuruluşlarından olan TUSKON\'a bağlı MARİFED (Marmara İş Hayatı Federasyonu)\'nun üyesi olduğu kaydedildi.

ÖNCE SOHBET SONRA HİMMET

İddianamede FİADER\'in sekreterliğini şüpheli Özgür Koç\'un yaptığı ancak örgütün Florya imamı olduğu iddia edilen firari şüpheli olan Oğuz Küçükzengin\'in yönettiği belirtildi. Küçükzengin\'in, her salı günü derneğe çağırdığı iş adamlarına sohbet adı altında Fetullah Gülen\'in Hz.Muhammed ile ilgili yorumlarını anlattığı ve iş adamlarından kurban, burs gibi bağışlar talep ettiği iddia edildi.

SATILAN HER DAİRENİN YÜZDE 3\'Ü

İddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan inşaat firması sahibi Sönmez Aydın ise ifadesinde, sattığı her dairenin yaklaşık yüzde 3\'üne denk gelecek oranda FİADER\'e bağışta bulunduğunu söyledi. Aynı şüphelinin anlatımına göre FİADER\'den ayrılmak isteyenler için ise örgütün Florya imamının bireysel temas kurup ikna etmeye çalıştığını ve, \"Şu ortamda cemaatten ayrılmanız hiç iyi olmaz\" şeklinde söylemlerde bulunarak tehdit ettiğini iddia etti.

17-25 ARALIK\'TAN SONRA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİLDİ

İddianamede mağdur-şüpheli olarak yer alan tekstil firması sahibi Mahmut Yazıcı ise sohbetlere ticari çevresini genişletmek için katıldığını anlatarak, 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapıdan uzaklaşmak istediğini ancak ticari işlerinden dolayı aba altından sopa gösterip tehdit edildiğini ileri sürdü. Kendisine \"Maliyede adamlarımız var, bir şey olursa hallederiz\" denilerek, cemaatten uzaklaşmaları halinde başlarına geleceklerinin ima edildiğini söyledi.

ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMA: HİMMET DÖNGÜSÜNÜ BOZDUN. CEZASI…

İddianamede iş adamlarından himmet adı altında topladığı 500 bin doları zimmetine geçirmekle suçlanan Volkan Savaş isimli kişinin örgütün Florya imamının talimatıyla, ayağından vurulduğu kaydedildi. İddianamede yer alan Demir kod isimli gizli tanığın anlatımına göre örgüt imamının Volkan Savaş\'a, \"Hizmet hareketini zor durumda bıraktın, himmet döngüsünü bozdun, bu yaptığının dinde cezası el ve ayaklarının kesilmesidir\" dediği belirtildi.

İSTENEN CEZALAR

29 şüpheli hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası istenirken 7 şüpheli hakkında ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\", \"Kasten yaralamak\" \"Silahla tehdit ettirmeye azmettirme\", \"nitelikli yağma\" ve \"ateşli silahlar kanununa muhalefet\" suçlarından toplamda 5 yıldan 99,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

İddianame İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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6- AVM\'DE FİDYE OPERASYONU

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da Suriye uyruklu Beşar E.(18)\'yi kaçırarak 40 gün boyunca rehin tutan hayatı karşılığında 20 bin dolar fidye isteyen iki kişi, Fatih\'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sırasında, yanlarında getirdikleri rehine de kurtarıldı. Şüphelilerin daha önce de başka bir suriye\'liyi kaçırdıkları ancak kaçırdıkları kişinin 4 gün sonra ellerinden kaçtığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

AĞABEYİ POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Bakırköy,\'de polise başvuran Ammar E., 19 yaşındaki kardeşinin kaçırıldığını, elleri bağlı fotoğraflarını gönderen bazı kişilerin hayatı karşılığında 20 bin dolar fidye istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Ammar E., kardeşinin yaklaşık 40 gündür fidyecilerin elinde olduğunu belirtti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE OPERASYON

Rehine kurtarma ve müzakare timleri fidye isteyen şüphelilerle aileden biriymiş gibi görüşerek pazarlık başlattı. Şüpheliler sonunda 15 bin dolara razı oldu. Paranın verilmesi için Fatih bölgesinde bulunan büyük bir alışveriş merkezinde randevu verildi. Operasyon günü çevrede geniş tertibat alan polis ekipleri, parayı almaya gelen bir kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada alışveriş merkezi otoparkında bekleyen diğer şüpheli de gözaltına alınırken, yanlarında getirdikeri rehine Beşar E. de kurtarıldı.

DAHA ÖNCE DE BİR KİŞİYİ KAÇIRMIŞLAR

Gayrettepe\'de bulunan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler Abdülmecid A.(26) ile Alaattin El M.(25)\'in yapılan sorgularında daha önceden bir kişiyi daha fidye için kaçırdıkları ancak kaçırılan kişinin 4 gün sonra ellerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin Suriye uyruklu Hani E. , için o tarihte ailesinden 40 bin dolar istedikleri ancak Hani E.\'nin evden kaçması üzerine para alamadıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu olayın ardından Hani E.\'nin akrabası olan Beşar E.\'yi kaçırmaya karar verdikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Fidye operasyonunun güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

30.08.2017 - 13.11 Haber Kodu : 170830068

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7- TURİSTLERİN PARASINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da alışveriş merkezlerinde turistleri dolandıran İran uyruklu 1\'i kadın 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Bayrampaşa\'da polise başvuran Kazakistan\'lı Gaybek Bermayanbetov (30), ailesiyle birlikte alışveriş yaparken yanına tanımadıkları 2 kişi geldiğini, kendilerini İran\'lı olarak tanıtıklarını daha sonra sözde \"doların nasıl bir para olduğunu merak ettikleri\"ni söyleyerek çantalarındaki dolarlara baktığını söyledi. 1\'i kadın 2\'i şüphelinin bir süre paralara baktıktan sonra yanlarından ayrıldığnı söyleyen Barmayanbetov \"Daha sonra paraları saydığımızda 800 doların çalındığını fark ettik.\" diyerek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada önce şüphelilerin eşkali belirlendi. Polis bir süre sonra eşkallere benzeyen iki kişinin Hacıosman Metro durağında turistlere yaklaşarak bir şeyler sorguduğunu tespit etti. Hemen takibe alınan şüpheliler, gözaltına alındı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği\'ne getirilen İran uyruklu Rahman M. (57) ve Nazanin R. (24), sorgulandı. Yaptıkları bazı olaylar güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı

-Şüphelilerin adliyeye sevki

