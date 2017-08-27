DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUT ABBAS TÜRKİYE\'YE GELİYOR...

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın daveti üzerine Filistin Devleti Başkanı Mahmut Abbas Türkiye\'ye geliyor. Abbas, 27-29 Ağustos 2017 tarihlerinde resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ve Filistin arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ve barış sürecinin canlandırılması konuları üzerinde durulması bekleniyor.

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2 - YÜK GEMİSİ KARADENİZ\'DE İKİYE BÖLÜNDÜ

Özgür EREN, İstanbul DHA

Moğolistan bayraklı \'Leonardo\' isimli kargo gemisi Kilyos açıklarında ortadan ikiye bölündü. 114m × 13m boyutundaki geminin 11 kişilik mürettabatı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Dün gece Rumeli Feneri\'nden karaya çıkartılan mürettebat kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Geminin iki parçasından birinin halatla bağlanarak Türkeli demirleme sahasına götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Kilyos açıklarındaki gemi

27.08.2017 - 13.40 Haber Kodu : 170827060

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3- (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) YÜK GEMİSİ KARADENİZ\'DE İKİYE BÖLÜNDÜ

Haber- Kamera: Özgür EREN, İstanbul DHA

Moğolistan bayraklı \'Leonardo\' isimli kargo gemisi Kilyos açıklarında ortadan ikiye bölündü. İkiye bölünen geminin parçası da Kilyos\'ta karaya oturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Kilyos açıklarında karaya oturan gemi

-Genel ve detaylar

27.08.2017 - 14.26 Haber Kodu : 170827071

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4 - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) YÜK GEMİSİ KARADENİZ\'DE İKİYE BÖLÜNDÜ

Ali AKSOYER, İstanbul DHA

Moğolistan bayraklı \'Leonardo\' isimli kargo gemisi Kilyos açıklarında ortadan ikiye bölündü. 114m × 13m boyutundaki geminin 11 kişilik mürettabatı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Dün gece Rumeli Feneri\'nden karaya çıkartılan mürettebat kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Geminin iki parçasından biri halatla bağlanarak Türkeli demirleme sahasında kıyıya kadar çekilip demir atıldı..

Görüntü Dökümü

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geminini kıyıya oturtulan bölümünün görüntüsü

27.08.2017 - 15.15 Haber Kodu : 170827089

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5 - ANADOLU ADALET SARAYI\'NDAKİ KAVGA VE CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

* Adliyenin kantinindeki kavga, ardından yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'nda 3 gün önce bir cinayet davası sırasında taraflar arasında başlayan kavga cinayetle bitmişti. O anlara ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen bir cinayet davası sırasında, taraflar arasında B Blok\'ta bulunan kantinde kavga çıkmıştı. Kavganın ardından adliye dışına çıkan taraflardan, çay bahçesinde oturanların üzerine lüks bir otomobilden ateş açılmıştı. Olay sırasında Salih Hakyolu göğsünden, Barış Güngör (36) ise bacağından yaralanmıştı. Yaralılarından Salih Hakyolu (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırganların kullandığı araç terk edilmiş olarak bulunmuştu. Kavga ve saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşlediği iddia edilen Mıhça Akış (18) ile otomobilde bulunan Fahri Keklik (36), Yusuf Erdoğan (20), Hasan Özmen\'i (21) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

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-Kavga ve silahlı saldırı anı

(Geçilen Görüntü)

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Alınan geniş güvenlik önlemi

27.08.2017 - 15.11 Haber Kodu : 170827087

27.08.2017 - 13.41 Haber Kodu : 170827061

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6- MATKAP KUTULARINDA 20 BİN ADET CAPTAGON HAP ELE GEÇİRİLDİ

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 koli içinde bulunan şarjlı matkap kutularına zulalanmış yaklaşık 20 bin adet uyuşturucu ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargoyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Başakşehir\'de bulunan bir kargo şirketine 24 Ağustos günü operasyon düzenledi. Avustralya\'ya yollanmak üzere paketlenmiş 2 koli içinde bulunan şarjlı matkap kutularına zulalanmış yaklaşık 20 bin adet olan 3 kilo 758 gram captagon hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyu teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ederken, kutulara zulalanmış uyuşturucu hapların bulunması da polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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-Polislerin kargo paketlerini bulması

-Kargo paketlerinin açılması

-Paketlerden çıkan şarjlı matkap kutuları

-Polis ekiplerinin kutularda bulunan zulaları bulması

-Genel ve detaylar

27.08.2017 - 14.40 Haber Kodu : 170827078

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7- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR



İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından tatili yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen yolcular nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda yoğunluk yaşandı. Bayram tatili nedeniyle başta Atatürk Havalimanı olmak üzere bir çok havalimanında yolcu yoğunlu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle yetkililer bir dizi önlem aldılar. Polis, pasaport kontrol noktalarındaki yolcu yoğunluğunu azalmak için tüm bankoları açık tuttu. Tatilcilere hac yolcuları da eklenince havalimanı girişlerinde ve check-in kontuarlarında yoğunluk yaşandı.

ANTALYA VE DALAMAN HAVALİMANLARI DA YOĞUN

Tatilin başladığı Cuma günü 202 bin yolcu Atatürk Havalimanı\'nı kullanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan verilere göre dün 212 bin 272 yolcu sayısına ulaşıldığı açıklandı. DHMİ resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"Cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan 212 bin 272 yolcuya hizmet verildi. Bin 440 uçak trafiği gerçekleşti. Cumartesi günü Antalya Havalimanı\'nda 154 bin 626 yolcuya hizmet verilirken, 900 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı gün Dalaman Havalimanı\'nda 23 bin 680 yolcuya hizmet verildi, 88 uçuş trafiği gerçekleşti. \"

KONTUARLARDA SIRA BEKLEDİLER

Yolcular havalimanlarında yoğunluk olduğunu ve uzun bir süre check-in kontuarlarında sıra beklemek zorunda kaldıklarını söylediler. Bayram tatili için Almanya\'dan geldiğini söyleyen Recep Acar ise \"Stuttgart\'tan geldim. Bayram tatili için annemin babamın yanına gidiyorum. Buradan Antalya\'ya uçup oradan Afyon\'a geçeceğim. Ben 40 günlüğüne geldim. Havalimanında çok yoğun hele dış hatlar çok kalabalık\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Atatürk Havalimanı\'ndan görüntüler

-Pasaport kontrol noktalarından görüntüler

-Check-in kontuarlarında bekleyen yolcular

-Yolcu röp.

27.08.2017 - 13.15 Haber Kodu : 170827057

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8- ŞİŞLİ\'DE ARAP TURİSTLER KAPKACA UĞRADI...

*Şişli\'de Arap turistler kapkaçcıların hedefi oldu.

* Polis, turistlerin 3 bin lirasını alıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL, DHA

Şişli Elmadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde döviz bozdurduktan sonra eşi ve çocuklarıyla kaldırımda yürüyen turiste yaklaşan iki kişi bir anda adamın cebindeki 3 bin TL\'yi alıp kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapkaç mağduru turistlerden ve çevredekilerden bilgi alarak iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri \"Burada her gün bu tür olaylar yaşanıyor\" diye konuştu.

KAPKAÇCI ARARKEN UYUŞTURUCU SATICISI YAKALADILAR

Asayiş, devriye ekipler ve motosikletli yunus ekipleri çevreye dağılarak kapkaç zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışma sırasında polisi gören bir kişi kaçmaya başladı. Polis ve bu kişi arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamaca sonunda yakalanan M.K. (17)\'nın üzerinden satışa hazırlanmış 9 parça esrar ele geçirildi. Şüpheli M.K. polis merkezine götürülürken, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, kapkaç zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışmalarını ise sürdürüyor.

Görüntü dökümü

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-Kapkaç mağduru turistler

-Polisin bilgi alması

-Mahalle sakinleri ile röportajlar

-Kapkaç mağduru kişinin eşi ve çocukları

-Yakalanan uyuşturucu satıcısı şüphelisi (sivil polis aracı içinde)

-Satıcının üstünden çıkan esrar poşetleri

-Genel ve detaylar

27.08.2017 - 09.03 Haber Kodu : 170827016

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9- SULTANGAZİ\'DE \"EN GÜZEL KURBANLIK YARIŞMASI\" DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK - İstanbul / DHA

Sultangazi Belediyesi tarafından, daha iyi kurbanlık yetiştirilmesine teşvik amacıyla, \"En büyük ve en güzel büyükbaş kurbanlık yarışması\" düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 20 büyükbaş kurbanlık hayvan katıldı. Sultangazi\'deki kurban satış ve kesim alanında düzenlenen yarışmaya katılan kurbanlık hayvanlar sahipleri tarafından süslenerek serilen turkuaz renkli halı üzerinde sahipleri tarafından yürütülerek jürinin beğenisine sunuldu. 900 kilo ile 1 ton ağırlığında olan kurbanlık hayvanların halı üzerinde yürütülmesi sahiplerine zor anlar yaşattı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLÜNÜ BELEDİYE BAŞKANI ALTUNAY VERDİ

Yarışmada birinciliği, geçen senenin de ikincisi olan Murat Küspü\'nün 1 ton ağırlığında simental cinsi \"Ağrı Dağı\" ismini verdiği danası kazandı. Dereceye girenlere altın ödülünü Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay verdi.

BİRİNCİ OLAN HAYVAN SAHİBİ: KENDİMİZE BAKMADIK ONA BAKTIK

Birincilik ödülünü kazanan hayvan sahibi Murat Küspü hayvanı iyi beslediğini dile getirerek, \"Kendimize bakmadık ona baktık. Şampiyonluğu aldık\" dedi. Küspü, dananın fiyatının ise 22 bin TL olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü:

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Kurbanlık danalardan detaylar

Hayvan sahiplerinin danaları jüri karşısında yürütmesi

Belediye Başkanı Altunay\'ın konuşması

Hayvan sahiplerinin zorlanması

Yarışmadan detaylar

Birinci olan dananın sahibi ile röp

Belediye başkanının birinciye ödülünü vermesi

Genel ve detaylar

27.08.2017 - 14.57 Haber Kodu : 170827082

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10- YABANCI ÜLKE PLAKALI ARAÇ ALIRKEN \"DİKKAT\"



Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'dan çalıntı otomobilleri sahte evraklarla yabancı ülkelerin plakasını takarak satmaya çalışan bir kişi polis taraından suçüstü yakalandı. Otomobili değerinin altında alan müşteride polis ekipleri tarafından oto hırsızlığı suçlamasıyla gözlatına alındı. Daha öncede benzer suçlardan kaydı bulunan Murat B.(37) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arabayı alan şüpheli ise bir gün Emniyet Müdürlüğü\'nde kaldıktan sonra ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

POLİS TAKİP EDİP OPERASYON YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların, yabancı ülkelere ait plakalar takılarak satıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri daha önceden benzer olaylardan polise geliş kaydı bulunan Murat B.(37) adlı kişiyi takibe aldı. Şüphelinin yabancı plakalı bir araçla dolaştığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine takibe alınan şüpheli Murat B.\'nin Mersin\'den gelen Z.E.(42) adlı kişiye yabancı plakalı çalıntı aracı satmaya çalıştığını tespit etti. Sirkeci\'de yapılacak satış öncesi operasyon düzenleyen ekipler Murat B. ile 100 bin liralık aracı 30 bin liraya almaya çalışan Z.E.\'Yİ gözaltına aldı. Şüpheliler Oto hırsızlık Büro Amirliği\'ne getirildi.

3 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Oto hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları soruşturmada Murat B.\'nin daha öncede iki çalıntı aracı benzer yöntemlerle sattığı tespit etti. Araçlar bulunarak Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

ÇALINTI ARACI ALMAYA ÇALIŞAN MÜŞTERİDE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Murat B.\'nin aracı satmaya çalıştığı Z.E. adlı kişide oto hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Z.E.\'nin internet üzerinden şahsı bulduğunu yabancı plakalı olduğu için vekalet yoluyla aracı almak için İstanbul\'a geldiğini anlattı. Aracı ucuz olduğu için almaya çalıştığını söyleyen Z.E., otomobilin çalıntı olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Z.E. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Murat B.\'nin çalıntı lüks araçları 5 bin ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarda hırsızlardan aldığı, sahte belgeler düzenleyerek sattığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelinin asayişten çıkışı

Genel ve detaylar

27.08.2017 - 10.53 Haber Kodu : 170827033

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11 - BAŞKAN IŞIKLAR; ARAZİ MAFYALARI RAHATSIZ EDİYOR, GÖRÜYORUM



İSTANBUL, (DHA)-

Silivri\'deki tarımsal üretime destek vermek ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla Kadıköy Mahallesi\'nde düzenlenen 6\'ncı Karpuz Festivali\'nde konuşan Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul\'un yanı başında, tarım yapılmasını ısrarla savunduğunu, beton ve demirin kimliği yok ettiğini belirtirken, arazi yağmasının karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi. Işıklar, \"Arazi mafyaları rahatsız ediyor, görüyorum. Arsalara direkler takıp etrafını tel çitlerle çeviriyorlar. Hiçbirinin ruhsatı, iskânı yok. İşte bir şehir böyle varoşlaşır, kimliksizleşir ve üretimin dışına çıkarılır. Bu topraklara gözümüz gibi bakacağız\" dedi. Silivri\'de yoğurt, kavun, bamya ve domatesin ardından Karpuz Festivali düzenlendi. Belediye Başkanı Işıklar, Kadıköy\'de çok kaliteli karpuz üretildiğini, bunun yanı sıra yörede üretilen birçok ürün için festival düzenlediklerini anlatırken, \"Burada bir şey yetişmez diye bir algı yaratıp buraların yağmalanmasını önlememiz için bu festivallerin çok büyük önemi var. İddia ediyorum; dünyanın en iyi karpuzunu Kadıköy yetiştiriyor. Çocuklarımıza bu beton ve demirin, tüm kimlik ve kültürümüzü yok ettiğini anlatmamız gerekiyor. Üzerimize akıp gelen bir yağma anlayışı var. Biz Silivri\'de dur diyeceğiz. Karpuzla, kavunla üretimle zenginleştireceğiz. Bizim zenginliğimiz; sizlersiniz ve bu topraklar\" dedi. Silivri Belediye Başkanı, Türkiye\'nin 1980 yılından bu yana sistemli ve düzenli olarak tarım dışına itilmeye, üretimden koparılmaya çalışıldığını savunurken, \"Ne yazık ki fideyi, tohumu bize bir karış toprağı olmayan İsrail satar hale geldi. Bu toprakları korumanın yolunu bulacağız ve geliştireceğiz. Üreteceğimiz ve bunu akıl ile bilim ile yapacağız. İlk defa Türkiye\'de bir belediye Tarım Koleji açıyor. Burada sadece karpuzu üretip kamyona yükleyen değil, AR-GE\'ler yaparak, çeşitlendirerek ve gıda teknolojilerini de kullanarak doğallığını bozmadan katma değeri yüksek ürünler ortaya koyacağız. Tarım Kooperatiflerimiz daha da etkin hale gelecek, pazarlarda yer bulacak\" diye konuştu. Halkın desteği ile İstanbul\'un yanı başında, tarımı, geleceği, üretimi düşünerek tarım teknolojileriyle gelecekte su ve gıda savaşları olacak kadar önemli bir konuyu, ısrarla ve inatla savunduklarını ifade eden Işıklar, şöyle devam etti:

\"Arazi mafyaları rahatsız ediyor, görüyorum. Arsalara direkler takıp etrafını tel çitlerle çeviriyorlar. Hiçbirinin ruhsatı, iskanı yok. İşte bir şehir böyle varoşlaşır, kimliksizleşir ve üretimin dışına çıkarılır. Onun için bu topraklara gözümüz gibi bakacağız. Kent ve kent çevresi tarım dediğimiz bu. \'İstanbul\'da tarım olmaz\' bunu kim diyorsa inanmayın. Tam tersi buralarda olacak. Bilginin, teknolojinin, üniversitelerin yanında olacak. Burada geliştireceğiz, üreteceğiz Anadolu\'ya göndereceğiz. İşte festivaller sadece eğlence anlamını taşımıyor. Bu cumhuriyeti kuranlar ne düşündüyse, biz sonsuza kadar devam ettireceğiz. O teröre kurban gidenleri hiç unutmayacağız ve o kurşunları sıkanlara da bu meydanları doldurarak onlardan korkmadığımızı göstereceğiz. Üreterek zenginleşeceğiz.\"

20 KİLO KARPUZU BAŞININ ÜSTÜNDE TAŞIDI

Karpuz Festivali\'nde 10- 12 yaş arası çocuklar arasında düzenlenen karpuz yeme yarışmasında dereceye giren çocuklara dart seti hediye edildi. En İyi Karpuz Üreticisi yarışmasına 25 üretici katıldı. Homojenlik, etlilik, aroma ve sertlik gibi farklı birçok kategoride değerlendirmeye alınan karpuzlar jüri tarafından tek tek incelendi. Yarışmada Sebahattin Yalın birinci seçilirken tam cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Bu sırada üretici Aziz Ağırman\'ın yaklaşık 20 kilo ağırlığındaki olan karpuzu başının üstünde taşıyarak, mahalle meydanını dolaşmasını ilgi çekti.

SİMGE KONSER VERDİ

Karpuz Festivali\'nde Bigados Halk Oyunları Topluluğu\'nun gösterisi ardından \'Popstar Tayfun \'izleyicileri coşturdu. Gecenin finalinde \'Miş miş\' isimli şarkısıyla sevilen pop müzik sanatçısı Simge Sağın konser verdi. Konsere çıkmadan önce yediği Kadıköy karpuzunu çok beğendiğini, karpuz şeklindeki küpesini takarak geldiğini söyledi. Festivalde Kadıköylü üreticilerin alana getirdiği tonlarca karpuz katılanlara ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Traktör römorkundaki karpuzlar

-Karpuz üreticileri ve üretilen karpuzlar yarışma standında

-Belediye başkanı konuşurken

-Başının üzerinde karpuz taşıyan üretici

-Karpuz yeme yarışması

-Simge konserinden görüntüler

27.08.2017 - 09.22 Haber Kodu : 170827019

